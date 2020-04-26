Масове тестування на імунітет до коронавірусу стане можливим тільки після 100 % впевненості в його достовірності, - МОЗ

Проведення масового ІФА-тестування (визначає наявність імунітету) на коронавірус стане можливим тільки після 100% - впевненості в достовірності такого дослідження, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, чи зустрічалася людина з цією інфекцією, чи перехворіла. Масове ІФА-тестування, в тому числі, тестами українського виробництва буде можливим тільки після 100% впевненості, що вони достовірні", - сказав він на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов уточнив, що ІФА-тести дозволяють визначити, чи є у людини імунітет до захворювання. Водночас, проведення ПЛР-тесту показує, хворий він на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учора український виробник здійснив постачання 2 тис. ПЛР-систем, сьогодні - 1 тис., у неділю буде півтори, - Степанов

Степанов нагадав, що перед тим, як купувати ПЛР тести українського виробництва, МОЗ переконалося в їх достовірності.

"Були проведені всі експертизи, вони не відрізняються за точністю результату від найкращих тест-систем, які існують в світі, від німецьких, корейських, китайських тест-систем. Тому ми і почали так масово використовувати ПЛР-тести саме українського виробництва", - сказав він.