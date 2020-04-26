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Новини Коронавірус і карантин
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Прем'єр Великої Британії Джонсон повністю відновився після коронавірусу і з понеділка повернеться до роботи

Прем'єр Великої Британії Джонсон повністю відновився після коронавірусу і з понеділка повернеться до роботи

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон в понеділок, 27 квітня, повернеться до роботи після перенесеної коронавірусної хвороби.

Про це повідомив прессекретар Джонсона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"55-річний Джонсон повернеться до роботи в уряді на тлі економічних наслідків обмежень, спрямованих на стримування поширення вірусу, а також зростання кількості померлих", - описує агентство ситуацію, в яку повертається прем'єр.

У Великій Британії від початку пандемії COVID-19 захворіло понад 148 тисяч осіб, померло від цієї хвороби понад 20 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єра Великої Британії Джонсона, що перехворів на COVID-19, виписали з лікарні

Джонсон захворів на коронавірус 27 березня. 5 квітня його госпіталізували, на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений в звичайну палату.

12 квітня Джонсона виписали з лікарні, і він відправився відновлювати сили в офіційну резиденцію за містом.

Велика Британія (5663) карантин (18172) Джонсон Борис (584) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


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Топ коментарі
+9
Порядочный человек - Джонсон.
Он не истерил, не боялся не прятался в бункере как пуйло или Зеля.
Он был со своим народом.
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26.04.2020 17:53 Відповісти
+7
Чуваку просто повезло, что все места в больницах Лондона не заняты кацапскими попами
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26.04.2020 17:57 Відповісти
+2
Я,когда то писал и ставил 101% шо Боря выздороеет.Жаль не выиграл.Я даже мог поставить1000 ,и выиграл бы.
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26.04.2020 17:57 Відповісти
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Порядочный человек - Джонсон.
Он не истерил, не боялся не прятался в бункере как пуйло или Зеля.
Он был со своим народом.
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26.04.2020 17:53 Відповісти
Чуваку просто повезло, что все места в больницах Лондона не заняты кацапскими попами
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26.04.2020 17:57 Відповісти
точно, также он не принял никаких мер, чтоб избежать множество смертей от корона вируса в Великобритание при том заявил, мол брексит был важнее обьявление мер осторожности для населения, да и нет ответа на вопрос - был ли он действительно больной или ....
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26.04.2020 17:59 Відповісти
аналізи в студію!
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26.04.2020 17:56 Відповісти
Довго думав?
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26.04.2020 18:17 Відповісти
дай вгадаю: ти - довгодум?
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26.04.2020 18:19 Відповісти
Що тут гадати, відразу видно що ти недодум.
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26.04.2020 18:21 Відповісти
тобі видно мою відразу до тебе?
а я так ретельно її переховував...
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26.04.2020 18:22 Відповісти
Ти взагалі-то здатний розуміти що пишеш?
Яке відношення має до тебе прем'єр Британії? З якого перепою тобі хтось повинен викладувати аналізи? Ти хто такий? Свої аналізи опублікуй якщо нічим зайнятись.
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26.04.2020 18:25 Відповісти
та я і так бачу, що ти довбень, нашо було ту всю муйню писати?
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26.04.2020 18:26 Відповісти
Ой лишенько, звідки такі тільки беруться?
Муйню ти пишеш і впираєшся, а впертістю знаєш хто виділяється?
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26.04.2020 18:29 Відповісти
ти?
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26.04.2020 18:30 Відповісти
Продовжуй.
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26.04.2020 18:31 Відповісти
а взагалі, пригар гудка зараховується
це ж яким треба бути довбнем, щоб так бомбануло на рівному місці!
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26.04.2020 18:39 Відповісти
Тобі скільки років? Спермо-токсікоз зашкалює?

