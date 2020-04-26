Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК

Майна майже на 500 мільйонів гривень не виявили після пожежі на військовому складі в Калинівці на Вінниччині. Також виявлено порушення обліку і порядку зберігання боєприпасів і військового майна.

Про це йдеться у звіті засідання Тимчасової слідчої комісії ВР із питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Упродовж майже 2,5 років досудового розслідування слідчими достовірно не встановлено не лише причини, але і обставини самої події. Винних осіб до відповідальності не притягнуто, що викликає сумніви в об'єктивності дій правоохоронців", - йдеться в документі.

Для продовження розслідування щодо Калинівського арсеналу комісія направила запити з метою отримання відповідної інформації та копію Акту службового розслідування.

Нагадуємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 у ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. 27 вересня було евакуйовано понад 30 тисяч осіб. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".

11 вересня на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок займання сухої трави.

Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки Вінницької області завершено в грудні 2019 року.

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