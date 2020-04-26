На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ

В Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8 617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 209 - летальні, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 388 випадків;

Волинська область - 241 випадок;

Дніпропетровська область - 292 випадки;

Донецька область - 29 випадків;

Житомирська область - 348 випадків;

Закарпатська область - 329 випадків;

Запорізька область - 182 випадки;

Івано-Франківська область - 731 випадок;

Кіровоградська область - 323 випадки;

м. Київ - 1 188 випадків;

Київська область - 542 випадки;

Львівська область - 348 випадків;

Луганська область - 29 випадків;

Миколаївська область - 111 випадків;

Одеська область - 220 випадків;

Полтавська область - 172 випадки;

Рівненська область - 508 випадків;

Сумська область - 95 випадків;

Тернопільська область - 607 випадків;

Харківська область - 147 випадків;

Херсонська область - 87 випадків;

Хмельницька область - 70 випадків;

Чернівецька область - 1 341 випадок;

Черкаська область - 257 випадків;

Чернігівська область - 32 випадки.

Читайте також: Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 24 842 повідомлення про підозру на COVID-19.