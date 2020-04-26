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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб

Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб

Станом на ранок 26 квітня у світі зареєстрували 2 897 883 (2 790 986 учора) випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 202 880 (195 920 учора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість  померлих досягла 53 789 (51 017 учора), хворих - 939 053 (890 524), протестовано 5 184 635 осіб.

Іспанія повідомляє про 223 759 випадків COVID-19, 22 902 особи померли.

В Італії зафіксовано 195 351 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з них 26 384 - летальні.

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Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції - 22 648 осіб, у Великій Британії - 20 381, у Бельгії - 6 917, у Німеччині - 5 877, у Ірані - 5 650, у Китаї - 4 636, у Нідерландах - 4 424, в Бразилії - 4 057, у Туреччині - 2 706, у Канаді - 2 549, у Швеції - 2 192.

У РФ кількість інфікованих досягла 74 588 осіб, із яких 681 людина померла, в Білорусі - 9 590, померли 67; в Польщі - 11 273, померли 524; в Молдові - 3 304, померли 84; в Угорщині - 2 443, померли 262; в Румунії - 10 635, померла 601 людина; у Словаччині - 1 373, померли 17.

Нагадаємо, в Україні на ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини. 

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
а большинство порохоботов все равно против карантина... как и прихожане мацковского патриархата
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26.04.2020 09:02 Відповісти
+7
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 4280
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26.04.2020 09:18 Відповісти
+5
мировая єкономика остановилась
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26.04.2020 09:12 Відповісти
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а большинство порохоботов все равно против карантина... как и прихожане мацковского патриархата
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26.04.2020 09:02 Відповісти
А яке в тебе ставлення до Олександра Григоровича Лукашенка? Як би ти його характеризував одним словом?
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26.04.2020 09:07 Відповісти
бацька рулит))
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26.04.2020 09:10 Відповісти
глибоко зневажаю тоталітаризм і знищення інакшомислення
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26.04.2020 09:10 Відповісти
Диктатор.
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26.04.2020 09:19 Відповісти
Бацька
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26.04.2020 09:22 Відповісти
самодур.
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26.04.2020 16:27 Відповісти
Секта св.Міхо на карантині?
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26.04.2020 09:08 Відповісти
Осб глянь, дві чудові однотипні ікони, як гадаєш - один і той же художник малював?

Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек - Цензор.НЕТ 4229

Пандемия COVID-19: число жертв в мире выросло до 202 880, всего заразилось 2,897 млн человек - Цензор.НЕТ 5098
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26.04.2020 09:14 Відповісти
Вообще-то внизу мозаика. Не знал?
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26.04.2020 09:21 Відповісти
А зверху фотошоп, при чому бездарний.
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26.04.2020 09:52 Відповісти
Я хоть и за Зеленского, но тоже против, можно было подумать над другими вариантами, прежде чем вводить карантин, экономику загубили изза этого карантина.
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26.04.2020 09:10 Відповісти
мировая єкономика остановилась
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26.04.2020 09:12 Відповісти
Это при условии ответственности и дисциплины.
У нас на это рассчитывать не приходится.
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26.04.2020 09:13 Відповісти
а что ответственность и дисциплина блокируют метаболизм вируса?
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26.04.2020 09:25 Відповісти
Не знаю, Кирюша Лещенко.
По метаболизму тебе равных нет.
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26.04.2020 09:50 Відповісти
а тебе - по метеоризму
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26.04.2020 09:52 Відповісти
Если тебе стыдно, вали всё на меня.
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26.04.2020 09:55 Відповісти
Выжить -это главное , мёртвым без разницы ,что с экономикой.
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26.04.2020 09:17 Відповісти
У Вас паника. Выжить никогда не было главным.
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26.04.2020 09:26 Відповісти
Кстати, для Вас смерть от дурантина нормальный вариант?
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26.04.2020 09:27 Відповісти
Для меня есть только один вариант - это жизнь,моя ,моих родных ,моей
Родины - Украины. Поэтому ,пока не пройдёт пик заболеваний -только
соблюдения всех требований карантина .
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26.04.2020 10:53 Відповісти
Неудобных вопросов не видите в упор. Именно так и выглядит паника. Кстати, после прохождения пика угроза заболеть никуда не денется.
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26.04.2020 10:59 Відповісти
После прохождения пика заболеваний пойдут этапы постепенного
смягчения карантина . Это разумно ,это дорога по которой идут все
цивилизованные страны.
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26.04.2020 11:07 Відповісти
Это дурость. Если определить как "цивилизованную страну" страну, где эту дурость считают мудростью, то да...
А если включить мозги, то очевидно, что дурантин убьёт больше, чем спасёт. Он уже убил. Просто эти данные трудно (а может и невозможно) найти в сети.
https://glavcom.ua/news/kolishniy-ministr-ekonomiki-ukrajini-porozmirkovuvav-pro-cinu-zhittya-ukrajincya-673875.html

