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Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев

Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев

Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду, опріснювати морську або збирали дощову, то потрібно підтримувати ліси і болота.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав професор кафедри лісівництва НУБіП України Сергій Зібцев, який також очолює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж.

"Якщо ми хочемо, щоб наступні покоління були з водою, то потрібно відновити болота на Поліссі й посадити щонайменше ще 1 млн га лісу. З них півмільйона вже фактично є на паях сільськогосподарського призначення. Такі ділянки законодавчо потрібно визнати лісом, щоб таким чином надати їм відповідний охоронний статус...

Україна є найменш лісистою країною Європи. Офіційно в нас лісом вкрито 9,6 млн га. Це інформація за 2011 рік. Є дані, що 1 мільйон не враховано. За іншими даними, навпаки, є переоблік на 800 тис. га. Це спроби окремих науковців без усіляких ресурсів порахувати площу лісів. Якби уряд нарешті зацікавився цим питанням, то міг би купити знімки високої роздільної здатності і з точністю до гектара визначити державний лісовий фонд.

Є чимало сільськогосподарських паїв, на яких фактично зараз ліс. І цей ліс жодним чином не захищений через відсутність у нього статусу. Також питання: чи зараховуємо ми до лісу сади. Ті ділянки, де є вирубка, а згодом там буде молодняк, вважати лісом? Тому треба зайнятися національною інвентаризацією лісів нарешті", - сказав він.

Читайте також: Втрачено деякі рослинні угруповання, на фауну вплив був несуттєвим, - Держагентство з управління зоною відчуження про пожежі

Відновлення боліт Полісся Зібцев вважає найважливішим заходом для забезпечення наповнення водою українських річок і насамперед Дніпра, воду з якого використовує 70% населення України. Однак у зоні відчуження відновлення боліт означає підняття рівня ґрунтових вод, які вимиють радіонукліди з ґрунтів.

"Тому все треба прорахувати, і в таких питаннях слід звертатися до науковців. Якщо концентрація радіонуклідів у нових болотах, Прип’яті та Дніпрі підвищиться на 10%, то це не суттєво і на якість води не вплине, проте на кількість вплине позитивно. А якщо вплив буде більшим, тоді цього не варто робити. З іншого боку, якщо піднімемо рівень ґрунтових вод, то можуть загинуть лісові насадження, які сформувались за нинішнього рівня. Треба також це спрогнозувати з науковцями: чи це відповідає цілям управління лісами. А загалом болота і вода – це основа для різноманіття і запорука протипожежної безпеки", - зауважив Зібцев.

Читайте також: Україні потрібно переходити на сучасну систему боротьби з вогнем шляхом підпалів, - фахівець із протидії пожежам Зібцев

Повне інтерв'ю з Сергієм Зібцевим читайте тут.

Автор: 

зона відчуження (326) вода (1184)


