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Новини Пожежі в Україні
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Україні потрібно переходити на сучасну систему боротьби з вогнем шляхом відпалів, - фахівець із протидії пожежам Зібцев

Україні потрібно переходити на сучасну систему боротьби з вогнем шляхом відпалів, - фахівець із протидії пожежам Зібцев

Проблему ландшафтних пожеж потрібно винести на рівень президента і Кабінету Міністрів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав професор кафедри лісівництва НУБіП України Сергій Зібцев, який також очолює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж.

"Наші проблеми ніхто за нас не вирішить. Важливо, щоб нинішні пожежі стали уроком для України. Австралійці, американці, канадці до цієї системи йшли довго. Раніше в них згорали цілі міста. Сьогодні в цих країнах вже напрацьована методика роботи з такими пожежами. Вони використовують відпали. Випалюють широкі смуги на кордоні з пожежею, за 1,5 км, і пожежа зупиняється. Це дієва методика, але її потрібно натренувати кілька років.

Найбільша проблема під час гасіння пожежі - це вітер. Якщо він сильніший за 15-20 метрів  за секунду, то гасіння неможливе, ні наземне, ні повітряне. Отже, єдиний дієвий спосіб - це відпали. Однак у зоні відчуження це складно через малу кількість доріг - немає опорної лінії, від якої можна безпечно для персоналу пустити цей відпал і потім контролювати, щоб часточки, що летять від вогню, не перелетіли опорну смугу і пожежники не потрапили у вогневу пастку. Так було цього року у Китаї, коли загинуло до 50 професійних пожежників", - зазначив він.

На запитання, чи можна робити відпали в заповіднику, який організовано на частині території зони відчуження, Зібцев відповів:

"Цей заповідник унікальний, бо поєднав протилежне – радіаційно забруднену територію і біосферну охоронну територію. Найбільша його загроза - це пожежі, тому необхідно проводити вирубки протипожежних розривів. Однак ви правильно сказали, що вирубки там заборонені. Зараз ми розробили розділ щодо пожеж у проєкт організації цього заповідника, де передбачено стометрові смуги, які виведені за межі заповідних зон уздовж основних доріг. Ці смуги мають бути зрубані. Тільки з ними реально зупинити пожежу – пустити відпали тощо. Цей проєкт ще не затверджений, сподіваюся, що цю норму залишать".

Читайте також: Потрібно подякувати вогнеборцям. Вони працювали в радіоактивній золі, - фахівець із протидії пожежам Зібцев

Фахівець вважає, що Україні потрібно кардинально змінювати систему охорони ландшафтів від пожеж у зв'язку зі змінами клімату. Водночас більшість програм і рекомендацій вже розроблено. Зокрема, система реагування має бути міжвідомчою.

"Я з 2005 року звертався до усіх без винятку президентів і прем’єрів, починаючи з Ющенка і Тимошенко. І зараз ми підготували звернення до президента Зеленського. Це доволі короткий аналіз і короткі рекомендації, займає 10 сторінок. Цю проблему потрібно винести на рівень президента та Кабінету Міністрів. Жодне відомство не може впоратися з таким типом пожеж самостійно. Обовязково потрібно залучити допомогу експертів з ООН та ОБСЄ, зокрема Глобальний центр моніторингу пожеж (GFMC), який допомагав урядам Португалії, Чилі, Греції після їхніх катастрофічних пожеж повністю перебудувати систему охорони ландшафтів. У Греції цю комісію очолював прем’єр-міністр Ципрас. Треба використати цей шанс, щоб зробити системні зміни не на рівні відомства, а на національному рівні, які б відповідали тим викликам погоди, які ми бачимо.

Проблема виявилася не у браку коштів, технологій чи допомоги. Проблема виявилася в Україні, яка не вважала пріоритетом підготовку до боротьби з майбутніми пожежами. Адже мали 5 років на підготовку. Сподіваюся, що затвердять нарешті стратегію міжвідомчого реагування на пожежі, міжнародний протокол, затвердять проєкт охорони заповідника, інструкцію реагування на пожежі у 10-кілометровій зоні. Все ж уже розроблено,  просто потрібно прийняти нову реальність.

