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"Чорнобиль. Зона. 21-й вік": фільм про пожежу в зоні ЧАЕС, що знищила відселене село Товстий Ліс. ВIДЕО

Напередодні 34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС відбулася прем'єра документального проєкту "Радіо Свобода", присвяченого пожежі в Чорнобильській зоні в 1996 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В описі стрічки зазначається, що "глядачі побачать унікальні кадри пожежі в Чорнобильській зоні, буквально "зсередини", очима очевидців".

Тоді згоріло відселене після аварії на ЧАЕС у 1986 році село Товстий Ліс. Свідками цього стали його колишні мешканці, які раз на рік, у поминальні дні, відвідували свої покинуті назавжди домівки та цвинтар, де поховані їхні рідні.

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Автор: 

пожежа (4353) Чорнобиль (398) зона відчуження (326)


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"Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес - Цензор.НЕТ 5183"Чорнобыль. Зона. 21-й век": фильм о пожаре в зоне ЧАЭС, уничтожившем отселенное село Толстый Лес - Цензор.НЕТ 7962
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26.04.2020 12:08 Відповісти
Зачем это в новости про Чернобыль???
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26.04.2020 19:57 Відповісти
назви селам даються не просто так...спочатку знищили прадавній ліс з товстелезними деревами, спалили в топках парових машин...а за ним і саме село нащадків
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26.04.2020 12:16 Відповісти
нема слів... (та і хіба вони потрібні?)
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26.04.2020 12:27 Відповісти
фільм гарний, але болісний дуже
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26.04.2020 14:03 Відповісти
https://twitter.com/BohdanaNeborak
https://twitter.com/BohdanaNeborak

neborakova

@BohdanaNeborak


саме ці перебої
розуміння в роботі небесних сфер,
саме брак тепла, мов нестача зброї,
саме зелень, що б'ється з чорного дна,
саме небо, що вигорає відразу,
саме наша самотність, саме вона
запам'ятається з цього часу

сж
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26.04.2020 20:20 Відповісти
Два тижні тому вогонь зупинився на самій околиці села Старосілля (лівий берег, 6 км від АЕС).
Село вціліло.
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27.04.2020 14:05 Відповісти
 
 