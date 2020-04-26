Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев
Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду, опріснювати морську або збирали дощову, то потрібно підтримувати ліси і болота.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав професор кафедри лісівництва НУБіП України Сергій Зібцев, який також очолює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж.
"Якщо ми хочемо, щоб наступні покоління були з водою, то потрібно відновити болота на Поліссі й посадити щонайменше ще 1 млн га лісу. З них півмільйона вже фактично є на паях сільськогосподарського призначення. Такі ділянки законодавчо потрібно визнати лісом, щоб таким чином надати їм відповідний охоронний статус...
Україна є найменш лісистою країною Європи. Офіційно в нас лісом вкрито 9,6 млн га. Це інформація за 2011 рік. Є дані, що 1 мільйон не враховано. За іншими даними, навпаки, є переоблік на 800 тис. га. Це спроби окремих науковців без усіляких ресурсів порахувати площу лісів. Якби уряд нарешті зацікавився цим питанням, то міг би купити знімки високої роздільної здатності і з точністю до гектара визначити державний лісовий фонд.
Є чимало сільськогосподарських паїв, на яких фактично зараз ліс. І цей ліс жодним чином не захищений через відсутність у нього статусу. Також питання: чи зараховуємо ми до лісу сади. Ті ділянки, де є вирубка, а згодом там буде молодняк, вважати лісом? Тому треба зайнятися національною інвентаризацією лісів нарешті", - сказав він.
Відновлення боліт Полісся Зібцев вважає найважливішим заходом для забезпечення наповнення водою українських річок і насамперед Дніпра, воду з якого використовує 70% населення України. Однак у зоні відчуження відновлення боліт означає підняття рівня ґрунтових вод, які вимиють радіонукліди з ґрунтів.
"Тому все треба прорахувати, і в таких питаннях слід звертатися до науковців. Якщо концентрація радіонуклідів у нових болотах, Прип’яті та Дніпрі підвищиться на 10%, то це не суттєво і на якість води не вплине, проте на кількість вплине позитивно. А якщо вплив буде більшим, тоді цього не варто робити. З іншого боку, якщо піднімемо рівень ґрунтових вод, то можуть загинуть лісові насадження, які сформувались за нинішнього рівня. Треба також це спрогнозувати з науковцями: чи це відповідає цілям управління лісами. А загалом болота і вода – це основа для різноманіття і запорука протипожежної безпеки", - зауважив Зібцев.
Повне інтерв'ю з Сергієм Зібцевим читайте тут.
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Нужно бешено сажать лес. Неистово!
Но самая основная проблема малых и средних рек, это то что так называемые "фермеры", "акционерные общества" распахивают землю вдоль рек метр от реки, иногда и 50 см от воды.
Эти сельскохозяйственные барыги сжигают очерет, всё перепахивают вдоль рек, реки погибают.
Чиновники нечего не делают с этой проблемой, разные экологи областей, земельных и водных ресурсов, все на взятках.
Это огромная проблема для ныне живущих и поколений.
Но как говорил товарищ сталин у каждой проблемы есть фамилия.
Хто сказав, що лугова земля не пригодна? Ще як пригодна при певних меліоративних прийомах.
Потомки тех, от кого это зависит уже живут не в Украине.
Лес рубить-рубить и рубить, и потомков СВОИХ кормить в Англии.
Приватизировали, порезали на металлолом ...
Так будет и с частным лесом.
Сейчас есть возможность купить неудобицы земли. Любой может посадить свой лес. Вот за ним он будет ухаживать, как Ваш прадед.
Особисто я теж схиляюся до вирощування безнаркоттичних конопель. Спектр продукції з них - вражаючий. А особливо цементні блоки, начинка котрих довго не гниє.
Але вже наявні виробники не дуже поспішають поділитися ринком: там у законах стільки зачіпок є, аби навіть грошовитий виробник махнув рукою.
Син же закликає на наявних паях посадити павлонію (зсилка на початку коменту). Можна і те, і те. Але грошей треба вкласти немало, аж поки отримаєш результат.
В дитинстві пив воду з торф'яного кар'єра, коли пас корову. Ні одного разу не було діареї. Сьогодні використовую лише бутельовану воду для пиття і приготування їжі. З трубопроводу лише прання, миття посуду, туалет, ванна. Яка причина? Хімія з полів потрапляє в ріки, очисні споруду не досконалі, очищення води на водогонах застаріле і ще багато факторів.
Мем, "На наш вік вистачить" є фейковим. Не вистачить.
