Україні потрібно переходити на сучасну систему боротьби з вогнем шляхом відпалів, - фахівець із протидії пожежам Зібцев

Проблему ландшафтних пожеж потрібно винести на рівень президента і Кабінету Міністрів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав професор кафедри лісівництва НУБіП України Сергій Зібцев, який також очолює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж.

"Наші проблеми ніхто за нас не вирішить. Важливо, щоб нинішні пожежі стали уроком для України. Австралійці, американці, канадці до цієї системи йшли довго. Раніше в них згорали цілі міста. Сьогодні в цих країнах вже напрацьована методика роботи з такими пожежами. Вони використовують відпали. Випалюють широкі смуги на кордоні з пожежею, за 1,5 км, і пожежа зупиняється. Це дієва методика, але її потрібно натренувати кілька років.

Найбільша проблема під час гасіння пожежі - це вітер. Якщо він сильніший за 15-20 метрів за секунду, то гасіння неможливе, ні наземне, ні повітряне. Отже, єдиний дієвий спосіб - це відпали. Однак у зоні відчуження це складно через малу кількість доріг - немає опорної лінії, від якої можна безпечно для персоналу пустити цей відпал і потім контролювати, щоб часточки, що летять від вогню, не перелетіли опорну смугу і пожежники не потрапили у вогневу пастку. Так було цього року у Китаї, коли загинуло до 50 професійних пожежників", - зазначив він.

На запитання, чи можна робити відпали в заповіднику, який організовано на частині території зони відчуження, Зібцев відповів:

"Цей заповідник унікальний, бо поєднав протилежне – радіаційно забруднену територію і біосферну охоронну територію. Найбільша його загроза - це пожежі, тому необхідно проводити вирубки протипожежних розривів. Однак ви правильно сказали, що вирубки там заборонені. Зараз ми розробили розділ щодо пожеж у проєкт організації цього заповідника, де передбачено стометрові смуги, які виведені за межі заповідних зон уздовж основних доріг. Ці смуги мають бути зрубані. Тільки з ними реально зупинити пожежу – пустити відпали тощо. Цей проєкт ще не затверджений, сподіваюся, що цю норму залишать".

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Фахівець вважає, що Україні потрібно кардинально змінювати систему охорони ландшафтів від пожеж у зв'язку зі змінами клімату. Водночас більшість програм і рекомендацій вже розроблено. Зокрема, система реагування має бути міжвідомчою.

"Я з 2005 року звертався до усіх без винятку президентів і прем’єрів, починаючи з Ющенка і Тимошенко. І зараз ми підготували звернення до президента Зеленського. Це доволі короткий аналіз і короткі рекомендації, займає 10 сторінок. Цю проблему потрібно винести на рівень президента та Кабінету Міністрів. Жодне відомство не може впоратися з таким типом пожеж самостійно. Обовязково потрібно залучити допомогу експертів з ООН та ОБСЄ, зокрема Глобальний центр моніторингу пожеж (GFMC), який допомагав урядам Португалії, Чилі, Греції після їхніх катастрофічних пожеж повністю перебудувати систему охорони ландшафтів. У Греції цю комісію очолював прем’єр-міністр Ципрас. Треба використати цей шанс, щоб зробити системні зміни не на рівні відомства, а на національному рівні, які б відповідали тим викликам погоди, які ми бачимо.

Проблема виявилася не у браку коштів, технологій чи допомоги. Проблема виявилася в Україні, яка не вважала пріоритетом підготовку до боротьби з майбутніми пожежами. Адже мали 5 років на підготовку. Сподіваюся, що затвердять нарешті стратегію міжвідомчого реагування на пожежі, міжнародний протокол, затвердять проєкт охорони заповідника, інструкцію реагування на пожежі у 10-кілометровій зоні. Все ж уже розроблено, просто потрібно прийняти нову реальність.

Я сподіваюся, що ДСП "Північна Пуща", яка допустила пожежі у 2015 і 2020 роках, буде ліквідовано. А можливо, вони відповідатимуть за 10-кілометрову зону. Я маю великі сподівання щодо заповідникп. Він створений лише у 2016 році, зараз ще не контролює всю територію. Але сподіваюся, що на своїй території облаштує безпеку".

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