Експерти застерігають владу від тиску на командувача ВМФ Воронченка: "Не варто робити непоправних помилок"
Морська експертна платформа застерігає владу від спроб піддати політичному переслідуванню керівництво Військово-морських сил України.
Відповідну заяву Морської експертної платформи поширив у фейсбуці президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, представники об’єднання "Морська експертна платформа", заявляємо про те, що наміри влади вручити адміралу Ігорю Воронченку повідомлення про підозру у вчиненні державної зради є нічим іншим, як політичною розправою над ним, а також над його військовим та політичним керівництвом. ...Наміри звинуватити колишнє політичне і військове керівництво України у заподіянні шкоди національним інтересам України чи матеріальних збитків за їхнє державницьке рішення щодо посилення військово-морського угруповання України в Азовському морі, спрямоване на захист українських національних інтересів, міжнародного судноплавства, приазовських регіонів України в умовах наростаючої на той час загрози їхнього захоплення Російською Федерацією, слід розцінювати суто як політичні переслідування колишнього та нинішнього політичного і військового керівництва, причетного до прийняття того рішення", - йдеться в заяві.
Зазначається, що звинувачення адмірала Воронченка у державній зраді на основі подій, що відбулися в Керченській протоці та Чорному морі в листопаді 2018 року, може висувати лише влада, яка ставить під сумнів законне право України на вільний прохід власними морськими акваторіями.
У світі є лише одна країна, яка офіційно про це заявляє, - це Російська Федерація, зазначають у Морській експертній платформі.
"Такі дії нинішнього керівництва держави деморалізують особовий склад ВМС України, які героїчними зусиллями відновлюють український військовий флот в умовах зростаючої мілітаризації Чорноморського регіону Російською Федерацією та наростаючої загрози суверенітету й територіальній цілісності України з моря, а також є знущанням над бойовим духом усіх Збройних сил України, які є головним гарантом вільної і незалежної України", - зазначають автори звернення.
У зв'язку з цим вони закликають усі політичні сили, що стоять на проукраїнських державницьких позиціях, усі громадські організації, які виступають за демократичні цінності та верховенство права, усіх небайдужих громадян об’єднатися, аби відвернути загрозу повернення в Україну практики політичних переслідувань та справжньої державної зради на користь російського агресора.
"Ми закликаємо президента України Володимира Зеленського не робити непоправних помилок, які вже мали місце в новітній українській історії, які призводили до міжнародної політичної ізоляції тих президентів, які їх допускали і які відкидали країну на десятиліття назад у її розвитку як європейської, демократичної держави", - зазначається в заяві.
Напередодні лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Офіс генпрокурора планує висунути підозри у державній зраді командувачу ВМФ адміралу Воронченку, екссекретарю РНБО Турчинову і експрезиденту Порошенку чере те, що вони дали команду на проходження українських суден через Керченську протоку.
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1 год ганьбы
а насчет "парадов во время чумы",
то стоило прожить жизнь чтобы стоило увидеть хотя бы этот
военный парад украинских девушек 2018
Что такое "практикующий флот"? Это Google translate вам так перевел?
Кацапи вооопше не паляться ... Лайк "
Ну а нік великого моряка підказує що ви напевно непогано харчуєтесь біля флоту) Тобто є тою самою пиявкую, в гіршому розумінні цього слова.
Президент Украины получил прозвище «Моника Зеленски» из-за разговора с Трампом.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ukrainskij-lider-poluchil-prozvishhe-monika-zelenski-iz-za-razgovora-s-trampom/
Зелену баригу Радуцького, що під час пандемії розпродав маски, теж багато де знають.
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https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345?__xts__%5B0%5D=68.ARBSfGNdUWs_GvUnd19JTvpaZSJHXER313OF2u2936ZoPE1SCsfgZy_Xd0tFjJRzLVugqDMr19yAtb7y-90dh4x5mGQVSRH6pxNNZsoIzFM3mTampkbWF8CjhxFxzCu91g-wbDL0RztvCR95oWZ7jWzKdWpTN1sLGeuRyhyS_jGCViedr_kW1AFhsQlLEc9sPv3GADqRsVDml_gy89pB1TSeHXaxYLDwmQX3axoMim5cAn1f1tyEz_5qcHv5fiZgaaFNnPID1guaSKN9PIWsiAdVXsUrSRpGOHVv0WW2ev_T7BCAQhHywGcK717WNAgFxqJRn5ZSY5oPojngphMGWSrLUyiW&__tn__=-R 22 год · https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDDuiX1RqMvxsJmnCfy0c_dDIkMEQifsBLnj563T4S3wmD9B5PFZtqtjo9V-gRhFfZbcWqyeiWFctdk&hc_ref=ARR4m6ckUe1SDKnS0ahVHDlzFmF8eH7KzSMFXms_VvHzl4ABD_NHBtIYDcMPrLE3KFQ&fref=nf&hc_location=group#
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Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
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Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
Цэ фейк однознпачно
Ну-ка, дети гавна, начинайте свои орально-фекальные обвинения!