Фельдшери в Білій Церкві за квітень отримають 6,5 тис. зарплати. 70% персоналу планує звільнитися, - глава StateWatch Канєвський
70% персоналу Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги планує звільнитися у зв'язку з мізерною зарплатою.
Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.
Він цитує сюжет місцевого телеканалу "Крокус", у якому увага акцентується на тому, що люди розчарувалися після заяв влади про значні підвищення фінансової винагороди на час роботи в умовах пандемії, а "необхідні сьогодні фахівці готові йти автомийниками й охоронцями в приватний сектор, де зарплата 8-10 тис. грн".
Водночас Канєвський зазначає, що на початку карантину перед владою стояли два завдання щодо забезпечення умов медперсоналу: достатня кількість засобів індивідуального захисту і справедлива фінансова винагорода.
"Моніторинг StateWatch на початку карантину показав, що рівень забезпечення лікарень у регіонах - 1-7%. На сьогодні відсоток хворих на COVID-2019 медиків в Україні від загальної кількості становить 19%. Тому ситуація розвивається за найгіршим іспанським сценарієм, де аналогічний показник сягнув 20% . Наприклад, в Італії - 10%, в США - 3%, в Китаї - 3,8%", - пише він, підкреслюючи, що перше завдання провалюється.
"А щодо другого завдання, то владі потрібно прискоритися. Інакше, якщо ультиматуми подібні білоцерківському стануть реальністю і медперсонал почне звільнятися за власним бажанням через негідну оплату праці, то тоді нам всім не допоможе ні Саакашвілі, ні Цушко", - резюмує Канєвський.
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