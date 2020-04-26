Жителю Кропивницького стало сумно і він повідомив у поліцію, що підірве себе гранатою
У Кропивницькому чоловік зателефонував до поліції з погрозами підірвати себе гранатою, а своє місце перебування повідомляти відмовлявся.
Про це "Суспільному" розповів представник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк, інформує Цензор.НЕТ.
Під час телефонних переговорів поліція встановила місце, де перебувала людина. Рота тактико-оперативного реагування знайшла його на Солдатській вулиці.
52-річний чоловік розповів поліцейським, що зателефонував на лінію "102" і повідомив неправдиву інформацію, бо йому стало сумно. Предметів, схожих на зброю, у нього не було.
Поліцейські виписали чоловікові дві постанови про правопорушення за статтями "Поява в громадських місцях у п'яному вигляді" і "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
челябинскиекропивницкие мужики
А если бы ему было весело, его бы батальон искал?
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год
УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
(На всякий случай - это я так шучу)
Он ведь не вызывал?!!