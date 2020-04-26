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Новини Пожежа на складах боєприпасів у Калинівці
14 382 92

Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК

Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК

Майна майже на 500 мільйонів гривень не виявили після пожежі на військовому складі в Калинівці на Вінниччині. Також виявлено порушення обліку і порядку зберігання боєприпасів і військового майна.

Про це йдеться у звіті засідання Тимчасової слідчої комісії ВР із питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Упродовж майже 2,5 років досудового розслідування слідчими достовірно не встановлено не лише причини, але і обставини самої події. Винних осіб до відповідальності не притягнуто, що викликає сумніви в об'єктивності дій правоохоронців", - йдеться в документі.

Для продовження розслідування щодо Калинівського арсеналу комісія направила запити з метою отримання відповідної інформації та копію Акту службового розслідування.

Нагадуємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 у ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. 27 вересня було евакуйовано понад 30 тисяч осіб. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".

11 вересня на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок займання сухої трави.

Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки Вінницької області завершено в грудні 2019 року.

Читайте також: Я прийняв понад 200 дзвінків за годину, - глава села під Калинівкою розповів про паніку після нових вибухів

Автор: 

ВР (15045) ТСК (376) Калинівка (186)


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Топ коментарі
+28
ЗЕвірус@UAPopcorn· 1 ч

Україна.
Так сплять пожежники, які тяжко працюють та гасять пожежу вже більше трьох тижнів.
Це наші дні , це зараз, це 21 століття.
Це в країні, де сотні мільйонерів та тисячі заможних людей.
В країні де президент теж мільйонер.
В країні, де в депутатів по 3 мерседеса. (С)

После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК - Цензор.НЕТ 2641
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26.04.2020 00:38 Відповісти
+16
готелів там може й немає, але організувати нормальне наметове містечко силами Нацгвардіїї могли б,

хоча, у нас же Нацгвардія Сабакова що берегти ЗЕльону владу, а не народ
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26.04.2020 00:57 Відповісти
+16
При Порохнявом було знищено 5 АРСЕНАЛІВ і ніхто не був покараний.
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26.04.2020 02:31 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Зачем ты показываешь себя зебилом, Андрюша? Кто кроме оккупанта может жечь склады во время войны??
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26.04.2020 00:38 Відповісти
А тебе не надоело искать во всех бедах кого то , но только не себя? Ты хоть раз был на складе боеприпасов? Что бы его запалить , если склад нормально оборудован противопажаркой, охраной, то подпалить не так уж и просто! а то что ********, я больше чем уверен в этом! Та даже если и пукин подпалил, то опять же кто виноват в том что это допустили? Недостачу проще всего скрыть спалив все.. А теперь сам подлумайц, если уж так хотел спаллить склады, их расположение пукину изветсно до каждой розетки, то он просто ракетами епнул и дело с концом, и плевать он на всех хотел с большой колокольни, что было доказано в Крыму и на Донбассе.... так что не будь ребенком))
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26.04.2020 00:54 Відповісти
воры, которые потырили все и скрывают следы
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26.04.2020 06:06 Відповісти
Казнокрады. Такую версию вы не в состоянии озвучить?
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26.04.2020 11:21 Відповісти
ЗЕвірус@UAPopcorn· 1 ч

Україна.
Так сплять пожежники, які тяжко працюють та гасять пожежу вже більше трьох тижнів.
Це наші дні , це зараз, це 21 століття.
Це в країні, де сотні мільйонерів та тисячі заможних людей.
В країні де президент теж мільйонер.
В країні, де в депутатів по 3 мерседеса. (С)

После пожара на военных складах в Калиновке недосчитались боеприпасов почти на 500 млн грн, - отчет ВСК - Цензор.НЕТ 2641
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26.04.2020 00:38 Відповісти
Жах..а в найближчий готель відвезти людей віра не дозволяє ??
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26.04.2020 00:40 Відповісти
готелів там може й немає, але організувати нормальне наметове містечко силами Нацгвардіїї могли б,

