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Новини
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Жителю Кропивницького стало сумно і він повідомив у поліцію, що підірве себе гранатою

Жителю Кропивницького стало сумно і він повідомив у поліцію, що підірве себе гранатою

У Кропивницькому чоловік зателефонував до поліції з погрозами підірвати себе гранатою, а своє місце перебування повідомляти відмовлявся.

Про це "Суспільному" розповів представник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк, інформує Цензор.НЕТ.

Під час телефонних переговорів поліція встановила місце, де перебувала людина. Рота тактико-оперативного реагування знайшла його на Солдатській вулиці.

52-річний чоловік розповів поліцейським, що зателефонував на лінію "102" і повідомив неправдиву інформацію, бо йому стало сумно. Предметів, схожих на зброю, у нього не було.

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Поліцейські виписали чоловікові дві постанови про правопорушення за статтями "Поява в громадських місцях у п'яному вигляді" і "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Автор: 

граната (802) Кропивницький (349) Нацполіція (15276) погрози (490)


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Топ коментарі
+7
Жителю Кропивницкого стало грустно и он сообщил полиции, что взорвет себя гранатой - Цензор.НЕТ 2367
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26.04.2020 00:53 Відповісти
+6
В этот день в 1986 году кацапы взорвали ядерный реактор на ЧАЭС, загадив Украину и Беларусь.
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26.04.2020 01:08 Відповісти
+5
Рота тактико-оперативного реагирования нашла его на Солдатской улице. 52-летний мужчина рассказал полицейским, что позвонил на линию 102 и сообщил ложную информацию, потому что ему стало грустно.

А если бы ему было весело, его бы батальон искал?
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26.04.2020 00:55 Відповісти
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Суровые челябинские кропивницкие мужики
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26.04.2020 00:51 Відповісти
Жителю Кропивницкого стало грустно и он сообщил полиции, что взорвет себя гранатой - Цензор.НЕТ 2367
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26.04.2020 00:53 Відповісти
Жителю Кропивницкого стало грустно и он сообщил в полицию, что взорвет себя гранатой - Цензор.НЕТ 2871
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26.04.2020 04:55 Відповісти
Рота тактико-оперативного реагирования нашла его на Солдатской улице. 52-летний мужчина рассказал полицейским, что позвонил на линию 102 и сообщил ложную информацию, потому что ему стало грустно.

А если бы ему было весело, его бы батальон искал?
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26.04.2020 00:55 Відповісти
Ждём, когда грустно станет Зельцу..)
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26.04.2020 00:56 Відповісти
Пока у него есть доступ к бодрящему порошку, ему скучно не будет
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26.04.2020 01:59 Відповісти
Потрібна допомога воїнам!! https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDuiX1RqMvxsJmnCfy0c_dDIkMEQifsBLnj563T4S3wmD9B5PFZtqtjo9V-gRhFfZbcWqyeiWFctdk&hc_ref=ARR4m6ckUe1SDKnS0ahVHDlzFmF8eH7KzSMFXms_VvHzl4ABD_NHBtIYDcMPrLE3KFQ&fref=nf&hc_location=group Ветеранське Братерство Дніпро

https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год

УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.

Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
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26.04.2020 00:59 Відповісти
А,експериментаторам карантинним неприходило до Довбешок, що карантин,то форма Ув"язнення,й що можливі,будь-які ексцеси пов"язані з масовим ув"язненням живих істот... Коли в Дурдомі психічно-хворий керувальник,що лишається пацієнтам...
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26.04.2020 01:01 Відповісти
Если ему скучно,то можно назначить, по приговору суда, на принудительные работы в отделения с больными с диагнозом - короновирус...
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26.04.2020 01:14 Відповісти
Ну,нащо, знищувати,людину,за,те,в,чому,вона невинна(скільки ком) Чом,би непокарати, мавп,що,зумовили її стан
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26.04.2020 01:22 Відповісти
Лечить нужно не симптомы, а причины. А это зебилоидная власть, ввевшая карантин.
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26.04.2020 05:59 Відповісти
Накарантинился чувак...
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26.04.2020 01:02 Відповісти
Добре,що ціла рота,знайшла страдальця на Солдатський вулиці,й відволікла громадянина від "гранатної" ностальгії Штрафами Але,можливі непередбачувані наслідки...
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26.04.2020 01:06 Відповісти
В этот день в 1986 году кацапы взорвали ядерный реактор на ЧАЭС, загадив Украину и Беларусь.
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26.04.2020 01:08 Відповісти
Четко
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26.04.2020 01:14 Відповісти
Глядя на некоторых особей, мне тоже становится грустно, и тоже хочется взорвать - себя вместе с ними. Кстати, сколько сейчас стоит РГД5?
(На всякий случай - это я так шучу)
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26.04.2020 03:48 Відповісти
Жителю Кропивницкого стало грустно и он сообщил в полицию, что взорвет себя гранатой - Цензор.НЕТ 6921
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26.04.2020 04:52 Відповісти
Так надо было дать ему 3.14здюлей шо б стало веселее.
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26.04.2020 03:49 Відповісти
Дати йому "зелену вулицю" на лінію фронту. Там не дадуть засумувати. Матиме шанс навіть підірвати себе разом з "їхтамнєтами". Сім*ї хоч якась матерільна допомога буде.
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26.04.2020 07:34 Відповісти
Чомусь похмуро іржу від заголовку... "грустяшка", блть... Жителю Кропивницкого стало грустно и он сообщил в полицию, что взорвет себя гранатой - Цензор.НЕТ 1172
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26.04.2020 04:51 Відповісти
Скоро грустные люди будут грустно закапывать лягушек...
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26.04.2020 06:00 Відповісти
Это печально
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26.04.2020 06:31 Відповісти
Зараз сюди прийде Улі і скаже, що в цьому є провина зевлади
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26.04.2020 08:28 Відповісти
Какой ложный вызов?!
Он ведь не вызывал?!!
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26.04.2020 08:51 Відповісти
хорошо .что мужик по жизни веселый.с такими привычками ему вообще грустить нельзя.опасно доя здоровья.
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26.04.2020 09:08 Відповісти
Вот, теперь точно "весело" будет (в кутузке или дурке)!
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26.04.2020 10:58 Відповісти
 
 