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Новини
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Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка: "Не варто робити непоправних помилок"

Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка:

Морська експертна платформа застерігає владу від спроб піддати політичному переслідуванню керівництво Військово-морських сил України.

Відповідну заяву Морської експертної платформи поширив у фейсбуці президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, представники об’єднання "Морська експертна платформа", заявляємо про те, що наміри влади вручити адміралу Ігорю Воронченку повідомлення про підозру у вчиненні державної зради є нічим іншим, як політичною розправою над ним, а також над його військовим та політичним керівництвом. ...Наміри звинуватити колишнє політичне і військове керівництво України у заподіянні шкоди національним інтересам України чи матеріальних збитків за їхнє державницьке рішення щодо посилення військово-морського угруповання України в Азовському морі, спрямоване на захист українських національних інтересів, міжнародного судноплавства, приазовських регіонів України в умовах наростаючої на той час загрози їхнього захоплення Російською Федерацією, слід розцінювати суто як політичні переслідування колишнього та нинішнього політичного і військового керівництва, причетного до прийняття того рішення", - йдеться в заяві.

Зазначається, що звинувачення адмірала Воронченка у державній зраді на основі подій, що відбулися в Керченській протоці та Чорному морі в листопаді 2018 року, може висувати лише влада, яка ставить під сумнів законне право України на вільний прохід власними морськими акваторіями.

У світі є лише одна країна, яка офіційно про це заявляє, - це Російська Федерація, зазначають у Морській експертній платформі.

Дивіться також: Воронченка, Турчинова й Порошенка хочуть звинуватити в державній зраді. Так нинішня влада виконує план Кремля, - Ляшко. ВIДЕО

"Такі дії нинішнього керівництва держави деморалізують особовий склад ВМС України, які героїчними зусиллями відновлюють український військовий флот в умовах зростаючої мілітаризації Чорноморського регіону Російською Федерацією та наростаючої загрози суверенітету й територіальній цілісності України з моря, а також є знущанням над бойовим духом усіх Збройних сил України, які є головним гарантом вільної і незалежної України", - зазначають автори звернення.

У зв'язку з цим вони закликають усі політичні сили, що стоять на проукраїнських державницьких позиціях, усі громадські організації, які виступають за демократичні цінності та верховенство права, усіх небайдужих громадян об’єднатися, аби відвернути загрозу повернення в Україну практики політичних переслідувань та справжньої державної зради на користь російського агресора.

 "Ми закликаємо президента України Володимира Зеленського не робити непоправних помилок, які вже мали місце в новітній українській історії, які призводили до міжнародної політичної ізоляції тих президентів, які їх допускали і які відкидали країну на десятиліття назад у її розвитку як європейської, демократичної держави", - зазначається в заяві.

Напередодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Офіс генпрокурора планує висунути підозри у державній зраді командувачу ВМФ адміралу Воронченку, екссекретарю РНБО Турчинову і експрезиденту Порошенку чере те, що вони дали команду на проходження українських суден через Керченську протоку.

Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка: Не варто робити непоправних помилок 01
Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка: Не варто робити непоправних помилок 02
Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка: Не варто робити непоправних помилок 03

Автор: 

ВМС (1399) Воронченко Ігор (80)


