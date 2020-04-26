УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9073 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
18 803 215

У "міліції ДНР" вважають, що коронавірус могли створити "в одній із біолабораторій України, яку курирує ЦРУ"

У так званій "народній міліції ДНР" заявили, що коронавірус міг бути створений в одній з "біолабораторій, створених американцями в Україні".

Цим "відкриттям" на брифінгу поділився "офіційний представник УПМ ДНР" Дмитро Астрахань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Necro Mancer.

"Тоді як світова спільнота намагається з'ясувати причини появи коронавірусу, на території України функціонує 15 американських біологічних лабораторій, роботу яких курирує ЦРУ", - заявив Астрахань.

За його словами, в одній з цих самих лабораторій міг статися витік небезпечного вірусу.

"У зв'язку з цим ми не відкидаємо, що коронавірусна інфекція COVID-19 могла бути розроблена в одній з біологічних лабораторій України", - зазначив він.

Читайте також: Російський комік Долгополов екстрено залишив країну через скарги прихильника "ЛДНР" на його жарти про Путіна та релігію

У міліції ДНР вважають, що коронавірус могли створити в одній із біолабораторій України, яку курирує ЦРУ 01

Автор: 

Донецьк (948) карантин (18172) гумор (681) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
В "милиции ДНР" считают, что коронавирус могли создать "в одной из курируемых ЦРУ биолабораторий Украины" - Цензор.НЕТ 3244
показати весь коментар
26.04.2020 14:36 Відповісти
+43
в то время,как наши корабли,бороздят просторы мирового океана ....
дебилы
показати весь коментар
26.04.2020 14:36 Відповісти
+38
Это фото испытания боепрпасов?
показати весь коментар
26.04.2020 14:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Гавно вопрос, уберем обязательно. Только точные адреса амеровских лабораторий давай, чтоб не спутать с лабораториями инопланетян.
показати весь коментар
27.04.2020 12:40 Відповісти
Так это вам в американское посольство за адресами)
https://ua.usembassy.gov/uk/u-s-ukraine-partnership-to-reduce-biological-threats/
показати весь коментар
27.04.2020 13:03 Відповісти
Лаборатории же СЕКРЕТНЫЕ, иначе висела бы вывеска с указанием "разработка вирусов" !!!
Какое посольство?! Тут только наводка от таких спецов разведки, как Вы, спасет мир
показати весь коментар
27.04.2020 13:12 Відповісти
А они и есть секретные. Никто не знает, что там делают. У работников лабораторий дипломатическая неприкосновенность, а финансируется все это добро министерством обороны США. Кстати, в самих штатах подобных лаб нет, ибо запрещено законодательно.
https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/
показати весь коментар
27.04.2020 13:21 Відповісти
Какая дипломатическая неприкосновенность?! у украинских чиновников МОЗа???

Вместо хайповать и разгонять фейки в СМИ из факта финансирования, почитайте сами документы по ссылке - америкосы там вкидывают бабки в уже существующие лаборатории при научных или ведомственных конторах в нашем Минздраве. И там по определению работают украинские сотрудники. Если амеры и имеют какой гешефт, то через украинский персонал этих контор, подотчетных МОЗ.

Если есть сомнения у бзграмотных депутатов, то как представители власти, они имеют право организовать проверку МОЗа и его подразделений. Но им нужен тупой хайп для дремучих обывателей.
показати весь коментар
27.04.2020 16:17 Відповісти
Чего? Вы английский то знаете? Только в 2019 году были открыты две новые лабы в Киеве и Одессе.
показати весь коментар
28.04.2020 00:29 Відповісти
И работают там не украинские чиновники, а граждане США.
показати весь коментар
28.04.2020 00:29 Відповісти
СЛУГИ НАРОДУ З ОБОХ СТОРІН ФРОНТУ...
показати весь коментар
26.04.2020 21:44 Відповісти
таку новину смішно обговорювати
показати весь коментар
26.04.2020 21:52 Відповісти
да. явно с мозгами не все в порядке. какая дырляндия- такие и кадры.
показати весь коментар
26.04.2020 22:04 Відповісти
У "міліції ДНР" вважають, що коронавірус могли створити "в одній із біолабораторій України, яку курирує ЦРУ" - Цензор.НЕТ 7624
показати весь коментар
26.04.2020 22:46 Відповісти
Хворі... но на стільки?))
показати весь коментар
27.04.2020 01:54 Відповісти
мнение обкурков очень важно для Украины... так же важно, как профузный понос вождя африканского племени...
показати весь коментар
27.04.2020 12:11 Відповісти
Ці ідеї і подібні в головах мокшеподібних, а коротше узскогаварящіх не "народжуються" самі по собі і тим більше не на основі якихось "умазаключеній" !
От тому я вже давно привчив google не видавати мені інфу на недоязіке!
Так, як дурнувата машина старається видати результати пошуку тією мовою, якою шукають на даній території, то не так то й просто отримувати адекватну інформацію. Доходить до смішного.
Поставив у налаштуваннях пошуку - видавати результат українською мовою, там ще можна пару мов вказати, знову вказав українську і англійську! Вся система і браузер у мене "українські". Пишу запит українською! Мені видає все на усском і таке несміливе запитання, типу - відображати всю інформацію англійською? Тикаю мишкою! І О боги! Славний гугл видав мені практично всю інформацію УКРАЇНСЬКОЮ мовою, і декілька пропозицій англійською!!!
показати весь коментар
27.04.2020 14:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 