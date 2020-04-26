"Чорнобиль. Зона. 21-й вік": фільм про пожежу в зоні ЧАЕС, що знищила відселене село Товстий Ліс. ВIДЕО
Напередодні 34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС відбулася прем'єра документального проєкту "Радіо Свобода", присвяченого пожежі в Чорнобильській зоні в 1996 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В описі стрічки зазначається, що "глядачі побачать унікальні кадри пожежі в Чорнобильській зоні, буквально "зсередини", очима очевидців".
Тоді згоріло відселене після аварії на ЧАЕС у 1986 році село Товстий Ліс. Свідками цього стали його колишні мешканці, які раз на рік, у поминальні дні, відвідували свої покинуті назавжди домівки та цвинтар, де поховані їхні рідні.
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neborakova
@BohdanaNeborak
саме ці перебої
розуміння в роботі небесних сфер,
саме брак тепла, мов нестача зброї,
саме зелень, що б'ється з чорного дна,
саме небо, що вигорає відразу,
саме наша самотність, саме вона
запам'ятається з цього часу
сж
Село вціліло.