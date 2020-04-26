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Новини Коронавірус і карантин
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Фельдшери в Білій Церкві за квітень отримають 6,5 тис. зарплати. 70% персоналу планує звільнитися, - глава StateWatch Канєвський

Фельдшери в Білій Церкві за квітень отримають 6,5 тис. зарплати. 70% персоналу планує звільнитися, - глава StateWatch Канєвський

70% персоналу Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги планує звільнитися у зв'язку з мізерною зарплатою.

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

Він цитує сюжет місцевого телеканалу "Крокус", у якому увага акцентується на тому, що люди розчарувалися після заяв влади про значні підвищення фінансової винагороди на час роботи в умовах пандемії, а "необхідні сьогодні фахівці готові йти автомийниками й охоронцями в приватний сектор, де зарплата 8-10 тис. грн".

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Водночас Канєвський зазначає, що на початку карантину перед владою стояли два завдання щодо забезпечення умов медперсоналу: достатня кількість засобів індивідуального захисту і справедлива фінансова винагорода.

"Моніторинг StateWatch на початку карантину показав, що рівень забезпечення лікарень у регіонах - 1-7%. На сьогодні відсоток хворих на COVID-2019 медиків в Україні від загальної кількості становить 19%. Тому ситуація розвивається за найгіршим іспанським сценарієм, де аналогічний показник сягнув 20% . Наприклад, в Італії - 10%, в США - 3%, в Китаї - 3,8%", - пише він, підкреслюючи, що перше завдання провалюється.

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"А щодо другого завдання, то владі потрібно прискоритися. Інакше, якщо ультиматуми подібні білоцерківському стануть реальністю і медперсонал почне звільнятися за власним бажанням через негідну оплату праці, то тоді нам всім не допоможе ні Саакашвілі, ні Цушко", - резюмує Канєвський.

Фельдшери в Білій Церкві за квітень отримають 6,5 тис. зарплати. 70% персоналу планує звільнитися, - глава StateWatch Канєвський 01

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) Канєвський Гліб (20) зарплата (2260) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+50
Тобто про надбавки до зарплат ЗЮ набрехав ?
Спер все на місцеві бюджети, які давно уряд почистив. І живіть як хочете.
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26.04.2020 10:25 Відповісти
+35
а шо, вiн колись казав правду???
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26.04.2020 10:34 Відповісти
+31
А вот тебе и барыга на крови

Фельдшеры в Белой Церкви за апрель получат 6,5 тыс. зарплаты. 70% персонала планирует уволиться, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4240
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26.04.2020 10:32 Відповісти
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А вот так взять, врачам,и бросить всё на хер,пускай Ермак на новом или с нового мерседеса борется с "коронкой"--а что??? зарплата будь здоров,морда тоже --хоть цуцыков...хоть короновирус бей,да и экипаж "машины боевой"(нового мерседеса) вполне подходящий,элитный--известный на всю страну,своими "сюрлами" и многоэтажными зарплатами.
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26.04.2020 13:26 Відповісти
пусть еще себе коболева со смелянским в бригаду водилами возьмет, будет самая дорогая элитная бригада.
Если будут вопросы, пусть звонят врачам по скайпу. Телемедицина, во!
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26.04.2020 17:03 Відповісти
Какая-то нескладуха. В стране карантин. Люди без работы. Фельдшеры говорят, что есть более оплачиваемая работа.Но её никто не занимает,она ждёт фельдшеров?. Я так понял , что белая Церковь это территория автомоек и охраняемых объектов с постоянным запросом трудовых кадров. А может 70% персонала это 3 человека?Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. , 6500грн- называется мизерная,а на полторы тыщи больше уже обалденная )
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26.04.2020 16:33 Відповісти
Разница думаю в объеме ответственности, иномарку помыть без разводов это тебе не кровотечение остановить или роды принять,мойщик это серьезно!
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27.04.2020 15:35 Відповісти
Нужно просто еще немного потерпеть и ЗЭ заплатит им 300%
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26.04.2020 16:54 Відповісти
Eсли Европа не откроет вскорости границы, то 6,5 тисяч грн. это будут мечта, а не зарплата. Зря спешат уволиться.
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26.04.2020 19:12 Відповісти
Епоха бідності скінчилася? Чи ще ні?
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26.04.2020 22:24 Відповісти
потужная папередняя медреформа.
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26.04.2020 23:13 Відповісти
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