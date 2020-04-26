У Києві за добу 29 нових випадків COVID-19, 10 із них - медики, - Кличко

Наступні 2 тижні будуть дуже важливими для стримування інфекції, мер просить киян "потерпіти ще трошки".

Про це Віталій Кличко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. 10 із них - медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 1 188 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Зокрема, за останню добу коронавірус виявили у 15 жінок віком від 27 до 70 років, у 2 дівчаток 4 і 12 років, 9 чоловіків віком від 25 до 70 років і 3 хлопчиків (4, 10 і 17 років).

7 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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"Дуже важливими будуть наступні два тижні. Щоб у нас різко не збільшилася кількість хворих, я закликаю всіх дотримуватися правил! Потерпіть ще трохи. Я розумію, як всі втомилися. Розумію, що ресурси у людей закінчуються", - написав Кличко.

Мер сподівається, що якщо динаміка захворювання не збільшуватиметься упродовж найближчих двох тижнів, карантинні обмеження в столиці поступово можна буде послаблювати, і місто стане повертатися до звичного життя.

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