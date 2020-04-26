Після пожежі на військових складах у Калинівці недорахувалися боєприпасів майже на 500 млн грн, - звіт ТСК
Майна майже на 500 мільйонів гривень не виявили після пожежі на військовому складі в Калинівці на Вінниччині. Також виявлено порушення обліку і порядку зберігання боєприпасів і військового майна.
Про це йдеться у звіті засідання Тимчасової слідчої комісії ВР із питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Упродовж майже 2,5 років досудового розслідування слідчими достовірно не встановлено не лише причини, але і обставини самої події. Винних осіб до відповідальності не притягнуто, що викликає сумніви в об'єктивності дій правоохоронців", - йдеться в документі.
Для продовження розслідування щодо Калинівського арсеналу комісія направила запити з метою отримання відповідної інформації та копію Акту службового розслідування.
Нагадуємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 у ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. 27 вересня було евакуйовано понад 30 тисяч осіб. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".
11 вересня на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів унаслідок займання сухої трави.
Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки Вінницької області завершено в грудні 2019 року.
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Україна.
Так сплять пожежники, які тяжко працюють та гасять пожежу вже більше трьох тижнів.
Це наші дні , це зараз, це 21 століття.
Це в країні, де сотні мільйонерів та тисячі заможних людей.
В країні де президент теж мільйонер.
В країні, де в депутатів по 3 мерседеса. (С)
хоча, у нас же Нацгвардія Сабакова що берегти ЗЕльону владу, а не народ
Чоколятори та чоколятихи, допоможемо ворюгам і мародерам, бо це - наше майбутнє !!!
Пэтя та Свинарчуки - це майбутнє країни !!!
Я был противником Порошенко. Но вот факты - только одно из направлений что сделал Порошенко взяв страну с нуля.
https://www.youtube.com/watch?v=TFq7dl5Dkzc Военное сотрудничество Украины и Турции. Новое оружие и военные разработки против общего противника .
Журнвшлюхи-копипастеры, падлы - вы в первую очередь виноваты в том что есть. Потому что тому же работяге некогда и не может он разбираться. А вы, гниды, саботируете свою работу.
По 10 аппаратов ИВЛ в одну больницу передал, сотни тысяч одноразовых халатов. Так что, мимо кассы, мокша.
А вообще- готовься к параду.
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год
УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
Ага. "Без "вынужденной коррупции" страну не "поднять"! Просто никак!
По сути своей он мало чем отличался от своего шефа Януковоща. Так же уничтожал обороноспрособность страны. Вот почему у нас по всей стране взрывались стратегические склады.... И не "дрон" это никакой. А Пецин оффшор.
Да, "разворовывали" ДО Пеци. Но и Пеца разворовывал уже во время своей каденции. Мало того, во время ВОЙНЫ!!! Взорванные стратегические склады и "недостачами"- яркое тому подтверждение. Скажешь "царь хороший- бояре плохие"? Дак ведь НИКТО так и не был наказан! За 5 лет!!!
Про "подвиги" Свинарчука я даже не вспоминаю....
Или по порохоботским понятиям это всё "перемоги"?
И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
И по-моему, даже 6. На миллиард долларов США.
Государственная компания "Спецтехноэкспорт" сообщала о подписании в 2018 году контрактов с 30 странами. Главными экспортными партнерами были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея.
нормальные костюмы у нас шьют , но еще до карантина курточка стояла 700+ , брюки с передником выше косаря ( розница ) , прорезиненый комбез (облегченка ) 2000+