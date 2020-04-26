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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 29 нових випадків COVID-19, 10 із них - медики, - Кличко

У Києві за добу 29 нових випадків COVID-19, 10 із них - медики, - Кличко

Наступні 2 тижні будуть дуже важливими для стримування інфекції, мер просить киян "потерпіти ще трошки".

Про це Віталій Кличко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 29 осіб. 10 із них - медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 1 188 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Зокрема, за останню добу коронавірус виявили у 15 жінок віком від 27 до 70 років, у 2 дівчаток 4 і 12 років, 9 чоловіків віком від 25 до 70 років і 3 хлопчиків  (4, 10 і 17 років).

7 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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"Дуже важливими будуть наступні два тижні. Щоб у нас різко не збільшилася кількість хворих, я закликаю всіх дотримуватися правил! Потерпіть ще трохи. Я розумію, як всі втомилися. Розумію, що ресурси у людей закінчуються", - написав Кличко.

Мер сподівається, що якщо динаміка захворювання не збільшуватиметься упродовж найближчих двох тижнів, карантинні обмеження в столиці поступово можна буде послаблювати, і місто стане повертатися до звичного життя.

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У Києві за добу 29 нових випадків COVID-19, 10 із них - медики, - Кличко 01
У Києві за добу 29 нових випадків COVID-19, 10 із них - медики, - Кличко 02У Києві за добу 29 нових випадків COVID-19, 10 із них - медики, - Кличко 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
ЗЕбилы готовы потерпеть, недавно новость была что среди сидящих на карантине ЗЕбилов высокий процент счастливых)))) Ессно зачем ЗЕбилу работа , зарплата, будущее --- главное шо по Г+Г рассказывают про Парашенко фсё украл, и Рассмеши гомика с Шапито 95 во время показывают. А шо ещё ЗЕбилу нужно для счастья??? Ну и опять же ЗЕкловун видосиками регулярно подкармливает..
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26.04.2020 12:03 Відповісти
+3
До Порошенко украла Фсе Тимошенко.
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26.04.2020 12:05 Відповісти
+3
Олежка залезь сразу в ядерный реактор и не сфизди. Радиации как и вируса не видно, все равно своим мозжечком не поймешь.
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26.04.2020 12:07 Відповісти
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ЗЕбилы готовы потерпеть, недавно новость была что среди сидящих на карантине ЗЕбилов высокий процент счастливых)))) Ессно зачем ЗЕбилу работа , зарплата, будущее --- главное шо по Г+Г рассказывают про Парашенко фсё украл, и Рассмеши гомика с Шапито 95 во время показывают. А шо ещё ЗЕбилу нужно для счастья??? Ну и опять же ЗЕкловун видосиками регулярно подкармливает..
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26.04.2020 12:03 Відповісти
До Порошенко украла Фсе Тимошенко.
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26.04.2020 12:05 Відповісти
Авот ТиМошонка кабальный газовый контракт ты думаешь за бесплатно подписала?!
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26.04.2020 12:09 Відповісти
Да пусть только порохоботы шарахаются. Быстрее вымрут.
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26.04.2020 12:06 Відповісти
В Киеве за сутки 29 новых случаев COVID-19, 10 из них - медики, - Кличко - Цензор.НЕТ 9552
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26.04.2020 12:07 Відповісти
Олежка залезь сразу в ядерный реактор и не сфизди. Радиации как и вируса не видно, все равно своим мозжечком не поймешь.
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26.04.2020 12:07 Відповісти
Я думаю, что медиков и членов их семей нужно заставить повторно дать клятву Гиппократа. Под роспись!
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26.04.2020 12:04 Відповісти
Под расстрел.
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26.04.2020 12:04 Відповісти
Как это?
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26.04.2020 12:05 Відповісти
это расстрел..пуля в затылок. Толерастия убьёт страну. Точнее убивает полным ходом..
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26.04.2020 12:06 Відповісти
Началось ЗЕбильные заманушки типа с тебя начнём. ЗЕбил так никого тронуть нельзя будет по твоей логике. КОгда садят вора в тюрягу он тоже так же как ты может сказать -- а давай с тебя https://censor.net/user/415735 начнём и тоже посадим?? На дурачка косишь? думаешь я не занаю ваших болтологических ЗЕбильных заманушек??
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26.04.2020 14:19 Відповісти
А работать тоже заставить ? давай тебя лучше обучим лекарскому мастерству и лечи себе с Богом
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26.04.2020 12:25 Відповісти
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26.04.2020 19:41 Відповісти
Кличко, черговий борт з жопомийками вже прибув до Києва? Зустрічай. Йшов другий місяць карантину.
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26.04.2020 12:04 Відповісти
Надо или штрафовать заболевших врачей за несоблюдение карантинных норм, или признавать нормы неэффективными и смириться с неизбежным.
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26.04.2020 12:06 Відповісти
Что-то подозрительно мало!
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26.04.2020 12:07 Відповісти
Так тестов же нет, и тестирование ЗЕвласть намерено саботирует, а иначе цифры были бы совсем другие...
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26.04.2020 12:09 Відповісти
Тесты Зеленский и его банда клоунов продала как и средства защиты!
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26.04.2020 12:11 Відповісти
судят не по количеству проведенных тестов, а по проценту смертности выявленных заражений. В Украине он один их самых низких.
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26.04.2020 12:11 Відповісти
Еще неделю в том же духе, то можно ослаблять карантин, если идиоты на майские не помешают.
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26.04.2020 12:13 Відповісти
"Патриотов" много - а жизнь одна!
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26.04.2020 12:26 Відповісти
Потрібно брать всім приклад з усраіля , там повальна більшість захворюваннь в пейсатих , а іншим цивільним хоть би що !
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26.04.2020 12:15 Відповісти
В зараженых есть бессимтомные, легкие, тяжелые случаи. Все в кучу. Хватит баранов пугать,травка зазеленела. А то так и сдохнут в масках от страха и голода.
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26.04.2020 12:17 Відповісти
только смерть может подтвердить правду. У нас самая низкая смертность.
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26.04.2020 12:27 Відповісти
Поддержим пана президента и пана мэра! Посидим дома еще пару недель.
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26.04.2020 12:29 Відповісти
во дебилы.. держаться , держать удар короны.. потерпеть еще немного..
а что вы делаете в это время кроме отчетов по статистике!? А ведь динамика роста будет только расти и корректировать ее вам уже не удастся - т.к это вирус и него свои законы...
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26.04.2020 12:31 Відповісти
"...а что вы делаете в это время кроме отчетов по статистике!?"

соблюдаем карантин.
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26.04.2020 12:32 Відповісти
Невже треба проводити вибори мера,щоб потім мер озвучував інформацію по хворим?
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26.04.2020 14:12 Відповісти
Ничего смешного не вижу. Вопрос очень серьезный. И хорошо, что он лично держит его на контроле. Я наоборот, за время эпидемии, Кличка зауважал. За верные, разумные шаги. Вопреки визгам шавак соевого олигарха на предмет закрытого метро. Сам соевый, между прочим, прячется от ковида со своим выводком в Козине, под охраной полицаев.

Кличко проявил заботу о людях, а не о денежных мешках. И за это ему спасибо.
Пусть сам читает статистику. Так спокойнее- знать, что он работает.
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26.04.2020 20:55 Відповісти
 
 