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Топ коментарі
+23
Як нищили , так і нищитимуть , бо діти тих , хто наживається на цьому і зараз в Україні не живуть .
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26.04.2020 13:44 Відповісти
+16
Все вірно, але спочатку треба знати всіх, хто рубав і продавав ліс. Бо, якщо посадити ліс, а його інші будуть продавати, то не треба і починати.
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26.04.2020 13:45 Відповісти
+12
Пофігу. Всьо на продаж, а там хоч трава не рости.
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26.04.2020 13:43 Відповісти
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Нужно бешено сажать лес. Неистово!
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26.04.2020 14:48 Відповісти
Лес высаживать нужно.
Но самая основная проблема малых и средних рек, это то что так называемые "фермеры", "акционерные общества" распахивают землю вдоль рек метр от реки, иногда и 50 см от воды.
Эти сельскохозяйственные барыги сжигают очерет, всё перепахивают вдоль рек, реки погибают.
Чиновники нечего не делают с этой проблемой, разные экологи областей, земельных и водных ресурсов, все на взятках.
Это огромная проблема для ныне живущих и поколений.
Но как говорил товарищ сталин у каждой проблемы есть фамилия.
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26.04.2020 14:55 Відповісти
про пів метра до води - це вже занадто. Трактор застряне.
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26.04.2020 18:52 Відповісти
Знайомий із С.Зібцевим, цікава особистість.
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26.04.2020 14:55 Відповісти
У нас за последние 2 года столько лугов распахали в поймах рек. Проехала недавно вдоль Десны в Черниговской обл. Все распахано до самой воды. Даже мало-мальски разбирающемуся человеку понятно, что это пойма реки - место, не совсем пригодное для ведения с/х работ. Но жадность и желание урвать делают свое дело.
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26.04.2020 15:02 Відповісти
ваші луга - розпайовані як пасовища (*дякуйте мертвечуку за його земельний кодекс). А тепер згадайте багатьох коментаторів цензора: я із своєю власністю можу робити, що вважаю за потрібне.
Хто сказав, що лугова земля не пригодна? Ще як пригодна при певних меліоративних прийомах.
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26.04.2020 18:56 Відповісти
зачем такое во всеуслышанье трындеть...?Внучатые нонешних "лесных варваров и барыг" ужо закупают по дешевке, там разные "штили" и "гусгварны"
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26.04.2020 15:36 Відповісти
так тебя и послушали ! Бурбак с Гнойсманом порубят оставшееся поделив с командой Зе .
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26.04.2020 15:55 Відповісти
та нее, лучше спилить оставшийся лес, нет леса - нет проблем
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26.04.2020 16:13 Відповісти
Оно то так,только зебилы наоборот леса выжигают спецом.
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26.04.2020 16:47 Відповісти
А про шухрича почему забыл? Когда он был министром МЧС на херсонщине все леса выгорели.
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26.04.2020 18:41 Відповісти
Всортах говна не разбираюсь.
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05.05.2020 22:14 Відповісти
Посадить лес для Балоги, проще его посадить
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26.04.2020 17:07 Відповісти
Фет Фрумос тоже ничо.
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26.04.2020 17:10 Відповісти
Миллион гектар черешни и ореха, вы прикиньте какой был бы профит .
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26.04.2020 17:08 Відповісти
Шо, садить? Еще и деньги на это тратить?
Потомки тех, от кого это зависит уже живут не в Украине.
Лес рубить-рубить и рубить, и потомков СВОИХ кормить в Англии.
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26.04.2020 17:10 Відповісти
Це проблема виникла тому, що немає приватних лісів. В прадіда був ліс, то він з нього на дрова тільки дубові сухі гіляки обломували з допомогою мотузки. Зараз цей ліс входить в державне лісництво, тобто "колгосп", де "господарюють" лісники.
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27.04.2020 00:23 Відповісти
Плохо живем, потому что заводы и предприятия государственные.
Приватизировали, порезали на металлолом ...
Так будет и с частным лесом.
Сейчас есть возможность купить неудобицы земли. Любой может посадить свой лес. Вот за ним он будет ухаживать, как Ваш прадед.
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28.04.2020 07:56 Відповісти
Мало того что у нас наименьшее количество леса в Европе , у нас почти нет реликтового леса ( остались только в Карпатах и в Полесье ). Полноценным лес может быть только лет через 300 , все что менее 100 лет - это лесопосадка . Высаживая лес , нужны и жесткие законы (наказание ) за вырубку лесов ,иначе это будет как вычерпывание воды из дырявой шлюпки . Нынешнее тупорылое чиновничье жлобье совершает преступление перед будущими поколениями вырубая леса в связке с мусорьем , прокуратурой и судами , до дурной рожи все доходит только через кулак .
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26.04.2020 17:26 Відповісти
Є швидко ростучі гібриди. Деревина правда занадто мьяка, але то інколи не є ганжом. Коли все одно на палєти піде.
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26.04.2020 18:59 Відповісти
Є альтернатива промисловій деревині - промислова конопля. Приріст капітальний і продукція супер.
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26.04.2020 19:03 Відповісти
https://kurkul.com/blog/489-pavlovniya-yakiy-pributok-hovayut-v-sobi-tsi-visoki-dereva

