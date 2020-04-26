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Викличте ще Гітлера, шанси, що він приїде на допит, однакові, - "слуга народу" Лерос про виклик Януковича у ДБР

Викличте ще Гітлера, шанси, що він приїде на допит, однакові, -

Депутат "Слуги народу" Гео Лерос обурюється, що Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Своїми емоціями Лерос поділився у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пані Венедіктова, схоже, тримає нас усіх за лохів. Зараз відбувається масове призначення людей Януковича на державні посади, а для громовідводу придумали унікальну ідею: викликати на допит Януковича-втікача, ще й під час карантину, коли всі кордони закрито... То беріть вище, викличте ще Гітлера, шанси, що він приїде на допит, однакові!" - написав він.

Виклик Януковича на допит Лерос вважає "неповагою до інтелектуального рівня кожного українця" і "показухою".

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Депутат від правлячої партії звинувачує правоохоронців у тому, що вони "не посадили жодного корупціонера... А деяких ще й взяли в систему як професійних "схемників".

"Я пам'ятаю, як мені циганка на перехресті намагалася впарити ворожіння по руці, так ось, навіть вона була переконливішою, ніж це позорище", - підсумував він.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 24 квітня викликало колишнього президента-втікача Віктора Януковича для набуття процесуального статусу і проведення відповідних слідчих і процесуальних дій. У Бюро хочуть, щоб він з'явився до слідчого 30 квітня о 10:00.

Автор: 

Гітлер Адольф (69) Янукович Віктор (10782) ДБР (3558) Венедіктова Ірина (829) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+21
Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР - Цензор.НЕТ 2837

Зебіли викликають в ДБР януковоща.
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26.04.2020 12:24 Відповісти
+14
Ця влада дограється.
Їм не дадуть втікти як Овочеві..
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26.04.2020 12:25 Відповісти
+11
Хтось та й змінить. Може дійсно хунта, як терпець від кловунів увірветься.
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26.04.2020 12:34 Відповісти
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Якщо це допоможе правосуддю , то потрібно викликать ! На спіритичному сеансі наприклад !
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26.04.2020 12:24 Відповісти
по скайпу )
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26.04.2020 12:25 Відповісти
По вайберу быстрее
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26.04.2020 12:58 Відповісти
спіритичний сеанс безпечний тут янукович не прихопить шапку ,не на лохів напав.
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26.04.2020 14:11 Відповісти
Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР - Цензор.НЕТ 2837