хоча, у нас же Нацгвардія Сабакова що берегти ЗЕльону владу, а не народ
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26.04.2020 00:57 Відповісти
Так !!! ЗЕльону владу треба замінити на владу чоколятного гетьмана Порошенко, бо він не зміг все вкрасти, дамо йому ще шанс !!! А замами йому треба поставити Свинарчуків, вони теж не змогли все вкрасти в "Оборонпромі", але ми віромо в те що вони зможуть !!!
Чоколятори та чоколятихи, допоможемо ворюгам і мародерам, бо це - наше майбутнє !!!
Пэтя та Свинарчуки - це майбутнє країни !!!
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26.04.2020 08:33 Відповісти
баран, иди в жопу... мурло.
Я был противником Порошенко. Но вот факты - только одно из направлений что сделал Порошенко взяв страну с нуля.

https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника .

Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК - Цензор.НЕТ 8006
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26.04.2020 09:13 Відповісти
Был противником из-за информационной диверсии - журнашлюхи скрывали положительные факты и активно протягивали брехню - типа Свинарчук и т.п.

Журнвшлюхи-копипастеры, падлы - вы в первую очередь виноваты в том что есть. Потому что тому же работяге некогда и не может он разбираться. А вы, гниды, саботируете свою работу.
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26.04.2020 09:58 Відповісти
Назови что они украли. Конкретно назови! Вы скоты бесконечно гундосите про украденные 100 000 000 , убитого брата, тысячу !!!! камазов долларов. Именно камазов потому что других в паРаше нет. Зебилы больше враги чем потому что вы концентрация лжи, зависти и подлости.
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26.04.2020 09:14 Відповісти
Зеофилы вы твари , которых надо принудительно лечить. Законы в нашей стране придуманы так , что если ты что-то делаешь , то обязательно что-то нарушаешь. Но вы этого не знаете, вы быдло которое только жрет , срет и завидует. Свинарчука оправдали иизвинились , но уже втихаря. ЧЕЛОВЕК занимался закупкой запчастей для ВСУ в паРаше. Попробуйте скоты сделать это через Прозоро. Нет вы можете только вонять распространяя кремлевскую дезу.
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26.04.2020 09:22 Відповісти
Ты чего такой нервный?
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26.04.2020 10:06 Відповісти
свинарботу пайок урізали
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26.04.2020 11:05 Відповісти
Шо ты постишь тут эти картинки. Главное рынок земли запустить и банковсий закон для МВФ принять. Все у нас нормально в стране, не пости эти фейки)))
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26.04.2020 01:02 Відповісти
Дак у нас 5 лет президент был не миллионер, а МИЛЛИАРДЕР! вРоттердамил не по децки! Шо ж молчали? Надеюсь, это картинка из прошлого? Зато теперь по 2 коробочки и 2 рекламных пакетика передает. На все больницы области. Во как!
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26.04.2020 01:27 Відповісти
І за 5 років ні один магазин рошен не постраждав
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26.04.2020 07:19 Відповісти
Свнсбч бот, у тебя в методичках не написано, но Порох во время президенства превратился из миллиардера в миллионера.
По 10 аппаратов ИВЛ в одну больницу передал, сотни тысяч одноразовых халатов. Так что, мимо кассы, мокша.
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26.04.2020 07:25 Відповісти
Тебе так в главном свиноофисе велели- как только тема о Пецином жестком зашкваре, лепи картинки "сьогодення" и вали всё на Зеленого? Панимаю. Тока те пожарники не единственные, кто оказался в гав не после Пециного пятилетнего "життя по-новому". В нем уже 5 лет как ВСЯ СТРАНА!
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26.04.2020 02:07 Відповісти
Жёсткий зашквар это отменить ракетную программу, поувольнять офицеров с боевым опытом, начать разводняк, втихаря договариваться о создании консультативного совета с орками, назначить Сивоху в СНБО и тупо отменить все контракты на питание по питанию в армии. Но для дебилов это не показатель им любая диверсия времён, когда действительно возрождалась армия, как бальзам на "душу".
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26.04.2020 08:04 Відповісти
Бульбарус, а ты каким местом к Пециным зашкварам? Не утруждай себя. Мы помним ВСЁ. Включая Шайтанова, зашквар с которым тянет на госизмену.
А вообще- готовься к параду.
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26.04.2020 08:38 Відповісти
Зелёные зашквары, дыбилам как божья роса. Там любая реальная гос измена как перемога трактуется. К параду скоро прийдётся готовится тебе и будеш там орать про мародёра...
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26.04.2020 09:32 Відповісти
И снова Зе виноват.Ане твойли это Перошенко обчистил до нитки украину и здравохранение полностью уничтожил своими реформами??? Засрали Цензор порохоботами теперь и заходить сюда противно. Ну я не удивлюсь если этот сайт тоже пидрошенковский. Пора нах его закрыть уже.
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26.04.2020 12:53 Відповісти
Допоможемо воїнам нашим, люди!!! https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDuiX1RqMvxsJmnCfy0c_dDIkMEQifsBLnj563T4S3wmD9B5PFZtqtjo9V-gRhFfZbcWqyeiWFctdk&hc_ref=ARR4m6ckUe1SDKnS0ahVHDlzFmF8eH7KzSMFXms_VvHzl4ABD_NHBtIYDcMPrLE3KFQ&fref=nf&hc_location=group Ветеранське Братерство Дніпро Вподобати сторінку

