У "міліції ДНР" вважають, що коронавірус могли створити "в одній із біолабораторій України, яку курирує ЦРУ"

У так званій "народній міліції ДНР" заявили, що коронавірус міг бути створений в одній з "біолабораторій, створених американцями в Україні".

Цим "відкриттям" на брифінгу поділився "офіційний представник УПМ ДНР" Дмитро Астрахань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.

"Тоді як світова спільнота намагається з'ясувати причини появи коронавірусу, на території України функціонує 15 американських біологічних лабораторій, роботу яких курирує ЦРУ", - заявив Астрахань.

За його словами, в одній з цих самих лабораторій міг статися витік небезпечного вірусу.

"У зв'язку з цим ми не відкидаємо, що коронавірусна інфекція COVID-19 могла бути розроблена в одній з біологічних лабораторій України", - зазначив він.

Читайте також: Російський комік Долгополов екстрено залишив країну через скарги прихильника "ЛДНР" на його жарти про Путіна та релігію