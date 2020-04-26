"Чорнобиль. Зона. 21-й вік": фільм про пожежу в зоні ЧАЕС, що знищила відселене село Товстий Ліс. ВIДЕО

Напередодні 34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС відбулася прем'єра документального проєкту "Радіо Свобода", присвяченого пожежі в Чорнобильській зоні в 1996 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В описі стрічки зазначається, що "глядачі побачать унікальні кадри пожежі в Чорнобильській зоні, буквально "зсередини", очима очевидців".

Тоді згоріло відселене після аварії на ЧАЕС у 1986 році село Товстий Ліс. Свідками цього стали його колишні мешканці, які раз на рік, у поминальні дні, відвідували свої покинуті назавжди домівки та цвинтар, де поховані їхні рідні.

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