Масове тестування на імунітет до коронавірусу стане можливим тільки після 100 % впевненості в його достовірності, - МОЗ
Проведення масового ІФА-тестування (визначає наявність імунітету) на коронавірус стане можливим тільки після 100% - впевненості в достовірності такого дослідження, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"ІФА-тести визначають антитіла до збудника інфекції, чи зустрічалася людина з цією інфекцією, чи перехворіла. Масове ІФА-тестування, в тому числі, тестами українського виробництва буде можливим тільки після 100% впевненості, що вони достовірні", - сказав він на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Степанов уточнив, що ІФА-тести дозволяють визначити, чи є у людини імунітет до захворювання. Водночас, проведення ПЛР-тесту показує, хворий він на COVID-19.
Степанов нагадав, що перед тим, як купувати ПЛР тести українського виробництва, МОЗ переконалося в їх достовірності.
"Були проведені всі експертизи, вони не відрізняються за точністю результату від найкращих тест-систем, які існують в світі, від німецьких, корейських, китайських тест-систем. Тому ми і почали так масово використовувати ПЛР-тести саме українського виробництва", - сказав він.
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Уже европа отказывается от карантина, а вы - дибильная власть даже не думаете...
Скоро те же европейцы скажут, что вы из Украины делаете Северную Корею?
Ведь разводка со "смертельным короновирусом" уже провалилась.
И препараты для лечения обширно и всеобъемлюще тестируются, клинические испытания, побочные действия и т.п., дабы не навредить пациенту.
Тест на заболевание не несёт угрозы здоровью пациента, исходя из этих соображений его можно применять с той или иной долей вероятности.
Как зебилп я бы хотел вас спросить,это те тесты про которые рапортуют: 2000 штук в сутки сделали и т.п.?
Революция рабочего класса может родится только в Британии Германии или во Ыранции,родоначальнице демократии и свободы при Наполеоне.На РАБсси это исключено,холопы и пьяницы ничего путного из этого не извлекут,они ВЕЧНЫЕ РАБы
Що ж,зачекаємо чергове бігусівське розслідування,як шаражка з статутним капіталом в 1000 грн. здійснило такий прорив.https://clarity-project.info/edr/41044856
На виробництво тестів інститутом молекулярної біології,так розумію,не знайшлося ?
ЖДЁМ-с...
Учение Ленина бессмертно, потому, что оно верно,- В.И.Ленин.