не находите, что за 40 лямов можно спасти гораздо больше, чем одного человека?
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26.04.2020 11:12 Відповісти
тільки от поки що до "зглаДжування графіку" Індії росії,України,БІЛОРУСІ ДОСИТЬ ДАЛЕКО
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26.04.2020 12:36 Відповісти
Дама в панике. Это серьёзно.
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26.04.2020 09:36 Відповісти
Они "против" карантина, но за самоизоляцию.
Других подбивают, а сами сидят дома и нос не высовывают.
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26.04.2020 09:11 Відповісти
А зебілам пофіг карантин - не карантин.
Все рівно дома сидять, ледарі! Головне щоб були сємкі, пиво і квартал 😂😂😂
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26.04.2020 09:18 Відповісти
Ляжешь под ИВЛ, блондинка, поймешь.
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26.04.2020 09:41 Відповісти
До чого тут цей коментар?
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26.04.2020 22:14 Відповісти
А к чему зебилы к ковиду, блондинка? Тебе видать ленивое, главное стакан и член и музон погромче.
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27.04.2020 08:46 Відповісти
Стакан і член - улюблена тема зелебобіків!!!
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27.04.2020 14:37 Відповісти
Ну если у этих зелеблондинок такой же содержанский образ жизни как у тебя.
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27.04.2020 14:51 Відповісти
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
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26.04.2020 09:19 Відповісти
Нічого поганого в їх прагненні немає, бо вони звикли працювати і їм важко сидіти без діла. Оте саме те чим вони відрізняються від зелеботів
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26.04.2020 09:37 Відповісти
Уже 203025 человек умерли.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0p969bUhyvZpETpmPgrAP_oFhlp1-p9PmWUFa9GDUSg6-8GcRFrbBVJOQ#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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26.04.2020 09:07 Відповісти
Во всём попы виноваты.
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26.04.2020 09:08 Відповісти
так а больше некому
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26.04.2020 09:10 Відповісти
Не знаю, как "в мировом масштабе", но по мнению местных ботов, в Украине виноваты, именно, попы.
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26.04.2020 09:15 Відповісти
Надо было сразу всех подряд заезжаюших с заграницы на самоизоляцию на две недели, и тогда ненадо было вводить карантин, но уже поздно.
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26.04.2020 09:14 Відповісти
Верно. И в жестком принудительном порядке.
Санжарцы своими действиями привели к послаблениям, чего делать было нельзя.
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26.04.2020 09:17 Відповісти
Попів МП, на передодні епідемії, зібрали в мокші, "проінструктували вірусом" і "благословили" розносити заразу поміж фанатиків. Тепер цих ФСБешників лікують за бюджетні кошти в елітних палатах.
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26.04.2020 10:05 Відповісти
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 4280
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26.04.2020 09:18 Відповісти
В нашем случае некоторым можно и флуд и матерные слова.
Всё зависит от ориентации.
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26.04.2020 09:22 Відповісти
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26.04.2020 09:51 Відповісти
200000 ***** на заврак ест...
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26.04.2020 09:23 Відповісти
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 1414
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26.04.2020 09:26 Відповісти
Сегодня в Украине заразилось на 14 человек больше, чем за вчера.
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26.04.2020 09:30 Відповісти
это считай не изменилось число +- 20 по смертям одинаково 8 умерло
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26.04.2020 09:31 Відповісти
можно считать третий день стабилизация. Еще бы так неделю, карантин смягчат, так горбки все испортят.
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26.04.2020 09:34 Відповісти
Гробки запретили, в Черкассах все кладбища полиция оцепила, никого непропускают.
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26.04.2020 09:36 Відповісти
на всех идитов мента не поставишь.
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26.04.2020 09:37 Відповісти
говорили ж -не пріться всі одночасно !!/ я сходив раніше -які проблеми?

