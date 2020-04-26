Росія з політичних мотивів утримує 120 громадян України, - МЗС наполягає на посиленні санкцій проти РФ

Незаконна заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму має стати приводом для посилення тиску на Росію як країну-окупанта.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло 4 роки від заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Пізніше вища судова інстанція держави-окупанта підтримала це незаконне рішення.

Заборона вищого представницько-виконавчого органу кримських татар окупаційною владою стала черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, виявом расової дискримінації, елементом масштабної кампанії залякувань і переслідувань незгодних з окупацією півострова та фіктивними результатами так званого "референдуму" від 16 березня 2014 року, організованого фактично під дулами автоматів окупаційних військ і визнаного незаконним світовим співтовариством.

На сьогодні у рамках триваючих репресій проти незгодних, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією з політичних мотивів на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Протягом останніх півроку окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги та зібрання" членам Меджлісу кримськотатарського народу, активістам кримськотатарского національного руху, зокрема Еміне Авамілевій, Абдурешиту Джеппарову та іншим активістам.

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Забороною Меджлісу Росія порушила фундаментальні норми права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також право корінного народу України, Криму на представництво і самоврядування, яке надається Декларацією про права корінних народів ООН, ухваленою 13 вересня 2007 року.

Порушення норм міжнародного права Росією стосовно кримських татар розглядаються зараз також і Міжнародним Судом ООН, який 19 квітня 2017 року своїм Наказом серед іншого зобов’язав Росію "утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс".

Росія свідомо ігнорує цей припис Наказу МС ООН вже протягом трьох років. Питання невиконання Росією Наказу буде розглядатись Міжнародним Судом ООН вже під час розгляду справи по суті.

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У цьому зв’язку закликаємо світову спільноту продовжувати чинити тиск щодо Росії та посилювати санкції з метою забезпечення виконання Наказу МС ООН та припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму", - зазначається в заяві.