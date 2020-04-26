Потрібно подякувати вогнеборцям. Вони працювали в радіоактивній золі, - фахівець із протидії пожежам Зібцев

Оскільки Україна не перейшла на систему протистояння пожежам, що відповідає сучасним викликам у зв'язку зі зміною клімату, то вогнеборці були змушені гасити вогонь на землі в 10-кілометровій частині зони відчуження.

Про це в інтерв'ю Цензр.НЕТ сказав професор кафедри лісівництва НУБіП України Сергій Зібцев, який також очолює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж.

"Заявили президент і мер, що радіаційний фон не змінився. Однак є заключення Українського гідрометеоінституту, де все дуже конкретно сказано. Фон - це потужність дози. Але є такі речі, як аерозолі. Дим, рослинні рештки у повітрі та все, що може літати, розміром менше за 1 мікрон, - це також аерозолі. У них є радіонукліди, які потрапляють на городи, в річки, в колодязі. У наші легені, зрештою. Зрозуміло, що це мікродози, але некоректно говорити, що викиду радіації не сталося. У Києві й околицях живе 5 мільйонів людей. Їх варто було б попередити: якщо ви відчуваєте запах диму, значить у повітрі аерозолі, які містять радіонукліди. І якщо пожежа була навіть у 10-кілометровій зоні, то вони містять не лише цезій, але й плутоній", - зазначив він.

Зібцев вважає, що пожежники отримали дози радіації.

"Потрібно подякувати вогнеборцям. Там нагоріло 10 сантиметрів золи. Колись це були кубометри деревини, в якій сконцентроване радіоактивне забруднення. Я бачу, як пожежники ще ліквідовують осередки в цій золі. Нам лишається їм подякувати, бо зараз вже немає вибору. А у керівників запитати: чому ж ви не думали про своїх людей раніше?" - підсумував науковець.

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За його словами, у 2017 році Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж разом із партнерами створили концепцію міжвідомчої охорони лісів зони відчуження. Згідно з нею гасіння пожежі в 10-кілометровій зоні має здійснюватися суто авіацією:

"Найважливіше - це охорона ядерних об’єктів, Рудого лісу, захоронень у Буряківці. Має бути план дій на різні випадки. Скажімо, якщо пожежа виникає на відстані 1 кілометра, має бути алгоритм гасіння пожежі, окрім того, гасіння безпечного, адже там радіоактивний попіл. Тобто використовувати можна лише авіацію. Ця концепція так і висить на нашому сайті, її не прийнято".

"Ми рекомендували норматив: 15 хвилин прибуття після виклику про пожежу. Запускати авіацію. Якщо пожежа лише починається і горить лише 1 гектар, то потужний АН-32П одним скидом (8 тон) або Мі-8 її гасить. З камери, яка стоїть на висоті 120 метрів на антені Чорнобиль-2, видно всю зону. 8 квітня виникла пожежа навпроти Рудого лісу - буквально під однією з камер. Тобто реагувати можна оперативно", - додав Зібцев.

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