З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони

Незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню від початку поточної доби станом на 12:00 неділі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Підрозділи зі складу Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби з метою придушення провокаційних обстрілів противника... За наявною інформацією, від початку цього періоду бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Всі обстріли з боку непідконтрольних уряду територій велися після 5:40 . П'ять із шести обстрілів припали на Донецький напрямок, один - на Луганський напрямок.

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Під час обстрілів бойовики застосовували озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети, міномети калібру 82 мм, зенітну установку ЗУ-23-2 та великокаліберні кулемети.