Особисто я теж схиляюся до вирощування безнаркоттичних конопель. Спектр продукції з них - вражаючий. А особливо цементні блоки, начинка котрих довго не гниє.
Але вже наявні виробники не дуже поспішають поділитися ринком: там у законах стільки зачіпок є, аби навіть грошовитий виробник махнув рукою.
Син же закликає на наявних паях посадити павлонію (зсилка на початку коменту). Можна і те, і те. Але грошей треба вкласти немало, аж поки отримаєш результат.
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26.04.2020 19:25 Відповісти
Суркіси і т.п. реальні падли. Але "прості" люди теж докладають руку. Маленький ліричний відступ. Вже зі школи (9-11 класи) хлопці у нас тут на поліссі (з віддалених "лісових" сіл) не хочуть вчитися, бо говорять: "а шо мені та учоба, я пойду колодку зріжу, бабло у карман ... а того лісу ще усім хватить ...". Тільки у нашому районі біля 150(!) пилорам, а легально ліс майже ніхто не купує. Молоді дуби і берези ріжуть на дрова. Тьма "бочок" (це такі велетенські штуки, у яких роблять вугілля). Коротше - ліс ріжуть усі, а ті, що з грошима, то і мови нема.
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26.04.2020 19:02 Відповісти
Хватить не на довго , дітям вже не хватить . Людина - то дурна та жадібна мавпа , чим багатіша тим жадібніше та дурніше , Знищувати ліси все одно що знищувати майбутнє своїх дітей та всіх наступних поколіннь . Дерева дали життя більшості сухопутних тварин на цій планеті включаючи мавп. Воні без нас проживуть , ми без них ні .
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26.04.2020 22:16 Відповісти
Нужно всю страну засадить деревьями! Нужно создавать специальные гос органы, которые будут заниматься посадкой деревьев! И нужно создавать гос службы, которые будут очищать воду и выявлять сбросы стоков токсичных и сажать тех, кто этим занимается! Власти этого не будут делать! Украине нужно сменить систему и ввести прямую демократию, чтобы народ напрямую принимал законы голосованием онлайн и через колл центры.
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26.04.2020 18:36 Відповісти
Пока примерно 13 миллионов жителей сел не имеют доступного Интернет, это не осуществимо.
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26.04.2020 19:04 Відповісти
Хай Зеленський бере приклад з Лукашенка і кортежем поїде садити дерева на Поліссі
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26.04.2020 19:36 Відповісти
Треба ж не тільки дерева , а й " дровосєків"
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26.04.2020 22:22 Відповісти
И это возможно. Я смотрела ролик где один человек где-то в Индии восстановил огромное количество гектаров леса. Простой человек. Сажал и сажал деревья.Ну и тех кто вырубает и вывозит незаконно надо сажать на большие сроки.
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26.04.2020 21:20 Відповісти
то в Африці, в Індії створював водойми для збирання води з мусонних дощів.
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26.04.2020 21:48 Відповісти
Проблема питної води це не лише ліс і болото. Це також і підґрунтові води, екологія, культура і мораль суспільства.
В дитинстві пив воду з торф'яного кар'єра, коли пас корову. Ні одного разу не було діареї. Сьогодні використовую лише бутельовану воду для пиття і приготування їжі. З трубопроводу лише прання, миття посуду, туалет, ванна. Яка причина? Хімія з полів потрапляє в ріки, очисні споруду не досконалі, очищення води на водогонах застаріле і ще багато факторів.
Мем, "На наш вік вистачить" є фейковим. Не вистачить.
