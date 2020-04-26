Фельдшери в Білій Церкві за квітень отримають 6,5 тис. зарплати. 70% персоналу планує звільнитися, - глава StateWatch Канєвський

70% персоналу Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги планує звільнитися у зв'язку з мізерною зарплатою.

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

Він цитує сюжет місцевого телеканалу "Крокус", у якому увага акцентується на тому, що люди розчарувалися після заяв влади про значні підвищення фінансової винагороди на час роботи в умовах пандемії, а "необхідні сьогодні фахівці готові йти автомийниками й охоронцями в приватний сектор, де зарплата 8-10 тис. грн".

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Водночас Канєвський зазначає, що на початку карантину перед владою стояли два завдання щодо забезпечення умов медперсоналу: достатня кількість засобів індивідуального захисту і справедлива фінансова винагорода.

"Моніторинг StateWatch на початку карантину показав, що рівень забезпечення лікарень у регіонах - 1-7%. На сьогодні відсоток хворих на COVID-2019 медиків в Україні від загальної кількості становить 19%. Тому ситуація розвивається за найгіршим іспанським сценарієм, де аналогічний показник сягнув 20% . Наприклад, в Італії - 10%, в США - 3%, в Китаї - 3,8%", - пише він, підкреслюючи, що перше завдання провалюється.

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"А щодо другого завдання, то владі потрібно прискоритися. Інакше, якщо ультиматуми подібні білоцерківському стануть реальністю і медперсонал почне звільнятися за власним бажанням через негідну оплату праці, то тоді нам всім не допоможе ні Саакашвілі, ні Цушко", - резюмує Канєвський.