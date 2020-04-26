Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб
Станом на ранок 26 квітня у світі зареєстрували 2 897 883 (2 790 986 учора) випадки інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 202 880 (195 920 учора) смертей від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 53 789 (51 017 учора), хворих - 939 053 (890 524), протестовано 5 184 635 осіб.
Іспанія повідомляє про 223 759 випадків COVID-19, 22 902 особи померли.
В Італії зафіксовано 195 351 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з них 26 384 - летальні.
Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції - 22 648 осіб, у Великій Британії - 20 381, у Бельгії - 6 917, у Німеччині - 5 877, у Ірані - 5 650, у Китаї - 4 636, у Нідерландах - 4 424, в Бразилії - 4 057, у Туреччині - 2 706, у Канаді - 2 549, у Швеції - 2 192.
У РФ кількість інфікованих досягла 74 588 осіб, із яких 681 людина померла, в Білорусі - 9 590, померли 67; в Польщі - 11 273, померли 524; в Молдові - 3 304, померли 84; в Угорщині - 2 443, померли 262; в Румунії - 10 635, померла 601 людина; у Словаччині - 1 373, померли 17.
Нагадаємо, в Україні на ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини.
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У нас на это рассчитывать не приходится.
По метаболизму тебе равных нет.
Родины - Украины. Поэтому ,пока не пройдёт пик заболеваний -только
соблюдения всех требований карантина .
смягчения карантина . Это разумно ,это дорога по которой идут все
цивилизованные страны.
А если включить мозги, то очевидно, что дурантин убьёт больше, чем спасёт. Он уже убил. Просто эти данные трудно (а может и невозможно) найти в сети.
https://glavcom.ua/news/kolishniy-ministr-ekonomiki-ukrajini-porozmirkovuvav-pro-cinu-zhittya-ukrajincya-673875.html
не находите, что за 40 лямов можно спасти гораздо больше, чем одного человека?
Других подбивают, а сами сидят дома и нос не высовывают.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал 😂😂😂
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Санжарцы своими действиями привели к послаблениям, чего делать было нельзя.
Всё зависит от ориентации.
Показуха перед мертвими ?
сегодня 09:15
Американские ученые разработали простой и недорогой аксессуар для смартфона диагностического назначения. Его можно применять в домашних условиях для первичной диагностики в том числе COVID-19, а после ослабления карантинных мер использовать для оперативной обследования людей на коронавирус в аэропортах и других общественных местах.
Устройство стоимостью $50 разработали ученые из Иллинойского университета. Оно определяет наличие вирусов и бактерий в образце и представляет собой небольшой прибор, который крепится как клипса к смартфону в области камеры.
Клипса состоит из небольшого картриджа с реагентами, а также портом для введения биоматериала для тестирования - капли крови или образца из носа.
Во время теста генетический материал патогена размножается до нескольких миллионов копий примерно за 10-15 минут.
С помощью светодиодов вирусные РНК окрашиваются зеленым цветом, благодаря чему их может обнаружить камера смартфона. На все тестирование - от помещения биоматериала в устройство до получения результата - требуется всего полчаса.
«Такой тест можно выполнять перед посадкой в самолет, концертом или конференцией», - прокомментировал соавтор исследования Брайан Каннингем. В обстоятельствах строгих карантинных мер он подойдет для домашнего тестирования. Прибор обладает необходимой для этого чувствительностью, уточняют ученые.
Сейчас команда завершает последние подготовительные этапы прежде, чем само устройство и тест на COVID-19 с помощью него станут доступны для массового использования.
2,897 млн человек, т е почти 3 миллиарда заболели короновирусом. Геббельс нервно курит в сторонки, умирая от зависти. Вот как - врать так врать!