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Топ коментарі
+90
Эксперты предостерегают власть от давления на командующего ВМФ Воронченко: "Не стоит делать непоправимых ошибок" - Цензор.НЕТ 6499
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26.04.2020 12:29 Відповісти
+40
Коханка російського афериста Портнова,планує оголосити підозру Пороху в державні зраді за перехід УКРАЇНСЬКИХ кораблів між УКРАЇНСЬКИМИ портами. А переговори ЗЕ з очільником ворога- Патрушевим в Омані за участі агента ФСБ Єрмака, здача територій та капітуляція це не держзрада?
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26.04.2020 12:33 Відповісти
+31
Супер! Продолжаем топить в говне зебилов...
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26.04.2020 12:30 Відповісти
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Впереди будет еще больший позор КВНа с 73 %...
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26.04.2020 12:53 Відповісти
Резко вспомнишь когда увидишь на улицах военные патрули, генерала в телевизоре и зеленые пятна на асфальте вокруг Верховной Рады.
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26.04.2020 12:59 Відповісти
😆
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26.04.2020 13:11 Відповісти
5 лет то котлы, то взрывы артскладов, то парады во время чумы, ну и т.д., и вояки никуда не дергались, а сейчас тут вдруг впишутся? Пугает тут ежа голой жопой.
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26.04.2020 13:13 Відповісти
Пресування добровольців за блокування торгівлі із ворогом , нищення добровольчого руху - все пам'ятаю.
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26.04.2020 13:17 Відповісти
5 лет заботы об Украинской Армии и
1 год ганьбы

а насчет "парадов во время чумы",
то стоило прожить жизнь чтобы стоило увидеть хотя бы этот

военный парад украинских девушек 2018


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26.04.2020 13:21 Відповісти
Тоді згадаємо ,що якась паскуда "забула" закрити кордон із ворогом !
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26.04.2020 13:15 Відповісти
Щось ця платформа не інформує суспільство, що в нас адміралами і різними каперангами можна заповнити ВЕСЬ персональний склад практикуючого флоту.
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26.04.2020 13:03 Відповісти
Что такое "практикующий флот"? Это Google translate вам так перевел?
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26.04.2020 13:38 Відповісти
Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка: "Не варто робити непоправних помилок" - Цензор.НЕТ 525 https://censor.net/user/243778

Что такое "практикующий флот"? Это Google translate вам так перевел?
Кацапи вооопше не паляться ... Лайк "
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26.04.2020 14:36 Відповісти
Ну я звичайно не адмірал, і навіть не входжу в ту платформу... Малось на увазі флот, який виходить в море і виконує зПРАКТИЧНІ заввдання, які покладені на флот.
Ну а нік великого моряка підказує що ви напевно непогано харчуєтесь біля флоту) Тобто є тою самою пиявкую, в гіршому розумінні цього слова.
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26.04.2020 16:02 Відповісти
Мне вот интересно - что это такое - общественное объединение "Морская экспертная платформа"? Даже Гугл про нее ни слухом, ни духом. Чтобы делать такие заявления, нужно что-то из себя представлять.

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26.04.2020 13:03 Відповісти
Це як "Міжнародна кухонна рада" )
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26.04.2020 13:19 Відповісти
По сути заявления возражения есть?
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26.04.2020 13:39 Відповісти
Четырёхкратный уклонист ( по сути - рецидивист ) Зе , делает всё шоб армия его всё больше ненавидела . . И скажу что ( судя из опыта моего общения со своими друзьями ,которые ещё служат в ВСУ ) у него неплохо получается .
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26.04.2020 13:10 Відповісти
Только дураки ничего не боятся---невменяемы потому-что. А вот возьмёт клоун и не испугается этой самой-- морской платформы--и что тогда? Вот проффесор(два ЭФ означает --дурак дважды) --яйца боялся, своего народа боялся,...до того,что в Ростове оказался--а если бы не испугался--к примеру,и,..-- Яценюку к лобу пулю приделал, как и просил себе последний,что тогда???..--а тогда, возможно --страшно подумать..клоун, сам по себе просто клоун,который нагло себя ведёт, и как кукольная игрушка, одет на чью-то руку,- а вот чью???--кукольник марионетку может снять за ненадобностью, вышвырнуть на свалку,где ей по праву и место, и кулак его может оказаться железный---дрыззь!!! по платформе морской, и нет её,а останутся только пустые угрозы и фразы...
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26.04.2020 13:11 Відповісти
У клоуна нашего железный кулак? Может в каких-то ситуациях (нам невидимых, глубоко интимных) кулак у него и железный. Во всех остальных, которые мы имеем счастье или несчастье наблюдать он явно из дерьма.
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26.04.2020 13:42 Відповісти
Вы не правильно поняли,--железный кулак у кукольника может оказаться,на котором сидит прикрывая "железо" до поры,до времени, наш клоун ,сделанный из тряпок.
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26.04.2020 13:53 Відповісти
моника таки выпрашмвает хунту
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26.04.2020 13:14 Відповісти
Моніка вже не презик і хунтою воно не було , просто Барига .
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26.04.2020 13:18 Відповісти
и давно зеленка в ростове? даже год не продержался с булавой ))) сопля и есть сопля
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26.04.2020 13:25 Відповісти
Довбень , в ростові Янукович , однопартієць моніки .
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26.04.2020 13:34 Відповісти
Моніка - це Моніка. Про це знає весь світ.

