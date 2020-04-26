Через спалах коронавірусу в психлікарні на Харківщині закрили для в'їзду село
В 11 пацієнтів і 3 медиків Харківської обласної психіатричної лікарні №1, розташованої в с. Стрілеча було підтверджено коронавірусну хворобу Covid-19.
Про це повідомив у фейсбуці голова райдержадміністрації Артур Товмасян, інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново зібрали позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. О 21:30 (суботи. - Ред.) у селі Стрілеча встановили контрольно-пропускний пункт", - написав він.
У коментарях до посту Товмасян наголосив, що встановлення КПП і обмеження в'їзду і виїзду в населений пункт - вимушений захід, спрямований на запобігання подальшому поширенню хвороби.
"Контрольно-пропускний пункт працюватиме цілодобово з проведенням температурного скринінгу. Через КПП мають право переміщатися всі жителі, які прописані і фактично проживають у с. Стрілеча, крім випадків, зазначених у постанові КМУ №211 від 11.03.2020 року (зі змінами), доставка продуктів харчування здійснюватиметься в звичайному режимі. З понеділка сільська рада почне виписувати перепустки", - написав Товмасян.
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За январь - февраль, в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
За 1, 5 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.
Определитесь в своей зрадоферме наконец.
За этот же период, в Украине всего умерло 70-75 тысяч людей, из них на обычный грипп и пневмонию - около 900 человек умерло.
А так погрузили Державу в "дупу"...- ягодки этого всего впереди....
вона ж на Донеччині!
Тем более что выздоровевший уже является потенциальным носителем этой заразы как выздоровевший от Боткина(желтухи).
Уже пора всех тех, кто в коронавирусе увидел угрозу Украине - в эту психушку!