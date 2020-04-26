Прем'єр Великої Британії Джонсон повністю відновився після коронавірусу і з понеділка повернеться до роботи
Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон в понеділок, 27 квітня, повернеться до роботи після перенесеної коронавірусної хвороби.
Про це повідомив прессекретар Джонсона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"55-річний Джонсон повернеться до роботи в уряді на тлі економічних наслідків обмежень, спрямованих на стримування поширення вірусу, а також зростання кількості померлих", - описує агентство ситуацію, в яку повертається прем'єр.
У Великій Британії від початку пандемії COVID-19 захворіло понад 148 тисяч осіб, померло від цієї хвороби понад 20 тисяч.
Джонсон захворів на коронавірус 27 березня. 5 квітня його госпіталізували, на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений в звичайну палату.
12 квітня Джонсона виписали з лікарні, і він відправився відновлювати сили в офіційну резиденцію за містом.
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Он не истерил, не боялся не прятался в бункере как пуйло или Зеля.
Он был со своим народом.
а я так ретельно її переховував...
Яке відношення має до тебе прем'єр Британії? З якого перепою тобі хтось повинен викладувати аналізи? Ти хто такий? Свої аналізи опублікуй якщо нічим зайнятись.
Муйню ти пишеш і впираєшся, а впертістю знаєш хто виділяється?
це ж яким треба бути довбнем, щоб так бомбануло на рівному місці!
Подумай що пишеш і більше дурниць не пиши.
Sunday Times «Коронавирус: 38 дней сомнамбулического похода Британии к катастрофе».
Борис Джонсон в январе и феврале пропустил сразу пять экстренных заседаний чрезвычайного правительственного комитета COBRA, на которых обсуждались вопросы борьбы с вирусом и обеспечения британских врачей защитными средствами для работы в условиях эпидемии.
«Лишь 2 марта - спустя пять недель - Джонсон пришел на встречу COBRA по коронавирусу. Но тогда уже было, пожалуй, слишком поздно: вирус уже проник в наши аэропорты, поезда, на наши рабочие места и к нам домой. Британия шла навстречу одной из самых тяжелых инфекций одного из самых страшных вирусов столетия»,- указывали журналисты Sunday Times, отмечая:
в тот момент, когда страна готовилась к удару вируса и переживала масштабное наводнение, премьер-министр перетасовывал свой кабинет, завершал процесс выхода страны из ЕС, а затем вместе с невестой отправился отдохнуть в загородный дом.
В Британии короновирусом за два месяца заразилось 0,03 % населения.
Это эпидемия?
А симптомы какие? Результаты тестов на вирускороны есть? )))