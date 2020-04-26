Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук
Уряд оприлюднив конкурс на главу Державної податкової служби України, давши для підготовки документів два вихідні дні.
Про це написав адвокат Ярослав Романчук, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд "нишком" оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови і заступника Державної податкової служби України. Термін подачі документів закінчується завтра, 27.04.2020", - написав він, нагадавши, що попереднє керівництво органу було звільнено в п'ятницю.
Топ коментарі
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показати весь коментар26.04.2020 09:37 Відповісти Посилання
+49 susanin
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+36 Zelya Vsyo
показати весь коментар26.04.2020 09:48 Відповісти Посилання
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- Иван Петрович! Там на должность начальника налоговой конкурс объявили... Ты свою кандидатуру подавать будешь?
- Я, что, "**..тый"?!!! Я не дурак - голову под топор подставлять...
Ну а що тут дивного ? Зе влада лоханулась зі зборами як податків. так і мита, дефіцит бюджета по цим статям міліардний. Хто там топив за Зе владу - насолоджуйтесь великим дефіцитом бюджета і дивіться "Слугу народу" у запису, там Голоборолько так гарно керує
https://www.radiosvoboda.org/a/30359144.html
Я взагалі не перестаю дивуватися тупості зеленського: ну показав же сакашвілі, що з нього пустозвон прекрасний. А як менеджер, то він - незнамокто (це замість російського мату).
А те, що профільної освіти не маю, то маю досвід платника податків більш як тридцятилітній. ТОж добре розумію: коли треба доїть корову - спочатку добре погодуй. Ковбаса не пада з неба, хоч проси, хоч не проси... Працювати добре треба, якщо хочеш ковбаси.
А більшість податківців вважають інакше. Бо вони - птєнци гнєзда азарова, що з їх допомогою загубив український бізнес в зародиші. Остався лише бізнес олігархів та наближених до силлових органів. А ми дивуємося успіхам Польщі чи інших постсовкових країн. Та їм би наших комуняк із пахлами і - всьо.
А те що досвіду не маю, то нафіга той досвід, що податківці взяли у азарова, насірова, буряка та їм подібних?
Хотя, у меня ощущение, что ему пофигу, кто там будет.
Свои деньги он уже получил и сейчас хочет, чтоб его просто не трогали.
Дайте Вове досидеть год на Банковой и удалиться бабло тратить!
Зелений https://biz.censor.net/news/3191694/kabmin_razreshil_naznachit_rukovodstvo_gosnalogovoyi_slujby_bez_provedeniya_konkursa/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73597368