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Не цього медпрацівники очікували від медреформи, - Степанов після відвідування 3 лікарень

Не цього медпрацівники очікували від медреформи, - Степанов після відвідування 3 лікарень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що необхідно терміново запропонувати рішення, які не допустять закриття медичних установ і звільнення медпрацівників.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

У межах аудиту Степанов напередодні відвідав три медустанови - Київський обласний фтизіатричний центр, Київську обласну дитячу лікарню і Центральну районну лікарню Києво-Святошинського району.

"Найбільш кричуща ситуація, кажу відверто, в Київському обласному фтизіатричному центрі, де лікуються хворі на туберкульоз. Якщо подивитися на дефіцит коштів, який у них буде цього року, то практично можу сказати, що їм не те що не вистачає, вони просто не розуміють, як вони виживатимуть за такого дефіциту коштів", - зазначив Степанов.

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Також дефіцит коштів, за словами міністра, є і у Обласній дитячій лікарні, і в Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району.

Він зазначив, що медичні працівники "не цього чекали від реформи".

"Це свідчить про те, що нам необхідно терміново зробити висновки і запропонувати рішення, які не допустять звільнення медичних працівників, закриття медичних установ і які на 100% будуть спрямовані на поліпшення надання медичної допомоги", - додав керівник МОЗ.

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Степанов також висловив переконання, що в міністерстві найближчим часом запропонують такі рішення, і медична реформа "буде відповідати тим уявленням, яку медицину всі хочуть бачити в країні".

Автор: 

лікарня (1364) МОЗ (5401) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) медреформа (129)


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Топ коментарі
+23
Ее я буду вспоминать, как и семейные врачи, только добрым словом. Благодаря ей первичное звено медицины вышло из штопора и семейные врачи начали получать не как уборщицы. Если бы внедрили все ее планы реформы -- такой бы жопы с медициной, как сейчас, точно бы не было.
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26.04.2020 14:45 Відповісти
+20
Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц - Цензор.НЕТ 8787
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26.04.2020 14:31 Відповісти
+17
Не этого медработники ожидали от медреформы, - Степанов после посещения 3 больниц - Цензор.НЕТ 6887
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26.04.2020 14:33 Відповісти
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Та нє,дядя,формула з папєрєднікамі вже не працює. Всі вже побачили і рєшал біля МОЗ,і мовчання,коли скорочували бюджет на медицину,і поставки з Китаю,що невідомо де діваються,і дружину,що відкриває фірму з продажу противірусних ліків і засобів.
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26.04.2020 15:12 Відповісти
В сраку эту твою реформу.
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26.04.2020 15:34 Відповісти
Вот это да! Это что его первый поход в больницы?
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26.04.2020 15:18 Відповісти
Так проблема в реформе, в бюджете или в правительстве страны ?
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26.04.2020 15:19 Відповісти
в бюджете... можно сколько угодно бла бла бла наверху и новых решений, а приедь в любую областную больницу в Украине и увидишь недофинансирование, медицина в Украние = НОЛЬ
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26.04.2020 15:29 Відповісти
после психически больной супрун с прогрессирующей шизофренией ясно дело нужно все восстанавливать!!педро -мальдивському було не до цього він очолив корупцію ))
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26.04.2020 15:19 Відповісти
Не треба ставити діагноз без фахової освіти , не будьте подібні до фанатів мародера .
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26.04.2020 15:33 Відповісти
Один дебіл ставить діагнози, другий роздає звинувачення без вирока суду. А разом ви зебіли звичайні.
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26.04.2020 16:37 Відповісти
Так то была реформа Супрун.
А янелох вам ничего не обещал, пан министр.
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26.04.2020 15:24 Відповісти
Та відразу було зрозуміло , що то насправді не реформа , а ручне ,ситуативне керування , яке й не могло бути ефективним і тим більше тривати довше , ніж перебування міністра на посаді .
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26.04.2020 15:31 Відповісти
Как это "не реформа" ? Вы закон о реформе читали ? Введена совершенно новая система: выбор семейного врача, подписание декларации, гарантированный пакет мед.услуг и т.д.
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26.04.2020 15:37 Відповісти
врачи не бедствовали никогда, не гони
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26.04.2020 15:30 Відповісти
Это те, которые в частных клиниках сидят. А те, которые в государственных (без подработок в частных) сидят чуть ли не на минималке.
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26.04.2020 15:33 Відповісти
самые бедные всегда были инженеры- у них работа такая - никому ничего не должен. А врачи-учителя(работа с людьми) всегда были в шоколаде, хоть и на минималке
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26.04.2020 15:38 Відповісти
Интересный у нас министр. Делает круглые глаза, как будто он участия не принимал в этот дерибане.
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26.04.2020 15:32 Відповісти
Можно из-за границы пригласить докторов и медсестрочек...в чем проблема Карл?
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26.04.2020 15:34 Відповісти
в грошах
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26.04.2020 16:56 Відповісти
врачи - как попы, жалуются на нищету и недостаток средств, а у самих и копеечка свежая каждый день, и холодильник забит жратвой, а люди им всё несут, всё несут
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26.04.2020 15:35 Відповісти
Реформа и заключалась в том чтобы развалить старую систему а потом когда-нибуть построить новую.А так как на новую денег нема то и закупают дорогие аналоги нашим дешевым лекарствам,вот вам этому подтверждение.
http://slavdelo.dn.ua/2014/04/27/spisok-deshevyih-analogov-dorogih-lekarstv/ и это только на 2014 г. что цены можно умножать на дра и три хотя закупают по одной и той же цене.

