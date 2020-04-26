Від початку доби найманці РФ сім разів обстріляли українські позиції, застосовували заборонені 82-мм міномети: втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ сім раз порушили режим припинення вогню від початку поточної доби за станом на 17:00.

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 26 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з озброєння БМП-2, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Лебединського, а із зенітної установки ЗУ-23-2 – поруч з Широкиним.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Богданівки ворог застосував міномет 82-го калібру. Оборонців Новотроїцького російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Старогнатівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Під час обстрілів противника наші захисники проявили мужність та витримку. Об’єднані сили рішуче відповіли на усі вогневі провокації окупантів, змусивши їх повернутись до дотримання режиму "тиші".

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін 82-го калібру по наших захисниках неподалік Новотошківського.

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував гранатомети різних систем, зенітне озброєння, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Наші підрозділи повністю дотримуються мирних зобов’язань. Разом з тим, за потреби, вживають рішучих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців Об’єднаних сил.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - підсумували в пресцентрі ОС.





