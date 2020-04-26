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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ

На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ

В Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8 617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 209 - летальні, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 388 випадків;
Волинська область - 241 випадок;
Дніпропетровська область - 292 випадки;
Донецька область - 29 випадків;
Житомирська область - 348 випадків;
Закарпатська область - 329 випадків;
Запорізька область - 182 випадки;
Івано-Франківська область - 731 випадок;
Кіровоградська область - 323 випадки;
м. Київ - 1 188 випадків;
Київська область - 542 випадки;
Львівська область - 348 випадків;
Луганська область - 29 випадків;
Миколаївська область - 111 випадків;
Одеська область - 220 випадків;
Полтавська область - 172 випадки;
Рівненська область - 508 випадків;
Сумська область - 95 випадків;
Тернопільська область - 607 випадків;
Харківська область - 147 випадків;
Херсонська область - 87 випадків;
Хмельницька область - 70 випадків;
Чернівецька область - 1 341 випадок;
Черкаська область - 257 випадків;
Чернігівська область - 32 випадки.

Читайте також: Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі збільшилась до 202 880, загалом інфікувалися 2,897 млн осіб

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 24 842 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
А ПОЧЕМУ МИНЗДРАВ не пишет заяву в СБУ за вынутые из ГОССРЕЗЕРВА МАСКИ накануне эпидемии ???

Ведь маски - это подотчетность Минздрава И В ТЮРЬМУ КТО-ТО ДОЛЖЕН СЕСТЬ - или министр или премьер министр или ТОТ КТО ПОДПИСАЛСЯ ПОД ВЫДАЧЕЙ МАСОК

НАДЕЮСЬ, украинцы помнят, ШО ГОСРЕЗЕРВ закладывается из их налогов ? А кто-то его разворовал
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26.04.2020 09:44 Відповісти
+16
На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6643
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26.04.2020 10:02 Відповісти
+9
А вот и "Пасха" в исполнении гундяевского сатаната начала проявляться...
На утро 26 апреля зафиксировано 492 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 8617, летальных - 209, выздоровели 840 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2379
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26.04.2020 09:45 Відповісти
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26.04.2020 09:52 Відповісти
новая партия горнолыжников приехала
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26.04.2020 09:55 Відповісти
Кому вы лапшу вешаете? Чуть больше 8 тысяч! Без матюков читать противно. Эта цифра только Киев. По Украине умножай на 3-4
В Турции больше 86 миллион человек и больше 100 тыс заболевших
А в Украине все такие законопослушные и сидят на карантине.
Как привыкли «****...ь» так и продолжаем гнать пургу
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26.04.2020 10:08 Відповісти
некорректное сравнение - когда у нас все школьники и студенты уже давно сидели дома, все магазины, развлекательные и торговые центры были закрыты, метро не работало - турки предложили провести у себя ЧЕ по футболу, потому что не чувствовали никакой угрозы. Потом поплатились за свою беспечность.
Не знаю, где вы живете, но в Киеве практически все, даже на улице - в масках. Супермаркеты даже в выходные полупустые. людей очень мало на улице
Вот вам пример для сравнения - Новосибирск https://www.youtube.com/watch?v=1nH26rd4c9s
А потом будут кукарекать, " Пачиму у хахлов так мала бальных"
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26.04.2020 11:14 Відповісти
В Украине болеет только медперсонал и попы.
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26.04.2020 11:19 Відповісти
масковские попы пару месяцев назад кричали, что коронавирус - это гнев Божий , посланный нам за однополые связи, после чего в мацковском ************ начало косить рпцшников сотнями
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26.04.2020 11:36 Відповісти
Дурантин не имеет смысла. Люди скорее с голоданачнут дохнуть чем от короны
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26.04.2020 20:56 Відповісти
посмотрим на осень смертность у нас от ССН и других диагнозов но кроме COVID-19 я сам работал в медицине и знаю что такое статистика так что все ещё впереди
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26.04.2020 23:38 Відповісти
последние волны, вызваны теми, кого черти по церквях последние две недели носили. понаслушались руцких пропагандонов всех мастей о том, шо вирус фигня, надо идти и в церкви и на улицу спасать экономику,..... и вот наглядный результат. если нет мозгов то и сами поподцепили у попья, и других позаражали. на радость торжествующим гундяю с ******
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26.04.2020 10:15 Відповісти
Якась зелена наволоч спамить портрет янелоха оманського в комплекції корейського ина.
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26.04.2020 10:20 Відповісти
Мизер.хорошо держимся.в раше тысячами выявляют.даст бог в мае отпустит.
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26.04.2020 10:33 Відповісти
сплюнь...
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26.04.2020 10:35 Відповісти
Что вы там держитесь? У вас самаое маленькое тестирование в Европе на миллион жителей, тестирование на уровне Африки.
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26.04.2020 11:29 Відповісти
Судят не по количеству проведенных тестов, а по проценту смертности выявленных заболеваний. В Украине он один из самых низких. В Японии тоже такой алгоритм борьбы с эпидемией.
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26.04.2020 12:06 Відповісти
Если большая часть умерших записуется, как умершие просто от пневмонии, потому что их не тестировали на ковид вообще, то настоящая статистика смертности есть на много больше.
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26.04.2020 12:29 Відповісти
ключевое слово "ЕСЛИ". У нас это не канает, потому что не идиоты.
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26.04.2020 12:37 Відповісти
Всех больных с диагнозом пневмония сейчас тестируют
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26.04.2020 13:41 Відповісти
Ага,тестами,которых в Украине очень мало. Или в Украине больницы лучше ,чем в Германии? Не верю украинской статистике.
Короновирус проявляется не только воспалением лёгких....
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27.04.2020 07:30 Відповісти
В нашем многомилионом стаде мы недосчитались 8 -х от злого духа корона. Сидим в масках,загонах и на пастбища не идем.К стати а как там статистика по грипу,пневмонии и за пршлые года тоже.
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26.04.2020 10:44 Відповісти
А від чого Путін у бункері ховається?
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26.04.2020 10:55 Відповісти
Не вірно поставлене запитання: не від чого, а від кого..
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26.04.2020 10:58 Відповісти
Якщо вірус, це жива істота - то від кого, а якщо нежива - то від чого. У вчених нема єдиної точки зору з цього приводу.
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26.04.2020 11:53 Відповісти
"до кремационных огненных печей верил глеб, что вирус выдумка врачей"
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26.04.2020 10:45 Відповісти
За день 492 нових випадків COVID-19, але вилікувалось 840!
Тобто, кількість вилікувавшихся майже в 2 рази більше ніж захворівших.
І ці потвори розповідають нам, що пік ще не пройдений?!
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26.04.2020 10:56 Відповісти
Читайте внимательно, 840 вылечилось за все время!!!!
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26.04.2020 11:13 Відповісти
Певно, ви праві. Та інформацію про кількість людей, які вилікувались, МОЗ повинно надавати щоденно!
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26.04.2020 11:20 Відповісти
Для выздоровления человеку необходимо хотя бы 2-3 недели, потом контрольные тесты. Если вернемся на 3,5 недели назад, то у нас и было чуть меньше тысячи заболевших. Или хотите, как в России, где в начале апреля было меньше 3 тыс больных, а выздоровевших уже больше 6 тысяч
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26.04.2020 11:48 Відповісти
Походу, в скрепостане -- лучшая в мире медицина! Во всем мире , в том числе и в Украине, из всех заболевших и пролечившихся умирает каждый пятый, а на высокодуховной -- только каждый десятый!
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26.04.2020 14:27 Відповісти
Зедебилы, Ал-лё!
Давайте информацию по количеству проведенных тестов!!!
Через дробь после количества заболевших!
По областям!!!
Уроды, б.лять!
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26.04.2020 10:57 Відповісти
90 000 тестів проведено виявлено майже 9000 хворих ( це 10 частина хворих ) Просто цифри, населення України приблизно 37 млн., десята частина - 3 700 000 хворих . Більше тестів треба проводити . Офіційна статистика сумнівна.
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26.04.2020 11:13 Відповісти
Судят не по количеству проведенных тестов, а по проценту смертности выявленных заболеваний. В Украине он один из самых низких. В Японии тоже такой алгоритм борьбы с эпидемией
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26.04.2020 12:42 Відповісти
1/10 это в группе риска, а не во всей популяции. Неужели это кому то до сих пор не ясно?
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26.04.2020 13:13 Відповісти
Это все равно, что провести замеры IQ cреди зедебилов, а потом говорить, что у всех украинцев он не превышает 90.
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26.04.2020 13:28 Відповісти
!!
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26.04.2020 14:31 Відповісти
https://www.kommersant.ru/doc/4332312?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

