У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361

У Росії 26 квітня повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу - 6 361.

Про це з посиланням на Стопкоронавірус.рф повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними на ранок 26 квітня в Росії виявлено 6 361 новий випадок коронавірусної інфекції COVID-19, на 395 випадків більше, ніж днем раніше. Загалом від початку епідемії в РФ захворіли 80 949 осіб.

За минулу добу померли 66 осіб із коронавірусом (стільки ж, скільки днем раніше). Загалом від початку епідемії в країні померли 747 осіб.

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