Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 300 фермерів Херсонщини вийшли на акцію протесту проти закриття ринків через карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Протестувальники зібралися на Антонівському мосту, розташованому на в'їзді в Херсон.

Повідомляється, що спочатку люди мирно стояли біля траси, але після того, як повз мітингувальників проїхав автомобіль торгової мережі "АТБ", вони вийшли на пішохідний перехід і заблокували рух на дорозі.

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Один із фермерів викинув на проїжджу частину огірки, які привіз у мікроавтобусі. Цим він хотів показати, що овочі і ягоди просто гниють, тому аграрії змушені їх викидати.

На акції протесту присутні правоохоронці, агресивних дій ні від фермерів, ні від поліції не було.