Я сподіваюся, що ДСП "Північна Пуща", яка допустила пожежі у 2015 і 2020 роках, буде ліквідовано. А можливо, вони відповідатимуть за 10-кілометрову зону. Я маю великі сподівання щодо заповідникп. Він створений лише у 2016 році, зараз ще не контролює всю територію. Але сподіваюся, що на своїй території облаштує безпеку".

Дивіться також: "Чорнобиль. Зона. 21-й вік": фільм про пожежу в зоні ЧАЕС, що знищила відселене село Товстий Ліс. ВIДЕО

Повне інтерв'ю з Сергієм Зібцевим читайте тут.

Автор: 

пожежа (4356) зона відчуження (326)


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Топ коментарі
+9
Модер Цензора что сегодня за день ?Где статья о катастрофе ?Или вам мэмы Лероса Ляшка важнее чем судьбы миллионв людей ?Вот цензор вы чейчас выживаете на чем ?Что вас аосещает ферма цела свидетелей кондитера липецкого ?
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26.04.2020 13:14 Відповісти
+8
Метод встречного огня - это не современный метод, а древний и , в большинстве случаев, действенный. Но не сдуру поджигать. Всё от погоды зависит
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26.04.2020 13:16 Відповісти
+6
якщо ви остаточно перейшли на москальську, то не "подпалов", а "поджогов"
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26.04.2020 13:15 Відповісти
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Что для этого нужно? Научить пожарников лес поджигать?
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26.04.2020 13:06 Відповісти
Авжеш потрібно ! А тушить методом вигорання ! 😆 Тоді і пожежників потрібно реформувать в підпалювальників ! І виділить кошти !😈
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26.04.2020 13:07 Відповісти
Даремно зубоскалиш. Метода дієва. 10-15 метрів випаленої чи переораної (а частіше використовували комбінацію - дві полоси переораної землі з відстанню 10-15 метрів, всередині спалювали) землі зупиняють любий низовий пожар. Ще років 15-20 назад так робили у сухі весни у селах поблизу лісів чи болот.
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26.04.2020 16:58 Відповісти
Какой современный путь? Вы гарючкой машини обеспечить не можете, дибилы. А подпалы до сраки, так как это не Калифорния и не Техас, какое такое изменение климата? Одна зима?
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26.04.2020 13:07 Відповісти
Если тебе дня три воды не давать, ты ссать захочешь?
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26.04.2020 13:30 Відповісти
по дєсять раз на дєнь
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26.04.2020 15:51 Відповісти
Как австралийцы тушат пожары мы увидели в 2019 году.
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26.04.2020 13:13 Відповісти
Модер Цензора что сегодня за день ?Где статья о катастрофе ?Или вам мэмы Лероса Ляшка важнее чем судьбы миллионв людей ?Вот цензор вы чейчас выживаете на чем ?Что вас аосещает ферма цела свидетелей кондитера липецкого ?
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26.04.2020 13:14 Відповісти
Про свиночолого хряка🐷,боронь Боже , бо забанять !😈
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26.04.2020 13:17 Відповісти
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26.04.2020 13:24 Відповісти
І коли воно буде бан за зелепузика, що за муйня йон же цельний преЗедент.
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26.04.2020 21:08 Відповісти
Цензор видосик Нелоха очередной показал. Ну а больше никаких мероприятий похоже не запланировано у нашего гениального правительства. Что за наезды на новостной сайт?
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26.04.2020 13:28 Відповісти
якщо ви остаточно перейшли на москальську, то не "подпалов", а "поджогов"
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26.04.2020 13:15 Відповісти
там речь идет об "отпалах" а не о "подпалах"
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26.04.2020 13:26 Відповісти
але ж написано "подпалов"!
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26.04.2020 13:28 Відповісти
так!... мастер заголовка попрацював))))
в самому тексті - правильно
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26.04.2020 13:34 Відповісти
это технология известна издавна. Называется "встречный пал"
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26.04.2020 13:55 Відповісти
