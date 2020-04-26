За добу COVID-19 виявили в 101 медика, всього захворіли 1676 медпрацівників, - Степанов

Найбільше заражених коронавірусом медиків - в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.

В Україні 1676 медиків захворіли на COVID-19, за останню добу інфекція виявлена у 101 медичного працівника. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні, 26 квітня, на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІфнорм.

Найбільша кількість медиків захворіла в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.

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Велика кількість тих медиків, що заразилися, - в Чернівецькій області. Степанов пов'язав з тим, що там найбільша кількість хворих і область була першою, де стався спалах інфекції.