Зебіли викликають в ДБР януковоща.
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26.04.2020 12:24 Відповісти
в ДБЛ
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26.04.2020 12:36 Відповісти
Ця влада дограється.
Їм не дадуть втікти як Овочеві..
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26.04.2020 12:25 Відповісти
Кто не даст? И кто же их сменит?
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26.04.2020 12:26 Відповісти
Хтось та й змінить. Може дійсно хунта, як терпець від кловунів увірветься.
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26.04.2020 12:34 Відповісти
Донецька хунта?
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26.04.2020 12:42 Відповісти
українська.
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26.04.2020 12:44 Відповісти
Медведчук?
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26.04.2020 13:18 Відповісти
ні.
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26.04.2020 13:29 Відповісти
Эта влада сделает своё дело. Вы понимаете,что Украина легитимно! идёт в сэрэсер номер два.
И изменить ситуацию мирным путем имеют нулевые шансы.
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26.04.2020 12:42 Відповісти
в преза совкова ідеологія, він піянєр- октябрьонок в душі.
латентний совок.
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26.04.2020 12:47 Відповісти
Да оно ,вообще без мозгов и своего мнения у этого нарика -»янелоха « никогда не было
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26.04.2020 13:04 Відповісти
А при чому тут влада? "Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Виктора Януковича 27 января 2017 года на допрос в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. " це тебе не дивує?
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26.04.2020 12:51 Відповісти
мізків не хватає уторопати, що тоді він був підозрюваний, а зараз засуджений. А засуджених не викликають на допит - їх примусово доставляють
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26.04.2020 13:39 Відповісти
Як би тут порохоботики не казились, але така процедура прописана в КПК.
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26.04.2020 17:43 Відповісти
Молись фашик на своего адольфа до зеленого поноса.
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26.04.2020 13:19 Відповісти
Да какая разница!
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26.04.2020 12:29 Відповісти
При нынешнем правосудии они его оправдают. Зеленский выполняет все требования ху*ла, так как Зеля -чмо.
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26.04.2020 12:29 Відповісти
перестаем удивляться... это еще не самое непонятное у этой потешной власти...
па-приколы у абыкого продолжаются...
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26.04.2020 12:30 Відповісти
не такі вони вже і прикольні.
Зеля злий кловун, а не добрий. Такий собі недоДжокер, піанінобой.
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26.04.2020 12:35 Відповісти
то я так куструбато (пардон) намЕкнув на віиборців зеленого нещастя - па-пріколу і абихто тільки не порох
і так! вони не прикольні, а недалекі і відверто тупі, а ще й самовпевнені і самозакохані
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26.04.2020 12:41 Відповісти
Вітання від дядька Фройда !
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26.04.2020 14:13 Відповісти
ти правий копії бариг порхоботів
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26.04.2020 14:15 Відповісти
"Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Виктора Януковича 27 января 2017 года на допрос в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. " ой.. а що робили при петрі?
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26.04.2020 12:53 Відповісти
ви пропустили важливе доповнення - майже всі посади при Зелі позаймали люди овоча, і як відмазку - він викликає оного на допит
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26.04.2020 13:02 Відповісти
точно бикують.
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26.04.2020 14:13 Відповісти
Оно🤡🤢👃🏻🎹 изначально завербовано гебней
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26.04.2020 12:31 Відповісти
Згоден , досі відкритий кордон із ворогом - реальний показник .
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26.04.2020 12:37 Відповісти
А чего же барыга соевый не закрыл границу за свою каденцию?
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26.04.2020 13:22 Відповісти
Петро уже ГОД как нет.) Теперь вы ЗЕлёные свинарчуки и бврыги в ответе за границу и нищету украинцев.
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26.04.2020 13:59 Відповісти
Вот ты зелЁный и ответишь!
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26.04.2020 14:05 Відповісти
Бо вони обидва - однакові за своєю зрадницькою сутністю .
Допис Vika Lysenko - визначальний !
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26.04.2020 14:16 Відповісти
Раньше я думал, что это Гео с "приветом", а он оказывается самый нормальный из них!
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26.04.2020 12:34 Відповісти
https://censor.net/user/23112 Раньше я думал, что это Гео с "приветом", а он оказывается самый нормальный из них!

