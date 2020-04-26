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За добу COVID-19 виявили в 101 медика, всього захворіли 1676 медпрацівників, - Степанов
Найбільше заражених коронавірусом медиків - в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.
В Україні 1676 медиків захворіли на COVID-19, за останню добу інфекція виявлена у 101 медичного працівника. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні, 26 квітня, на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІфнорм.
Найбільша кількість медиків захворіла в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.
Велика кількість тих медиків, що заразилися, - в Чернівецькій області. Степанов пов'язав з тим, що там найбільша кількість хворих і область була першою, де стався спалах інфекції.
Топ коментарі
+6 Alex Uzh
показати весь коментар26.04.2020 16:38 Відповісти Посилання
+5 Welt Schmerz
показати весь коментар26.04.2020 16:24 Відповісти Посилання
+5 Iнна В
показати весь коментар26.04.2020 17:18 Відповісти Посилання
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Весь мир уже прозревает и понимают, что это разводка с короновирусом, выгодна лишь Китаю...
Поэтому уже в Европе некоторые страны начинают отменять карантин.
А у нас дибильная власть сама себя запугивает и население.
Но эти страшилки власти про страшный короновирус уже всё меньше действует на обычных граждан, ибо задумываются как жить дальше без работы, без средств к существованию.
Раз мы ориентируемся на Европу а не на рашку или Северную Корею, то нужно постепенно уже ослаблять этот никому не нужный карантин.
Как это делают уже в Австрии, Норвегии, Дании, Чехии, соседней Польши.
Ну если по сути, медики сейчас как и военные на фронте, в смертельной небезопасности, и помогать им нужно всеми возможными средствами, волонтерство было и есть движением войны против кацапов, сейчас движению волонтерам нужно помогать, воюют на два фронта, блин, да кому я это пишу?
У мене тут один товариш - Serg T, але його чогось не видно - мабуть, знов з Бутусом посварився.
Не хочешь, шоб тебе отвечали, не пиши, это не закрытый чат для умалешённых кацапов, ты попутал, исправляйся.
ви вже йо-ба-нулись на цих кольорах.
Бо трохи по-зебільному звучить...
В переводе на простой язык - пьянство и разврат .
Это две большие разницы.
Клронавирус уже побывал в организме минимум 50% украинцев.
Вопрос в другом: почему при всех рекомендациях в Украине 20% заболевших - медики.
Нельзя ведь сказать, что все они пренебрегают правилами. Или что не хватает масок - у медиков-то маски были и есть. За редким исключением. Нельзя также сказать, что медики насколько глупы, что не знают, что все больные должны быть в масках. Ваши подчёркнутые советы хоть и правильные, но, почему-то не работают. Не пишите, например, что медики не моют руки. Если сможете объяснить, почему 20%, а не меньше, Ваш коммент будет интересным.
Истинное количество больных значительно, в разы, превышает официальные цифры, плюс плохая противовирусная экипировка у врачей. Псмотрите на фото врачей в начале статьи, хреновенькие проницаемые для плевка халатики с оголеннымы участками кожи шеи и лица.
Реально не получается. Поэтому я и написал вначале,что можно сделать вывод: такие маски не работают, будь они надеты больных или на здоровых. То есть нельзя сказать, что они защищают, ну, разве, что самую малость. Не призывайте меня смотреть на фото, потому, что это не Вы, а Я пытаюсь с самого начала Вам объяснить бесполезность существующих средств защиты.
И не надо про отсутствие истинной картины "эпидамии". Объясните сначала 20%. А когда появится истинная картина эмидемии, это ничего нового в этом смысле не даст. Будете объяснять (хотя бы для себя) 30%.
Заголовок "За сутки COVID-19 обнаружили у 101 медика..."
Не "обнаружили" а "виявили"