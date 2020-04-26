Прем'єр Великої Британії Джонсон повністю відновився після коронавірусу і з понеділка повернеться до роботи

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон в понеділок, 27 квітня, повернеться до роботи після перенесеної коронавірусної хвороби.

Про це повідомив прессекретар Джонсона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"55-річний Джонсон повернеться до роботи в уряді на тлі економічних наслідків обмежень, спрямованих на стримування поширення вірусу, а також зростання кількості померлих", - описує агентство ситуацію, в яку повертається прем'єр.

У Великій Британії від початку пандемії COVID-19 захворіло понад 148 тисяч осіб, померло від цієї хвороби понад 20 тисяч.

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Джонсон захворів на коронавірус 27 березня. 5 квітня його госпіталізували, на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. 6 квітня канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії. Там прем'єр-міністр Великої Британії провів 2 ночі, після чого був переведений в звичайну палату.

12 квітня Джонсона виписали з лікарні, і він відправився відновлювати сили в офіційну резиденцію за містом.