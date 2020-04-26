УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9073 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 572 23

Через спалах коронавірусу в психлікарні на Харківщині закрили для в'їзду село

Через спалах коронавірусу в психлікарні на Харківщині закрили для в'їзду село

В 11 пацієнтів і 3 медиків Харківської обласної психіатричної лікарні №1, розташованої в с. Стрілеча було підтверджено коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це повідомив у фейсбуці голова райдержадміністрації Артур Товмасян, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново зібрали позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. О 21:30 (суботи. - Ред.) у селі Стрілеча встановили контрольно-пропускний пункт", - написав він.

У коментарях до посту Товмасян наголосив, що встановлення КПП і обмеження в'їзду і виїзду в населений пункт - вимушений захід, спрямований на запобігання подальшому поширенню хвороби.

Читайте також: Через карантин закриють для відвідувачів Долину нарцисів на Закарпатті, - Карпатський біосферний заповідник

"Контрольно-пропускний пункт працюватиме цілодобово з проведенням температурного скринінгу. Через КПП мають право переміщатися всі жителі, які прописані і фактично проживають у с. Стрілеча, крім випадків, зазначених у постанові КМУ №211 від 11.03.2020 року (зі змінами), доставка продуктів харчування здійснюватиметься в звичайному режимі. З понеділка сільська рада почне виписувати перепустки", - написав Товмасян.

Через спалах коронавірусу в психлікарні на Харківщині закрили для вїзду село 01

Автор: 

карантин (18172) психлікарня (87) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Только факты и официальные данные.
За январь - февраль, в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
За 1, 5 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 4755
показати весь коментар
26.04.2020 15:43 Відповісти
+9
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 5703
показати весь коментар
26.04.2020 15:49 Відповісти
+6
От короновисруса в Украине умерло 209 человек за 1,5 месяца карантина.
За этот же период, в Украине всего умерло 70-75 тысяч людей, из них на обычный грипп и пневмонию - около 900 человек умерло.
показати весь коментар
26.04.2020 15:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логично, пациенты таких заведений в первой группе риска, ведь именно они твердят что никакого вируса нет, а "дурантин" придумала власть чтобы ограничить их неотъемлемые права на поедание шашлыка в субботу.
показати весь коментар
26.04.2020 15:40 Відповісти
Только факты и официальные данные.
За январь - февраль, в Украине умерло 100 тысяч людей, из них на грипп и пневмонию - 1326 человек.
За 1, 5 месяца епидемии корнонвируса в Украине умерло - 209 человек.
Это всё данные МОЗ Украины.
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 4755
показати весь коментар
26.04.2020 15:43 Відповісти
Не ты ли говоришь что украинские власти скрывают реальные масштабы эпидемии, и записывают на обычный грипп, пневмонию и сопутствующие заболевания смерти от коронавируса, которые нельзя выявить из-за малого количества тестов?
Определитесь в своей зрадоферме наконец.
показати весь коментар
26.04.2020 15:46 Відповісти
бот, а по сути тебе нечего сказать против официальной статистики
показати весь коментар
26.04.2020 15:48 Відповісти
От короновисруса в Украине умерло 209 человек за 1,5 месяца карантина.
За этот же период, в Украине всего умерло 70-75 тысяч людей, из них на обычный грипп и пневмонию - около 900 человек умерло.
показати весь коментар
26.04.2020 15:41 Відповісти
А те, кто умер без проверки на короновирус умерли от гриппа или пневмонии?
показати весь коментар
26.04.2020 15:51 Відповісти
Стрелечча.Ой.блин,та там и трипера днем с огнем не отыщеш.Новсти для лохов.
показати весь коментар
26.04.2020 15:59 Відповісти
все верно ....- а если бы еще выборочно провести исследования качественным ИФА тестом ...., то вполне окажется что порядка 50 % населения уже этим штамом "Короно-19" переболели......, и имеют природный к нему иммунитет ....
А так погрузили Державу в "дупу"...- ягодки этого всего впереди....
показати весь коментар
26.04.2020 15:54 Відповісти
іди закрий, довбень)) Тільки з дивана встань
показати весь коментар
26.04.2020 15:42 Відповісти
Из-за вспышки коронавируса в психбольнице на Харьковщине закрыли для въезда село - Цензор.НЕТ 5703
показати весь коментар
26.04.2020 15:49 Відповісти
а ідіЙОтам захотілось "покращення з 21го числа..." - при цьому РІК того "покращення" !!!!!! був не вказаний
показати весь коментар
26.04.2020 16:27 Відповісти
а хіба психлікарня на Харківщині?
вона ж на Донеччині!
показати весь коментар
26.04.2020 15:44 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0
показати весь коментар
26.04.2020 15:51 Відповісти
хм.. В психиатрии самое главное кто первым оденет белый халат...
показати весь коментар
26.04.2020 15:47 Відповісти
Видимо больные свободно разгуливали по поселку.Интересно когда заболел первый депутат почему не изолировали всю ВР Украины,по логике должны были заблокировать как поселок,или с стране двойные стандарты в борьбе из вирусом?
показати весь коментар
26.04.2020 15:52 Відповісти
https://censor.net/user/242589 Свободно разгуливать больные не могут, так как объект закрытого режима.Источником заражения могут быть медики или обслуживающий персонал ( кухня,санитары уборщики).Может посетители. В городской больнице на время карантина посещения запрещены а там может и нет.
показати весь коментар
26.04.2020 17:48 Відповісти
А Вы как думаете сколько рядом с Вами может оказаться потенциальных здоровых носителей этого вируса?Надо принять как должное что все,кто рано а кто поздно им переболеют.
Тем более что выздоровевший уже является потенциальным носителем этой заразы как выздоровевший от Боткина(желтухи).
показати весь коментар
26.04.2020 17:54 Відповісти
Ага-а,если на коленке ссадина то нужно смазать зеленкой все тело.
показати весь коментар
26.04.2020 15:48 Відповісти
А якщо брєд не припиняється - заходим в каменти ценсора
показати весь коментар
26.04.2020 15:53 Відповісти
А кто же теперь за Зеленсокого голосовать будет?
показати весь коментар
26.04.2020 15:58 Відповісти
Т.е. карантин, даже такой как в психушке не защищает?
Уже пора всех тех, кто в коронавирусе увидел угрозу Украине - в эту психушку!
показати весь коментар
26.04.2020 16:38 Відповісти
А если как наше село прямо на автотрассе,и фиг перекроешь..
показати весь коментар
26.04.2020 17:50 Відповісти
 
 