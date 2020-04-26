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Новини Коронавірус і карантин
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У Почаєві 80 випадків COVID-19 на 8 тисяч населення, влада проситиме запровадити надзвичайний стан

У Почаєві 80 випадків COVID-19 на 8 тисяч населення, влада проситиме запровадити надзвичайний стан

Влада Кременецького району Тернопільської області, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, проситиме центральну владу запровадити надзвичайний стан через різке зростання захворюваності на коронавірус.

За останню добу в районі зафіксували 27 нових випадків хвороби, а 20 з них в місті Почаїв і передмісті - селищі Старий Почаїв. Про це повідомив у фейсбуці керівник районної державної адміністрації В'ячеслав Онишкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації", - написал Онишкевич.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КГГА

Комісія вирішила звернутися за допомогою до обласної влади. Джерело в місцевій владі розповіло журналістам ВВС News Україна, що будуть просити ввести надзвичайний стан.

"Є різке зростання, в районі вже 110 підтверджених результатів. Якщо за п'ять днів ситуація не зміниться, то звертаємось до області ініціювати процедуру введення надзвичайного стану", - сказав він.

Він визнає, що на місці вже не розуміють, як зупинити спалах, й не мають для цього сил і засобів. А допомога з області та Києва не надходить.

При цьому співрозмовник допускає, що якби в Почаєві провести пів тисячі ПЛР-тестувань на коронавірус у керівників та працівників головних підприємств, то результат багато кого вжахнув би.

З 22 квітня влада району повністю заборонила в'їзд та виїзд мешканців міста Почаїв через спалах коронавірусу у містечку на 8 тисяч людей. Тоді хворих було 43, а сьогодні вже близько 80.

Одним з можливих місць спалаху коронавірусу у місті вважається Почаївська лавра.

Попри заборону влади, Лавра не зачинялась на Вербну неділю та Великдень і приймала на служби сотні вірян.

У Почаєві 80 випадків COVID-19 на 8 тисяч населення, влада проситиме запровадити надзвичайний стан 01

