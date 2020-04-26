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Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє

Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня звернувся до українців із нагоди 34-ї річниці аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції і закликав пам'ятати про трагедію.

Звернення глави держави опубліковано на його сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"34 роки тому на українській землі сталася небачена трагедія: мирний атом, покликаний полегшувати життя й покращувати добробут людей, вийшов із-під контролю і став загрозою для всього живого на великій території навколо Чорнобильської атомної електростанції та далеко за її межами", - підкреслив він.

За словами Зеленського, для подолання наслідків аварії у той час бракувало навичок і знань, спеціальної техніки та обладнання.

"Проблему серйозно ускладнили дії тодішнього керівництва СРСР, яке до останнього намагалося приховати справжні наслідки катастрофи, наражаючи на смертельну небезпеку сотні тисяч громадян: і тих, хто боровся з наслідками вибуху на четвертому енергоблоці, і просто жителів навколишніх територій. Цього дня ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували майбутнє від радіаційної небезпеки й відійшли у вічність", - додав президент.

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Також глава держави засвідчив глибоку шану ліквідаторам і висловив добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також захищають ці землі від нових стихійних лих.

"Чорнобильська катастрофа - це без перебільшення лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком із недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Планета Земля є колискою і домівкою для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і спільним обов’язком усіх націй світу", - резюмував Зеленський, висловивши переконання, що запорукою вирішення глобальних проблем сучасності, серед яких і Чорнобильська трагедія, й надалі залишатимуться міжнародна солідарність і злагоджена праця заради кращого майбутнього нинішнього та прийдешніх поколінь.

Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє 01

Автор: 

аварія (561) Зеленський Володимир (24358) Чорнобиль (398)


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Топ коментарі
+38
Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее - Цензор.НЕТ 6336
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26.04.2020 11:04 Відповісти
+35
Брехло зеленое недавно чуть не допустило диверсионный пожар на самой чернобыльской станции, а теперь что-то блеет. А села у людей сгорели в Тернопольской области и заповедники сгорели, а у него все под контролем. Тьфу!
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26.04.2020 11:03 Відповісти
+24
Зеленский: Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее - Цензор.НЕТ 7188
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26.04.2020 11:14 Відповісти
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знаєм, знаєм!
Коля Оболонський ще вчора поздоровляв
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26.04.2020 11:33 Відповісти
о, видосик
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26.04.2020 11:41 Відповісти
Совки зробили реактор з дефектом.Все інше також некомпетентність.
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26.04.2020 11:45 Відповісти
зеля ты и твоя команда катастрофа для Украины!
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26.04.2020 11:47 Відповісти
Тищенко от слуг дьявола вчера сказзал что это праздник.Дебил он и Африке дебил,тип кремлевское победабессие
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26.04.2020 11:58 Відповісти
Самолюбование Зели в видосиках говорит о том что он НАРЦИСС
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26.04.2020 12:02 Відповісти
У Виктора Ерофеева есть такой афоризм....,Власть над дураками не приносит комфорта.73 % тому подтверждение.
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26.04.2020 12:06 Відповісти
А если подумать - что было бы, если бы советское руководство ничего не скрывало? Поубивали бы друг-друга в кассах за билетами!
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26.04.2020 12:11 Відповісти
Зеля, ти сам катастрофа, гіркий урок та пересторога на майбутнє
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26.04.2020 12:14 Відповісти
Чем отличается политик от государственника?Государственник думает о будущем страны,"политик" Зеля думает о рейтиинге.... как бы понос не прохватил...
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26.04.2020 12:14 Відповісти
"Зеленский и Чернобыльская катастрофа - горький урок из недавнего прошлого и предостережение на будущее." Підправте назву(понабирають).
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26.04.2020 12:17 Відповісти
Чернобыльская катастрофа по большому счету развалила ссср.Все дерьмо вылезло наружу,а беспомощность и тупость кпSS зашкаливала....
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26.04.2020 12:22 Відповісти
Я не верю в коллективную мудрость невежественных индивидуумов...73 % говорите? Ну ну... Так просто не бывает..кпSS тому подтверждение...,тоже были слуги народа пля...
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26.04.2020 12:27 Відповісти
Зеленский, это ты КАТАСТРОФА для Украины! Хватит уже показываать нам украинцам, что читать умеешь в своих тупых роликах! Украина это не твой квартал 95, пора уже отвечать за свои поступки и начинать брать ответственность!
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26.04.2020 12:49 Відповісти
Тут и Мыколка подоспел , с поздравлениями . - 26-го будет очень большой праздник. Это трагедия. Чернобыльская катастрофа . И хочу напомнить всем вам, о том, что не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться ..» - нардеп Тищенко .
Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє - Цензор.НЕТ 5235.

Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє - Цензор.НЕТ 5320 Зеленський: Чорнобильська катастрофа - гіркий урок із недавнього минулого і пересторога на майбутнє - Цензор.НЕТ 5320
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26.04.2020 12:53 Відповісти
Щось у мене зжалось одне місце, коли я прочитав про те що він щось говорить про трагедію.
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26.04.2020 13:02 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=uCBHqfD0hdA придурок
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26.04.2020 13:06 Відповісти
Ни к чему это, от такого слушать. Говорит программа, потому, что настроена так,что нужно что-то говорить. В последнее время это и происходит--нет не компьютерная программа,а просто записано на магнитную ленту, как у магнитофона "Юпитер",что у моего деда с времён ---а мы верили и шли навстречу светлого....коммунизма например.
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26.04.2020 13:33 Відповісти
Самая большая катастрофа для Украины- Зеленский!
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26.04.2020 14:44 Відповісти
Вова, чернобыльская катастрофа - это урок для умных людей. Судя по тому, кто и как возглавляет комитет ВР по энергетике, то мы скоро сможем пережить или не пережить "чернобыльскую катастрофу" еще раз.
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26.04.2020 14:45 Відповісти
Не одну тварь из цк компартии ссср и республики не расстреляли.
Людей под радиацией выгоняли на демонстрацию 1 травня.
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26.04.2020 14:59 Відповісти
Так, трагедія і урок... Тому продовжуйте і надалі фінансувати зелену енергетику виродків-олігархів за рахунок АЕС. Може ще кілька уроків отримаємо...
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26.04.2020 15:45 Відповісти
зебил хуже Чернобыльской катастрофы.
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26.04.2020 16:53 Відповісти
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