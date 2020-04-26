У Почаєві 80 випадків COVID-19 на 8 тисяч населення, влада проситиме запровадити надзвичайний стан
Влада Кременецького району Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме центральну владу запровадити надзвичайний стан через різке зростання захворюваності на коронавірус.
За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них в місті Почаїв і передмісті - селищі Старий Почаїв. Про це повідомив у фейсбуці керівник районної державної адміністрації В'ячеслав Онишкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації", - написал Онишкевич.
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Комісія вирішила звернутися за допомогою до обласної влади. Джерело в місцевій владі розповіло журналістам ВВС News Україна, що будуть просити ввести надзвичайний стан.
"Є різке зростання, в районі вже 110 підтверджених результатів. Якщо за п'ять днів ситуація не зміниться, то звертаємось до області ініціювати процедуру введення надзвичайного стану", - сказав він.
Він визнає, що на місці вже не розуміють, як зупинити спалах, й не мають для цього сил і засобів. А допомога з області та Києва не надходить.
При цьому співрозмовник допускає, що якби в Почаєві провести пів тисячі ПЛР-тестувань на коронавірус у керівників та працівників головних підприємств, то результат багато кого вжахнув би.
З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.
Одним з можливих місць спалаху коронавірусу у місті вважається Почаївська лавра.
Попри заборону влади, Лавра не зачинялась на Вербну неділю та Великдень і приймала на служби сотні вірян.
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В то время как Европа уже выходит из карантина эти придурки все думают как его продлить
А сколько умерло из этих 80 зараженных? Ноль, один или два?
А сколько переболело в январе или феврале там, когда не было упоминания о короновирусе?
я рептилоидских военных академиев не кончал
1. Почему попов не лечат в тюремной больнице ибо они д.б. осуждены за массовое заражение?!
2. Почему этих скотов привезли в Киев? за чей счет их сюда привезли и на каком основании лечат за киев. бюджет в больнице, которая финансируется из киевского бюджета???
это редчайшее скотство!!!!
Это кем "считается"? Глава района о том не говорит, мэр Почаева утверждает, что вирус занесли заробитчане и Лавра не при делах, но кто они такие, чтоб судить, что у них в хозяйстве твориться? Только ЦН может знать про истинную роль Лавры.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!