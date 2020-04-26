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Новини Коронавірус і карантин
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П'ятеро людей з підозрою на COVID-19 померли за добу в Чернівецькій області, - ОДА

П'ятеро людей з підозрою на COVID-19 померли за добу в Чернівецькій області, - ОДА

За останню добу в Чернівецькій області померли п'ятеро людей, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Усі померлі мали підозру на COVID-19 та пневмонію.

"Серед них: чоловік, 1957 року народження; чоловік, 1952 року народження; жінка, 1937 року народження; чоловік, 1942 року народження; жінка 1955 року народження", - йдеться в повідомленні.

 Загалом, за останню добу на Буковині зафіксували 33 нових випадки коронавірусу, зокрема у шістьох дітей.

"Географія поширення нових випадків: Чернівці - 11; Глибоцький район - 9; Сторожинецький район - 8; Новоселицький район - 1; Хотинський район - 1; Вижницький район - 3", - зазначили в ОДА.

Чернівецька область лідирує за кількістю інфікованих COVID-19 - з початку епідемії коронавірус виявили у 1341 людини. 

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Пятеро людей з підозрою на COVID-19 померли за добу в Чернівецькій області, - ОДА 01
Пятеро людей з підозрою на COVID-19 померли за добу в Чернівецькій області, - ОДА 02

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Меня не забанили, но я настолько блондинка, что не могу найти сравнительную таблицу не то, что по дням, но даже по месяцам. Очень хочу посмотреть сколько людей умирало с января по апрель в прошлом году и в этом от ОРВИ и пневмонии. Помогите пожалуйста.
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26.04.2020 19:14 Відповісти
+1
Мафия ВОЗ рулит....
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26.04.2020 16:22 Відповісти
+1
увеличте количество экспресс-тестов и может есть возможность именно в этой области установить-наладить лабораторию с оборудованием, для скорейшего подтверждения или опровержения... - в очаге так и надо работать (одного карантина мало)
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26.04.2020 16:29 Відповісти
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За эти же сутки в Черновицкой области умерло 50 человек из за других болезней.
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26.04.2020 16:14 Відповісти
От сотни других болезней -- вот и почувствуйте разницу ...

И потом , я бы хотел посмотреть на Вашу панику , если бы инфаркт и инсульт больные получали от одного контакта воздушно капельным способом !
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26.04.2020 17:02 Відповісти
Как -то плохо у нас лечат вирусную пневмонию, если так быстро умирают люди. За границей вылечивают иногда и 100 летних, а тут не успели поступить, уже умерли и не такие уж старые. Непонятно все это. Нужно проверять как и чем они лечат.
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26.04.2020 17:05 Відповісти
Почему МОЗ не дает сравнительную статистику по дням сколько в этот день в прошлом году умерло от гриппа?
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26.04.2020 16:19 Відповісти
Мафия ВОЗ рулит....
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26.04.2020 16:22 Відповісти
Тебе в гуглі забанили?
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26.04.2020 17:25 Відповісти
Меня не забанили, но я настолько блондинка, что не могу найти сравнительную таблицу не то, что по дням, но даже по месяцам. Очень хочу посмотреть сколько людей умирало с января по апрель в прошлом году и в этом от ОРВИ и пневмонии. Помогите пожалуйста.
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26.04.2020 19:14 Відповісти
увеличте количество экспресс-тестов и может есть возможность именно в этой области установить-наладить лабораторию с оборудованием, для скорейшего подтверждения или опровержения... - в очаге так и надо работать (одного карантина мало)
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26.04.2020 16:29 Відповісти
2018г.
https://ukraina.ru/news/20190220/1022748960.html

2019г.
https://24tv.ua/health/ru/pechalnaja_statistika_ot_minzdrava_skolko_chelovek_umerli_ot_grippa_n1097519

Думаю что этим сказано все.
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26.04.2020 16:31 Відповісти
умерли пять человек с подозрением на коронавирус...

Странно слышать это "с подозрением", когда во все горло рапортуют, что тестов навалом.
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26.04.2020 16:33 Відповісти
В Киеве перепроверяют какого-то хрена.
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26.04.2020 16:41 Відповісти
А .вот и таблица за 2009г. по Украине.
https://delo.ua/business/v-ukraine-174-chelovek-umerlo--133671/
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26.04.2020 16:36 Відповісти
P.S.И никаких карантинов.
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26.04.2020 16:38 Відповісти
А тяжкохворих в Олександрівську лікарню слабо відправити на лікування.Московитським попам з Почаєва знайшлось місце.
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26.04.2020 17:00 Відповісти
Интересно как решают у скольких умерших подозревать коронавирус, сколько похоронить без подозрений. Пока человек болеет не подозревают - экономят тесты, подозрения закрадываются после того... В общем как-то всё подозрительно дебильно.
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26.04.2020 19:00 Відповісти
 
 