ще скажіть, що в українській мові є слово відпал у контексті пожеж??? Це ж мені пофортунило, бо міг і не дожити до таких знань... Хоча, зустрічний вогонь використовував завжди.
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26.04.2020 14:59 Відповісти
не знаю...
але в ******** мові є стільки дивних і поки незвичних для вуха слів, а після мовної реформи минулорічної...то нічому не дивуюся - катедра ( кафедра), мітологія ( міфологія), етер ( ефір), Атени (Афіни), анатема ( анафема) ... хіба то звично?
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26.04.2020 15:17 Відповісти
Шановнийhttps://censor.net/user/371210! Вам постійно не байдужі ті ляпи, що є на ресурсі (рада форумчан підтвердить), але ваші виправлення стосуються, на жаль, лише цапської версії, котра мені байдужа...
Наведені вами приклади- це лише зміна звучання, що наближена до мови першоджерела, а тому не суттєва як на мене. А слово відпал(и)- це взагалі за межами...
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26.04.2020 15:28 Відповісти
а для мене - суттева
який собака почав називати мінистра - міністеркою???
і тд і тп.....
мова мае бути мовою
а не перекрученою лексикою невігласів і дармоїдів
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26.04.2020 15:50 Відповісти
ще раз перечитайте питання-відповідь, можливо й тричі, якщо суттєво???
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26.04.2020 15:59 Відповісти
в даній ттемі суттево - знання різних мов
і точність не є невіглаством
а ось те що українску перекручують на якусь интернет сленг мову
вас не дивуе
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26.04.2020 16:14 Відповісти
дивує мене те, що Windows володів мовами країн із населенням до 5-ти мільйонів, але не українською... Дивує, що маючи таку потужну діаспору по всьому світу, що зберегла різні діалекти української мови, ні разу не було спроби зібрати видатних лінгвістів, щоб вирішити до котрих стандартів потрібно вернутись після совітського втручання... Та більш за все дивує- це степінь деградації населення у власній самоосвіті, легкість зомбування телевізором та сполучники між матюками у намаганні висловити "думки".
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26.04.2020 16:43 Відповісти
Про что срётесь, дети мои?
Вы владеете сленгом кафедры лесоводства НУБиП Украины?
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26.04.2020 19:33 Відповісти
Краще під час пандемії заборонить вогонь ! До кращих часів ! Бо поки натренуються то вже нічого буде рятувать !
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26.04.2020 13:15 Відповісти
Метод встречного огня - это не современный метод, а древний и , в большинстве случаев, действенный. Но не сдуру поджигать. Всё от погоды зависит
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26.04.2020 13:16 Відповісти
Клин клином гасят?
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26.04.2020 13:35 Відповісти
Это стенка на стенку.
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26.04.2020 13:57 Відповісти
Все правильно говорить цей Зібцев, але проблема у тому, що зевладі не потрібна Україна і її ліси.
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26.04.2020 13:20 Відповісти
Про зевладу обов'язково було?
Чи... якщо... "нє скажешь про шпінгалєт, то і нє заплачу" ©
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26.04.2020 13:29 Відповісти
Звичайно, як і вам сміятися з тупого коментаря того кацапа.
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26.04.2020 13:30 Відповісти
Тоді питань нема...
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26.04.2020 13:33 Відповісти
Якщо нема, то не пишіть різну х..
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26.04.2020 13:34 Відповісти
Х...., доречі, пишите ви, порохоботи, а не я
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26.04.2020 13:38 Відповісти
У вас питань нема.тому в спам.
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26.04.2020 13:39 Відповісти
такий вигляд, що ліси навмисно знищують щоб партизанський рух при нагоді не було де розгортати
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26.04.2020 13:34 Відповісти
Може і так, але у мене інша версія.
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26.04.2020 13:35 Відповісти
Назови хочаб одне прізвище( владу) кому потрібне.За кого голосувати?
