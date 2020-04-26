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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів

Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 25 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, 12 порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Незаконні збройні формування тричі обстріляли українських захисників у районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру і 9 мін із мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч із Лебединським українські воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Пісків - зі станкового протитанкового гранатомета.

З настанням темряви ворог випустив 24 міни 120-го калібру по околицях Широкиного, а по українських позиціях неподалік Водяного застосував 82-мм міномети - 46 мін.

Читайте також: Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли українських військовослужбовців біля Новоолександрівки та Попасної, використавши 29 мін, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях поруч з Оріховим.

Опорні пункти Об'єднаних сил поруч із Кримським противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 25 квітня військовослужбовці ООС унаслідок оборонних дій знищили чотирьох бойовиків і ще п'ятьох поранили.

Читайте також: Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Авдіївки, - Міноборони

"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.

Як зазначається, противник з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції біля Лебединського, а із зенітної установки ЗУ-23-2 - поруч із Широкиним. У відповідь на порушення військові ООС застосували чергові вогневі засоби, унаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів 01
Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів 02
Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів 03

Автор: 

обстріл (29195) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Одужання нашому герою
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26.04.2020 08:42 Відповісти
+11
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
показати весь коментар
26.04.2020 09:15 Відповісти
+10
Інсталяція в Естонії. Посольство піарашки.
Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів - Цензор.НЕТ 6941
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26.04.2020 10:32 Відповісти
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Одужання нашому герою
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26.04.2020 08:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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26.04.2020 09:15 Відповісти
Натрапив на чудову пісню
https://youtu.be/alcXKF5L67Q
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26.04.2020 09:23 Відповісти
Сколько такое перемирие держать ?издевательство над военными.обьявить в целях самозащиты операцию по зачистке бандформирований.задолбало это ни туда ни сюда.
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26.04.2020 09:19 Відповісти
найскорішого одужання воїну і повного відновлення !
гори у пеклі і на землі вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
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26.04.2020 09:26 Відповісти
Інсталяція в Естонії. Посольство піарашки.
Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів - Цензор.НЕТ 6941
показати весь коментар
26.04.2020 10:32 Відповісти
Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів - Цензор.НЕТ 2972
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26.04.2020 10:33 Відповісти
Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів - Цензор.НЕТ 5659
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26.04.2020 10:33 Відповісти
Кожен знищений російський фашист , це десятки врятованих людських життів . Пораненим російським окупантам - швидше здохнути від ран в госпіталі .
Слава Героям !
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26.04.2020 11:11 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой масковії!!!
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26.04.2020 12:15 Відповісти
Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів - Цензор.НЕТ 9326
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26.04.2020 23:52 Відповісти
 
 