Он не нормальный. Он над нами стебётся. Эт нас Павлов заставил "Лампочка включилась - мы гавкнули"
Ничего не имею против Лероса. ГДР не нужен Янукович. ГБР должно выполнить определённую процедуру. Участнику следствия должен быть приглашён. Прийдёт - не придёт повестка должна быть послана. Иначе любой адвокат зевая разрушит все ваши обвинения.
Президент от армии не косил. Ему повестки не было.
Расходимся - це таке.
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26.04.2020 13:11 Відповісти
ГДР не нужен Янукович???? А ФРГ нужен????
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26.04.2020 14:25 Відповісти
Каюсь.
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26.04.2020 14:29 Відповісти
Янукович , он же Витя Ростовский
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26.04.2020 12:37 Відповісти
Украина при Порошенко разорвала с РФ договор о правовой взаимопомощи. То что делает ГБР, это полная бессмыслица.
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26.04.2020 12:48 Відповісти
Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Виктора Януковича 27 января 2017 года на допрос в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. а це що?
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26.04.2020 12:59 Відповісти
Вызывает откуда? Куда была послана повестка???
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26.04.2020 13:03 Відповісти
А Тимура Тумгоєва порошенківський прокурор Єнін видав ворогам , попри всі "розірвання" . Я пам'ятаю .
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26.04.2020 14:19 Відповісти
Тумгоева выдали в сентябре 2018, а договор разорвали в феврале 2019. Почему договор действовал до февраля 2019, то все вопросы к Порошенке.
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26.04.2020 19:14 Відповісти
Ну Яныку уже смело можно возвращаться. Зе-влада ему охрану за счёт налогоплательщиков обеспечит. А "судья" Вовк вынесет решение о компенсации ему разных там ущербов...
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26.04.2020 12:48 Відповісти
ему не до вас ...
Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР - Цензор.НЕТ 7129
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26.04.2020 12:51 Відповісти
Лерос, ты не понял. Когда вся рыгота вернулась к власти, то Овощу уже нечего боятся.
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26.04.2020 12:51 Відповісти
Пора уже ослу оманскому готовить себе местечко в Ростове. Что то засиделся он. Да и квартал 95 отправлять на камеди клабс их тупейшим юмором. Как посмотришь на зрителей камеди Клаб сидит убогая "элита", бабы с губами, как у уток, все в силиконе и мужики с мозгами утки и смеются с показанного пальчика, как на дурке.
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26.04.2020 12:55 Відповісти
Вот именно, такое гуано как 95 квартал смотреть ,да еще они на этом деньги сумели заработать, то это очень тупой электорат должен быть.
А про то как они зазомбировали стадо своим фильмом Слуга народа, и те за сюжет фильма проголосовали, то мне стыдно даже жить в такой тупо мыслящей стране
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26.04.2020 13:05 Відповісти
Ещё есть страдающие по совку сваты. Вообще сериал для умственно отсталых.
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26.04.2020 13:28 Відповісти
А когда при свинорылом пеце вызывали того же Януковича или кого то из должностных лиц РФ, или вызывали на допрос Моторолу или Гиви, то это было нормально? Согласно УПК следователь обязан провести определённые следственные действия, если подозреваемый или обвиняемый не пребудет к следователю, то после вызова, следователь может объявлять в розыск. Всё остальное это бла-бла-бла, что бы привлечь к себе внимание
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26.04.2020 12:57 Відповісти
Ну почему, если "хунтист"бубочка пообещает Овощу вернуть легитимность и трон, тот пешком примчится, быстрее "Экспресса". Главное,- заинтересовать!
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26.04.2020 12:58 Відповісти
Если кто не понял, то вызвать обязаны по закону, чтоб не было опрадваний, что мол, меня не вызывали и значит, это нарушения прав человека (даже если это Страусинный важак-Януковощь).
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26.04.2020 13:02 Відповісти
Да, Борька Филатов поговаривал, что овощ, баловался страусами
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26.04.2020 13:23 Відповісти
На его хате (межигорье) была целая страусинная стая, всей страной скидывались, шоб страусы не померли с голоду, "птичек жалко"
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26.04.2020 14:04 Відповісти
++++
Вспомните почему Президент не является уклонистом от АТО.
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26.04.2020 13:31 Відповісти
Не могу вспомнить, шоб наш през был не уклонистом от АТО.
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26.04.2020 14:05 Відповісти
