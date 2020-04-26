УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8772 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
914 14

Від початку доби найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції, застосовували заборонені 82-мм міномети: втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції, застосовували заборонені 82-мм міномети: втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ сім раз порушили режим припинення вогню від початку поточної доби за станом на 17:00.

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 26 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з озброєння БМП-2, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а із зенітної установки ЗУ-23-2 – поруч з Широкиним.
По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог застосував міномет 82-го калібру. Оборонців Новотроїцького російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Старогнатівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Під час обстрілів противника наші захисники проявили мужність та витримку. Об’єднані сили рішуче відповіли на усі вогневі провокації окупантів, змусивши їх повернутись до дотримання режиму "тиші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін 82-го калібру по наших захисниках неподалік Новотошківського.
Проти наших захисників поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував гранатомети різних систем, зенітне озброєння, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
Наші підрозділи повністю дотримуються мирних зобов’язань. Разом з тим, за потреби, вживають рішучих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців Об’єднаних сил.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - підсумували в пресцентрі ОС.

Від початку доби найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції, застосовували заборонені 82-мм міномети: втрат немає, - пресцентр ОС 01
Від початку доби найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції, застосовували заборонені 82-мм міномети: втрат немає, - пресцентр ОС 02
Від початку доби найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції, застосовували заборонені 82-мм міномети: втрат немає, - пресцентр ОС 03

обстріл (29206) Донбас (22357) найманці рф (2065) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9866
показати весь коментар
26.04.2020 18:15 Відповісти
+5
квартал атамстит обов'язатєльно...в скайпе.
показати весь коментар
26.04.2020 18:19 Відповісти
+5
Мириться хотят, факт. Зеля, отводи войска...
показати весь коментар
26.04.2020 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9866
показати весь коментар
26.04.2020 18:15 Відповісти
квартал атамстит обов'язатєльно...в скайпе.
показати весь коментар
26.04.2020 18:19 Відповісти
Ты с дивана поможешь! Осталось только тапки найти...
показати весь коментар
26.04.2020 18:23 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2020 18:45 Відповісти
опять гыдота онлайн..
показати весь коментар
26.04.2020 18:56 Відповісти
да не может такого быть, чтоб добролюбивые сепары стреляли. вот еслиб жахнули хоть в один крузак ОБСЕ. вот тогда поверил бы и весь мир и оон поверилиб. задолбали уже выражать свое беспокойство
показати весь коментар
26.04.2020 18:22 Відповісти
Как же так? А ведь репортаж из шоколадного глаза пуйла ,который вел оманский ишак был о мире дружбе и жвачке.
показати весь коментар
26.04.2020 18:25 Відповісти
постреливают? (как говорил один... деятель... нашей современности)
гори-палай вата, що закликала в наш дім чугого солдата !!!
показати весь коментар
26.04.2020 18:29 Відповісти
Мириться хотят, факт. Зеля, отводи войска...
показати весь коментар
26.04.2020 18:35 Відповісти
С начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2029
показати весь коментар
26.04.2020 18:36 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!!!

Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляС начала суток наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции, применяли запрещенные 82-мм минометы: потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9219
показати весь коментар
26.04.2020 18:46 Відповісти
Нужно отводить, ато опять с миномёта добивают. Кстати, 82мм вроде не запрещены были
показати весь коментар
26.04.2020 19:02 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
показати весь коментар
26.04.2020 19:46 Відповісти
 
 