Потрібна програма питної води для населення.
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26.04.2020 21:41 Відповісти
На Полесье и Карпатах может просто лес не рубить? и он сам восстановится))))
это же не степи где каждое дерево на вес золота и они посажены искусственно...Как например сосны на Кинбурне или на глиняных, песчаных и лесовых склонах лиманов....и если они там сгорят это тоже будет природным процессом...
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26.04.2020 21:44 Відповісти
Природі потрібно допомагати.
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26.04.2020 21:50 Відповісти
Этот кошмар с вырубкой лесов продолжается с удвоенной силой. Посмотрите,что творят в лесу между ЦЮРУПЕНСКОМ (Олешки сейчас) и с.Корсунка. Там уже не лес,а лесок. Пилят и пилят. Горы древесины свалены под теплицами.....и не кому нет дела до этого. Нахрена лесники и типа охранники.
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26.04.2020 21:49 Відповісти
"Нахрена лесники и типа охранники."
***
Щоб отримувати хабарі.
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26.04.2020 21:52 Відповісти
Под Цюрюпинском лес искуственный...вырубят, вернутся солончаки и пустыня...в лучшем случае будут выращивать арбузы....и к старому рыбному промыслу тоже не вернуться...когда людей было мало, а рыбы много...
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26.04.2020 22:04 Відповісти
Сначала посади тех кто вырубывал и ,и набивает свои карманы.
А потом обясни всем сколько десятилетий нужно расти этому лесу - сказочники.
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26.04.2020 21:50 Відповісти
Коли посадити ліс то можна на наступний рік можна мати з тієї площі деякий дохід.
Між рядками можна вирощувати кормові трави, картоплю, овочі, баштан. Потім вирощувати гриби, ягоди. Далі прорідження отримувати з зеленого листя або хвої вітамінізовану муку, а також щепу, яку переробляти на палети або продавати на виготовлення пресованих виробів.
Є швидкорослі сорти сосни і осикових. Тому потрібно створювати приватні ліси з державною підтримкою.
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26.04.2020 22:05 Відповісти
Та хотя бы вдоль дорог посадить полосы шириной 30м...там все равно урожай не соберешь...ну и те же лесополосы расширить
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26.04.2020 22:09 Відповісти
..."А потом обясни всем сколько десятилетий нужно расти этому лесу - сказочники"
Леонид,может быть Вам приходилось проезжать по дороге между с.Корсунка и с. Н-Лагеря. В метрах 300-400 от трассы стоит(пока не пилят) лес. Так вот я в 1963 году,тогда еще 8ми классник, три дня с классом садил(высаживали) саженцы сосны. Кстати,первые мои заработанные деньги-6 руб...через три года будет(если не спилят) 60! Им еще расти и расти....
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26.04.2020 22:47 Відповісти
И ОДИН МИЛЛИОН АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН ЗАБУРИТЬ ЧТОБЫ САМОТЕКОМ ТЕКЛИ !!!
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26.04.2020 22:11 Відповісти
Ностальгія по Криму?
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26.04.2020 22:42 Відповісти
БАРЫГА ВОДЫ !?)
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28.04.2020 18:33 Відповісти
Світязь продовжує міліти і стає схожим на пустелю (фото).
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26.04.2020 22:32 Відповісти
Щоб дійти від прибережних альтанок до води, необхідно пройти близько 500-600 метрів.

Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев - Цензор.НЕТ 305
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26.04.2020 22:36 Відповісти
Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев - Цензор.НЕТ 8445
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26.04.2020 22:37 Відповісти
Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев - Цензор.НЕТ 9161
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26.04.2020 22:38 Відповісти
Если мы не хотим, чтобы наши потомки покупали воду, опресняли морскую или собирали дождевую, то нужно поддерживать леса и болота. и высадить еще минимум 1 миллион гектар леса...Об этом в https://censor.net/resonance/3191416/pojej_v_zon_chaes_vje_nagaduyut_t_yak_vdbuvayutsya_v_avstral_kalforn_portugal_tak_bude_yi_nadal_do_tsogo сказал профессор кафедры лесоводства НУБиП Украины Сергей Зибцев Источник: https://censor.net/n3191607

Та тут у нас в Україні треба 10 мільонів дерев висадити мінімум, бо за ці 25 років імбіцили у владі повирізували ліса як у містах, так і у лісгозпах, на супутникових Гугл картах одні лиси латки у всіх лісах України
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26.04.2020 22:41 Відповісти
да, как шахматная доска. а рядом в Беларуси всё зелено.
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27.04.2020 08:40 Відповісти
організаціЯ охорони лісів в імперії Гасбургів мають дуже давні традиції.
В результаті приєднання до Австрії Галісійських і буковинських земель на них почали діяти прийняті в 1782 р., а потім у 1807 р. Лісові універсали.
Найбільше значення у справі використання і охорони лісів відіграв прийнятий 3 грудня 1852 р. Імперський закон про ліси (Reichsforstgesetz). Попри те, що з моменту його прийняття пройшло півтора століття, звертає на себе увагу сувора регламентація, а також продуманість документа, що складався з 77 статей, об'єднаних у 7 розділів та наявність у ньому чотирьох додатків. Правовими особливостями Закону було таке. По-перше, ліси поділялися на три категорії: державні, приватні, товариств чи комунальні. Лісовим законом 1852 р. до державних віднесено ліси, які перебували у державній власності та від імені і, безумовно, в інтересах держави, управління ними здійснювалося державними органами (урядом) [9, с. 10]. Комунальні або громадські ліси належать міським і сільським громадам; приватні - окремим громадянам («обивателям»), орденам, монастирям, товариствам, які опиралися на приватно-правові відносини. Ліси поділялися на три категорії: І - ліси, що належали органам місцевого самоврядування та їх громадським закладам; II - церковні ліси; III - ліси фундацій на цілі освіти та гуманітарні проекти. До І категорії належали ліси краю, провінції, повіту, дохід від яких направлявся на потреби місцевого самоврядування чи повіту; ліси ґмін, дохід від яких був призначений на покриття витрат місцевого бюджету; ліси, що складали майно ґміни, дохід від яких служив джерелом забезпечення уповноважених членів ґміни; ліси і лісові землі, які стали загальною власністю і були призначені для загального користування. До II категорії відносилися ліси, що належали до майна релігійного фонду; ліси, дохід з яких складав частину дотацій єпископатів і приходів, що використовувалися для оплати праці архієпископа, єпископа чи священика; ліси, що складали окремий маєток певного релігійного храму, дохід від яких Теорія і практика правознавства. - Вип. 1 (7) / 2015 ISSN 2225-6555 © Мікулін Д. М., 2015 9 був призначений для витрат на утримання церковних будівель і здійснення богослужіння; ліси, що належали до майна монастирів і духовних конгрегацій. До III категорії відносилися ліси фундацій для утримання шкіл та інститутів; ліси фундацій для утримання бібліотек; ліси фундацій для утримання установ для убогих і хворих; сирітських установ; ліси фундацій для виділення стипендій для убогих учнів; ліси релігійних фундацій на побожну мету; ліси громадських і приватних фундацій на утримання інших гуманітарних установ [8, с. 74]. Громадські ліси, як правило, не підлягали поділу. Поділ інших лісів регулювався законами про поділ та злучання земель («ґрунтів») [15, с. 62]. По-друге, продаж лісів і будь-який поділ їх на частини регулювався виключно законами земельного права імперії. По-третє, незалежно від форми власності всі ліси підлягали контролю з боку імперської лісової адміністрації. По-четверте, заборонялася зміна цільового призначення лісових земель без отримання дозволу лісової адміністрації [7,
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27.04.2020 00:35 Відповісти
мародерити ліс почав мародер, навіть зек не зняв заборону на експорт лісу
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27.04.2020 03:00 Відповісти
А Зе не мародер? При ньому ліса України пилють більше ніж при попередниках
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27.04.2020 12:26 Відповісти
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