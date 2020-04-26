Через скорочення бюджету на тлі карантину у Львові звільнять 181 співробітника мерії, - Садовий
За квітень бюджет Львова недоотримає 70 мільйонів гривень.
Такий прогноз зробив міський голова Андрій Садовий, пише Цензор.НЕТ із посиланням на портал місцевої влади.
"Це дуже велика втрата, вже болить голова, адже потрібно буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо. Тому ми ухвалили непросте рішення: ми вирішили оптимізувати кількість працівників міської ради і зменшуємо її на 181 людину. Натомість ми розуміємо, що під час кризи треба інвестувати в інфраструктуру", - повідомив мер.
Він підкреслив, що триватимуть ремонти доріг, "оскільки це дає можливість залучити людей, і ті ж податки потім будуть надходити в наш місцевий бюджет".
Садовий заявив, що місцева влада і після карантину намагатиметься перевести всі можливі сервіси в онлайн. Наразі розробляються регламенти початку роботи всіх закритих на карантин установ, збережеться температурний скринінг для тих, хто приїжджає з-за кордону.
За словами мера Львова, всі медпрацівники отримають гідні зарплати, а в місті буде створено резервний фонд зі спецзасобами.
Він також закликав купувати львівське, щоб підтримати місцевий бізнес.
Нагадаємо, на ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8125, летальних - 201, одужали 782 людини. На Львівщині підтверджено 317 випадків.
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Садовой , НАБУ, САП
№ 12015140350000942 от 21.07.2015
21.11.2019 Садовому АИ прокурорами САП предъявлено подозрение по ст.ст. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (дело «Рясне-2»)
Ровно на следующий день
22.11.2019 Рябошапка лично истребует себе дело. Требование поступило факсом.
Законом такое действие запрещено . САП отказало ОГПУ в предоставлении материалов производства .
29.11.2020 Рябошапка организовывает и лично проводит оперативное совещание по данному делу, в ходе которого заявляет, что основания для подозрения отсутствуют и даёт прямое указание
Производство закрыть .
Указание прокурорами САП не выполнено.
Повторное совещание по делу Садового с участием Рябошапки происходит 14.01.2020, где снова требует производство закрыть , от гражданского иска о возврате земельного участка в коммунальную собственность отказаться.
Указание снова не выполнено . Ходатайства по данному делу рассматривались и удовлетворялись
Высшим Антикоррупционным судом и Апелляционной палатой Высшего Антикоррупцонного суда.
В настоящее время производство не закрыто, будем ждать реакции нового генерального прокурора
Есть смысл подождать заражаться пока, как ни цинично это звучит, на других потренируются.
http://www.bartka.com.ua/list/crime/lvivske-smittya-znovu-na-frankivshini Львівське сміття знову на Франківщині
https://censor.net/news/3191478/cherez_mesyats_vse_kto_rabotaet_v_malom_i_srednem_biznese_budut_na_ulitse_davidenko_video
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Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице, - Давиденко.
Оказалось, что чиновники начинают вылетать как пробки еще раньше, чем работающие в бизнесе. Мэрия рядом, начну пугать местных чиновников этой статьей.
Как, впрочем, должен наконец-то решить многолетнюю проблему с мусором. Чтобы львовские отходы не развозились по всей Украине. Да много чего ещё должен. Тем более, с таким штатом дармоедов.
Поэтому теперь смотрю на него суто как на мэра. И мне кажется (это только мое мнение, ведь я не живу во Львове), что из него такой же мэр, как и политик. Вода у вас во Львове наконец-то появилась? Ну слава Богу! В 21ом-то веке! Чем ещё он может похвастаться, будучи при власти не один срок? Впрочем, как знаете. Если вас такое устраивает..... Но я не могу поверить, что во Львове не найдется никого лучше Садового....
Вы у нас проиграли. Сматывайтесь по-хорошему. Пока хорватская мафия на вас контейнер не уронила.
При По' було б все інакше
Пороховірус, бачу, з'їв багатьом мізки
Все основания простить его за твои мозги.
Гуляй лесом, пи.....ок!
Но вас 73%!
ні.НІ...НІХТО НІ НА ЩО НЕ НАТЯКАЄ
Зокрема юридичний відділ на чолі з СТЕРВОЮ Пайонткевич.НЕобхідний для юридичного прикриття всіх його оборудок