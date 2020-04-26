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У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361
У Росії 26 квітня повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу - 6 361.
Про це з посиланням на Стопкоронавірус.рф повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними на ранок 26 квітня в Росії виявлено 6 361 новий випадок коронавірусної інфекції COVID-19, на 395 випадків більше, ніж днем раніше. Загалом від початку епідемії в РФ захворіли 80 949 осіб.
За минулу добу померли 66 осіб із коронавірусом (стільки ж, скільки днем раніше). Загалом від початку епідемії в країні померли 747 осіб.
Топ коментарі
+24 Геракл Платонович
показати весь коментар26.04.2020 15:11 Відповісти Посилання
+21 Valery Atman
показати весь коментар26.04.2020 15:30 Відповісти Посилання
+19 Гельдрих
показати весь коментар26.04.2020 15:13 Відповісти Посилання
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По его словам, когда глава государства плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом.
Много можем гробов оббивать
Нестрашны пандемии потерии
Бабы смогут ещё нарожать
Не валяй дурака америка
Помощ сможем ещё вам прислать
Ну а то ,что в Росси истерика
нам в кремле ваще по…..плевать
Цивилизованные страны должны запретить вьезд людей из РФ.
Украина должна закрыть границу с РФ полностью.
принёс COVID - стране иуд
и путен - жмут ошибок трудных
и... Мухаммед Салман Сауд