Показуха перед мертвими ?
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26.04.2020 12:29 Відповісти
сказали шо кладбища будут закрыты и полиция дежурить то есть массового не должно быть
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26.04.2020 09:51 Відповісти
а оно массово никогда и не было. на могилах собираются только близкие и их как правило немного. очередное издевательство оборзевших властей просто так.
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26.04.2020 09:54 Відповісти
В маркетах людей полно, понятно откуда такая статистика.
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26.04.2020 09:33 Відповісти
В маркетах люди в масках, на дистанции.
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26.04.2020 09:35 Відповісти
Вы наверное в здоровых супермаркетах давно были, может за масками сейчас и следят, а за потоком людей никто не смотрит.
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26.04.2020 09:38 Відповісти
Там, куда я хожу, смотрят.
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26.04.2020 09:41 Відповісти
зябликів хоч дизенфікуєш?
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26.04.2020 13:59 Відповісти
Именно пред здоровыми маркетами в Днепре стоят очереди на дистанции. Внутри мало людей. Где это не так, будут сами расхлебывать.
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26.04.2020 09:41 Відповісти
+- 5 відсотків на "вибірці" для статистики несуттєво
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26.04.2020 12:33 Відповісти
Новый тест определяет COVID-19 с помощью телефона за 30 минут
сегодня 09:15Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 401
Американские ученые разработали простой и недорогой аксессуар для смартфона диагностического назначения. Его можно применять в домашних условиях для первичной диагностики в том числе COVID-19, а после ослабления карантинных мер использовать для оперативной обследования людей на коронавирус в аэропортах и других общественных местах.
Устройство стоимостью $50 разработали ученые из Иллинойского университета. Оно определяет наличие вирусов и бактерий в образце и представляет собой небольшой прибор, который крепится как клипса к смартфону в области камеры.
Клипса состоит из небольшого картриджа с реагентами, а также портом для введения биоматериала для тестирования - капли крови или образца из носа.
Во время теста генетический материал патогена размножается до нескольких миллионов копий примерно за 10-15 минут.
С помощью светодиодов вирусные РНК окрашиваются зеленым цветом, благодаря чему их может обнаружить камера смартфона. На все тестирование - от помещения биоматериала в устройство до получения результата - требуется всего полчаса.
«Такой тест можно выполнять перед посадкой в самолет, концертом или конференцией», - прокомментировал соавтор исследования Брайан Каннингем. В обстоятельствах строгих карантинных мер он подойдет для домашнего тестирования. Прибор обладает необходимой для этого чувствительностью, уточняют ученые.
Сейчас команда завершает последние подготовительные этапы прежде, чем само устройство и тест на COVID-19 с помощью него станут доступны для массового использования.
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26.04.2020 09:35 Відповісти
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб - Цензор.НЕТ 8829
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26.04.2020 09:36 Відповісти
Ссылка https://internetua.com/novyi-test-opredelyaet-covid-19-s-pomosxua-telefona-za-30-minut
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26.04.2020 09:36 Відповісти
Шарлатаны.
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26.04.2020 10:38 Відповісти
незрозміло навіщо у даній установці смартфон ?
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26.04.2020 12:26 Відповісти
