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Новини
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Польща запідозрила Росію в кібератаці на головну військову академію країни: "Має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля"

Польща запідозрила Росію в кібератаці на головну військову академію країни:

Польща заявила, що постраждала від складної операції з дезінформації, спрямованої на ослаблення польсько-американських відносин - ймовірно, за операцією стоїть Росія.

Про це заявив представник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Жарин сказав, що Польща продовжує розслідування і поки не має остаточних доказів того, що напад був координований Росією. Але він зазначив, що інформаційна атака має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має надати Україні підтримку в боротьбі з коронавірусом, - глава МЗС Польщі Чапутович

Мова йде про напад на веб-сайті Інституту військових досліджень у Варшаві, військової академії, яка готує польських військових лідерів. Жарин зазначив, що на сайті був опублікований підроблений лист від імені ректора, у якому містився заклик до польських солдатів боротися з "американською окупацією".

Повідомлення листа було опубліковано на новинних порталах, в тому числі на одному, відомому пропагандою дезінформації.

"Зміст листа відповідав основному наративу, який російська пропаганда постійно просуває проти Польщі та США", - заявив Жарин.

За його словами, польська влада вважає, що метою цих атак є сіяти інформаційний хаос, підривати моральний дух польськи солдатів і розпалювати антиамериканські настрої.

Він стверджує, що Кремль намагається використати кризу з коронавірусом, щоб звільнитися від міжнародної ізоляції і переконати Захід скасувати санкції, введені через агресію проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакери активізувалися і маскують атаки під інформацію про пандемію COVID-19, - кіберполіція

дезінформація (343) Польща (8629) росія (66080) США (23417) хакер (1361) фейк (749)


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Топ коментарі
+4
Несколько чемоданов с газпромовскими деньгами и в Польше сразу догадаются что кибер атаку совершили потомки бандеровцев.
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26.04.2020 18:01 Відповісти
+4
На Цензорі з боку росії теж є коментатори, які розповсюджують брехню з метою розбрату і дестабілізації. Методи у них однакові.
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26.04.2020 18:05 Відповісти
+2
Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля" - Цензор.НЕТ 7556
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26.04.2020 18:32 Відповісти
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Несколько чемоданов с газпромовскими деньгами и в Польше сразу догадаются что кибер атаку совершили потомки бандеровцев.
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26.04.2020 18:01 Відповісти
Не суди по себе, в Польше достаточно негативно относятся к российским пропагандистским атакам. И действуют достаточно последовательно, в отличии от НеЛоха.
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27.04.2020 01:29 Відповісти
аналогичные призывы бороться с карантином и самоизоляцией в Украине, постоянно звучать и на цензоре ))) совпадение? )
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26.04.2020 18:01 Відповісти
Ляхи,падлюки,а ви помните как гоняли вместе з москалями Жализняка и Гонту?
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26.04.2020 18:01 Відповісти
http://piccash.net/58450/1031571/ Тут також цікаве пишуть
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26.04.2020 18:01 Відповісти
На Цензорі з боку росії теж є коментатори, які розповсюджують брехню з метою розбрату і дестабілізації. Методи у них однакові.
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26.04.2020 18:05 Відповісти
це правда..тільки для цензора дискусія важливіше..
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26.04.2020 18:17 Відповісти
Главная угроза рашки - пшеки))) Ну гы-гы 3 раза!
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26.04.2020 18:19 Відповісти
Трампнаш милостиво позволил заменить намордник шарфом, но на всякий случай пригнал в гавань Нью Йорка нефтяной танкер с красным крестом, дав понять, что все недоумевающие станут бесплатными пассажирами и когда трюм будет полон, отправятся в круиз осмотреть место, где лежит Титаник. Тут рядом. Макароныч честно носил намордник и радовался..Сложнее с ВВП. Тупин дал каждому почувствовать себя Макроном, ходить в намордниках и радоваться, НО САМ МАСКУ НЕ НОСИТ.
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26.04.2020 18:29 Відповісти
Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля" - Цензор.НЕТ 7556
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26.04.2020 18:32 Відповісти
Польща запідозрила Росію в кібератаці на головну військову академію країни: "Має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля" - Цензор.НЕТ 7550
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26.04.2020 18:56 Відповісти
 
 