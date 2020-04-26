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Новини Коронавірус і карантин
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Через скорочення бюджету на тлі карантину у Львові звільнять 181 співробітника мерії, - Садовий

Через скорочення бюджету на тлі карантину у Львові звільнять 181 співробітника мерії, - Садовий

За квітень бюджет Львова недоотримає 70 мільйонів гривень.

Такий прогноз зробив міський голова Андрій Садовий, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал місцевої влади.

"Це дуже велика втрата, вже болить голова, адже потрібно буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо. Тому ми ухвалили непросте рішення: ми вирішили оптимізувати кількість працівників міської ради і зменшуємо її на 181 людину. Натомість ми розуміємо, що під час кризи треба інвестувати в інфраструктуру", - повідомив мер.

Він підкреслив, що триватимуть ремонти доріг, "оскільки це дає можливість залучити людей, і ті ж податки потім будуть надходити в наш місцевий бюджет".

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Садовий заявив, що місцева влада і після карантину намагатиметься перевести всі можливі сервіси в онлайн. Наразі розробляються регламенти початку роботи всіх закритих на карантин установ, збережеться температурний скринінг для тих, хто приїжджає з-за кордону.

За словами мера Львова, всі медпрацівники отримають гідні зарплати, а в місті буде створено резервний фонд зі спецзасобами.

Він також закликав купувати львівське, щоб підтримати місцевий бізнес.

Нагадаємо, на ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8125, летальних - 201, одужали 782 людини. На Львівщині підтверджено 317 випадків.

Читайте також: Масове експрес-тестування у Львові допомогло виявити латентних хворих COVID-19, - Садовий

Автор: 

карантин (18172) Львів (3091) ремонт (2321) Садовий Андрій (536) звільнення (2690) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
- 181 дармоїд! Виявляється можна обійтися без них. Чому раніше не скоротили?
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26.04.2020 01:37 Відповісти
+6
Я правильно понял? 181 нахлебник Львовской мэрии равно 70 млн гривень?
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26.04.2020 01:30 Відповісти
+5
Еще интересно, сколько их там еще осталось?
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26.04.2020 01:44 Відповісти
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Садовой , НАБУ, САП
№ 12015140350000942 от 21.07.2015
21.11.2019 Садовому АИ прокурорами САП предъявлено подозрение по ст.ст. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (дело «Рясне-2»)
Ровно на следующий день
22.11.2019 Рябошапка лично истребует себе дело. Требование поступило факсом.
Законом такое действие запрещено . САП отказало ОГПУ в предоставлении материалов производства .
29.11.2020 Рябошапка организовывает и лично проводит оперативное совещание по данному делу, в ходе которого заявляет, что основания для подозрения отсутствуют и даёт прямое указание
Производство закрыть .
Указание прокурорами САП не выполнено.
Повторное совещание по делу Садового с участием Рябошапки происходит 14.01.2020, где снова требует производство закрыть , от гражданского иска о возврате земельного участка в коммунальную собственность отказаться.
Указание снова не выполнено . Ходатайства по данному делу рассматривались и удовлетворялись
Высшим Антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего Антикоррупцонного суда.
В настоящее время производство не закрыто, будем ждать реакции нового генерального прокурора
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26.04.2020 10:41 Відповісти
20% смертность, по сравнению с 32% ранее, если данные не занижены...
Есть смысл подождать заражаться пока, как ни цинично это звучит, на других потренируются.
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26.04.2020 01:19 Відповісти
Из-за сокращения бюджета на фоне карантина во Львове уволят 181 сотрудника мэрии, - Садовый - Цензор.НЕТ 3563
http://www.bartka.com.ua/list/crime/lvivske-smittya-znovu-na-frankivshini Львівське сміття знову на Франківщині
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26.04.2020 01:22 Відповісти
Ну i шо.
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26.04.2020 07:38 Відповісти
Через скорочення бюджету на тлі карантину у Львові звільнять 181 співробітника мерії, - Садовий - Цензор.НЕТ 9650
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26.04.2020 12:00 Відповісти
Нам смiття нi для Франика нi для Киiва не шкода, мудрi люди казали взагалi на Бамбасс возити ахметову на дачу.
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26.04.2020 12:19 Відповісти
А скільки міністрелєй підуть за власний рахунок,а депутан ...
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26.04.2020 01:24 Відповісти
Вчера пугал клиентов вот этой статьей с Цензора ( специально распечатал ).
https://censor.net/news/3191478/cherez_mesyats_vse_kto_rabotaet_v_malom_i_srednem_biznese_budut_na_ulitse_davidenko_video

