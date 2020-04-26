УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10863 відвідувача онлайн
Новини
23 325 132

Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук

Кабмін

Уряд оприлюднив конкурс на главу Державної податкової служби України, давши для підготовки документів два вихідні дні.

Про це написав адвокат Ярослав Романчук, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд "нишком" оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови і заступника Державної податкової служби України. Термін подачі документів закінчується завтра, 27.04.2020", - написав він, нагадавши, що попереднє керівництво органу було звільнено в п'ятницю.

Кабмін нишком оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук 01
Кабмін нишком оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук 02

Читайте також: Моє звільнення - політичне рішення. Це зміна курсу, - Верланов

Кабмін нишком оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук 03

Автор: 

Кабмін (14153) конкурс (1293) податкова (711)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+70
Конкурс? Єрмак вже продав цю посаду.
показати весь коментар
26.04.2020 09:37 Відповісти
+49
Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук - Цензор.НЕТ 1126
показати весь коментар
26.04.2020 09:42 Відповісти
+36
Там ещё и Швондер старается...
Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук - Цензор.НЕТ 3522
показати весь коментар
26.04.2020 09:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Понятно.Значит главу уже назначили позавчера.
показати весь коментар
26.04.2020 11:01 Відповісти
Бред! Что это за объявление конкурса, если кандидаты не успеют даже правильно написать заявление с предоставлением необходимых правильно оформленных документов? Или это дело теперь заканчивается похлопыванием на улице по плечу и накрытой после этого "поляной"? Во как теперь принимают на работу, но, извините, не рабочих. Рабочего ещё заставят недели две-три собирать медицинские справки. Кстати, а что теперь эти "верхние" не предоставляют медицинские заключения, например, по сердечным делам, на короновирус или по психике? Во дела!
показати весь коментар
26.04.2020 11:17 Відповісти
Этот конкурс чистая формальность. Ермак уже кому то эту должность продал.
показати весь коментар
26.04.2020 11:36 Відповісти
Тут еще конкурс должен быть... типа конкурс.
показати весь коментар
27.04.2020 08:28 Відповісти
Да они объявили его "втихаря", чтобы не опозориться, если никто, из трезво мыслящих, свои кандидатуры не подаст... Примерный диалог при объявлении публичном:
- Иван Петрович! Там на должность начальника налоговой конкурс объявили... Ты свою кандидатуру подавать будешь?
- Я, что, "**..тый"?!!! Я не дурак - голову под топор подставлять...
показати весь коментар
26.04.2020 11:54 Відповісти
Кабмину и шмаркле нужен вор на эту должность. А если они объявят конкурс они могут нечаянно принять честного, порядочного человека, что снова вызовет кризис в КМ.
показати весь коментар
26.04.2020 12:00 Відповісти
Кабмін "нишком" оголосив конкурс на главу податкової. Термін подачі документів - до завтра, - адвокат Романчук - Цензор.НЕТ 334
показати весь коментар
26.04.2020 12:36 Відповісти
"Правительство "втихаря" https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=25591 объявило конкурс на замещение вакантной должности председателя и заместителя Государственной налоговой службы Источник: https://censor.net/n3191588

