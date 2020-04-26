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Новини
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Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр

Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр

Під час пожежі загинув старший солдат Юрій Горбик, який неодноразово бував у зоні ООС. За життя його товариша зараз борються лікарі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці 53-тя окрема механізована бригада, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні унаслідок короткого замикання загорівся автомобіль, в якому перебували два військовослужбовці. На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець зазнав опіків усього тіла. За його життя борються лікарі", - сказано в повідомленні.

Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр 01

У бригаді зазначили, що Юрій служив у них вже 3 роки і неодноразово бував на ротації в зоні проведення ООС.

"Він був справжнім фахівцем, відповідальним військовослужбовцем і товаришем із великої літери. Нам його бракуватиме. ​​Висловлюємо щирі співчуття та розділяємо біль втрати з рідними і близькими. Вічна пам'ять воїну", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Вантажівка Міноборони згоріла на Львівщині, одна людина загинула і ще одна зазнала опіків. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 26 квітня на вантажній платформі залізничного вокзалу "Судова Вишня" на Львівщині згоріла військова вантажівка. Одна людина загинула, ще одна зазнала 60% опіків тіла (тулуба, обличчя та рук) 2-3 ступенів.

Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр 02

Автор: 

пожежа (4353) смерть (6779) Ян Осока (1495) 53 окрема механізована бригада (122) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+20
Найщиріші співчуття родині загиблого.
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26.04.2020 13:28 Відповісти
+4
Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр - Цензор.НЕТ 4725
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26.04.2020 14:47 Відповісти
+3
На службе часто бывало, что экипажи угорали в кунгах от печек и работающих бензогенераторов, во сне, даже без спиртного. Тут могли угореть, затем обгореть.
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26.04.2020 14:18 Відповісти
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Найщиріші співчуття родині загиблого.
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26.04.2020 13:28 Відповісти
нажрались до состояния "дрова"...
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26.04.2020 13:49 Відповісти
На службе часто бывало, что экипажи угорали в кунгах от печек и работающих бензогенераторов, во сне, даже без спиртного. Тут могли угореть, затем обгореть.
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26.04.2020 14:18 Відповісти
это же не танк, который провалился под лед с экипажем!!! как так?? почему погибшие??
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26.04.2020 14:14 Відповісти
Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр - Цензор.НЕТ 2283
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26.04.2020 14:41 Відповісти
Військова вантажівка на Львівщині загорілася через коротке замикання, загинув старший солдат Юрій Горбик, - 53-тя ОМБр - Цензор.НЕТ 4725
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26.04.2020 14:47 Відповісти
Как можно погибнуть от КЗ? Там предохранителей не было?
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26.04.2020 15:14 Відповісти
Соболезнование родственникам. Но что они делали ночью в грузовике на грузовой железнодорожной платформе?
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26.04.2020 15:35 Відповісти
Ивеко-КрАз???
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26.04.2020 16:55 Відповісти
Марка машины, характер груза в студию...иначе херня...
даже если КЗ как можно сгореть в дизеле??? А если зил то тоже проблемно.))))
Если сливали бензин и курили...то єто тоже надо знать...даже если и хорошие солдаты и настоящие патриоты...************* не должно повториться...если диверсия и подрыв то ищите диверсанов и не давайте в СМИ разную херню
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26.04.2020 17:07 Відповісти
Машина може згоріти від кз,но трезві люди не можуть ні як.А не згоріла машина від цигарки нетрезвих солдатів?
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26.04.2020 17:56 Відповісти
Та шо, там згуду зїхахи? Ні одна машина не може згоріти від КЗ миттєво. Якими ДОЛБОдятлами треба бути? Нюху нема? Я водій зі стажем, з 1980р, і таку лапшу? Хто бачив як при короткому на стартері КАМАЗу провода провода в дріб'язок розлітаютьця? Пожежа? Хрінка ціла, хріка десята.
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27.04.2020 04:21 Відповісти
Армія... Ставив гружений на естакаду, запускав з задньої, чез кнопку растормажіваніє, і так цілий день. палива було ооооо....... Армія сусесеру...
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27.04.2020 04:31 Відповісти
 
 