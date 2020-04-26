П'ятеро людей з підозрою на COVID-19 померли за добу в Чернівецькій області, - ОДА
За останню добу в Чернівецькій області померли п'ятеро людей, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус.
Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Усі померлі мали підозру на COVID-19 та пневмонію.
"Серед них: чоловік, 1957 року народження; чоловік, 1952 року народження; жінка, 1937 року народження; чоловік, 1942 року народження; жінка 1955 року народження", - йдеться в повідомленні.
Загалом, за останню добу на Буковині зафіксували 33 нових випадки коронавірусу, зокрема у шістьох дітей.
"Географія поширення нових випадків: Чернівці - 11; Глибоцький район - 9; Сторожинецький район - 8; Новоселицький район - 1; Хотинський район - 1; Вижницький район - 3", - зазначили в ОДА.
Чернівецька область лідирує за кількістю інфікованих COVID-19 - з початку епідемії коронавірус виявили у 1341 людини.
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И потом , я бы хотел посмотреть на Вашу панику , если бы инфаркт и инсульт больные получали от одного контакта воздушно капельным способом !
https://ukraina.ru/news/20190220/1022748960.html
2019г.
https://24tv.ua/health/ru/pechalnaja_statistika_ot_minzdrava_skolko_chelovek_umerli_ot_grippa_n1097519
Думаю что этим сказано все.
Странно слышать это "с подозрением", когда во все горло рапортуют, что тестов навалом.
https://delo.ua/business/v-ukraine-174-chelovek-umerlo--133671/