Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник

У період масового цвітіння заборонять відвідувати одну з популярних туристичних локацій на Закарпатті - Долину нарцисів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Карпатського біосферного заповідника.

"Адміністрація Карпатського біосферного заповідника повідомляє, що через продовження карантину відвідування природоохоронного науково-дослідного відділення "Долина нарцисів імені Василя Комендаря" в період масового цвітіння буде заборонено", - йдеться в повідомленні.

Проте наголошується, що рішення Кабінету Міністрів щодо ослаблення карантину дасть можливість відкрити відвідування Долини нарцисів. Про це обіцяють повідомити додатково.

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