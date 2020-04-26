Ворог за минулу добу 16 разів обстріляв позиції ОС, поранено одного воїна, знищено чотирьох терористів

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 25 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, 12 порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Незаконні збройні формування тричі обстріляли українських захисників у районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру і 9 мін із мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Опитного та Водяного противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч із Лебединським українські воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік Пісків - зі станкового протитанкового гранатомета.

З настанням темряви ворог випустив 24 міни 120-го калібру по околицях Широкиного, а по українських позиціях неподалік Водяного застосував 82-мм міномети - 46 мін.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли українських військовослужбовців біля Новоолександрівки та Попасної, використавши 29 мін, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях поруч з Оріховим.

Опорні пункти Об'єднаних сил поруч із Кримським противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 25 квітня військовослужбовці ООС унаслідок оборонних дій знищили чотирьох бойовиків і ще п'ятьох поранили.

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"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.

Як зазначається, противник з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції біля Лебединського, а із зенітної установки ЗУ-23-2 - поруч із Широкиним. У відповідь на порушення військові ООС застосували чергові вогневі засоби, унаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.





