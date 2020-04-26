З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони
Незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню від початку поточної доби станом на 12:00 неділі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Підрозділи зі складу Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби з метою придушення провокаційних обстрілів противника... За наявною інформацією, від початку цього періоду бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Всі обстріли з боку непідконтрольних уряду територій велися після 5:40 . П'ять із шести обстрілів припали на Донецький напрямок, один - на Луганський напрямок.
Під час обстрілів бойовики застосовували озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети, міномети калібру 82 мм, зенітну установку ЗУ-23-2 та великокаліберні кулемети.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля