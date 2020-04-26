Симптоми коронавірусу були лише у 4% ув’язнених у США, які перехворіли, 96% не помітили хвороби, - ЗМІ
Тести на коронавірус зробили ув’язненим 4 в'язниць в Арканзасі, Північній Кароліні, Огайо та Вірджинії. Інфекцію виявили у 3 277 ув'язнених, водночас у 96% із них не було жодних симптомів.
Про це свідчать результати дослідження, доступ до яких отримали журналісти Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, розповіла, що перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2 500 людей. Із протестованих 2 300 осіб коронавірус було виявлено у переважної більшості - 2 028, причому 95% із них не мали жодних симптомів захворювання.
На думку доктора Леани Вен, ад'юнкт-професора медицини катастроф в Університеті Джорджа Вашингтона, це свідчить про те, що в США не враховано "серйозну кількість випадків ... Кількість випадків [інфікування], ймовірно, набагато вища, ніж нам відомо наразі через відсутність тестування і спостереження", - говорить доктор Вен.
За словами дослідників, із часом симптоми захворювання можуть проявитися і у частини так званих безсимптомних пацієнтів, чиї результати тестування виявилися позитивними.
Масові перевірки було також проведено в Теннессі та Мічигані. В обох штатах влада заявила, що в більшості виявлених випадків зараження коронавірусом симптоми у в'язнів не виявлялися.
Журналісти Reuters опитали керівництво всіх тюремних систем у кожному з американських штатів. 30 із 50 штатів відповіли на запит агентства, і більшість повідомили про те, що зараз тестують лише ув'язнених, у яких проявилися симптоми, що дозволяє припустити, що кількість заражених людей у тюрмах значно недооцінена.
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По манифестирующему течению есть хороший https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#Asymptomatic https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html пресс-релиз от CDC , но он написан до начала массового поголовного тестированию населения без признаков ОРВИ, а с одним из исследований по бессимптомному течению ты можешь ознакомиться просто прочитав новость, Игорешка.
Давай уже описание эксперимента - уже и Отряд 731 сказали, что они в чат подтягиваются, а у меня попкорн только для себя и Йозефа.
А если МВФ кредит не даст, тогда что?
Экономика ведь уже легла, очень многие не смогут работать после окончания карантина.
Опять брешь как пёс шелудивый)))
Наибольшее кол-во зараженных в развитых экономически странах.Не примере Европы это видно наглядно.Италия, Испания, Германия, Франция с наибольшим показателем, США переплюнул всех вообще,кацапия тоже типа стремится к высоким данным,а вот менее развитые страны как то достаточно легко его переносят.Теоретически Индия,бедные страны ЮВ Азии где санитарные нормы вообще близки к нулю,должны были вымирать как тараканы под дихлофосом,а нет,нифига,все живы и здоровы.
А вот где якобы и экономики самые сильные и медицина мировая так там завал по умершим.
Не напоминает ли вам это развод глобального масштаба,и чипизацию населения земли?
Плохо ты Европу знаешь..зелёный.
Смотрим по тексту: со временем симптомы заболевания могут проявиться и у части так называемых бессимптомных пациентов
Какие выводы можно делать до того, как пронаблюдать весь цикл инкубации и болезни т.е. через 3-4 недели ?
Но нет, все уже сделали выводы. Выгодные (комфортные) для себя.