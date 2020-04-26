Викличте ще Гітлера, шанси, що він приїде на допит, однакові, - "слуга народу" Лерос про виклик Януковича у ДБР

Депутат "Слуги народу" Гео Лерос обурюється, що Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Своїми емоціями Лерос поділився у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пані Венедіктова, схоже, тримає нас усіх за лохів. Зараз відбувається масове призначення людей Януковича на державні посади, а для громовідводу придумали унікальну ідею: викликати на допит Януковича-втікача, ще й під час карантину, коли всі кордони закрито... То беріть вище, викличте ще Гітлера, шанси, що він приїде на допит, однакові!" - написав він.

Виклик Януковича на допит Лерос вважає "неповагою до інтелектуального рівня кожного українця" і "показухою".

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Депутат від правлячої партії звинувачує правоохоронців у тому, що вони "не посадили жодного корупціонера... А деяких ще й взяли в систему як професійних "схемників".

"Я пам'ятаю, як мені циганка на перехресті намагалася впарити ворожіння по руці, так ось, навіть вона була переконливішою, ніж це позорище", - підсумував він.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 24 квітня викликало колишнього президента-втікача Віктора Януковича для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій. У Бюро хочуть, щоб він з'явився до слідчого 30 квітня о 10:00.