Ну а що тут дивного ? Зе влада лоханулась зі зборами як податків. так і мита, дефіцит бюджета по цим статям міліардний. Хто там топив за Зе владу - насолоджуйтесь великим дефіцитом бюджета і дивіться "Слугу народу" у запису, там Голоборолько так гарно керує
показати весь коментар
26.04.2020 14:43 Відповісти
Венедиктова таким же макаром проводила конкурсы на замов директора ДБР несколько месяцев назад. Уже забыли? Напоминаю:
https://www.radiosvoboda.org/a/30359144.html
показати весь коментар
26.04.2020 14:55 Відповісти
"Конкурс на першого заступника і двох заступників голови Державного бюро розслідувань оголосили у розпал новорічних свят, для подання документів конкурсантам виділили тільки два робочі дні. Вони спливають 3 січня. Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснила такий поспіх потребою якнайшвидше перезапустити роботу цього органу, а також тим, що минулий порядок проведення конкурсу на посади у бюро, на її думку, втратив чинність - оскільки до закону про ДБР внесли зміни. Між тим експерти, опозиційні депутати та частина конкурсантів бачать ознаки того, що умови конкурсу на заступників голови ДБР змінили «під конкретних осіб, пов'язаних із Офісом президента»."
показати весь коментар
26.04.2020 14:57 Відповісти
Нужно не уважать себя, чтобы пойти в команду, где с людьми так обращаются. Чтобы через 2-3 месяца оказаться на улице, без объяснения и вопросов, а заодно, без прежнего места работы? Кстати, Саакашвили зря так воодушевлен. Я на его месте так бы не радовался. Велика вероятность, что выкинут без объяснений также как и остальных, вскоре. Причину найдут.
показати весь коментар
26.04.2020 14:56 Відповісти
І правильно зроблять. Бо не ордному ж Порошенкові слухатти з усіх телеканалів про баригу
Я взагалі не перестаю дивуватися тупості зеленського: ну показав же сакашвілі, що з нього пустозвон прекрасний. А як менеджер, то він - незнамокто (це замість російського мату).
показати весь коментар
26.04.2020 16:09 Відповісти
І жодного коментара від "ЗенітаДніпра", "ИгораД" і їм подібних зерангутанів! А знаєте чому? А тому, що сюди неможливо НУ ніяк приплести Порошенка
показати весь коментар
26.04.2020 14:57 Відповісти
А я постом вище таки приплів
показати весь коментар
26.04.2020 16:10 Відповісти
И что?!Ведь ясно что "обьявление" этого " конкурса"-для галочки!!! Весь парламент знает что это будут "молодцы" из команды бабы Юли!!! Одно не известно,за что ей такая милость от ЗЕ....может у зеслуг не хватает проходных голосов...а может это Михо замолвил слово за свою любимицу!
показати весь коментар
26.04.2020 15:59 Відповісти
Взагалі то я б міг очолити. Для мене на периферії зарплата у 29 тисяч - цілком пристойний заробіток. Тим більше, що важкого нічого тягати не треба, контролюй лише роботу замісників та оголошуй догани чи подяки за результати виконання. Але боюсь - убьють падлюки. Бо я - чесна людина, а всяким рішалам потрібні крадіжки бюджетних коштів.
А те, що профільної освіти не маю, то маю досвід платника податків більш як тридцятилітній. ТОж добре розумію: коли треба доїть корову - спочатку добре погодуй. Ковбаса не пада з неба, хоч проси, хоч не проси... Працювати добре треба, якщо хочеш ковбаси.
А більшість податківців вважають інакше. Бо вони - птєнци гнєзда азарова, що з їх допомогою загубив український бізнес в зародиші. Остався лише бізнес олігархів та наближених до силлових органів. А ми дивуємося успіхам Польщі чи інших постсовкових країн. Та їм би наших комуняк із пахлами і - всьо.
А те що досвіду не маю, то нафіга той досвід, що податківці взяли у азарова, насірова, буряка та їм подібних?
показати весь коментар
26.04.2020 16:05 Відповісти
Т.з. соціальний ліфт
показати весь коментар
26.04.2020 16:31 Відповісти
квартальний ліфт..
показати весь коментар
26.04.2020 17:27 Відповісти
ну, выпьем за то, чтобы минус снова стал плюсом... после встречи с налоговой
показати весь коментар
26.04.2020 16:42 Відповісти
Ну так, прозрачность же наше фсё, сказал Вова!
Хотя, у меня ощущение, что ему пофигу, кто там будет.
Свои деньги он уже получил и сейчас хочет, чтоб его просто не трогали.
Дайте Вове досидеть год на Банковой и удалиться бабло тратить!
показати весь коментар
26.04.2020 17:22 Відповісти
Вова, не откажи народу!см. "Фитиль №119-05 "Слуга народа"
показати весь коментар
26.04.2020 18:10 Відповісти
http://pic-mir.ru/8300/178008/ Подивіться, що знову цей м*д*к натворив
показати весь коментар
26.04.2020 18:15 Відповісти
Безпрєдєл зеленої влади стає звичним. І вони цим користуються. Руйнують всі опори державної будови.
показати весь коментар
26.04.2020 18:38 Відповісти
У гужвы интересная мысль. Что Михо это операция прикрытия от МВФ. Идеально почти, пока все отдыхают кого-то выбрать. Мрази. До ***********
показати весь коментар
26.04.2020 20:47 Відповісти
сучье криворожское, наверное свинорылому юзику режил посаду продать, чтобы урод не голодал!?
показати весь коментар
26.04.2020 20:57 Відповісти
а что сказать? ребята, ВЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ выбрали морального урода
показати весь коментар
26.04.2020 21:39 Відповісти
Так и внешне онотакоє
показати весь коментар
27.04.2020 08:44 Відповісти
Не удивлен очередному прогибу от Зе коррупции, возглавляемую ближайшими помощниками двумя братьями $20 млн.
показати весь коментар
27.04.2020 02:38 Відповісти
Наверное, сейчас набегут Лещенки, Найемы Бигусы, Юля запрет "ой зрада-зрадонька", обязательно включение Г+Г с анализом"мажется ли это на хлеб.....
показати весь коментар
27.04.2020 07:34 Відповісти
Взяточник Ермак уже конкурс провел, такса такая то. Что президент ворюга, что его ставленники такие же жулики.
показати весь коментар
27.04.2020 08:20 Відповісти
Интересно какова цена вопроса должности категории А? А, Ермак!
показати весь коментар
27.04.2020 08:29 Відповісти
Усе конкурс скасовано, взагалі, не буде ніякого конкурса, навіть липового.
Зелений https://biz.censor.net/news/3191694/kabmin_razreshil_naznachit_rukovodstvo_gosnalogovoyi_slujby_bez_provedeniya_konkursa/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73597368
показати весь коментар
27.04.2020 12:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 