Україні потрібно переходити на сучасну систему боротьби з вогнем шляхом відпалів, - фахівець із протидії пожежам Зібцев
Проблему ландшафтних пожеж потрібно винести на рівень президента і Кабінету Міністрів.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав професор кафедри лісівництва НУБіП України Сергій Зібцев, який також очолює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж.
"Наші проблеми ніхто за нас не вирішить. Важливо, щоб нинішні пожежі стали уроком для України. Австралійці, американці, канадці до цієї системи йшли довго. Раніше в них згорали цілі міста. Сьогодні в цих країнах вже напрацьована методика роботи з такими пожежами. Вони використовують відпали. Випалюють широкі смуги на кордоні з пожежею, за 1,5 км, і пожежа зупиняється. Це дієва методика, але її потрібно натренувати кілька років.
Найбільша проблема під час гасіння пожежі - це вітер. Якщо він сильніший за 15-20 метрів за секунду, то гасіння неможливе, ні наземне, ні повітряне. Отже, єдиний дієвий спосіб - це відпали. Однак у зоні відчуження це складно через малу кількість доріг - немає опорної лінії, від якої можна безпечно для персоналу пустити цей відпал і потім контролювати, щоб часточки, що летять від вогню, не перелетіли опорну смугу і пожежники не потрапили у вогневу пастку. Так було цього року у Китаї, коли загинуло до 50 професійних пожежників", - зазначив він.
На запитання, чи можна робити відпали в заповіднику, який організовано на частині території зони відчуження, Зібцев відповів:
"Цей заповідник унікальний, бо поєднав протилежне – радіаційно забруднену територію і біосферну охоронну територію. Найбільша його загроза - це пожежі, тому необхідно проводити вирубки протипожежних розривів. Однак ви правильно сказали, що вирубки там заборонені. Зараз ми розробили розділ щодо пожеж у проєкт організації цього заповідника, де передбачено стометрові смуги, які виведені за межі заповідних зон уздовж основних доріг. Ці смуги мають бути зрубані. Тільки з ними реально зупинити пожежу – пустити відпали тощо. Цей проєкт ще не затверджений, сподіваюся, що цю норму залишать".
Фахівець вважає, що Україні потрібно кардинально змінювати систему охорони ландшафтів від пожеж у зв'язку зі змінами клімату. Водночас більшість програм і рекомендацій вже розроблено. Зокрема, система реагування має бути міжвідомчою.
"Я з 2005 року звертався до усіх без винятку президентів і прем’єрів, починаючи з Ющенка і Тимошенко. І зараз ми підготували звернення до президента Зеленського. Це доволі короткий аналіз і короткі рекомендації, займає 10 сторінок. Цю проблему потрібно винести на рівень президента та Кабінету Міністрів. Жодне відомство не може впоратися з таким типом пожеж самостійно. Обовязково потрібно залучити допомогу експертів з ООН та ОБСЄ, зокрема Глобальний центр моніторингу пожеж (GFMC), який допомагав урядам Португалії, Чилі, Греції після їхніх катастрофічних пожеж повністю перебудувати систему охорони ландшафтів. У Греції цю комісію очолював прем’єр-міністр Ципрас. Треба використати цей шанс, щоб зробити системні зміни не на рівні відомства, а на національному рівні, які б відповідали тим викликам погоди, які ми бачимо.
Проблема виявилася не у браку коштів, технологій чи допомоги. Проблема виявилася в Україні, яка не вважала пріоритетом підготовку до боротьби з майбутніми пожежами. Адже мали 5 років на підготовку. Сподіваюся, що затвердять нарешті стратегію міжвідомчого реагування на пожежі, міжнародний протокол, затвердять проєкт охорони заповідника, інструкцію реагування на пожежі у 10-кілометровій зоні. Все ж уже розроблено, просто потрібно прийняти нову реальність.
Я сподіваюся, що ДСП "Північна Пуща", яка допустила пожежі у 2015 і 2020 роках, буде ліквідовано. А можливо, вони відповідатимуть за 10-кілометрову зону. Я маю великі сподівання щодо заповідникп. Він створений лише у 2016 році, зараз ще не контролює всю територію. Але сподіваюся, що на своїй території облаштує безпеку".
Повне інтерв'ю з Сергієм Зібцевим читайте тут.
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в самому тексті - правильно
але в ******** мові є стільки дивних і поки незвичних для вуха слів, а після мовної реформи минулорічної...то нічому не дивуюся - катедра ( кафедра), мітологія ( міфологія), етер ( ефір), Атени (Афіни), анатема ( анафема) ... хіба то звично?
Наведені вами приклади- це лише зміна звучання, що наближена до мови першоджерела, а тому не суттєва як на мене. А слово відпал(и)- це взагалі за межами...
який собака почав називати мінистра - міністеркою???
і тд і тп.....
мова мае бути мовою
а не перекрученою лексикою невігласів і дармоїдів
і точність не є невіглаством
а ось те що українску перекручують на якусь интернет сленг мову
вас не дивуе
Вы владеете сленгом кафедры лесоводства НУБиП Украины?
Чи... якщо... "нє скажешь про шпінгалєт, то і нє заплачу" ©
не воровать государственные деньги и в итоге освоить эффективную методику
тушения пожаров.
Именно так индейцы гасили пожары в прерии.
Когда Авакову надо было ликвидировать Сашка Музычка - он быстро вычислил как.
А как надо ликвидировать огонь в зоне радиоактивного "рыжего леса"
(нужна просто сеть просек-дорог и оператиный контроль при помощи дронов и наблюдательных вышек) - так тут всё тянется пока не потушит дождь.
Аваков работает на Коломойского, а этот "патрит" живёт по правилу чем хуже, тем лучше.
Чем больше киевляне будут ослаблены дымом и радиацией, тем легче продавить
закон о земле в нужном виде.
Коломойский привык банкротить объект перед тем, как приватизировать - теперь он
пытается банкротить целую страну.
который ни разу не видел как горит массив леса!!!
200 м погонных леса горит в хорошую сухую погоду со скоростью +40% к скорости ветра
это по основанию ствола дерева( сосна ель сухостой)
то есть примерно 1 минута при 5 мс
это стихия сравни урагану
и такие участки самые опасные
встречный поджог - это искусство и опыт
которого возможно уже и нет у мчс
только теория.....
Силу и направление ветра должны мониторить постоянно, если случилось возгорание
- по курсу распространения ветра создаётся просека - малыми зарядами взрывчатки -
это быстрее, чем валить деревья пилой.
"Рыжий лес" вообще должен окружён полосой чистого грунта - чтобы огонь не мог пройти
ни туда, ни оттуда.
в м3 желательно)))
подрыв??))
смешно))
немного направлю твое самообучение
по вике))
изучай технику для обустройства торфяных полей
и ты удивишся сколько спецтехники есть для быстрого свала леса
и улаления корневых систем на больших площадях
я промолчу про военные образци...
подрыв вв это нихера не быстро
если не начать ковровые бомбардировки)))
тоесть по факту - 4 м³
это 2/2/1 м)))
костер тушить самое оно)) пионерский))
-- ліс весь вигорів
-- жаль, а в мене ше стільки ідєй разних залишилось
был и будет
но кто им умеет пользоватся?
только теоретики остались....
но в августе