Когда горел Собор Парижской Богоматери ,мелькнула мысль ,ждать большой беды ,это знак .Надвигается то, о чем предрекала одна бабушка з Волынской области в 2001 году. Я ей не верила ....Когда я уезжала с Украины она сказала не продавай землю , придёт беда все кто заграницей вернутся по домам ,А главное ,она предрекала войну ,. Сказала что беда придёт с востока откуда никто не ждёт . Я не верила ,только ухмыльнулась ,напасть на Украину ,бред , кто осмелится , как я ошиблась , бабушка вещунья была права , Будет ещё хуже .. Не продавайте свою землю ,у кого она есть..
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26.04.2020 10:01 Відповісти
OБC
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26.04.2020 10:43 Відповісти
в мире вымрут 2 основные категории. пенсионеры, -они по возрасту, сопутствующим болячкам и "тупой вере в боха" залетают. а из молодого и среднего поколения - экстраверты. у них шило в жопе и они не могут спокойно долго в изоляции сидеть. им надо из дома в толпу "общаться", заразиться самим и позаражать окружающих. а вот интроверты в большинстве своём переживут. они спокойно перенесут изоляцию, не нагружая своё эго потребностью умереть именно на миру, где для экстравертов смерть особенно красна. именно интроверты уже сегодня и рулят в ІТ. програмирование, сисадминистрация и подобное требует собственных мозгов, принятия собственных решений, аналитики и усидчивости. и именно в одиночестве, шоб никто думать и работать не мешал. они легко и даже лучше сделают свою работу сидя дома, с удалённого доступа. после эпидемии, работа с удалённого доступа во многих ветках начнёт вытеснять такую же точно, только из офиса. мир станет ещё более интровертным, а офисы начнуть пустеть за ненадобностью. соответственно инфраструктура получит мощный толчёк к развитию. "процесс пошёл" (С) ))
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26.04.2020 10:37 Відповісти
"мир станет ещё более интровертным".... и перестанет размножаться...
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26.04.2020 10:39 Відповісти
GAY.
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26.04.2020 10:44 Відповісти
партія роботів схвалює
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26.04.2020 13:59 Відповісти
Владимир Школьников, демограф, специалист по смертности, исследователь Института демографических исследований Макса Планка (Германия) и научный руководитель Международной лаборатории исследований населения и здоровья ВШЭ (Россия), участник ряда комитетов ВОЗ, уверяет, что официальной статистике смертности от COVID-19 вообще не стоит уделять большого внимания - и не только той, что собрана в России. Учёт смертей, с одной стороны, сильно зависит от национальных особенностей и произвола конкретных врачей, а с другой - мировая система статистики в принципе не предназначена для сбора данных во время пандемии. Сравнивать разные страны по данным с сайтов-счетчиков бесполезно. Впрочем, метод достаточно точно оценить реальное число жертв COVID-19 существует и скоро начнёт применяться. Даже первые прикидки показывают, что настоящее число смертей от коронавирусной инфекции - на десятки тысяч больше, чем в международных официальных данных.https://charter97.link/ru/news/2020/4/26/374366/
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26.04.2020 15:35 Відповісти
В основном , такие искажения статистики относится к странам 3-го мира , где намеренно занижают цифры . Возьмём Белорусь .... Наверняка там старичков , которые умирают от пневмонии и особенно от сепсиса вызванного пневмонией не пишут в статисткику короны , даже если их тест был положительный . А Италии и Испании пишут даже тех , кто был заражён , но умер по целому букету диагнозов, а вирус мог бы стать лишь тригером !
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26.04.2020 16:53 Відповісти
всего заразилось 2,897 млн человек!!!???

2,897 млн человек, т е почти 3 миллиарда заболели короновирусом. Геббельс нервно курит в сторонки, умирая от зависти. Вот как - врать так врать!
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26.04.2020 22:02 Відповісти
 
 