карантин (18172) Почаїв (48) надзвичайний стан (184) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
В Почаеве 80 случаев COVID-19 на 8 тысяч населения, власть будет просить ввести чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3673
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26.04.2020 17:21 Відповісти
+14
"любит" боженька Московский сатанат
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26.04.2020 17:16 Відповісти
+9
В Почаеве 80 случаев COVID-19 на 8 тысяч населения, власть будет просить ввести чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 4696
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26.04.2020 17:24 Відповісти
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"любит" боженька Московский сатанат
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26.04.2020 17:16 Відповісти
В Почаеве 80 случаев COVID-19 на 8 тысяч населения, власть будет просить ввести чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 9515
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26.04.2020 17:18 Відповісти
Только идиот просит подключиться к ИВЛ: по мировой статистике на сегодняшний день более 90% подключенных к МВЛ уже на том свете так что в церковь все-таки надежнее в данном случае. Пример неудачный...
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26.04.2020 18:16 Відповісти
Только идиот может так безапелляционно трындеть про то, в чём он нихрена не понимает.
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26.04.2020 19:51 Відповісти
А ты все понимаешь..?!
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26.04.2020 20:18 Відповісти
К боженьке!
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26.04.2020 17:19 Відповісти
Ну давай вспомнишь свою маленькую буковку в слове Бог когда лсты клеить будешь ты или твои близкие родственники. Тогда кураж уходит и все скулят жалостливо Боже помоги...
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26.04.2020 18:18 Відповісти
Ты мне еще про святого Гундяева расскажи. При чем бог к попам????
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26.04.2020 19:14 Відповісти
Кто пишет Бог с маленькой буквы тот дегенерат и сатанист, независимо от патриархата или каганата...
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26.04.2020 19:35 Відповісти
Слушай отвянь. Я в Бахуса верю!
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26.04.2020 20:07 Відповісти
Ну тогда выпей за Бахуса! Это все-таки хоть какой-то конструктив...
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26.04.2020 20:19 Відповісти
Особливий стан вимагає фінансових ресурсів, а їх нема. Тому за свій рахунок будете на карантині.
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26.04.2020 17:20 Відповісти
Ясный хрен что ресурсов нет! Но когда это клоунскую команду интересовала экономическая ситуация!? Им просто очень хочется ввести ЧП, а для этого нужно сформировать общественное мнение (мол вы сами захотели), вот собственно и идет его имитация. Вполне вероятно что чейчас из каждой дырки в которой есть лояльная к Клоуну власть начнутся мольбы ввести ЧП....
В то время как Европа уже выходит из карантина эти придурки все думают как его продлить
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26.04.2020 17:46 Відповісти
Всіх в Почаєвську Лавру відвести на "покаяниє".
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26.04.2020 17:21 Відповісти
80 случаев с короновирусом на 8 тыс. населения.
А сколько умерло из этих 80 зараженных? Ноль, один или два?
А сколько переболело в январе или феврале там, когда не было упоминания о короновирусе?
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26.04.2020 17:21 Відповісти
А сколько это в процентах ? Заболел один из тысячи ?
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26.04.2020 17:38 Відповісти
1%
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26.04.2020 17:39 Відповісти
Это туфта,на обыкновенный грипп болеют больше людей,а здесь указан 1 процент на корона-вирус.
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26.04.2020 17:21 Відповісти
Пойди переболей!!! Хирувим!
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26.04.2020 17:22 Відповісти
а ты уверен, что ты не переболел или не болеешь короновирусом, ведь 80% заболевших вообще легко перенсоят "короновирусс", не имеют никаких признаков и давже не подозревают, что у них был грипп "короновирус"?
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26.04.2020 17:25 Відповісти
А куда я и ты денемся,переболеют все а карантин просто отодвигает время а не оберегает от вируса.Разве что жара поможет да и то до осени.
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26.04.2020 17:37 Відповісти
Обычным гриппом болеет более 20% населения зимой и всем похер на это... А тут аж 1 % заболел... Срочно нужна истерика, перекрытие всего и вся.
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26.04.2020 17:24 Відповісти
успокойся, очень скоро будет 10
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26.04.2020 17:54 Відповісти
Я в этом и не сомневаюсь.
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26.04.2020 17:56 Відповісти
Четыре города: Содом, Гоморра, Адма и Севоим были уничтожены с лица земли огнем с неба. Гнев Господний был вызван нечестием и отвратительными грехами жителей этих городов.
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26.04.2020 17:21 Відповісти
Больше верте в разную еврейскую ху..ню.
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26.04.2020 17:28 Відповісти
Дятел, то рептилоиды на подводных лодках низкочастотными бластерами всё разрушили
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26.04.2020 17:34 Відповісти
Низкочастотными то Иерехон.
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26.04.2020 17:53 Відповісти
ну значит микроволновыми.