Правильно те сделали, которые не поверили Зеленскому и не поехали в Украину.
На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3233
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26.04.2020 14:19 Відповісти
А цікаво, скільки за час карантину померло людей від сухот?
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26.04.2020 18:41 Відповісти
а в дтп?
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26.04.2020 19:12 Відповісти
На 27.04 імовірно "офіційна_ПРЕофіційна" статистика ЦГЗ МОЗа показно зниження кількості позитивних. Тому що суттєво знизилась кількість _підозр_ поданих на ранок 26.04: їх 873 порівняно з 1451(25.04) і 1460(24.04). Якщо цифра нових позитивних в понеділок знизиться, влада знов зістряпає "умілітєльну" ли-ибу і головний наш "Вєлікосіятельний" скаже: "друзі, я щасливий від можливості вам повідомити про... покра-ащення на епідемічному фронті!"
А потім пройде 1-2 дні, кількість обстежених людей (підозр) знов зросте..., а разом з цим зросте кількість нововиявлених - і хтось із спікерів владних обк.кається... 8-ка.
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27.04.2020 01:05 Відповісти
8 тысяч заболевших это мизер. В эпидемию гриппа у нас болеет минимум 4 миллиона и умирает в 10 раз больше. Кстати от COVID-19 вообще не умирают, а умирают от осложнений вызванных другими заболеваниями Например, у вас 3 инфаркта и инсульт, а тут еще и короновирус. Вот вы и не выдержали, ушли в лучший мир. Отсюда такая мизерная цифра 200 летальных. Никакой эпидемии от COVID в Украине нет. Есть профанация населения, с целью до конца добить экономику Украины и поставить на колени. В Белоруссии вообще обошлись без карантина и тот же результат! Нормально люди живут.
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27.04.2020 06:19 Відповісти
Потихеньку, потихеньку підбираємся до піку, Кінець карантину нам тільки сниться.
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27.04.2020 09:07 Відповісти
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