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Новини Коронавірус і карантин
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Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник

Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник

У період масового цвітіння заборонять відвідувати одну з популярних туристичних локацій на Закарпатті - Долину нарцисів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Карпатського біосферного заповідника.

"Адміністрація Карпатського біосферного заповідника повідомляє, що через продовження карантину відвідування природоохоронного науково-дослідного відділення "Долина нарцисів імені Василя Комендаря" в період масового цвітіння буде заборонено", - йдеться в повідомленні.

Проте наголошується, що рішення Кабінету Міністрів щодо ослаблення карантину дасть можливість відкрити відвідування Долини нарцисів. Про це обіцяють повідомити додатково.

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Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник 01

Автор: 

заповідник (104) карантин (18172) квіти (31) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2078)


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Топ коментарі
+14
Коронавирус - в горы ходить нельзя.
Идиотизм высшей пробы. Оруэлл нервно курит в сторонке.
Быдло радуется что оно быдло.
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26.04.2020 04:11 Відповісти
+6
та все закрыть и хлебальники изолентой в 3 слоя перeвязать...
ярош чистит кулемет...
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26.04.2020 03:21 Відповісти
+5
Закроют??? Не смешите меня! В Украине всегда найдется стадо идиотов, пролезшее в замочную скважину "подышать/понюхать" коронавирус!
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26.04.2020 02:30 Відповісти
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Про що ти з ним дискутуєш? Це мабуть представник когорти тих,хто все знають, але важчого за дітородний орган не піднімали.
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26.04.2020 08:54 Відповісти
Це математик, а вони бачать лише формули😊 Та більше в цьому житті нічого не бачать.
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26.04.2020 08:58 Відповісти
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26.04.2020 09:32 Відповісти
бидло ти тупе
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26.04.2020 09:31 Відповісти
Саме ти бидло і ********** недобитий.
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26.04.2020 10:30 Відповісти
тьфу на тебя, обмылок
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26.04.2020 10:33 Відповісти
Що -що а хамити кацапури специ .Це у них спадкове від орди.За 10 років переконався в їхній головній скрепі, коли довелось проживати в кацапії.
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26.04.2020 10:41 Відповісти
Склероз? Напомню: всё началось с того, что ты влез со своим хамским замечанием в чужой разговор.
Теперь проверим глубину твоего украинства https://www.youtube.com/watch?v=StzUiJHH3n4 Анатолій Матвійчук "Зніми фотограф нас!"
Вот в этой песне есть грамматическая ошибка (или поэтическая вольность). Какая? Сразу ответишь?
ЗЫ. Если у тебя паранойя на тему накруток просмотров... Я не настаиваю на переход именно по этой ссылке. Песня известная, можно найти много где.
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26.04.2020 11:05 Відповісти
Радійте, що падає дощ! Але чому така сумна пісня, про теплий дощ?
https://m.youtube.com/watch?v=hSMzodmQf8o
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26.04.2020 04:56 Відповісти
Ех )) колись даавно , в студентському гуртожитку її співали. Підгадали, дякую. А як весело вона звучала з вуст людей які не знали мови але з радістю підспівували.
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26.04.2020 07:40 Відповісти
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 2857
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26.04.2020 05:33 Відповісти
Так було біля Хусту, так і далі буде у Долині нарцисів!
https://m.youtube.com/watch?v=hCyVYbCq0KY
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26.04.2020 05:53 Відповісти
Идиоты
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26.04.2020 06:10 Відповісти
73%
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26.04.2020 06:16 Відповісти
Головне, що ти визнав про 73%!
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27.04.2020 03:05 Відповісти
Вот у японцев сейчас Ханами и Момидзи - любование цветением сакуры и клёнов. А у нас... - Тьфу!
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26.04.2020 06:15 Відповісти
Ослобородько записывает новый ролик - полюбуешься.
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26.04.2020 06:24 Відповісти
сакура уже отцвела

момидзи (紅葉) - осенью
а у нас таки действительно тьфу. идиотизм имени зе-ляшка-шмыги
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26.04.2020 06:54 Відповісти
Эти нарциссы, как сорняки. У меня соседка ими весь огород заполонила.
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26.04.2020 07:23 Відповісти
все правильно
а ідіоти легко можуть збиратись окроемо в любому іншому місці і водити хороводи
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26.04.2020 07:38 Відповісти
Ага вони вже давно окупували київ,адміністрація припіздента ,вр і еабмін це їх "штаби"!
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26.04.2020 11:17 Відповісти
Ну и черт с ними этими нарциссами, главное чтоб супермаркет не закрыли.
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26.04.2020 07:52 Відповісти
Хорошо. Давно пора.
Чё вообще там шастают эти самовлюбленные нарциссы?
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26.04.2020 07:54 Відповісти
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 987
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26.04.2020 08:03 Відповісти
Дмитрику, скільки раз за життя ти одягав ОЗК (ЗЗК)?
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26.04.2020 08:11 Відповісти
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 3304
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26.04.2020 08:30 Відповісти
Рінат, я тебе запевняю, він навіть не доживе до того року, не те що...
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26.04.2020 08:48 Відповісти
Реально меня карантин этот уже конкретно за@бал.
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26.04.2020 08:50 Відповісти
Сравните с Беларусью и шведами. Посчтайте жизни за прошлый и этот год а потом гроши может так дойдет.
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26.04.2020 08:37 Відповісти
Из-за карантина закроют для посетителей Долину нарциссов на Закарпатье, - Карпатский биосферный заповедник - Цензор.НЕТ 3020
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26.04.2020 08:47 Відповісти
Зеленые идиоты...как лавры и другие мацковские притоны закрыть...та они не могут...а тут видите ли нельзя..
А почему? В чем опасность? Нарцисы вирус передают???
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26.04.2020 08:50 Відповісти
Вбивають Тому,й зачинили, аби вірус невбили
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26.04.2020 09:29 Відповісти
Ну и хорошо. Пусть природа отдохнет.
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26.04.2020 09:19 Відповісти
так удавись - визволи природу від тягара...
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26.04.2020 09:54 Відповісти
Зупинити процеси.,заборонити відвідування...Кретинизм квітнє... Навіщо напружувати відсутні мізки. Непотрібно умати,як,незупиняти....Наступним кроком "карантину"( в ред. від Дебілів) буде заборона Дихання,Їжі й Пересування, бо,то,шляхи поширення інфекції. Боже Прибери несповнарозумних с Землі
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26.04.2020 09:27 Відповісти
Читали, как здесь рассказывали про австралийские задумки ограничить секс в рамках борьбы с пандемией.
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26.04.2020 09:30 Відповісти
Конкурс Кретинів в Дурдомі Так,по який бік стін психлікарні, Психи Крутіші
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26.04.2020 09:36 Відповісти
" Ми Наш,ми Новий мір Пастроім!!!Кто бил Нічєм, тот станіт Всємммм" - Все Знищити, й Зруйнувати!! "Душілі!,Душілі ..."
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26.04.2020 09:32 Відповісти
Ще не вмерла в Україні....
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26.04.2020 10:07 Відповісти
Меньше туристы насрут.
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26.04.2020 10:45 Відповісти
а я чота подумал охвес президента закрывают...
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26.04.2020 15:55 Відповісти
J
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26.04.2020 20:26 Відповісти
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