8
Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице, - Давиденко.
Оказалось, что чиновники начинают вылетать как пробки еще раньше, чем работающие в бизнесе. Мэрия рядом, начну пугать местных чиновников этой статьей.
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26.04.2020 06:11 Відповісти
Це,неймовірно печально. Злочинний завоз сотен тисяч потенційних носіїв з лагом виявлення інфекції в місяці, Непроведення навіть,недолугого тестування, введення Несповнарозумними, тюремного режиму й смакування дегенератами ,своєї,величі. Бізнес,це ланцюговий процес, вартісь бізнесу перевищує кількість обігових коштів в обороті держави...Кладучи бізнес Знищуємо,те на відновлення,чого підуть роки....Не існують гроші без забезпечення процесами життя
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26.04.2020 09:13 Відповісти
Я правильно понял? 181 нахлебник Львовской мэрии равно 70 млн гривень?
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26.04.2020 01:30 Відповісти
Я тоже обратил внимание на такую арифметику
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26.04.2020 08:17 Відповісти
- 181 дармоїд! Виявляється можна обійтися без них. Чому раніше не скоротили?
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26.04.2020 01:37 Відповісти
Еще интересно, сколько их там еще осталось?
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26.04.2020 01:44 Відповісти
а ведь осталось!! и не сумневайся!!что осталось их НЕМЕРЯННО!!
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26.04.2020 02:04 Відповісти
Цікаво, чим ті всі дармоїди займались? І скільки їх всього було?
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26.04.2020 07:14 Відповісти
На мерію Львова і 18 дармоїдів було би з гаком. А замість Садового нехай Міхо порулить,
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26.04.2020 11:00 Відповісти
И вишенька на торте-сам Садовой и все 181 увольняемые сотрудники горсовета голосовали исключительно за ЗЕ и его слуг!!!!!
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26.04.2020 17:11 Відповісти
И никто не заметит потери...
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26.04.2020 02:09 Відповісти
Ого сколько вас там собралось! Народа дофига, а газовые колонки, которых в городе не мерянно и от которых угарают люди, за столько лет заменить на котлы или централизованное отопление не можете? "Самонемич"?
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26.04.2020 02:17 Відповісти
А тебе мер колонку менять должен?
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26.04.2020 07:40 Відповісти
Нет. Должен не мне. Ибо я не львовянин. Должен жителям Львова, которые его избрали. И не "колонку менять", а обеспечить централизованный подвод горячей воды. В том числе для отопления. 21 век на дворе! А Львов вроде как "європейське місто". Должен в первую очередь для того, чтобы избравшие его люди и те, кто приезжают во Львов в качестве туристов, тем самым пополняя казну города, не угарали..... Что, непонятно написано?
Как, впрочем, должен наконец-то решить многолетнюю проблему с мусором. Чтобы львовские отходы не развозились по всей Украине. Да много чего ещё должен. Тем более, с таким штатом дармоедов.
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26.04.2020 07:53 Відповісти
у нас на "централизованном" отоплении\горячей воде, монополиях Ахметова и т.п. столько п*здят что скоро денег не хватит (еще и без возможности отказаться от "услуг"). экономику не учили - дебет\кредит должны совпадать если что больше - это плохо в результате для всех (именно поэтому кстати обычно нормальные страны ищут п*жженое\отмытое бабло, а вовсе не из-за альтруизма). делают полукапитализм полукоммунизм, а получается феодализм и 17 век.
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26.04.2020 09:02 Відповісти
Ты о чем? Раз ахмэт "п*здит", давайте хавчик варить на костре? Ну дак ты хотя бы подумать попытался о том, за счет чего работают ГАЗОВЫЕ колонки! Это ТРЕШ.
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26.04.2020 17:03 Відповісти
