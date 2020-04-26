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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361

У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361

У Росії 26 квітня повідомили про рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 за добу - 6 361.

Про це з посиланням на Стопкоронавірус.рф повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними на ранок 26 квітня в Росії виявлено 6 361 новий випадок коронавірусної інфекції COVID-19, на 395 випадків більше, ніж днем раніше. Загалом від початку епідемії в РФ захворіли 80 949 осіб.

За минулу добу померли 66 осіб із коронавірусом (стільки ж, скільки днем раніше). Загалом від початку епідемії в країні померли 747 осіб.

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Автор: 

карантин (18172) росія (66080) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 7120
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26.04.2020 15:11 Відповісти
+21
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 5299
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26.04.2020 15:30 Відповісти
+19
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 3262
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26.04.2020 15:13 Відповісти
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Так вы же закрыли границу с Россией, разве нет?
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26.04.2020 16:11 Відповісти
Если не закрыли, то все вопросы к ЗЕкоманде.
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26.04.2020 16:12 Відповісти
откуда пишешь? ссылку на источник!
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26.04.2020 15:47 Відповісти
Не*уй шастать!
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26.04.2020 15:27 Відповісти
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 1177
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26.04.2020 15:28 Відповісти
В РФ зафиксировано рекордное 6361 заражение коронавирусом за сутки - Цензор.НЕТ 5299
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26.04.2020 15:30 Відповісти
Президент России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимир Путин находится на пути становления вирусологом. Об этом заявил представитель Кремля https://lenta.ru/tags/persons/peskov-dmitriy/ Дмитрий Песков , передает http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» .
По его словам, когда глава государства плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом. У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 8676
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26.04.2020 16:44 Відповісти
Картина 98 Чучхе(2009) художника Ким Сон Чхона "Агроном поработал на славу", повествует о трудовых буднях в Тэхондане - новой базе картофелеводства, где в годы "Второго трудного похода" Полководец Ким Чен Ир зажег факел разведения новой для этих мест культуры.
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26.04.2020 16:45 Відповісти
Скоро в мире останутся два лидера поикоронке: кацапстан и сша, короторими руководят два сумашедших.
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26.04.2020 15:31 Відповісти
А ты шо, тоже в лидеры собрался?
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26.04.2020 15:46 Відповісти
А сколько дураков останется, кто в это верит? Процент летальности в Раше - 0,88%, а в Украине 24%. Кто лидеры?
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26.04.2020 19:24 Відповісти
эх слабаки кацапы по прежнему 10 место с такмими темпами вы не догоните лидера США
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26.04.2020 15:35 Відповісти
Много красной у нас материи
Много можем гробов оббивать
Нестрашны пандемии потерии
Бабы смогут ещё нарожать
Не валяй дурака америка
Помощ сможем ещё вам прислать
Ну а то ,что в Росси истерика
нам в кремле ваще по…..плевать
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26.04.2020 15:36 Відповісти
Россия опасна, там фальсифицированы цифры о КОВИД-носителях.
Цивилизованные страны должны запретить вьезд людей из РФ.
Украина должна закрыть границу с РФ полностью.
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26.04.2020 15:38 Відповісти
Разве ещё не закрыли? Если нет, то вы настоящие де (зе)билы... Ужас...
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26.04.2020 15:47 Відповісти
Та ви що? Там супер- пупер медицина і керує нею нею главкацап з бункера в жовтому піндоському комбінезоні.
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26.04.2020 16:01 Відповісти
Вирус возвращается на родину
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26.04.2020 15:38 Відповісти
Що більше проблем свинособакам тим менше грошей для дири і для війни в Україні.. Хто так нне думає той кремлівська гнида яка не вважає рашу ворогом.
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26.04.2020 15:39 Відповісти
Смешной комментарий...
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26.04.2020 15:48 Відповісти
Искандеры вообще смешные, мож сумасшедшие.
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26.04.2020 20:48 Відповісти
На пике заражения в РФ и упадка экономики от нефти, Украине нужно срочно готовить операцию массированную по освобождению той трети Донбасса, что еще не освободили!!! Это шанс освободить Донбасс за дня 3! Нужно провести мобилизацию численностью от 250 000 чел и освободить свою землю силой не составит труда! Главное воля на это власти! Растянуть линию фронта, чтобы растянуть весь состав войск противника и тем самым будет по кускам фронта по максимум 5к, а ВСУ будет на каждый участок по 50к. Они даже не смогут отдуплиться, как ВСУ их уничтожит!
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26.04.2020 15:52 Відповісти
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 2820
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26.04.2020 15:55 Відповісти
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 2121
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26.04.2020 16:25 Відповісти
Ого!?
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26.04.2020 17:48 Відповісти
И что с таких яиц иожет вылупиться,страшно представить...
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26.04.2020 19:16 Відповісти
Вилупки адепти *****.
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26.04.2020 20:51 Відповісти
Вотето по настоящему смешно.
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26.04.2020 20:49 Відповісти
Кроме Украины никто Донбасс не освободит для Украины! Донбасс можно взять только военным путем! Лучшего шанса для Украины взять Донбасс не будет, чем когда в РФ эпидемия коронавируса и цены на нефть рухнули!
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26.04.2020 15:59 Відповісти
Еще 3 тысячи и обгонят Китай.
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26.04.2020 16:01 Відповісти
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 8965
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26.04.2020 16:11 Відповісти
У РФ зафіксовано рекордну кількість інфікувань коронавірусом за добу - 6 361 - Цензор.НЕТ 539
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26.04.2020 16:24 Відповісти
Маловато будет! Ма-ло-вато!
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26.04.2020 16:25 Відповісти
Думаю, суттєво більше москалів занедужало. Адже їхні чиновники від медицини не зуміли відключити інстинкт самозбереження - діють в кращих традиціях совка: доповідають Його Плєшившеству, що холопи таки слабують, лиш не надто сильно. Жити ж бо хочеться! Ще їм хочеться тримати свої дупи в теплих кріслах, а не на нарах.
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26.04.2020 22:29 Відповісти
как много откровений чудных
принёс COVID - стране иуд
и путен - жмут ошибок трудных
и... Мухаммед Салман Сауд
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26.04.2020 16:35 Відповісти
Вот бы у них столько дохляков в сутки.
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26.04.2020 16:44 Відповісти
возможно, но не исключенно и что на много меньше, ведь в этом есть и смысл с пропогандой - мол руцкого мжика коронос не берьёт а вот американцы пачками хлопались.
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26.04.2020 16:44 Відповісти
это шмели в твоей голове. Хуже вируса
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26.04.2020 19:27 Відповісти
Горіть у пеклі москалі
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26.04.2020 18:57 Відповісти
На сайті worldometers в даних мокшандії в графі"Серйозні-критичні" вже 4 дні стоїть цифра 2300. Скоріше за все ті їхні дані повна брехня, як і дані луки мудіщева.
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26.04.2020 21:14 Відповісти
О! Падьож скота увеличивается. Это хорошо. Да, кацапы?
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27.04.2020 07:40 Відповісти
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