Звинувачувати Воронченка, Турчинова та Порошенка в державній зраді ніхто не буде, це фейк для розгортання протестів, - в.о. директора ДБР Соколов

Відповідне кримінальне провадження було відкрито за заявою Портнова ще за часів, коли ДБР очолював Труба. Обвинувачення за ним висувати не збираються.

Про це в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у ДБР ще два тижні тому була інформація, що "подібний сценарій хочуть використовувати для розгортання протестів у Києві". Соколов додав, що таке кримінальне провадження є, воно розпочато за заявою Андрія Портнова ще за часів, коли ДБР очолював Роман Труба. Проте "подібні процесуальні рішення не планується приймати".

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У пресслужбі Офісу генпрокурора також відповіли, що розповсюджена новина про можливе висунення підозри є "явним фейком". Там визнали, що відповідне провадження справді розслідується ДБР, але "наразі жодних процесуальних дій, пов'язаних із повідомленням про підозру, ба більше, з обвинуваченням, не відбувається".

Напередодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Офіс генпрокурора планує висунути підозри у державній зраді командувачу ВМФ адміралу Воронченку, екссекретарю РНБО Турчинову і експрезиденту Порошенку чере те, що вони дали команду на проходження українських суден через Керченську протоку.

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