Потрібна програма питної води для населення.
это же не степи где каждое дерево на вес золота и они посажены искусственно...Как например сосны на Кинбурне или на глиняных, песчаных и лесовых склонах лиманов....и если они там сгорят это тоже будет природным процессом...
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Щоб отримувати хабарі.
А потом обясни всем сколько десятилетий нужно расти этому лесу - сказочники.
Між рядками можна вирощувати кормові трави, картоплю, овочі, баштан. Потім вирощувати гриби, ягоди. Далі прорідження отримувати з зеленого листя або хвої вітамінізовану муку, а також щепу, яку переробляти на палети або продавати на виготовлення пресованих виробів.
Є швидкорослі сорти сосни і осикових. Тому потрібно створювати приватні ліси з державною підтримкою.
Леонид,может быть Вам приходилось проезжать по дороге между с.Корсунка и с. Н-Лагеря. В метрах 300-400 от трассы стоит(пока не пилят) лес. Так вот я в 1963 году,тогда еще 8ми классник, три дня с классом садил(высаживали) саженцы сосны. Кстати,первые мои заработанные деньги-6 руб...через три года будет(если не спилят) 60! Им еще расти и расти....
Та тут у нас в Україні треба 10 мільонів дерев висадити мінімум, бо за ці 25 років імбіцили у владі повирізували ліса як у містах, так і у лісгозпах, на супутникових Гугл картах одні лиси латки у всіх лісах України
В результаті приєднання до Австрії Галісійських і буковинських земель на них почали діяти прийняті в 1782 р., а потім у 1807 р. Лісові універсали.
Найбільше значення у справі використання і охорони лісів відіграв прийнятий 3 грудня 1852 р. Імперський закон про ліси (Reichsforstgesetz). Попри те, що з моменту його прийняття пройшло півтора століття, звертає на себе увагу сувора регламентація, а також продуманість документа, що складався з 77 статей, об'єднаних у 7 розділів та наявність у ньому чотирьох додатків. Правовими особливостями Закону було таке. По-перше, ліси поділялися на три категорії: державні, приватні, товариств чи комунальні. Лісовим законом 1852 р. до державних віднесено ліси, які перебували у державній власності та від імені і, безумовно, в інтересах держави, управління ними здійснювалося державними органами (урядом) [9, с. 10]. Комунальні або громадські ліси належать міським і сільським громадам; приватні - окремим громадянам («обивателям»), орденам, монастирям, товариствам, які опиралися на приватно-правові відносини. Ліси поділялися на три категорії: І - ліси, що належали органам місцевого самоврядування та їх громадським закладам; II - церковні ліси; III - ліси фундацій на цілі освіти та гуманітарні проекти. До І категорії належали ліси краю, провінції, повіту, дохід від яких направлявся на потреби місцевого самоврядування чи повіту; ліси ґмін, дохід від яких був призначений на покриття витрат місцевого бюджету; ліси, що складали майно ґміни, дохід від яких служив джерелом забезпечення уповноважених членів ґміни; ліси і лісові землі, які стали загальною власністю і були призначені для загального користування. До II категорії відносилися ліси, що належали до майна релігійного фонду; ліси, дохід з яких складав частину дотацій єпископатів і приходів, що використовувалися для оплати праці архієпископа, єпископа чи священика; ліси, що складали окремий маєток певного релігійного храму, дохід від яких Теорія і практика правознавства. - Вип. 1 (7) / 2015 ISSN 2225-6555 © Мікулін Д. М., 2015 9 був призначений для витрат на утримання церковних будівель і здійснення богослужіння; ліси, що належали до майна монастирів і духовних конгрегацій. До III категорії відносилися ліси фундацій для утримання шкіл та інститутів; ліси фундацій для утримання бібліотек; ліси фундацій для утримання установ для убогих і хворих; сирітських установ; ліси фундацій для виділення стипендій для убогих учнів; ліси релігійних фундацій на побожну мету; ліси громадських і приватних фундацій на утримання інших гуманітарних установ [8, с. 74]. Громадські ліси, як правило, не підлягали поділу. Поділ інших лісів регулювався законами про поділ та злучання земель («ґрунтів») [15, с. 62]. По-друге, продаж лісів і будь-який поділ їх на частини регулювався виключно законами земельного права імперії. По-третє, незалежно від форми власності всі ліси підлягали контролю з боку імперської лісової адміністрації. По-четверте, заборонялася зміна цільового призначення лісових земель без отримання дозволу лісової адміністрації [7,