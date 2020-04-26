Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр

Під час пожежі загинув старший солдат Юрій Горбик, який неодноразово бував у зоні ООС. За життя його товариша зараз борються лікарі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці 53-тя окрема механізована бригада, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні унаслідок короткого замикання загорівся автомобіль, в якому перебували два військовослужбовці. На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець зазнав опіків усього тіла. За його життя борються лікарі", - сказано в повідомленні.

У бригаді зазначили, що Юрій служив у них вже 3 роки і неодноразово бував на ротації в зоні проведення ООС.

"Він був справжнім фахівцем, відповідальним військовослужбовцем і товаришем із великої літери. Нам його бракуватиме. ​​Висловлюємо щирі співчуття та розділяємо біль втрати з рідними і близькими. Вічна пам'ять воїну", - сказано в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 26 квітня на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" на Львівщині згоріла військова вантажівка. Одна людина загинула, ще одна зазнала 60% опіків тіла (тулуба, обличчя та рук) 2-3 ступенів.