я рептилоидских военных академиев не кончал
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26.04.2020 17:54 Відповісти
Зачем м академика. Все опубликовано в официальном рептилоидском бюллетене.
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26.04.2020 19:01 Відповісти
А чем провинились жители крито-минойской цивилизации, когда иудейский бог послал кары на египет...(египетские кары были вызваны извержением супервулкана Тера на Санторини)
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26.04.2020 20:37 Відповісти
https://censor.net/news/3183184/u_chetveryh_moldavan_nedavno_poseschavshih_pochaevskuyu_lavru_vyyavili_koronavirus_dodon
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26.04.2020 17:28 Відповісти
В Почаеве 80 случаев COVID-19 на 8 тысяч населения, власть будет просить ввести чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3673
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26.04.2020 17:21 Відповісти
хтосб з зебілів мені тут доказував, що серед цих феесбешних агентів лише двоє - з Covid-19... Виявляється, четверо навіть в Кмєві, інші в Тернополі лікуються...
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26.04.2020 17:31 Відповісти
я просто беленею от бешенства, когда читаю эти новости!! и хоть бы одно рыло из оппозиции начало расследование:
1. Почему попов не лечат в тюремной больнице ибо они д.б. осуждены за массовое заражение?!
2. Почему этих скотов привезли в Киев? за чей счет их сюда привезли и на каком основании лечат за киев. бюджет в больнице, которая финансируется из киевского бюджета???
это редчайшее скотство!!!!
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26.04.2020 17:33 Відповісти
3.І чи здорові зараз ті хто їх віз?
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26.04.2020 19:28 Відповісти
Так повелел Господь. Он также имеет право на ошибку, не мне судить.
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26.04.2020 18:50 Відповісти
В Почаеве 80 случаев COVID-19 на 8 тысяч населения, власть будет просить ввести чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 4696
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26.04.2020 17:24 Відповісти
Дай Боже,щоб,більше половини в живих лишилося...
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26.04.2020 17:25 Відповісти
Дочетних до інфікування Почаєва, за грати на Пожиттєве
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26.04.2020 17:26 Відповісти
Офіційна статистика 1 : 100. Реальна вже десь 1:10. Коли буде 1:6 вже можемо гговорити про колективний імунітет конкретно в цьому місті. І так буде по всій планеті.
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26.04.2020 17:27 Відповісти
А чи хватить грошей на ЧС у районой влади? Чи можна довіряти дебілам з влади Кременецкого р-на? А не краще булоби дебілів з влади Кременецкого р-на на гиляку?
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26.04.2020 17:27 Відповісти
лучше закройте гундяевскую Лавру там, а не весь город, в котором большинство являются греко-католиками или прихожанами ПЦУ...
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26.04.2020 17:30 Відповісти
"Одним из возможных мест распространения коронавируса в городе считается Почаевская лавра. Несмотря на запрет властей, лавра не закрывалась на Вербное воскресенье и Пасху и принимала на службы сотни верующих."
Это кем "считается"? Глава района о том не говорит, мэр Почаева утверждает, что вирус занесли заробитчане и Лавра не при делах, но кто они такие, чтоб судить, что у них в хозяйстве твориться? Только ЦН может знать про истинную роль Лавры.
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26.04.2020 17:35 Відповісти
В "милиции ДНР" считают, что коронавирус могли создать "в одной из курируемых Москвой (ЦРУ) биолабораторий Украины...всех посадить на поезд и отправить рашисту в Мацкву ,для помощи своим скреповым слугам в Украине ,и без права обратного вьезда в Украину
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26.04.2020 18:12 Відповісти
Какое чрезвычайное положение? А как же работа, пенсионеры, вы о людях подумали, твари зеленые?
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26.04.2020 18:57 Відповісти
А потрібно було всього лиш закрити на карантин на 3тиждні секту рпц. Ну і навіщо потрібна перелякана дибільна влада тернополянам? Також притомні жителі Почаєва самі не знайшли аргументів припинити фсбешну провокацію. Тепер їж-те.
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26.04.2020 19:15 Відповісти
Зачем закрывать? Естественный отбор всё равно не "отменить". Все вменяемые люди прислушались к просьбам представителей ВСЕХ религиозных конфессий и на Пасху остались дома! Даже у нас в Киеве, В ЛАВРУ, куда эти черти привезли "огонь" были не тысячи/десятки тысяч, а "около 50-ти человек" (как сообщали СМИ)! Остальные- те, кто поперся на Пасху в сатанат по всей Украине,- безмозглые религиозные фанатики, готовые ради "веры" на ВСЁ. Почему государство должно запрещать им самоубиться? Единственное, что важно, чтобы нормальные люди из-за них не пострадали.
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26.04.2020 23:33 Відповісти
Московская ( не подпольная) сеть развернула бактериологический терроризм.
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26.04.2020 19:01 Відповісти
Так что же получается? Кристос таки воскрес! В Лавре всех мракобесов "короновали", теперь в Почаеве
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26.04.2020 20:41 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.04.2020 21:09 Відповісти
Никакого "чрезвычайного положения"! Все в церковь! Рашистский сатанат "поможет/излечит"!
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26.04.2020 23:21 Відповісти
Не тягніть усіх заразних попофф і підпопників до Києва! Тільки тієї мразоти нам бракує до повного щастя.
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26.04.2020 23:24 Відповісти
 
 