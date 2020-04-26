Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду в інших країн, то потрібно відновлювати болота і посадити ще щонайменше 1 млн га лісу, - професор НУБіП Зібцев

Якщо ми не хочемо, щоб наші нащадки купували воду, опріснювати морську або збирали дощову, то потрібно підтримувати ліси і болота.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав професор кафедри лісівництва НУБіП України Сергій Зібцев, який також очолює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж.

"Якщо ми хочемо, щоб наступні покоління були з водою, то потрібно відновити болота на Поліссі й посадити щонайменше ще 1 млн га лісу. З них півмільйона вже фактично є на паях сільськогосподарського призначення. Такі ділянки законодавчо потрібно визнати лісом, щоб таким чином надати їм відповідний охоронний статус...

Україна є найменш лісистою країною Європи. Офіційно в нас лісом вкрито 9,6 млн га. Це інформація за 2011 рік. Є дані, що 1 мільйон не враховано. За іншими даними, навпаки, є переоблік на 800 тис. га. Це спроби окремих науковців без усіляких ресурсів порахувати площу лісів. Якби уряд нарешті зацікавився цим питанням, то міг би купити знімки високої роздільної здатності і з точністю до гектара визначити державний лісовий фонд.

Є чимало сільськогосподарських паїв, на яких фактично зараз ліс. І цей ліс жодним чином не захищений через відсутність у нього статусу. Також питання: чи зараховуємо ми до лісу сади. Ті ділянки, де є вирубка, а згодом там буде молодняк, вважати лісом? Тому треба зайнятися національною інвентаризацією лісів нарешті", - сказав він.

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Відновлення боліт Полісся Зібцев вважає найважливішим заходом для забезпечення наповнення водою українських річок і насамперед Дніпра, воду з якого використовує 70% населення України. Однак у зоні відчуження відновлення боліт означає підняття рівня ґрунтових вод, які вимиють радіонукліди з ґрунтів.

"Тому все треба прорахувати, і в таких питаннях слід звертатися до науковців. Якщо концентрація радіонуклідів у нових болотах, Прип’яті та Дніпрі підвищиться на 10%, то це не суттєво і на якість води не вплине, проте на кількість вплине позитивно. А якщо вплив буде більшим, тоді цього не варто робити. З іншого боку, якщо піднімемо рівень ґрунтових вод, то можуть загинуть лісові насадження, які сформувались за нинішнього рівня. Треба також це спрогнозувати з науковцями: чи це відповідає цілям управління лісами. А загалом болота і вода – це основа для різноманіття і запорука протипожежної безпеки", - зауважив Зібцев.

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