Заради справедливості мушу сказати,що до головування Садового вода у Львові була три години рано,і три - вечором,з шостої до дев"ятої...Ванна завжди повна,бо води могло і тиждень не бути...Зараз то все забули...І дороги у Львові нормальні,і місто в принципі чисте...Навіть позаминулого літа в розпал сміттєвого колапсу воно було чисте...Садовий не ангел,звичайно,такий собі "голубой ворішка Альхен",слабенький до ворогів,позволяє на себе плювати - АЛЕ КРАЩОГО У ЛЬВОВІ НЕМА...Всі до одного претенденти то таке вже хамло невмиване,такі вже вузьколобі шороварні патрійоти з кримінальним минулим,таке вже рафіноване злодійство...що краще хай лишиться Садовий...Хоча хотілось би когось нового,та де ж його взяти...
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26.04.2020 17:05 Відповісти
Если честно, я раньше ОЧЕНЬ хорошо относился к Садовому и Самопомичи. Мало того, искренне сочувствовал ему, когда Пеца устроил во Львове коллапс с мусором.... Его партия долгое время для меня была №1 в парламенте, хотя на выборах я голосовал за БЮТ. Правда, в основном благодаря Егору Соболеву. Но тем не менее... Но Садовой для меня умер, как политик и как порядочный человек, после двух событий. 1) Несмотря на то, что Пеца делал с ним и с львовянами, Садовой обеспечил ему победу на выборах во Львове. 2) Сразу после президентских выборов, когда подавляющее большинство проголосовало за Зеленого, в надежде, что он очистит страну от коррупции, накажет ворье и т.д., Садовой, даже ещё не зная, "как карта ляжет", совместно с Сыроид внесли в ВР закон об ограничении полномочий президента, стремясь сделать из него английскую королеву, которая не решает практически ничего... Тем самым плюнув в лицо миллионам... И это при том, что раньше, при президентстве Потроха, который, по факту, узурпировал власть, перетянув на себя ВСЕ её ветви, Садовой не считал нужным принимать "Закон о Президенте".... Это выглядело как предательство, обман избирателей и сговор с соевым олигархом. Уверен, что именно поэтому Самопомичи дали под зад коленом на парламентских выборах. Несмотря на то, что Садовой самоустранился из руководства партии.
Поэтому теперь смотрю на него суто как на мэра. И мне кажется (это только мое мнение, ведь я не живу во Львове), что из него такой же мэр, как и политик. Вода у вас во Львове наконец-то появилась? Ну слава Богу! В 21ом-то веке! Чем ещё он может похвастаться, будучи при власти не один срок? Впрочем, как знаете. Если вас такое устраивает..... Но я не могу поверить, что во Львове не найдется никого лучше Садового....
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26.04.2020 18:23 Відповісти
Базары закрыл, молодец. Штрих-коды на лоб горожанам не забудь поставить.
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26.04.2020 02:17 Відповісти
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/26/australias-coronavirus-tracing-app-set-to-launch-today-despite-lingering-privacy-concerns Качай аплікуху і не виделуйся тут
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26.04.2020 14:06 Відповісти
Зачем ? У нас умерших 80 человек, все - глубокие старики. Владение смартфоном не является требованием закона; значительное количество населения имеет обычные кнопочные звонилки. Мало ли какой приказ от твоих хозяев пришёл.
Вы у нас проиграли. Сматывайтесь по-хорошему. Пока хорватская мафия на вас контейнер не уронила.
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26.04.2020 14:31 Відповісти
Цей губибантіком разом з Саакашвілі бігав.
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26.04.2020 02:55 Відповісти
А зараз ти, сракавмилі, від Саакашвілі бігати будеш).
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26.04.2020 04:19 Відповісти
А як він злістю сходив на Порошенка, було видно, що агент кремля.
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26.04.2020 11:04 Відповісти
Ги)...
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26.04.2020 11:18 Відповісти
ё
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26.04.2020 03:23 Відповісти
Криза далася взнаки! А що чекати було від "мудрої" політики зевлади?
