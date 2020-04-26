Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня звернувся до українців із нагоди 34-ї річниці аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції і закликав пам'ятати про трагедію.

Звернення глави держави опубліковано на його сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"34 роки тому на українській землі сталася небачена трагедія: мирний атом, покликаний полегшувати життя й покращувати добробут людей, вийшов із-під контролю і став загрозою для всього живого на великій території навколо Чорнобильської атомної електростанції та далеко за її межами", - підкреслив він.

За словами Зеленського, для подолання наслідків аварії у той час бракувало навичок і знань, спеціальної техніки та обладнання.

"Проблему серйозно ускладнили дії тодішнього керівництва СРСР, яке до останнього намагалося приховати справжні наслідки катастрофи, наражаючи на смертельну небезпеку сотні тисяч громадян: і тих, хто боровся з наслідками вибуху на четвертому енергоблоці, і просто жителів навколишніх територій. Цього дня ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували майбутнє від радіаційної небезпеки й відійшли у вічність", - додав президент.

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Також глава держави засвідчив глибоку шану ліквідаторам і висловив добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також захищають ці землі від нових стихійних лих.

"Чорнобильська катастрофа - це без перебільшення лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком із недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і спільним обов’язком усіх націй світу", - резюмував Зеленський, висловивши переконання, що запорукою вирішення глобальних проблем сучасності, серед яких і Чорнобильська трагедія, й надалі залишатимуться міжнародна солідарність і злагоджена праця заради кращого майбутнього нинішнього та прийдешніх поколінь.