Президент Украины получил прозвище «Моника Зеленски» из-за разговора с Трампом.

https://bykvu.com/ru/bukvy/ukrainskij-lider-poluchil-prozvishhe-monika-zelenski-iz-za-razgovora-s-trampom/

Зелену баригу Радуцького, що під час пандемії розпродав маски, теж багато де знають.
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26.04.2020 13:40 Відповісти
и давно янек в "слугах народа"?? ты неповторимый идиот..))))
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26.04.2020 19:28 Відповісти
моніка зеленська вже не президент??? та їпанись))))
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26.04.2020 13:33 Відповісти
Моніка Порошенко вже не презик , для мене всі моніки однаково паскудні , якщо вони тримають кордон України із ворогом відкритим .
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26.04.2020 13:37 Відповісти
Как тебя корежит, лизатель дупы петушария)
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26.04.2020 13:41 Відповісти
ти кончена лошиця))))
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26.04.2020 13:42 Відповісти
за что ты его так? вы вроде однодумцы
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26.04.2020 13:46 Відповісти
о! а тут ще й ватний вип*рдок "стрілок ср*кою" виліз...
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26.04.2020 14:04 Відповісти
73% черни,плебеев,глистов-какаразница,совкодрочеров и наивных дурачков сейчас в восторге - наконец то нашли виноватых.Уря!
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26.04.2020 13:15 Відповісти
А чим цей героїчний флот займався, коли кацапи Крим забирали?
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26.04.2020 13:20 Відповісти
Не цей. Той флот залишився в параші.
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26.04.2020 13:28 Відповісти
А "той" флот як протидіяв окупації Криму?
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26.04.2020 14:31 Відповісти
Флот был блокирован, а семьи офицеров в заложниках.
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27.04.2020 11:48 Відповісти
Допоможемо, люди, тим, кого калічить та війна, що закінчилася в голові оманського ішака!!!!

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https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345?__xts__%5B0%5D=68.ARBSfGNdUWs_GvUnd19JTvpaZSJHXER313OF2u2936ZoPE1SCsfgZy_Xd0tFjJRzLVugqDMr19yAtb7y-90dh4x5mGQVSRH6pxNNZsoIzFM3mTampkbWF8CjhxFxzCu91g-wbDL0RztvCR95oWZ7jWzKdWpTN1sLGeuRyhyS_jGCViedr_kW1AFhsQlLEc9sPv3GADqRsVDml_gy89pB1TSeHXaxYLDwmQX3axoMim5cAn1f1tyEz_5qcHv5fiZgaaFNnPID1guaSKN9PIWsiAdVXsUrSRpGOHVv0WW2ev_T7BCAQhHywGcK717WNAgFxqJRn5ZSY5oPojngphMGWSrLUyiW&__tn__=-R 22 год · https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDuiX1RqMvxsJmnCfy0c_dDIkMEQifsBLnj563T4S3wmD9B5PFZtqtjo9V-gRhFfZbcWqyeiWFctdk&hc_ref=ARR4m6ckUe1SDKnS0ahVHDlzFmF8eH7KzSMFXms_VvHzl4ABD_NHBtIYDcMPrLE3KFQ&fref=nf&hc_location=group#

