На ранок 26 квітня зафіксовано 492 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 8 617, летальних - 209, одужали 840 осіб, - МОЗ
В Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8 617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 209 - летальні, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область - 388 випадків;
Волинська область - 241 випадок;
Дніпропетровська область - 292 випадки;
Донецька область - 29 випадків;
Житомирська область - 348 випадків;
Закарпатська область - 329 випадків;
Запорізька область - 182 випадки;
Івано-Франківська область - 731 випадок;
Кіровоградська область - 323 випадки;
м. Київ - 1 188 випадків;
Київська область - 542 випадки;
Львівська область - 348 випадків;
Луганська область - 29 випадків;
Миколаївська область - 111 випадків;
Одеська область - 220 випадків;
Полтавська область - 172 випадки;
Рівненська область - 508 випадків;
Сумська область - 95 випадків;
Тернопільська область - 607 випадків;
Харківська область - 147 випадків;
Херсонська область - 87 випадків;
Хмельницька область - 70 випадків;
Чернівецька область - 1 341 випадок;
Черкаська область - 257 випадків;
Чернігівська область - 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 24 842 повідомлення про підозру на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Турции больше 86 миллион человек и больше 100 тыс заболевших
А в Украине все такие законопослушные и сидят на карантине.
Как привыкли «****...ь» так и продолжаем гнать пургу
Не знаю, где вы живете, но в Киеве практически все, даже на улице - в масках. Супермаркеты даже в выходные полупустые. людей очень мало на улице
Вот вам пример для сравнения - Новосибирск https://www.youtube.com/watch?v=1nH26rd4c9s
А потом будут кукарекать, " Пачиму у хахлов так мала бальных"
Короновирус проявляется не только воспалением лёгких....
Тобто, кількість вилікувавшихся майже в 2 рази більше ніж захворівших.
І ці потвори розповідають нам, що пік ще не пройдений?!
Давайте информацию по количеству проведенных тестов!!!
Через дробь после количества заболевших!
По областям!!!
Уроды, б.лять!
Правильно те сделали, которые не поверили Зеленскому и не поехали в Украину.
А потім пройде 1-2 дні, кількість обстежених людей (підозр) знов зросте..., а разом з цим зросте кількість нововиявлених - і хтось із спікерів владних обк.кається... 8-ка.