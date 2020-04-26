Симптоми коронавірусу були лише у 4% ув’язнених у США, які перехворіли, 96% не помітили хвороби, - ЗМІ

Тести на коронавірус зробили ув’язненим 4 в'язниць в Арканзасі, Північній Кароліні, Огайо та Вірджинії. Інфекцію виявили у 3 277 ув'язнених, водночас у 96% із них не було жодних симптомів.

Про це свідчать результати дослідження, доступ до яких отримали журналісти Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, розповіла, що перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2 500 людей. Із протестованих 2 300 осіб коронавірус було виявлено у переважної більшості - 2 028, причому 95% із них не мали жодних симптомів захворювання.

На думку доктора Леани Вен, ад'юнкт-професора медицини катастроф в Університеті Джорджа Вашингтона, це свідчить про те, що в США не враховано "серйозну кількість випадків ... Кількість випадків [інфікування], ймовірно, набагато вища, ніж нам відомо наразі через відсутність тестування і спостереження", - говорить доктор Вен.

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За словами дослідників, із часом симптоми захворювання можуть проявитися і у частини так званих безсимптомних пацієнтів, чиї результати тестування виявилися позитивними.

Масові перевірки було також проведено в Теннессі та Мічигані. В обох штатах влада заявила, що в більшості виявлених випадків зараження коронавірусом симптоми у в'язнів не виявлялися.

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Журналісти Reuters опитали керівництво всіх тюремних систем у кожному з американських штатів. 30 із 50 штатів відповіли на запит агентства, і більшість повідомили про те, що зараз тестують лише ув'язнених, у яких проявилися симптоми, що дозволяє припустити, що кількість заражених людей у тюрмах значно недооцінена.