Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук

Уряд оприлюднив конкурс на главу Державної податкової служби України, давши для підготовки документів два вихідні дні.

Про це написав адвокат Ярослав Романчук, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд "нишком" оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови і заступника Державної податкової служби України. Термін подачі документів закінчується завтра, 27.04.2020", - написав він, нагадавши, що попереднє керівництво органу було звільнено в п'ятницю.





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