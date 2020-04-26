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Новини Коронавірус і карантин
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Симптоми коронавірусу були лише у 4% ув’язнених у США, які перехворіли, 96% не помітили хвороби, - ЗМІ

Симптоми коронавірусу були лише у 4% ув’язнених у США, які перехворіли, 96% не помітили хвороби, - ЗМІ

Тести на коронавірус зробили ув’язненим 4 в'язниць в Арканзасі, Північній Кароліні, Огайо та Вірджинії. Інфекцію виявили у 3 277 ув'язнених, водночас у 96% із них не було жодних симптомів.

Про це свідчать результати дослідження, доступ до яких отримали журналісти Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Аннетт Чемберс-Сміт, директорка Департаменту реабілітації та корекції штату Огайо, розповіла, що перше масове тестування в'язнів було проведено у виправній установі в місті Маріон, де утримують 2 500 людей. Із протестованих 2 300 осіб коронавірус було виявлено у переважної більшості - 2 028, причому 95% із них не мали жодних симптомів захворювання.

На думку доктора Леани Вен, ад'юнкт-професора медицини катастроф в Університеті Джорджа Вашингтона, це свідчить про те, що в США не враховано "серйозну кількість випадків ... Кількість випадків [інфікування], ймовірно, набагато вища, ніж нам відомо наразі через відсутність тестування і спостереження", - говорить доктор Вен.

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За словами дослідників, із часом симптоми захворювання можуть проявитися і у частини так званих безсимптомних пацієнтів, чиї результати тестування виявилися позитивними.

Масові перевірки було також проведено в Теннессі та Мічигані. В обох штатах влада заявила, що в більшості виявлених випадків зараження коронавірусом симптоми у в'язнів не виявлялися.

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Журналісти Reuters опитали керівництво всіх тюремних систем у кожному з американських штатів. 30 із 50 штатів відповіли на запит агентства, і більшість повідомили про те, що зараз тестують лише ув'язнених, у яких проявилися симптоми, що дозволяє припустити, що кількість заражених людей у тюрмах значно недооцінена.

Автор: 

