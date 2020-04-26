Жителю Кропивницького стало сумно і він повідомив у поліцію, що підірве себе гранатою

У Кропивницькому чоловік зателефонував до поліції з погрозами підірвати себе гранатою, а своє місце перебування повідомляти відмовлявся.

Про це "Суспільному" розповів представник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк, інформує Цензор.НЕТ.

Під час телефонних переговорів поліція встановила місце, де перебувала людина. Рота тактико-оперативного реагування знайшла його на Солдатській вулиці.

52-річний чоловік розповів поліцейським, що зателефонував на лінію "102" і повідомив неправдиву інформацію, бо йому стало сумно. Предметів, схожих на зброю, у нього не було.

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Поліцейські виписали чоловікові дві постанови про правопорушення за статтями "Поява в громадських місцях у п'яному вигляді" і "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".