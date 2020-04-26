Не цього медпрацівники очікували від медреформи, - Степанов після відвідування 3 лікарень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що необхідно терміново запропонувати рішення, які не допустять закриття медичних установ і звільнення медпрацівників.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

У межах аудиту Степанов напередодні відвідав три медустанови - Київський обласний фтизіатричний центр, Київську обласну дитячу лікарню і Центральну районну лікарню Києво-Святошинського району.

"Найбільш кричуща ситуація, кажу відверто, в Київському обласному фтизіатричному центрі, де лікуються хворі на туберкульоз. Якщо подивитися на дефіцит коштів, який у них буде цього року, то практично можу сказати, що їм не те що не вистачає, вони просто не розуміють, як вони виживатимуть за такого дефіциту коштів", - зазначив Степанов.

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Також дефіцит коштів, за словами міністра, є і у Обласній дитячій лікарні, і в Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району.

Він зазначив, що медичні працівники "не цього чекали від реформи".

"Це свідчить про те, що нам необхідно терміново зробити висновки і запропонувати рішення, які не допустять звільнення медичних працівників, закриття медичних установ і які на 100% будуть спрямовані на поліпшення надання медичної допомоги", - додав керівник МОЗ.

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Степанов також висловив переконання, що в міністерстві найближчим часом запропонують такі рішення, і медична реформа "буде відповідати тим уявленням, яку медицину всі хочуть бачити в країні".