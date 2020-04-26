П'ятеро людей з підозрою на COVID-19 померли за добу в Чернівецькій області, - ОДА

За останню добу в Чернівецькій області померли п'ятеро людей, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Усі померлі мали підозру на COVID-19 та пневмонію.

"Серед них: чоловік, 1957 року народження; чоловік, 1952 року народження; жінка, 1937 року народження; чоловік, 1942 року народження; жінка 1955 року народження", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за останню добу на Буковині зафіксували 33 нових випадки коронавірусу, зокрема у шістьох дітей.

"Географія поширення нових випадків: Чернівці - 11; Глибоцький район - 9; Сторожинецький район - 8; Новоселицький район - 1; Хотинський район - 1; Вижницький район - 3", - зазначили в ОДА.

Чернівецька область лідирує за кількістю інфікованих COVID-19 - з початку епідемії коронавірус виявили у 1341 людини.

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