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https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/photos/pcb.2612966442278345/2612966292278360/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDKa5eJOPdgR183Yg4Fr-JJLJVz7Esc0T6r6MIGvpCpltfB31BjnKa_ziwFBa9f4VaMmBYrWDPOtjEp&__xts__%5B0%5D=68.ARBSfGNdUWs_GvUnd19JTvpaZSJHXER313OF2u2936ZoPE1SCsfgZy_Xd0tFjJRzLVugqDMr19yAtb7y-90dh4x5mGQVSRH6pxNNZsoIzFM3mTampkbWF8CjhxFxzCu91g-wbDL0RztvCR95oWZ7jWzKdWpTN1sLGeuRyhyS_jGCViedr_kW1AFhsQlLEc9sPv3GADqRsVDml_gy89pB1TSeHXaxYLDwmQX3axoMim5cAn1f1tyEz_5qcHv5fiZgaaFNnPID1guaSKN9PIWsiAdVXsUrSRpGOHVv0WW2ev_T7BCAQhHywGcK717WNAgFxqJRn5ZSY5oPojngphMGWSrLUyiW https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/photos/pcb.2612966442278345/2612966352278354/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6WtW8hsWVpbBQJ0UbFX3d_EBcx1od4xg9ncCbMd0TPnsnksXOQQy1u_XCzqaUQU9x07bQeOkkXxVJ&__xts__%5B0%5D=68.ARBSfGNdUWs_GvUnd19JTvpaZSJHXER313OF2u2936ZoPE1SCsfgZy_Xd0tFjJRzLVugqDMr19yAtb7y-90dh4x5mGQVSRH6pxNNZsoIzFM3mTampkbWF8CjhxFxzCu91g-wbDL0RztvCR95oWZ7jWzKdWpTN1sLGeuRyhyS_jGCViedr_kW1AFhsQlLEc9sPv3GADqRsVDml_gy89pB1TSeHXaxYLDwmQX3axoMim5cAn1f1tyEz_5qcHv5fiZgaaFNnPID1guaSKN9PIWsiAdVXsUrSRpGOHVv0WW2ev_T7BCAQhHywGcK717WNAgFxqJRn5ZSY5oPojngphMGWSrLUyiW
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26.04.2020 13:20 Відповісти
В голові промосковської Бариги вона й не починалась - кордони ж не закривались .
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26.04.2020 13:32 Відповісти
Тут не верещати треба, а просто допомогти тим, хто дає ціною свого життя та здоров'я змогу іншим тицяти пальцями в клавіатуру зі своїх диванів.
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26.04.2020 13:43 Відповісти
Винесу реквізити для допомоги.
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
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26.04.2020 13:41 Відповісти
Забавно наблюдать, как боты сами себя комментируют, сами друг друга лайкают))))
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26.04.2020 13:25 Відповісти
Скоро зелена влада і за Українську мову та вишиванку почнуть переслідувати.
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26.04.2020 13:30 Відповісти
Ес подсуетилось
Цэ фейк однознпачно
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26.04.2020 13:37 Відповісти
"Обвинять Воронченко, Турчинова и Порошенко в госизмене никто не будет, это фейк для развертывания протестов, - и.о. директора ГБР Соколов". Ну какие же лжецы. Говорят одно, делают противоположное. Ну совсем как при Януковиче.
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26.04.2020 13:39 Відповісти
В общем, зебилы засцали обвинять
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26.04.2020 13:42 Відповісти
Эксперты? Бггг
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26.04.2020 14:09 Відповісти
Може тепер зрозуміють адепти зеленої цвілі, яких справжніх ворогів України, вони привели до влади.
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26.04.2020 16:18 Відповісти
Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка: "Не варто робити непоправних помилок" - Цензор.НЕТ 4332
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26.04.2020 17:30 Відповісти
УКРАИНСКИЙ корабль по УКРАИНСКИМ водам плывёт в УКРАИНСКИЙ порт
Ну-ка, дети гавна, начинайте свои орально-фекальные обвинения!
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27.04.2020 09:55 Відповісти
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