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26.04.2020 05:13 Відповісти
Угу
При По' було б все інакше
Пороховірус, бачу, з'їв багатьом мізки
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26.04.2020 08:21 Відповісти
Не знаю, что он тебе конкретно с мозгами сделал, может спермой на них покарал, но войска не отступали без оснований, погибших было меньше, султаны ему перелеты не оплачивали, на международном уровне был рейтинг.
Все основания простить его за твои мозги.
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26.04.2020 08:58 Відповісти
Стёпа, нету у меня желания разговаривать с долбо....ми!
Гуляй лесом, пи.....ок!
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26.04.2020 09:48 Відповісти
И у меня нет желания разговаривать с дол@@@@ми.
Но вас 73%!
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26.04.2020 10:04 Відповісти
Из-за сокращения бюджета на фоне карантина во Львове уволят 181 сотрудника мэрии, - Садовый - Цензор.НЕТ 6300
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26.04.2020 05:31 Відповісти
гРУПА https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks "СКОРУМПОВАНЕ МІСТО лЬВІВ"
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26.04.2020 10:38 Відповісти
Уборщицы, дворники,сантехники,электрики и прочие садовники. А 25 заместителей 28-го заместителя мэра трогать не будем.
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26.04.2020 06:20 Відповісти
Я вже уявляю собі скільки таких дармоїдів у Київській мерії.. Але Віталя їх в житті не позвільняє, бо то свої рідні дармоїди та й вибори на носі
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26.04.2020 06:53 Відповісти
Якби навіть звільнили всіх, ніхто б не помітив.
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26.04.2020 07:15 Відповісти
Садовий нехай ще і себе звільнить. 20р неможе побудувати мусоропереробного заводу. Лохам львівянам знову перед виборами осінью пообіцяє побудувати завод))
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26.04.2020 09:33 Відповісти
Через скорочення бюджету на тлі карантину у Львові звільнять 181 співробітника мерії, - Садовий - Цензор.НЕТ 6205
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26.04.2020 11:58 Відповісти
продавай все наворованное слуга всех господ!как тебя называют "садовой-50% відсотків мені"
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26.04.2020 09:59 Відповісти
так виходить що можно все ж таки звільнити мерію від такого числа трутнів... і нічого не зміниться на гірше...бо приспособленців і вигаданих назначень.... а це зарплатня з бюджета міст! об"єднувати треба їх роботу в одні руки..хай працюють а не сидять як дипутати за 50 тисяч на місяць і ніфуя не роблять.і не ходять на роботу уже стільки... бідняги від сидіння на дупі за 50 штук так бідолашні затрудилися...
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26.04.2020 10:02 Відповісти
Выходит что средняя зарплата чиновника примерно 387т.гр.? Ухты!
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26.04.2020 10:05 Відповісти
Чим більша зарплата, тим більше крадуть, тому й бюджет вполовину змілів.
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26.04.2020 11:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yDD6UA03Nhw&fbclid=IwAR0E3JVsO7_NQgKXMBHEgEqxjOuCn8t6sHoqbZZ2cB9IdLTJiduUBtYlYco В Гватемале сожгли мэра за коррупцию и казнокрадство

ні.НІ...НІХТО НІ НА ЩО НЕ НАТЯКАЄ
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26.04.2020 10:35 Відповісти
Вангую , що це не остання оптимізація бюджетників . Попереду їх ще багато і не тільки у Львові . Бо кормова база стрімко скорочується і трутнів починають виселяти з вуликів 😁👍
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26.04.2020 11:04 Відповісти
Нужно уволить 70 % чиновников по Украине . от них одна беда .
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26.04.2020 11:13 Відповісти
Садовий залишає лише тих, хто "на потоках".

Зокрема юридичний відділ на чолі з СТЕРВОЮ Пайонткевич.НЕобхідний для юридичного прикриття всіх його оборудок
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26.04.2020 11:56 Відповісти
 
 