Да вот только в МОЗ доходят одни копейки.
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26.04.2020 15:39 Відповісти
В мене питання до міністра:як так сталося,що в Італії,в якій не існує туберкульозних лікарень,нікому не роблять прививок від туберкульозу,сам туберкульоз не існує вже років сорок,а сама болячка вважається чимось архаїчним?Чому так стається,що Україна,яка в кожній області і кожному обласному центрі має туб.диспансер,кожному українцю роблять протитуберкульозну прививку,а Україна має епідемію туберкульозу?А може в Україні ця болячка культивується спеціально,щоб утримувати армію дармоз'ядів,які під виглядом боротьби з туберкульозом,просто пиляють держ.бюджет?А не простіше,би було спитати в Європи чим вона той туберкульоз вилікувала і забути за нього раз і назавжди?
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26.04.2020 15:47 Відповісти
так Супрун не зря закрывала тубдиспанцеры
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27.04.2020 09:00 Відповісти
Зеленые придурки все поотменяли, что делал Порох.
Не потому, что было плохо, а потому, что это делал "барыга".
У придурков зависть и ненависть к умным людям.
А сами теперь не в состоянии решать свалившиеся проблемы.
Дебилы, ***...
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26.04.2020 15:50 Відповісти
Ольга Пелле. Маю відношення до однієї з районних лікарень, де працюю уже 6 років. Притому займаюсь організацією життєдіяльності цього органу. Зовсім не згоден з Вашими висновками. Усі напрацювання щодо реорганізації медицини були здійснені Порошенком та його урядом. Притому з низами ніхто не радився і не питпв, як ми бачимо реорганізацію. Розподіл на ПМСД і ЦРЛ (перший та дугий рівень) це чистий дебілізм. Сімейні лікарі могли і можуть працювати з таким жу успіхом і в складі ЦРЛ, потрібно було тільки вольове рішення і небагато організаційних заходів. Про кошти я не говорю, це окреме питання. А при тому розподілі що стався, МОЗ лише у 2 рази в адміністративних районах збільшило кількість керівників (2 головних лікаря замість одного, 6 заступникув замість 3-х, дві бухгалтерії, два кадрових апарати, два аналітичних підрозділа замість одного і т.д. і т.п.) Крім того зовсім не відрегульована зона відповідальності, що призводить до постійного перетягування канату між екрівниками. Що стосується другого етапу, то це повна хана, особливо з фінансуванням. І фактично до цього безладдя нинішня влада ніяких сил не приклала, вона лише тупо продовжує робити те, що їм накреслила попередня влада.
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26.04.2020 16:35 Відповісти
Вы такое отношение к больнице имеете, как я к балету.
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26.04.2020 17:11 Відповісти
Самі урізали кошти на медицину,а тепер міністр ОЗ відвідав три заклади і поміняв точку зору.А де ви були раніше,коли урізали кошти? Вічна груверть і переливання води з пустого в порожнє.Аваков став дибом і силовикам нічого не забрали,а Степанов прожував шмарклі,а страждати будуть - люди.
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26.04.2020 15:50 Відповісти
гробили медицину с 70х а теперь делаем круглые глаза это как должна за 1 год мля вы раньше в частных лечились за бугром а тут прилетело да так что надо дома лечится
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26.04.2020 16:13 Відповісти
сейчас залезут в карман к местному самоуправлению, заберут оттуда все до последней копейки, и киздец децентрализации
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26.04.2020 16:58 Відповісти
Предурок Степанов который говорит как азаров и никакого отношения к медицине не имеет делает свои тупые заключения. Медреформа проводилась чтоб убрать коррупцию в миллиардных закупках которую зелёная ******* вернула обратно.
