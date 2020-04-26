6 736 145
Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник
У період масового цвітіння заборонять відвідувати одну з популярних туристичних локацій на Закарпатті - Долину нарцисів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Карпатського біосферного заповідника.
"Адміністрація Карпатського біосферного заповідника повідомляє, що через продовження карантину відвідування природоохоронного науково-дослідного відділення "Долина нарцисів імені Василя Комендаря" в період масового цвітіння буде заборонено", - йдеться в повідомленні.
Проте наголошується, що рішення Кабінету Міністрів щодо ослаблення карантину дасть можливість відкрити відвідування Долини нарцисів. Про це обіцяють повідомити додатково.
Топ коментарі
+14 WiM
показати весь коментар26.04.2020 04:11 Відповісти Посилання
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар26.04.2020 03:21 Відповісти Посилання
+5 Максим Воронцов #464377
показати весь коментар26.04.2020 02:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь проверим глубину твоего украинства https://www.youtube.com/watch?v=StzUiJHH3n4 Анатолій Матвійчук "Зніми фотограф нас!"
Вот в этой песне есть грамматическая ошибка (или поэтическая вольность). Какая? Сразу ответишь?
ЗЫ. Если у тебя паранойя на тему накруток просмотров... Я не настаиваю на переход именно по этой ссылке. Песня известная, можно найти много где.
https://m.youtube.com/watch?v=hSMzodmQf8o
https://m.youtube.com/watch?v=hCyVYbCq0KY
момидзи (紅葉) - осенью
а у нас таки действительно тьфу. идиотизм имени зе-ляшка-шмыги
а ідіоти легко можуть збиратись окроемо в любому іншому місці і водити хороводи
Чё вообще там шастают эти самовлюбленные нарциссы?
А почему? В чем опасность? Нарцисы вирус передают???