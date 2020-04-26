У "міліції ДНР" вважають, що коронавірус могли створити "в одній із біолабораторій України, яку курирує ЦРУ"
У так званій "народній міліції ДНР" заявили, що коронавірус міг бути створений в одній з "біолабораторій, створених американцями в Україні".
Цим "відкриттям" на брифінгу поділився "офіційний представник УПМ ДНР" Дмитро Астрахань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.
"Тоді як світова спільнота намагається з'ясувати причини появи коронавірусу, на території України функціонує 15 американських біологічних лабораторій, роботу яких курирує ЦРУ", - заявив Астрахань.
За його словами, в одній з цих самих лабораторій міг статися витік небезпечного вірусу.
"У зв'язку з цим ми не відкидаємо, що коронавірусна інфекція COVID-19 могла бути розроблена в одній з біологічних лабораторій України", - зазначив він.
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https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
Какое посольство?! Тут только наводка от таких спецов разведки, как Вы, спасет мир
https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/
Вместо хайповать и разгонять фейки в СМИ из факта финансирования, почитайте сами документы по ссылке - америкосы там вкидывают бабки в уже существующие лаборатории при научных или ведомственных конторах в нашем Минздраве. И там по определению работают украинские сотрудники. Если амеры и имеют какой гешефт, то через украинский персонал этих контор, подотчетных МОЗ.
Если есть сомнения у бзграмотных депутатов, то как представители власти, они имеют право организовать проверку МОЗа и его подразделений. Но им нужен тупой хайп для дремучих обывателей.
От тому я вже давно привчив google не видавати мені інфу на недоязіке!
Так, як дурнувата машина старається видати результати пошуку тією мовою, якою шукають на даній території, то не так то й просто отримувати адекватну інформацію. Доходить до смішного.
Поставив у налаштуваннях пошуку - видавати результат українською мовою, там ще можна пару мов вказати, знову вказав українську і англійську! Вся система і браузер у мене "українські". Пишу запит українською! Мені видає все на усском і таке несміливе запитання, типу - відображати всю інформацію англійською? Тикаю мишкою! І О боги! Славний гугл видав мені практично всю інформацію УКРАЇНСЬКОЮ мовою, і декілька пропозицій англійською!!!