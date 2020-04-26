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Новини Коронавірус і карантин
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Промисловість відновить роботу 4 травня, - прем'єр Італії Конте розповів про план виходу країни з карантину

Промисловість відновить роботу 4 травня, - прем'єр Італії Конте розповів про план виходу країни з карантину

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що націлений на відновлення роботи значної частини промисловості країни 4 травня, але школи відкриють тільки у вересні.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті La Repubblica, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми працюємо зараз над тим, щоб можна було дозволити [4 травня] відновити роботу великої частини промислової і будівельної діяльності", - пояснив Конте.

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При цьому компаніям буде запропоновано дотримуватися жорстких санітарних норм.

Крім того, італійська влада окремо розглядає стратегічно важливі підприємства, зокрема, ті, які займаються експортом. Вони вже з наступного тижня зможуть отримати від префектур дозвіл на відновлення роботи.

Конте також розповів, що уряд може дозволити людям вільно пересуватися  містами, але обмежить рух населення між регіонами країни.

"Ми поки не в змозі відновити повну свободу пересування, але ми вивчаємо ослаблення нинішнього суворого режиму. Ми подбаємо про те, щоб надати більшу свободу пересування при збереженні гарантії запобігання і стримування зараження", - сказав він.

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Італійський прем'єр також зазначив, що відновлення навчання в школах раніше вересня неможливо, оскільки багато вчителів старшого віку і є великий ризик їх зараження.

Навіть більше, в наступному місяці в Італії буде відновлено роботу музеїв і головних визначних пам'яток країни, які були закриті через спалах коронавірусу COVID-19, заявив міністр культури і туризму Даріо Франческіні.

"У травні, не з 4 [числа], а трохи пізніше, [будуть відкриті] ті музеї і археологічні пам'ятники, які зможуть відповідати вимогам безпеки", - повідомив він. Серед тих пам'яток, які, найімовірніше, отримають можливість відновити роботу, Франческіні назвав Колізей і Помпеї.

З найбільшими труднощами в питанні відкриття зіткнуться театри, кінозали та інші установи культури з обмеженим простором.

"Але ми запевняємо, що жоден театр, кінотеатр, артист не буде забутий. Ми виділяємо спеціальні фонди для їхньої підтримки", - зазначив міністр.

За його словами, уряд Італії готовий підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами. Їм, як повідомив Франческіні, будуть надаватися субсидії (до € 500 на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни.

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При цьому говорити про в'їзд в Італію туристів з інших країн поки передчасно, заявив він.

"[Відкриття кордонів] буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави. Міжнародного туризму в цьому році не буде", - вважає міністр.

Італія (1587) карантин (18172) Конте Джузеппе (23) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Даже в Италии, где был конец света по понятиям нашей власти, выходят с карантина.
Уже открыты магазинчики, школы, детсады, работает транспорт в Австрии, Дании, Норвегии,соседних Словакии, Чехии, Польше...
И только наша истеричная власть готова пожизненно держать карантин и ещё усиливать его, власти это понравилось... что бы окончательно угробить экономику, Украину, людей...
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26.04.2020 17:51 Відповісти
+6
Помиляєтесь, ЗЕвлада не істерична: вона антиукраїнська та антинародна
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26.04.2020 17:58 Відповісти
+2
В центре Парижа на Монмартр сидят в кафешке три популиста...Макрон Конте и Зеля..
Вот я в Париже сжег Нотр-дам-де Пари,мне слава и почет.говорит Макрон..
А я вот в Италии,говорит Конте,позвал плешивого Хмыря РАБссии спасти итальянцев от соплей китайских,мне почет и уважуха
А я в Украине,говорит Зеля,загнал в СТОЙЛО 73% стадо баранов...слушаются...
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26.04.2020 18:02 Відповісти
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Е,ні! Тримайтеся,до переможного закінчення пандемії.
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26.04.2020 17:51 Відповісти
Даже в Италии, где был конец света по понятиям нашей власти, выходят с карантина.
Уже открыты магазинчики, школы, детсады, работает транспорт в Австрии, Дании, Норвегии,соседних Словакии, Чехии, Польше...
И только наша истеричная власть готова пожизненно держать карантин и ещё усиливать его, власти это понравилось... что бы окончательно угробить экономику, Украину, людей...
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26.04.2020 17:51 Відповісти
Помиляєтесь, ЗЕвлада не істерична: вона антиукраїнська та антинародна
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26.04.2020 17:58 Відповісти
По крайней мере в Чехии продлили все ограничения,полчаса назад разговаривал с дочкой.
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26.04.2020 17:59 Відповісти
Слава Богу, психоз у Європі та США закінчується. А нам доведеться таки виходити на протести, інакше зєлюки карантінитимуть нас довіку.
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26.04.2020 21:22 Відповісти
Контэ- наш президент!-Все чмошники!
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26.04.2020 17:51 Відповісти
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26.04.2020 17:58 Відповісти
В центре Парижа на Монмартр сидят в кафешке три популиста...Макрон Конте и Зеля..
Вот я в Париже сжег Нотр-дам-де Пари,мне слава и почет.говорит Макрон..
А я вот в Италии,говорит Конте,позвал плешивого Хмыря РАБссии спасти итальянцев от соплей китайских,мне почет и уважуха
А я в Украине,говорит Зеля,загнал в СТОЙЛО 73% стадо баранов...слушаются...
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26.04.2020 18:02 Відповісти
Ти, схоже, належиш до 8% виду рідкісних "неслухняних" баранів, які живляться виключно чоколадками
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26.04.2020 18:47 Відповісти
Кто же начинает работать на "Майские"? Варвары
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26.04.2020 18:03 Відповісти
Италия запускает производства потому что даже у такой богатой страны заканчивается запас прочности и придется или ущемлять свой народ или запускать производства.Это вам не Украина где запас прочности состоит из ущемления и терпения народа.
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26.04.2020 18:05 Відповісти
не рановато ли?... не было бы второй волны в Италии. все таки суточный прирост пока что тысячи а не сотни.
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26.04.2020 18:55 Відповісти
Промисловість відновить роботу 4 травня, - прем'єр Італії Конте розповів про план виходу країни з карантину - Цензор.НЕТ 2188
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26.04.2020 19:20 Відповісти
 
 