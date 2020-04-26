Звинувачувати Воронченка, Турчинова та Порошенка в державній зраді ніхто не буде, це фейк для розгортання протестів, - в.о. директора ДБР Соколов
Відповідне кримінальне провадження було відкрито за заявою Портнова ще за часів, коли ДБР очолював Труба. Обвинувачення за ним висувати не збираються.
Про це в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у ДБР ще два тижні тому була інформація, що "подібний сценарій хочуть використовувати для розгортання протестів у Києві". Соколов додав, що таке кримінальне провадження є, воно розпочато за заявою Андрія Портнова ще за часів, коли ДБР очолював Роман Труба. Проте "подібні процесуальні рішення не планується приймати".
У пресслужбі Офісу генпрокурора також відповіли, що розповсюджена новина про можливе висунення підозри є "явним фейком". Там визнали, що відповідне провадження справді розслідується ДБР, але "наразі жодних процесуальних дій, пов'язаних із повідомленням про підозру, ба більше, з обвинуваченням, не відбувається".
Напередодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Офіс генпрокурора планує висунути підозри у державній зраді командувачу ВМФ адміралу Воронченку, екссекретарю РНБО Турчинову і експрезиденту Порошенку чере те, що вони дали команду на проходження українських суден через Керченську протоку.
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Кого ви дурите ?
Приклад - ганебна справа проти Т.Чорновіл.
Просто зрозуміли, що вас тоді спалять нахрін.
и что у вас вышло?
нестача на 500 миллионов?
кто бы мог подумать ?
боеприпасы во время взрывов должны наоборот прибавляться
(из решения следственной комиссии)
По темі:
1. Фактично ДБР розписується у політичному тиску на Порошенко і єнд компані. Тобто я не я і кобила не моя. Заява Портнова є, дій ніяких не робим. Тобто отримуємо кошти на шару.
Ви якщо отримали заяву та зареєстрували її, то зобов'язані по Закону України провести слідчі дії, та довести наступне:
а. Заява брехня - тоді відкривайте діло проти Портнова за наклеп.
б. Згідно заяви Портнова Порошенко і єнд компані вчинили державну зраду. Тоді справу направте в суд і вже там доведіть процесуально правдивість свого обвинувачення. А так получається інституальна імпотенція...
Про які протести йде мова?
Тобто Порошенко домовився з Портновим що він напише заяву в ДБР, те
відкриє справу та почнуть проводити слідчі дії. Це визве протест у активістів
і ці протести сколихнуть країну та приведуть можливо до нового Майдану?
А так ми такі гарні, заяву взяли, нічогісенько не робимо бо не дай бог буде новий Майдан а тоді росія скористається таким моментом та знову відшматує частину рідної неньки.
Брєд сивої кобили. Але десь така логіка тут проскакує. Цікаво одначе на кого така заказуха розрахована? На елехторат Зеленського? Чи на думаючих людей які не створюють з Порошенка кумира а розуміють що він був вимушеним і на той час кращим вибором. Бо не дай бог що хтось інший став би Президентом України в такий важкий час. Шануймося, бо ми того варті. Моя хата скраю, я ворога першим зустрічаю. Першу частину знають всі, за іншу забувають... А треба пам'ятати хто ми є насправді.
но состав преступления допускается. а остальное лирика для идиотов
- скорее вас закопают
отжигайте еще !!
ну так что, таварищ Соколов, уперед!
или как......
выйдем !
и впредь Гетьман по отношению к Порошенко пиши с большой буквы, как и Президент
ссылки, фото...
Или Бла-Бла-Бла???
и ты тоже будешь владельцем "петиной яхты", но только на неделю
бакланам, желающим "побыть Петей" но на неделю здесь аренда яхты Катина
https://itboat.com/megayachts/2726-katina
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Если коротко, то получается так
- Генпрокуратура
-- Новость о выдвижении подозрения является фейком
-- Соответствующее производство действительно расследуется ГБР
Получается два взаимоисключающих утверждения...
Лично мне кажется, что выполняя указания Кремлевских кураторов ктото из них увидел последствия и они теперь очень перепуганы...
Такой чуши даже при Януковиче не было...
хто воно таке взагалі?
украинского обывателя ,чтобы Порошенко посадили.
Это мечта Портнова ,путина и максимум пары сотен украинцев.
Голубая мечта БОЛЬШИНСТВА украинцев - это :
1. Чтобы ушла от нас навсегда коронавирусная чума.
2. Чтобы заработал малый и средний бизнес ,а власть олигархов ушла в прошлое.
2. Чтобы власть перестала воровать госбюджет и международную финансовую
поддержку . (в независимости от фамилий )
3, Чтобы закон был один для всех .
А за овоща голосувала.
Це ГБР чи ФСБ Рашки???
Позор .. дожилися ., серед білого дня.., приклад Чорновіл..
Позор
Позор тим 73 , хто привів анти українську владу ..., мало було Голодомора, Гулага ,.. Чорнобіля ???чи психіка не витримала ?)))
Поставить того, кто будет обвинять.
В 2013 году Порошенко кинул и Тимошенко, и Януковича, и всех своих бывших работодателей.
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Это явный бред.
Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...........сообщил глава фракции Слуга народа Арахамия https://censor.net/comments/locate/3191595/019214fa-6232-7377-ab28-1eda18b83691 /Мысль свежая, интересная, богатая .15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.Резонно бумерангом обвинить Зеленского в организации этих взрывов и терроризме.А пожары то, пожары. Обвиняй -не хочу.