https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год

УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.

Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
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26.04.2020 00:38 Відповісти
От клятi НЛО.
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26.04.2020 00:41 Відповісти
РАБссия причастна к многим терактам в Украине,включая не только Калиновку...
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26.04.2020 00:57 Відповісти
Такие "патриоты" как ты, казнокрадам только на руку.
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26.04.2020 11:25 Відповісти
Та не гоните, Петя армию создал, а на какие бабки по вашему он должен был её создавать?
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26.04.2020 01:05 Відповісти

Ага. "Без "вынужденной коррупции" страну не "поднять"! Просто никак!
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26.04.2020 01:21 Відповісти
Коррупция двигатель прогресса если шо такая легенда в соевыш кругах ходит
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26.04.2020 01:37 Відповісти
Зебуин, почему у тебя так часто флажок меняется?
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26.04.2020 01:59 Відповісти
"Зебуин" смотрит на тебя в зеркало, когда ты к нему подходишь.
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26.04.2020 02:02 Відповісти
Многостаночник?
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26.04.2020 02:03 Відповісти
Твой конкурент.
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26.04.2020 02:11 Відповісти
Он не Зебуин а ватник-новорос адепт секты *****!
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26.04.2020 09:24 Відповісти
Нехилий рівень злочинності в генералітета...Й,все,це,під прикриттям держави - Злодійської дердави
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26.04.2020 01:11 Відповісти
Злодій на злодії,й злодієм поганя...
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26.04.2020 01:13 Відповісти
Обійняти,простити,нагородити й підвищити до зезидента !!!
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26.04.2020 01:14 Відповісти
Вот вам и "Пеца-патриёт"! Кто там говорил, что барыгой-мародёром в народе его незаслуженно прозвали?
По сути своей он мало чем отличался от своего шефа Януковоща. Так же уничтожал обороноспрособность страны. Вот почему у нас по всей стране взрывались стратегические склады.... И не "дрон" это никакой. А Пецин оффшор.
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26.04.2020 01:19 Відповісти
не тяжко догадатися .що ці снаряди .яких не дорахувалися падали на голови наших хлоців зі сторони "обдроченцев"
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26.04.2020 01:22 Відповісти
Скорее соевые пацефисты из них сделали медали за боевые заслуги для наших защитников...цветмет латунь...это будет железная отмазка на суде!
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26.04.2020 01:45 Відповісти
Придурок , когда латунь перестали использовать ? Диванный воин -ценитель членограев продай мне латунную гильзу большого калибра.
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26.04.2020 09:41 Відповісти
Каждый порохобот знает что латунные гильзы перестали использовать еще при Петре 1
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26.04.2020 10:04 Відповісти
Да ты Че ? Доставь убогий тысячи тонн взрывчаики через фронт. Слабо ? Или ты думаеш , что в паРаше нет боеприпасов которые необходимо утилизировать. А ты знаеш что это такое ?
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26.04.2020 09:37 Відповісти
вибачте .але я не розумію по свино-собачому)
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26.04.2020 10:02 Відповісти
Мало ли что у нас было ДО? "Сывочолий ГЕТЬман" создал "самую потужную армию Европы"! Без стратегических складов, правда. Но це таке.....
Да, "разворовывали" ДО Пеци. Но и Пеца разворовывал уже во время своей каденции. Мало того, во время ВОЙНЫ!!! Взорванные стратегические склады и "недостачами"- яркое тому подтверждение. Скажешь "царь хороший- бояре плохие"? Дак ведь НИКТО так и не был наказан! За 5 лет!!!