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26.04.2020 18:03 Відповісти
Супрун запроваджувала таку саму медсистему, як, напиклад, в Канаді. Сімейний лікар і тільки він може направити до спеца. Мені, звичайно, це не подобається, бо затягує час. Хоча в екстрених ситуаціях якось можна прискорити справу. Але радянська система набагато затратніша, ніж цей західний варіант. Тому треба пристосовуватись.
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26.04.2020 18:21 Відповісти
Участкового терапевта назвали семейным доктором и заставили людей гоцать по городу,это всё.
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26.04.2020 20:12 Відповісти
нычого вын не затягуэ, при богатыревой и иже снею я вставала в 5 утра ,чтобы получить талончик к спецу , сейчас зашла к семейному и тут же меня записали к нужному врачу на удобное время ,( у администратора в компьютере все графики работ спецов)тут же сделали кардиограму и взяли анализ крови, сдвижка большая , нечего хаять Супрун, а о шунтировании седца забыли уже сколько это стоило при "прошлой медицыне", а о бесплатном лечении гепатита С, посмотрим ,что сейчас будет
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27.04.2020 09:10 Відповісти
Идеей реформы Супрун было "деньги идут за пациентом". Только денег мало, а пациентов много, особенно в условиях эпидемии.
Медреформа в принципе была направлена на экономию госсредств, чтобы не платить клушам в халатах просто за то, что они приходят на работу, а за собственно работу. Но оказалось, что многие медучреждения, особенно специализированные, или не имеют необходимой загрузки, или не обеспечены оборудованием необходимым для лечения. Поэтому специализированное звено и посыпалось.
И ещё. Система здравоохранения, которую строила Супрун, - это система "мирного времени" и не рассчитана на эпидемию.
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26.04.2020 18:22 Відповісти
Зараз в Канаді теж військовий стан через вірус. Система працює. В Україні вона ще не дороблена.
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26.04.2020 19:44 Відповісти
Да все в порядке в Канаде. Цивилизованно, правительство на время карантина выделило помощь каждому канадцу в 2000 долл. В магазинах все есть, гулять можно. Главное соблюдать дистанцию.
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26.04.2020 19:53 Відповісти
У них понятие, демократия и капитализм, уж очень отличаются от нашего.
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26.04.2020 20:14 Відповісти
Не чула про $2000. Гуляти дійсно можна. Але люди мруть, особливо в домах для старих. Я зовсім не сприймаю цей західний підхід до своїх стареньких батьків. Це роблять переважно люди білої раси. Не білі люди ставляться до старих краще. Не викидають їх.
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27.04.2020 04:19 Відповісти
Ну так вони ж розповідали, яка погана Супрун, яка вона "лікар смерть" та інші гарні слова. Тепер Супрун вже майже рік не очілює МОЗ. І що?
Хоча всі розуміють, чому багато лікарів були проти змін. Варто лише взяти, і порівняти заробітні платні лікарів та їх автомобілі на парковках біля лікарень. Думаю, все стане зрозумілим.
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26.04.2020 22:15 Відповісти
А чим ви думали, коли проводили медреформу? Медреформа якраз і передбачає скорочення лікарень та медперсоналу. Степанов, або взагалі не знайомий з медреформою, або видає себе за дурника.
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27.04.2020 00:35 Відповісти
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