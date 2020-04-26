Не цього медпрацівники очікували від медреформи, - Степанов після відвідування 3 лікарень
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що необхідно терміново запропонувати рішення, які не допустять закриття медичних установ і звільнення медпрацівників.
Про це він заявив на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
У межах аудиту Степанов напередодні відвідав три медустанови - Київський обласний фтизіатричний центр, Київську обласну дитячу лікарню і Центральну районну лікарню Києво-Святошинського району.
"Найбільш кричуща ситуація, кажу відверто, в Київському обласному фтизіатричному центрі, де лікуються хворі на туберкульоз. Якщо подивитися на дефіцит коштів, який у них буде цього року, то практично можу сказати, що їм не те що не вистачає, вони просто не розуміють, як вони виживатимуть за такого дефіциту коштів", - зазначив Степанов.
Також дефіцит коштів, за словами міністра, є і у Обласній дитячій лікарні, і в Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району.
Він зазначив, що медичні працівники "не цього чекали від реформи".
"Це свідчить про те, що нам необхідно терміново зробити висновки і запропонувати рішення, які не допустять звільнення медичних працівників, закриття медичних установ і які на 100% будуть спрямовані на поліпшення надання медичної допомоги", - додав керівник МОЗ.
Степанов також висловив переконання, що в міністерстві найближчим часом запропонують такі рішення, і медична реформа "буде відповідати тим уявленням, яку медицину всі хочуть бачити в країні".
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А янелох вам ничего не обещал, пан министр.
http://slavdelo.dn.ua/2014/04/27/spisok-deshevyih-analogov-dorogih-lekarstv/ и это только на 2014 г. что цены можно умножать на дра и три хотя закупают по одной и той же цене.
Да вот только в МОЗ доходят одни копейки.
Не потому, что было плохо, а потому, что это делал "барыга".
У придурков зависть и ненависть к умным людям.
А сами теперь не в состоянии решать свалившиеся проблемы.
Дебилы, ***...
Медреформа в принципе была направлена на экономию госсредств, чтобы не платить клушам в халатах просто за то, что они приходят на работу, а за собственно работу. Но оказалось, что многие медучреждения, особенно специализированные, или не имеют необходимой загрузки, или не обеспечены оборудованием необходимым для лечения. Поэтому специализированное звено и посыпалось.
И ещё. Система здравоохранения, которую строила Супрун, - это система "мирного времени" и не рассчитана на эпидемию.
Хоча всі розуміють, чому багато лікарів були проти змін. Варто лише взяти, і порівняти заробітні платні лікарів та їх автомобілі на парковках біля лікарень. Думаю, все стане зрозумілим.