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26.04.2020 13:37 Відповісти
Тобі нічого говорити не буду, бо все рівно ви обираєте лайно.
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26.04.2020 13:40 Відповісти
Лучше бы он не обращался к Нелоху........... плакала теперь наша пожарная служба.
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26.04.2020 13:23 Відповісти
Навіщо пропонувати речі, для реалізації яких немає ані досвіду, ані інфраструктури, ані техніки, ані грошей?
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26.04.2020 13:24 Відповісти
Тому, що прийде нова влада і буде це впроваджувати.
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26.04.2020 13:25 Відповісти
Зеленський буде і на другий термін
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26.04.2020 13:30 Відповісти
Може і третій, але не президентом.
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26.04.2020 13:32 Відповісти
Чтобы набраться опыта,возобновить инфраструктуру ,приобрести технику и
не воровать государственные деньги и в итоге освоить эффективную методику
тушения пожаров.
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26.04.2020 13:44 Відповісти
если сжечь моцкву и кремль одной атомочкой, пожароопасность во всём мире резко пойдёт на спад ))
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26.04.2020 13:25 Відповісти
Україні просто треба позбавитись зебіла-бідоносця!) Тоді всі ці підпали та короновіруси щезнуть, як роса на сонці!) І вся ця пуйловська пурга, а ля квартал 95 ,розвієцця...) Україна ще й не такі часи пережила! А тут якесь чморидло зі своєю мамо римо та профуйловським носатим колобком, папой шуром криворожеским!))) Вова, уйди похорошему!
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26.04.2020 13:27 Відповісти
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26.04.2020 13:31 Відповісти
кого ставить Петю или Овоща?
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26.04.2020 13:34 Відповісти
Кого ставити?! Олену Зеркаль, Ігора Лапіна, Мирослава Гая... Та до фіга ще патріотів, а нє вот это вот фсьо бєзуміє зелєбэнєфуйловське! Украина ж всьо равно побєдіт! Так нафіга час втрачати на якихось хрипатих обдроченців?!)
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26.04.2020 13:49 Відповісти
Думаєш йому потрібні патріоти, а не проросійські політики?
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26.04.2020 13:50 Відповісти
тепер щоб ліс не підпалили солдати НАТО пожарниє будуть підпалювати власноруч
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26.04.2020 13:31 Відповісти
Зачем нам отпалы-подпалы? Лес и так вырезается полосами метров по 200
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26.04.2020 13:33 Відповісти
Вспомнила любимые в детстве книги Фенимора Купера.
Именно так индейцы гасили пожары в прерии.
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26.04.2020 13:40 Відповісти
Индейцы не работали на врага, имитируя активность.
Когда Авакову надо было ликвидировать Сашка Музычка - он быстро вычислил как.
А как надо ликвидировать огонь в зоне радиоактивного "рыжего леса"
(нужна просто сеть просек-дорог и оператиный контроль при помощи дронов и наблюдательных вышек) - так тут всё тянется пока не потушит дождь.
Аваков работает на Коломойского, а этот "патрит" живёт по правилу чем хуже, тем лучше.
Чем больше киевляне будут ослаблены дымом и радиацией, тем легче продавить
закон о земле в нужном виде.
Коломойский привык банкротить объект перед тем, как приватизировать - теперь он
пытается банкротить целую страну.
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26.04.2020 14:59 Відповісти
это подход необразованного чувака
который ни разу не видел как горит массив леса!!!
200 м погонных леса горит в хорошую сухую погоду со скоростью +40% к скорости ветра
это по основанию ствола дерева( сосна ель сухостой)
то есть примерно 1 минута при 5 мс
это стихия сравни урагану
и такие участки самые опасные
встречный поджог - это искусство и опыт
которого возможно уже и нет у мчс
только теория.....
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26.04.2020 16:00 Відповісти
Я видел как сбрасывают песок с вертолёта Ми-6 - очень действенная штука.
Силу и направление ветра должны мониторить постоянно, если случилось возгорание
- по курсу распространения ветра создаётся просека - малыми зарядами взрывчатки -
это быстрее, чем валить деревья пилой.
"Рыжий лес" вообще должен окружён полосой чистого грунта - чтобы огонь не мог пройти
ни туда, ни оттуда.
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26.04.2020 16:43 Відповісти
и сколько песка высыпают?)))
в м3 желательно)))
подрыв??))
смешно))
немного направлю твое самообучение
по вике))
изучай технику для обустройства торфяных полей
и ты удивишся сколько спецтехники есть для быстрого свала леса
и улаления корневых систем на больших площадях
я промолчу про военные образци...
подрыв вв это нихера не быстро
если не начать ковровые бомбардировки)))
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26.04.2020 19:28 Відповісти
шоб ты не искал- 6 м3 мешок для подьема грузов с специальными стропами и системой выгрузки
тоесть по факту - 4 м³
это 2/2/1 м)))
костер тушить самое оно)) пионерский))
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26.04.2020 19:32 Відповісти
Ну встречный намного проще контролировать... На практике он всегда против ветра, а значит скорость распространения намного ниже... И да, это искусство и естественно опыт... У леса свои особенности, у меня опыт тушения только в степи) Я не пожарный, но пришлось в свое время научится) В колхозах пшеничные поля поля тоже горели хорошо) А сжечь стерню на поле в 150 га, за 10 минут и чтобы ни одна лесополоса не пострадала))) Ой много чего было, когда только встречный спасал ситуацию)
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26.04.2020 17:20 Відповісти
Вообще этот метод-встречного огня или отжегов известен за Царя Гороха. Он древнее,чем шланг пожарного. Почему этот вопрос нужно выносить на уровень президента-загадка. Это как на уровень начальника цеха выносить вопрос размера веников для уборки стружки. Вместо организации работ- письма пишут.
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26.04.2020 13:52 Відповісти
А что делать, когда для президентской команды даже "размер веника" становится непреодолимой проблемой))) Они как люди из другой планеты, для них это все в диковинку.) И вокруг себя они ставят "свадебных фотографов", для которых это все темный лес))) Вот им и обьясняют это все на пальцах))) А вообще это полный песец, что такие элементарные вещи приходится доносить в такой способ...
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26.04.2020 17:36 Відповісти
Контролируемые подпалы это то что нужно.
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26.04.2020 13:58 Відповісти
Меня всегда удивляло,почему при пожарах,которые неделями остановить не могут-не используют встречный огонь?этим методом пользовались веками.Но выжженой земле огонь не идет,останавливаеться.
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26.04.2020 14:06 Відповісти
какие в жопу пожары. сначала лес выкосили и вывезли, затем подожгли чтобы скрыть следы..
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26.04.2020 15:02 Відповісти
І так всі 28 років бла-бла-бла кають.
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26.04.2020 15:12 Відповісти
-- а ше є метод направлєнного взрива...
-- ліс весь вигорів
-- жаль, а в мене ше стільки ідєй разних залишилось
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26.04.2020 16:00 Відповісти
этот метод есть
был и будет
но кто им умеет пользоватся?
только теоретики остались....
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26.04.2020 16:03 Відповісти
Горело, горит и будет гореть, пожары для многих, кто с ними "борется" - золотое дно...
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26.04.2020 16:54 Відповісти
Так его и так подпалили с разных сторон, может ещё бензином начать тушить?
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26.04.2020 17:15 Відповісти
я раньше здесь об этом уже писал: если сейчас не уничтожить организовано горючий материал, в августе будет сложнее и намного дороже обойдется, не говоря про диверсии с помощью одной спички или окурка на обочине
но в августе
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26.04.2020 17:23 Відповісти
Цензор, друже! Переходь на українську! Не пались з «подпалами». Нащо тобі то? У них поджогі.
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26.04.2020 17:31 Відповісти
Фенимор Купер или Майн Рид?
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26.04.2020 19:35 Відповісти
 
 