Про "подвиги" Свинарчука я даже не вспоминаю....
Или по порохоботским понятиям это всё "перемоги"?
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26.04.2020 02:00 Відповісти
Нет. Это ты опять
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26.04.2020 02:22 Відповісти
При Порохнявом було знищено 5 АРСЕНАЛІВ і ніхто не був покараний.
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26.04.2020 02:31 Відповісти
Так було треба, інакше б путен напав. )))
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26.04.2020 07:12 Відповісти
Во время второй мировой войны в Германии было уничтожено более 1000 арсеналов ни кто не наказан!
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26.04.2020 08:02 Відповісти
Ну не наказывать же ему самого себя? За чётко выполненное задание кремля.

И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
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26.04.2020 09:53 Відповісти
Ну не наказывать же ему самого себя? За чётко выполненное задание кремля.

И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
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26.04.2020 17:53 Відповісти
Набежали свнсбч и плеснявые боты отмазывать Янелоха и топить Пороха.
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26.04.2020 07:26 Відповісти
Тупой прогон как в деле Шеремета!
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26.04.2020 08:03 Відповісти
...с этими двумя понятно упущено время но шо не говори юлочка луценко! был ну очень эффективный прокурор.....жаль шо не успел поносить тюремные лапти какие рекламировал еще кучме.
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26.04.2020 08:35 Відповісти
зеленский уничтожил единственный завод в Украине по производству топлива для ракет "ольха", "нептун","гром2"". я вот что-то не видел в коментах к этой новости зеленых свидетелей преступлений сывочолого. было бы интересно узнать, почему при мародере в стране разрабатывалось новое вооружение, а при самом честном бубочке, все ракетные программы уничтожены.
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26.04.2020 09:23 Відповісти
Зеофилы ,включите свое больное воображение и хотя бы теоретически приумайте ЧТО . КОМУ и КАК можно продать с артскладов. Объясните как можно содержать в порядке огромную территорию без денег , но с солдатами ВВешниками из которых потом и выросли зеофилы. В ссср было правило - можно украсть золото , но продать его почти невозможно. Кому нужен 152мм снаряд ? Продам совсем недорого. Зебилы жду покупателей.
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26.04.2020 09:32 Відповісти
Слишком сложно для 73%-го стада.
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26.04.2020 09:53 Відповісти
За время войны на Донбассе Украина продала за границу бронетранспортеры, вертолеты, танки, ракетные комплексы и самолеты. Основной доход прибыли для изготовления оружия идет из-за рубежа, а не от украинской армии, из-за ограниченности бюджета.
Государственная компания "Спецтехноэкспорт" сообщала о подписании в 2018 году контрактов с 30 странами. Главными экспортными партнерами были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея.
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26.04.2020 11:38 Відповісти
вряд ли иностранцы покупали совковые снаряды 40-50-летней давности.
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26.04.2020 11:47 Відповісти
В страны Африки и Азии как раз такие боеприпасы и поставляются, так как вооружение там со времен СССР.
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26.04.2020 12:02 Відповісти
эти взрывы были на день рождения шоколадного как помнится
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26.04.2020 09:43 Відповісти
Ага он в жопе покопаеться и тебе даст облизать Уже год как вы гомнецом подпитываетесь. Кстати зебобик а ты лично знаеш хоть одного генерала ? Фамилию, должность и как ты с ним знаком. Ты же ЛИЧНО знаеш, что они плохие. Давай ,я жду.
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26.04.2020 10:01 Відповісти