карантин (18172) США (23417) в’язниця (443) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Думал смертность окажется в 10 раз ниже официальной, а оказывается более чем в 20! Что и требовалось доказать. Нас всех обвели вокруг пальца. Вернее вас всех, не меня...
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26.04.2020 16:18 Відповісти
+8
Молоді здорові гангстери, не пенсіонери за 70. Та й супутніх захворювань небагато.
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26.04.2020 16:08 Відповісти
+8
Это и был уже коронавирус, в январе-феврале, только не тестированный.
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26.04.2020 16:20 Відповісти
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метаанализ? Это что-новое. Ну-ка просвети, я уже взял попкорн.
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26.04.2020 17:43 Відповісти
Забанен в гугле? Курс статистики тоже прочитать?
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26.04.2020 17:47 Відповісти
никакой анализ не может быть без подтвержденных ЭКСПЕРИМЕНТАМИ! Так и запиши в свою статистику.
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26.04.2020 17:56 Відповісти
Хорошо, Игорешка, предложи эксперимент для определения смертности от коронавирусной инфекции, а я пока за попкорном сбегаю.
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26.04.2020 17:59 Відповісти
P.S. В чат заходит доктор Менгеле.
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26.04.2020 18:01 Відповісти
это все что ты из метаанализа понял?
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26.04.2020 18:04 Відповісти
у мене уже есть покорн. Рассказывай про сои цыфири с какого носы ты их выкопал.
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26.04.2020 18:01 Відповісти
Вернулся с попкорном.
По манифестирующему течению есть хороший https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#Asymptomatic https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html пресс-релиз от CDC , но он написан до начала массового поголовного тестированию населения без признаков ОРВИ, а с одним из исследований по бессимптомному течению ты можешь ознакомиться просто прочитав новость, Игорешка.
Давай уже описание эксперимента - уже и Отряд 731 сказали, что они в чат подтягиваются, а у меня попкорн только для себя и Йозефа.
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26.04.2020 18:21 Відповісти
Да, а из оставшихся 5% заболевших только 2% умрет, и то в возрасте 70 лет+сахарный диабет или рак. Тоесть смертность 0.1%. Как от самого зло....го гриппа.
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26.04.2020 19:26 Відповісти
Все тайное, рано или поздно становится явным. Как зелёные слуги будут теперь выпутываться?
А если МВФ кредит не даст, тогда что?
Экономика ведь уже легла, очень многие не смогут работать после окончания карантина.
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26.04.2020 16:48 Відповісти
не переживай, даст.
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26.04.2020 16:51 Відповісти
Зеленский это ты?)))
Опять брешь как пёс шелудивый)))
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26.04.2020 16:57 Відповісти
нет, я МВФ
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26.04.2020 17:00 Відповісти
Что даст?
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26.04.2020 20:35 Відповісти
И что наиболее интересно...как на мой взгляд.
Наибольшее кол-во зараженных в развитых экономически странах.Не примере Европы это видно наглядно.Италия, Испания, Германия, Франция с наибольшим показателем, США переплюнул всех вообще,кацапия тоже типа стремится к высоким данным,а вот менее развитые страны как то достаточно легко его переносят.Теоретически Индия,бедные страны ЮВ Азии где санитарные нормы вообще близки к нулю,должны были вымирать как тараканы под дихлофосом,а нет,нифига,все живы и здоровы.
А вот где якобы и экономики самые сильные и медицина мировая так там завал по умершим.
Не напоминает ли вам это развод глобального масштаба,и чипизацию населения земли?
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26.04.2020 16:56 Відповісти
Все логично, там где больше тестируют, там больше выявляют.
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26.04.2020 16:57 Відповісти
Ты считаешь что в Италии протестировали больше чем в Германии??)))
Плохо ты Европу знаешь..зелёный.
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26.04.2020 16:59 Відповісти
приблизительно одинаково.
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26.04.2020 17:02 Відповісти
Старое население, развитие медицины и наличие ресурсов для выявления сопутствующей коронавирусной инфекции, чтобы потом со скорбным лицом выдать: "Очередная смерть от ужасного вируса. Жертва коронавируса не дожила всего 2 дня до своего 98-го дня рождения. Также медики сообщают, что у заразившейся женщины ранее были диагностированы еще несколько заболеваний (мелкоклеточный рак легкого, нестабильная стенокардия..."
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26.04.2020 17:04 Відповісти
Когда человек плотно трётся среди других людей (а в тюрьме это вообще максимально) его иммунитет вообще укрепляется до фантастического уровня. Ничего удивительного в этом исследовании. Любая зараза страшнее всего людям, ведущим замкнутый образ жизни (как большинство здешних комментаторов, например)))
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26.04.2020 17:33 Відповісти
Странные рассуждения о смертности здесь я прочитал. А кто утверждает, что выздоровление вообще наступает? Просто большинство людей не умирают быстро. Вроде как сама болезнь и проходит, человек продолжает дальше жить, но... коронавирус никуда от него не делся. Мы пока не знаем, какая судьба ждёт этих выздоровевших и бессимптомных.
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26.04.2020 17:41 Відповісти
Ось,чим корисний Здоровий Спосіб Життя в американських тюрмах...! Як далеко Зережиму до умов американських тюрем...
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26.04.2020 17:45 Відповісти
От повезло колись Лазаренку! Може Петьку туди сплавити, щоб не хворів?
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26.04.2020 18:19 Відповісти
Туда-бы 73% ********* вроде тебя,может отсутствие Г+Г вторую извилину откроет)))
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26.04.2020 18:35 Відповісти
Искусство заголовка: 4% переболевших заключенных
Смотрим по тексту: со временем симптомы заболевания могут проявиться и у части так называемых бессимптомных пациентов

Какие выводы можно делать до того, как пронаблюдать весь цикл инкубации и болезни т.е. через 3-4 недели ?
Но нет, все уже сделали выводы. Выгодные (комфортные) для себя.
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26.04.2020 19:26 Відповісти
Всё ясно - чтобы легко перенести коронавирус - нужно сесть в американскую тюрьму.
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26.04.2020 19:46 Відповісти
ТЕПЛЕЕ УЖЕ!!!
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26.04.2020 20:17 Відповісти
через 2-3 недели там будет совсем не весело
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26.04.2020 21:53 Відповісти
Эти 96 траву курят. Им ничего не страшно.
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26.04.2020 22:04 Відповісти
Не помітили - ще не означае що наслідки не вскриються через 6-12 місяців. Зараза ще не вивчена.
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27.04.2020 00:21 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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27.04.2020 00:36 Відповісти
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