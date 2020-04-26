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Новини Агресія Росії проти України
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З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони

З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони

Незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню від початку поточної доби станом на 12:00 неділі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Підрозділи зі складу Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби з метою придушення провокаційних обстрілів противника... За наявною інформацією, від початку цього періоду бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Всі обстріли з боку непідконтрольних уряду територій велися після 5:40 . П'ять із шести обстрілів припали на Донецький напрямок, один - на Луганський напрямок.

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Під час обстрілів бойовики застосовували озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети, міномети калібру 82 мм, зенітну установку ЗУ-23-2 та великокаліберні кулемети.

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Міноборони (7479) обстріл (29206) операція Об’єднаних сил (6725)


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Здуваються окупанти ***** на очах - тепер головне щоб Україна скористалась моментом!!!
С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали украинские позиции, погибших и раненых нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2755
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26.04.2020 13:57 Відповісти
Смерть масковським окупантам та путін-*****!!!! Гарного полювання воїнам України на клятих маскавітов!!!!
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26.04.2020 14:21 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля

З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6575
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26.04.2020 17:24 Відповісти
 
 