Засранец офицер и генерал может быть только АРМЕЕЦ. Ни мент , ни СБУ ни пожарник ни податковец и прочая хрень. И нац гвардия это ВВ - которым армеец руку не подаст. Не знать этого может только гражданская лошара. Гамнюк если Чекотило был убийцей так и все гражданские маньяки ?
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26.04.2020 10:22 Відповісти
Хоть и шаманов не генерал , но все же ты с ним лично знаком ? Кто тебе дрыщу обосраному дал право вонять на людей которые посвятили жизнь защите Батькивщины ?
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26.04.2020 10:26 Відповісти
Понятно , что в ответ тишина. Ладно , я и так много времени на придурков зеленых потратил.
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26.04.2020 10:41 Відповісти
Витя, тебе в Растове не сидится?
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26.04.2020 10:08 Відповісти
Вообще ситуация очень обнадеживающая ! Всего два зеофила срут тут жидким поносом и пытаються содать массовку. Такое мы уже проходили. Кстати всегда задавал вопрос ворам- НОЧЕМУ ОНИ ВОРУЮТ ? Ответ был ,как правило, однотипным- А ЧЕГО ПОРОШЕНКО ФАБРИКУ В ЛИПЕЦКЕ НЕ ПРОДАЛ ? Так она арестована ! НЕПРАВДА , ОН СТО МИЛЛИАРДОВ УКРАЛ. Разве можно одноклеточным что-то доказать без биты ?
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26.04.2020 09:54 Відповісти
все це фуйня.... при порохі все горіло і взливалося тижнями греміло на міль"ярди гривень.(ніхто не покараний ... і зараз буде теж саме...) халатність і безвідповідальність командування і безпеки складів.+ крадіжки зброї і замітання слідів... як все набридло читати таке все...((
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26.04.2020 10:06 Відповісти
Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК - Цензор.НЕТ 8796
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26.04.2020 10:08 Відповісти
надо уточнять, что "костюм украинского выробныцтва" - это сшитая в гараже из самой дешевой китайской простыни хламида не прошедшая сертификацию.
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26.04.2020 11:49 Відповісти
Не зовсім правда. Захистні костюми "ТК" цілком пристойної якості. Матеріал відповідає наказам МОЗу. Вони і тендер виграли (спочатку). Попереджую можливий срач: я сам користувався по кілька годин, знаю людей, котрі також користувались. Так що, "русскій украінєц" під польським прапором, ви трохи неправі.
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26.04.2020 16:29 Відповісти
если костюм шило наше бычье , то из хорошего там только нитки , вся фурнитура выходит из строя в течении недели , да и не может противобацильный костюм стоить 250 - 650 гр ,
нормальные костюмы у нас шьют , но еще до карантина курточка стояла 700+ , брюки с передником выше косаря ( розница ) , прорезиненый комбез (облегченка ) 2000+
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26.04.2020 19:11 Відповісти
не зрозумів я до чого костю ми бактеріальні до підірваних складів....? я так можу написати що взуття ось купили тамто і за стільки а їх можно купити своє ..я про одне...ти про інше...*я все читаю і знаю про все....
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26.04.2020 10:12 Відповісти
Рошеновские крысы питаются исключительно боеприпасами,но блин главный вопрос где патронные заводы-суки?!
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26.04.2020 10:19 Відповісти
вся армия, и склады в том числе, начали разворовывать еще в начале 90х, как началась война стали заметать следы
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26.04.2020 10:39 Відповісти
Аваков обіцяв придбати 55 вертольотів у французів. Реально маємо п'ять чи шість в Україні. Напевно були виділені держивні кошти і на придбання бівуачного спорядження для МНС (на спальники, каремати, намети). То нехай ДБР запитає авакова де ці гроші чи це спорядження. Нинішню владу потрібно терміново і докорінно міняти. І так міняти потрібно щорічно поки в країні не буде хоч якийсь закон і порядок.
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26.04.2020 11:54 Відповісти
І що тепер буде, крім "нічого"?
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26.04.2020 16:40 Відповісти
 
 