Он не был уклонистом от АТО. Он не получал повестки.
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26.04.2020 14:10 Відповісти
Согласен, мама всеголактического преза получала, не он, тут уж не поспоришь.
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26.04.2020 14:44 Відповісти
Паяц назвал лероса авантюиистом, а агента беса путлера ермака своим другом, в таком случае эту парочку правильно звать зермак.
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26.04.2020 13:05 Відповісти
Здесь много умных комментаторов, которые не владеют юридическими тонкостями юриспуденции. И не могут себе представить что процессуальный кодекс писали люди зека янека и портнов. К стати, последний, вышел из под обвинения первым, так как знал все лазейки этого закона. И ещё есть одна юридическая загогулина - именно янек писал письмо путлеру "введи войска". Это письмо зарегистрировано в ООН. А вот документа, юридического, о "выведи **** по хорошему" всё ни как не удосужатся накалякать.
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26.04.2020 13:06 Відповісти
"Тонкість юриспруденції" - досі відкритий кордон із ворогом . Прокоментуйте ,будь ласка цю "тонкість" і можливі наслідки для України .
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26.04.2020 14:23 Відповісти
Я особисто з а повний розрив відносин з цими атихристами. І не по тонкому де рветься само, а по товстому де треба мати політичну свідомість і силу. Дякую Константине.
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27.04.2020 15:20 Відповісти
А что??? возьмут и вызовут Гитлера. А что им??? --страна в смартфоне,в виртуальной реальности--что хочешь можно вызвать, даже..страшно и подумать -самого Люцифера! Судя по количеству заболевших, наших врачей -героев, коронавирус для власти тоже не настоящий,тоже виртуальный.
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26.04.2020 13:19 Відповісти
""Госпожа Венедиктова, похоже, держит нас всех за лохов. Сейчас идет массовое назначение людей Януковича на государственные должности, а для громоотвода придумали уникальную идею - вызвать на допрос беглого Януковича, еще и в карантин, когда все границы закрыты... Так берите выше, вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос, одинаковые!" - написал он. Источник: https://censor.net/n3191603" +++
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26.04.2020 13:20 Відповісти
зебилы, они знают никому не изведанную доселе лёгкую военную тайну и великий стратегический секрет, чтобы не было войны - СДАТЬСЯ (причём лёжа на диване с ноутом на пузе)
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26.04.2020 13:51 Відповісти
ну а ты, наверное, из окопа пишешь ?
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26.04.2020 16:39 Відповісти
Так видно надоїло вже визивати Порошенка, взялися за Януковича, гляди і до Кучми черга дійде.
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26.04.2020 15:36 Відповісти
Ага, а там смотри и Ющенко всплывёт...
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26.04.2020 17:17 Відповісти
Они обязанны вызвать, что бы адвокаты потом не разваливали дело(если оно есть) А прийдет или нет,это уже его заботу,процедура должна быть выдержанна.
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26.04.2020 16:29 Відповісти
Так для того й викликають. Це імітація політичної "рівновіддаленості", аби переслідувати зовсім інших людей із протилежного табору. Облудна, порожня імітація, як й вся сучукрполітика. Вони дограються, що буде не кольорова революція, а чисто в одній фарбі.
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26.04.2020 16:53 Відповісти
Зря Лерос предъявляет претензии к интеллектуальному уровню олигархических чиновников... Какие претензии к тому , чего нету у них вааще ? Не верите? Попросите Венедиктову написать слова обтюратор, дирижёр и винегрет.... токо не показывайте её эту шпаргалку.
А вот с Януковичем ты, Гео, не просчитал варианты.... Янукович приедет... его оправдают ... (освободят из-под стражи , ввиду отсутствия КАМАЗов преступления) и восстановят в должности... Что ? Не может быть ? Ты, Гео, просто не представляешь себе тупо-прямолинейных фантазий нулевого интеллекта.... Зеленский, как пострадавшая сторона, получит эксклюзив на организацию корпоратива в Межигорье, по поводу возвращения в Украину справедливости и Закона, и права на ежегодный фестиваль офшоров "Чья морда шире" на приз Золотой батон.
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26.04.2020 17:01 Відповісти
Сочувствую Лерусу Доходит поздно а уже не мальчик.Разве не видно было за 5 месяцев до первого тура выборов невежество Зеленского и в будущем он будет не уважать каждого жителя Украины не зависимо от взглядов каждого.Фактами всё подтверждается.Какие его перлы окружают, один от другого не отличаются.Но многие уже чувствуют-хуже не стало и Порох не президент. Тот самый случай,когда мечты сбываются.
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26.04.2020 20:39 Відповісти
 
 