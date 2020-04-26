Через скорочення бюджету на тлі карантину у Львові звільнять 181 співробітника мерії, - Садовий

За квітень бюджет Львова недоотримає 70 мільйонів гривень.

Такий прогноз зробив міський голова Андрій Садовий, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал місцевої влади.

"Це дуже велика втрата, вже болить голова, адже потрібно буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо. Тому ми ухвалили непросте рішення: ми вирішили оптимізувати кількість працівників міської ради і зменшуємо її на 181 людину. Натомість ми розуміємо, що під час кризи треба інвестувати в інфраструктуру", - повідомив мер.

Він підкреслив, що триватимуть ремонти доріг, "оскільки це дає можливість залучити людей, і ті ж податки потім будуть надходити в наш місцевий бюджет".

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Садовий заявив, що місцева влада і після карантину намагатиметься перевести всі можливі сервіси в онлайн. Наразі розробляються регламенти початку роботи всіх закритих на карантин установ, збережеться температурний скринінг для тих, хто приїжджає з-за кордону.

За словами мера Львова, всі медпрацівники отримають гідні зарплати, а в місті буде створено резервний фонд зі спецзасобами.

Він також закликав купувати львівське, щоб підтримати місцевий бізнес.

Нагадаємо, на ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8125, летальних - 201, одужали 782 людини. На Львівщині підтверджено 317 випадків.

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