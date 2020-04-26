Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб

Станом на ранок 26 квітня у світі зареєстрували 2 897 883 (2 790 986 учора) випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 202 880 (195 920 учора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 53 789 (51 017 учора), хворих - 939 053 (890 524), протестовано 5 184 635 осіб.

Іспанія повідомляє про 223 759 випадків COVID-19, 22 902 особи померли.

В Італії зафіксовано 195 351 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з них 26 384 - летальні.

Читайте також: Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки

Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції - 22 648 осіб, у Великій Британії - 20 381, у Бельгії - 6 917, у Німеччині - 5 877, у Ірані - 5 650, у Китаї - 4 636, у Нідерландах - 4 424, в Бразилії - 4 057, у Туреччині - 2 706, у Канаді - 2 549, у Швеції - 2 192.

У РФ кількість інфікованих досягла 74 588 осіб, із яких 681 людина померла, в Білорусі - 9 590, померли 67; в Польщі - 11 273, померли 524; в Молдові - 3 304, померли 84; в Угорщині - 2 443, померли 262; в Румунії - 10 635, померла 601 людина; у Словаччині - 1 373, померли 17.

Нагадаємо, в Україні на ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини.