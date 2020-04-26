У Почаєві 80 випадків COVID-19 на 8 тисяч населення, влада проситиме запровадити надзвичайний стан

Влада Кременецького району Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме центральну владу запровадити надзвичайний стан через різке зростання захворюваності на коронавірус.

За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них в місті Почаїв і передмісті - селищі Старий Почаїв. Про це повідомив у фейсбуці керівник районної державної адміністрації В'ячеслав Онишкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації", - написал Онишкевич.

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Комісія вирішила звернутися за допомогою до обласної влади. Джерело в місцевій владі розповіло журналістам ВВС News Україна, що будуть просити ввести надзвичайний стан.

"Є різке зростання, в районі вже 110 підтверджених результатів. Якщо за п'ять днів ситуація не зміниться, то звертаємось до області ініціювати процедуру введення надзвичайного стану", - сказав він.

Він визнає, що на місці вже не розуміють, як зупинити спалах, й не мають для цього сил і засобів. А допомога з області та Києва не надходить.

При цьому співрозмовник допускає, що якби в Почаєві провести пів тисячі ПЛР-тестувань на коронавірус у керівників та працівників головних підприємств, то результат багато кого вжахнув би.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.

Одним з можливих місць спалаху коронавірусу у місті вважається Почаївська лавра.

Попри заборону влади, Лавра не зачинялась на Вербну неділю та Великдень і приймала на служби сотні вірян.