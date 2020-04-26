Викличте ще Гітлера, шанси, що він приїде на допит, однакові, - "слуга народу" Лерос про виклик Януковича у ДБР
Депутат "Слуги народу" Гео Лерос обурюється, що Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього президента-втікача Віктора Януковича.
Своїми емоціями Лерос поділився у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Пані Венедіктова, схоже, тримає нас усіх за лохів. Зараз відбувається масове призначення людей Януковича на державні посади, а для громовідводу придумали унікальну ідею: викликати на допит Януковича-втікача, ще й під час карантину, коли всі кордони закрито... То беріть вище, викличте ще Гітлера, шанси, що він приїде на допит, однакові!" - написав він.
Виклик Януковича на допит Лерос вважає "неповагою до інтелектуального рівня кожного українця" і "показухою".
Депутат від правлячої партії звинувачує правоохоронців у тому, що вони "не посадили жодного корупціонера... А деяких ще й взяли в систему як професійних "схемників".
"Я пам'ятаю, як мені циганка на перехресті намагалася впарити ворожіння по руці, так ось, навіть вона була переконливішою, ніж це позорище", - підсумував він.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 24 квітня викликало колишнього президента-втікача Віктора Януковича для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій. У Бюро хочуть, щоб він з'явився до слідчого 30 квітня о 10:00.
Будь ласка, зачекайте...
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Зебіли викликають в ДБР януковоща.
Їм не дадуть втікти як Овочеві..
И изменить ситуацию мирным путем имеют нулевые шансы.
латентний совок.
па-приколы у абыкого продолжаются...
Зеля злий кловун, а не добрий. Такий собі недоДжокер, піанінобой.
і так! вони не прикольні, а недалекі і відверто тупі, а ще й самовпевнені і самозакохані
Допис Vika Lysenko - визначальний !
Он не нормальный. Он над нами стебётся. Эт нас Павлов заставил "Лампочка включилась - мы гавкнули"
Ничего не имею против Лероса. ГДР не нужен Янукович. ГБР должно выполнить определённую процедуру. Участнику следствия должен быть приглашён. Прийдёт - не придёт повестка должна быть послана. Иначе любой адвокат зевая разрушит все ваши обвинения.
Президент от армии не косил. Ему повестки не было.
Расходимся - це таке.
А про то как они зазомбировали стадо своим фильмом Слуга народа, и те за сюжет фильма проголосовали, то мне стыдно даже жить в такой тупо мыслящей стране
Вспомните почему Президент не является уклонистом от АТО.
А вот с Януковичем ты, Гео, не просчитал варианты.... Янукович приедет... его оправдают ... (освободят из-под стражи , ввиду отсутствия КАМАЗов преступления) и восстановят в должности... Что ? Не может быть ? Ты, Гео, просто не представляешь себе тупо-прямолинейных фантазий нулевого интеллекта.... Зеленский, как пострадавшая сторона, получит эксклюзив на организацию корпоратива в Межигорье, по поводу возвращения в Украину справедливости и Закона, и права на ежегодный фестиваль офшоров "Чья морда шире" на приз Золотой батон.