Подумай що пишеш і більше дурниць не пиши.
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26.04.2020 18:54 Відповісти
Я,когда то писал и ставил 101% шо Боря выздороеет.Жаль не выиграл.Я даже мог поставить1000 ,и выиграл бы.
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26.04.2020 17:57 Відповісти
95% зараженных выздоравливают от короновируса
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26.04.2020 18:11 Відповісти
Никто не выздоравливает в полной мере, это фэйк. Легкие уже поражены, работают плохо, при больших нагрузках человеку может не хватать воздуха. Вирус находится в организме как и прежде, много случаев повторного заболевания
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26.04.2020 19:22 Відповісти
Давай еще про бесплодие у мужчин.
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26.04.2020 22:23 Відповісти
Бориса обвинили в том что вместо подготовки к эпидемии он развлекался с любовницей. Британия оказалась чуть-ли не самой худшей страной по подготовленности врачей к пандемии.

Sunday Times «Коронавирус: 38 дней сомнамбулического похода Британии к катастрофе».
Борис Джонсон в январе и феврале пропустил сразу пять экстренных заседаний чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на которых обсуждались вопросы борьбы с вирусом и обеспечения британских врачей защитными средствами для работы в условиях эпидемии.
«Лишь 2 марта - спустя пять недель - Джонсон пришел на встречу COBRA по коронавирусу. Но тогда уже было, пожалуй, слишком поздно: вирус уже проник в наши аэропорты, поезда, на наши рабочие места и к нам домой. Британия шла навстречу одной из самых тяжелых инфекций одного из самых страшных вирусов столетия»,- указывали журналисты Sunday Times, отмечая:
в тот момент, когда страна готовилась к удару вируса и переживала масштабное наводнение, премьер-министр перетасовывал свой кабинет, завершал процесс выхода страны из ЕС, а затем вместе с невестой отправился отдохнуть в загородный дом.
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26.04.2020 18:07 Відповісти
Правильно делал.
В Британии короновирусом за два месяца заразилось 0,03 % населения.
Это эпидемия?
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26.04.2020 18:10 Відповісти
А какие власти вообще когда-нибудь волновали люди? Их все равно миллионы. Тут главное престиж. Зачем запирать целые страны на карантин из-за каких-то десятых доли процента? Волнуются только за имидж. А Великобритания просто опозорилась.
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26.04.2020 18:16 Відповісти
Да-да. А Комаровский пел о том что в конце марта о коронавирусе вообще забудут.
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26.04.2020 18:38 Відповісти
https://censor.net/user/211975 а в Украине какой процент? )))))))) Это эпидемия? )
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26.04.2020 18:54 Відповісти
А з політиків чи багатіїв ніхто і не помер...
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26.04.2020 18:11 Відповісти
спонсор Трампа https://fakty.com.ua/ru/svit/20200413-milyarder-stenli-chera-z-nyu-jorku-pomer-vid-koronavirusu/ Миллиардер Стэнли Чера из Нью-Йорка умер от коронавируса
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26.04.2020 18:38 Відповісти
точно знаешь что от короны? )))
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26.04.2020 18:53 Відповісти
написано
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26.04.2020 20:53 Відповісти
написано с симптомами ))
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26.04.2020 21:13 Відповісти
ну я не думаю, что ему не сделали тест
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26.04.2020 21:23 Відповісти
78-летний нью-йоркский застройщик был госпитализирован 24 марта с симптомами Covid-19
А симптомы какие? Результаты тестов на вирускороны есть? )))
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26.04.2020 18:56 Відповісти
ну ему же наверное делали тест
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26.04.2020 20:54 Відповісти
статью прочти )) Тебя пытаются всеми силами убедить насколько страшен этот вирус.
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26.04.2020 21:11 Відповісти
написано, он коронавируса.
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26.04.2020 21:24 Відповісти
Чудны дела твои, Господьни!
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26.04.2020 18:13 Відповісти
Ну, слава Богу!
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26.04.2020 18:39 Відповісти
Рекламная компания вирусаВкороне завершилась успешно ))))))))))))))
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26.04.2020 18:52 Відповісти
Борька держи кардан !!!!!
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26.04.2020 18:53 Відповісти
Раздули типа он лежал в обычной больнице как простой смертный Больница-то обычная, вот только палата не обычная и персонал его обслуживающий состоял из лучших врачей UK, которые сидели круглосуточно возле его первые сутки. В отделение где он лежал кроме них никого не пускали. Прежним он не будет уже после этой болезни, это факт
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26.04.2020 19:29 Відповісти
 
 