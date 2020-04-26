Через спалах коронавірусу в психлікарні на Харківщині закрили для в'їзду село

В 11 пацієнтів і 3 медиків Харківської обласної психіатричної лікарні №1, розташованої в с. Стрілеча було підтверджено коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це повідомив у фейсбуці голова райдержадміністрації Артур Товмасян, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново зібрали позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. О 21:30 (суботи. - Ред.) у селі Стрілеча встановили контрольно-пропускний пункт", - написав він.

У коментарях до посту Товмасян наголосив, що встановлення КПП і обмеження в'їзду і виїзду в населений пункт - вимушений захід, спрямований на запобігання подальшому поширенню хвороби.

Читайте також: Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник

"Контрольно-пропускний пункт працюватиме цілодобово з проведенням температурного скринінгу. Через КПП мають право переміщатися всі жителі, які прописані і фактично проживають у с. Стрілеча, крім випадків, зазначених у постанові КМУ №211 від 11.03.2020 року (зі змінами), доставка продуктів харчування здійснюватиметься в звичайному режимі. З понеділка сільська рада почне виписувати перепустки", - написав Товмасян.