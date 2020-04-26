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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 10 тисяч людей хворіють на COVID-19 у Білорусі, Лукашенко пояснює відсутність карантину небажанням потрапити в економічну залежність

Понад 10 тисяч людей хворіють на COVID-19 у Білорусі, Лукашенко пояснює відсутність карантину небажанням потрапити в економічну залежність

Станом на 26 квітня в Білорусі зареєстровано 10 463 випадки захворювання на COVID-19, 72 людини померли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, тільки за минулу добу зафіксували 873 випадки.

Водночас, у країні не введено карантинні заходи. 26 квітня, пише БЕЛТА, під час спілкування з жителями Наровлянського району президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому прийняв рішення не зупиняти економіку: "Зупинили економіку, все зупинили, припустимо. Хто швидше підніметься - той, хто друкує долари, у кого є ресурси - газ, нафта та інше. Або той же Китай, який володіє економічною міццю. А решта де будуть?".

За його словами, наслідки в такому разі могли б привести до сильної залежності або ж фактично підпорядкування багатим і сильним державам. "Тому мною було прийнято рішення економіку не зупиняти. Підприємства мають працювати", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глава держави зазначив, що навіть багаті європейці зараз вже почали скасовувати карантинні заходи, незважаючи на те, що питання з пандемією не знято з порядку денного. "Цей коронавірус показав, хто є хто. Подивіться: Євросоюз, багаті та інші, і кожен зашився в своїй шкаралупі, і один одному не могли допомогти. Тому і люди будуть після цього інші й, напевно, світ зміниться".

За інформацією Громадського радіо, 25 квітня тисячі білорусів взяли участь у загальнонаціональному суботнику. Працюючи групами, громадяни саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях у межах щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР.

Водночас, 26 квітня в Бресті білоруси провели акцію протесту проти бездіяльності влади в розпал епідемії. Трохи більше 200 людей вийшли на центральну площу в костюмах смерті з косами. Учасники заявили, що три проблеми знищують білоруську націю при Олександрі Лукашенку: невирішені наслідки аварії на ЧАЕС, шкідливе виробництво в межах міст та бездіяльність влади під час епідемії коронавірусу.

Білорусь (7969) карантин (18172) Лукашенко Олександр (2661) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Это не пневмония или грипп,корона более заразна.Вся проблема-в нагрузке на медицину-при большом кол-ве заболевших не справяться,многим помочь не смогут.Если заболевание пройдет плавно,с небольшим количеством заболевших(для этого карантин и самоизоляция)-то ничего критического.При огромном потоке заболевших-коллапс.
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26.04.2020 19:23 Відповісти
+17
ну хватит уже рассказывать эту хрень про "обычный грипп" Это могло проканать в феврале. максимум в марте, но не теперь. Каждый день появляется дежурный бот-провокатор и начинает свои поучения. Паучай своих паучат. Обычный грипп! Только смертность в 50 раз выше.
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26.04.2020 19:34 Відповісти
+13
Хрень про "обычный грипп" уже многократно был опровергнут мировым научным сообществом, нашими медиками/вирусологами и всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине. Эти фейки, кстати, распространяет паРаша, что уже озвучивалось Западом. И делает это паРаша, чтобы посеять хаос в мире, чтобы дебилы требовали "дать им работать", не соблюдали меры предосторожности, чтобы каждая страна превратилась в Италию или США, с 3 000 умерших за день.... Отсюда выплывает вопрос: ты рашистский бот или просто идиот?
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26.04.2020 19:44 Відповісти
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Около 450 млн человек заболевают пневмонией в мире каждый год, около 4-7 млн случаев болезни заканчиваются летальным исходом.
То есть задолго до коронавируса ежедневно умирали 15-20 тысяч людей от пневмонии (которая является наиболее частым осложнением гриппа и ОРВИ), и это абсолютно никого не волновало.
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26.04.2020 19:00 Відповісти
А кого волновало что вымирает каждый день в Украине по 500 душ?(не путать с умирают)
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26.04.2020 19:09 Відповісти
вот именно, политикам плевать на людей, а люди все равно верят, что политики делают все для того, чтобы кого-то там спасти от коронавируса
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26.04.2020 19:12 Відповісти
В жовтні 2009-січні210 рр. свинячим грипом в україні захворіли 3 млн. людей. 345 тис були шпиталізовані. 1125 - померли. І НІХТО, СУКИ ПАНІКЕРСЬКІ, НЕ КАРАНТІНИВ ЛЮДЕЙ!!!
Все правильно робить лукашенко. І шведська влада також. Ідіть нафуй зі своїм дурантіном!!!
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27.04.2020 06:40 Відповісти
Это не пневмония или грипп,корона более заразна.Вся проблема-в нагрузке на медицину-при большом кол-ве заболевших не справяться,многим помочь не смогут.Если заболевание пройдет плавно,с небольшим количеством заболевших(для этого карантин и самоизоляция)-то ничего критического.При огромном потоке заболевших-коллапс.
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26.04.2020 19:23 Відповісти
приведите, пожалуйста, исследование с подтверждением того, что коронавирус заразнее гриппа
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26.04.2020 19:26 Відповісти
ну хватит уже рассказывать эту хрень про "обычный грипп" Это могло проканать в феврале. максимум в марте, но не теперь. Каждый день появляется дежурный бот-провокатор и начинает свои поучения. Паучай своих паучат. Обычный грипп! Только смертность в 50 раз выше.
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26.04.2020 19:34 Відповісти
слєпой, увідєв ето дєло, глухому на ухо шепнул, нємой васклікнул "караул"
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26.04.2020 19:50 Відповісти
Иван , а че не в 500 , или 5000
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26.04.2020 20:02 Відповісти
Ты и цифры 50 не осилил, прихожанин ФСБ ПЦ.
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26.04.2020 22:26 Відповісти
Это для родителей и бабушек с дедушками, а моложе - раз в 20 и то, от уровня медицины и дисциплины людей зависит.
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26.04.2020 22:27 Відповісти
Брехня, 450 млн це приблизно кожен 14-й житель землі, та ще й щороку. Не хворіють на пневмонії так масово і часто.
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26.04.2020 19:23 Відповісти
можете опровергнуть другой статистикой со ссылкой, желаю удачи
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26.04.2020 19:25 Відповісти
У вашому повідомленні я теж не бачу пруфлінку щодо 450 млн
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26.04.2020 19:28 Відповісти
вот это щас человек всё бросит и будет тебе искать статистику. Не нужна тут никакая статистика. Нужны знания по математике за 2-ой класс и капля здравого смвсла.
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26.04.2020 19:51 Відповісти
Хрень про "обычный грипп" уже многократно был опровергнут мировым научным сообществом, нашими медиками/вирусологами и всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к медицине. Эти фейки, кстати, распространяет паРаша, что уже озвучивалось Западом. И делает это паРаша, чтобы посеять хаос в мире, чтобы дебилы требовали "дать им работать", не соблюдали меры предосторожности, чтобы каждая страна превратилась в Италию или США, с 3 000 умерших за день.... Отсюда выплывает вопрос: ты рашистский бот или просто идиот?
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26.04.2020 19:44 Відповісти
" In Europa sind innerhalb von vier Wochen Zehntausende Menschen mehr gestorben als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Bei den über 65-Jährigen lag die sogenannte Übersterblichkeit bei fast 50.000 Personen " -- В Европе в течение четырех недель умерло на десяток тысяч людей больше , чем за тот же период в предыдущие годы. Так называемый показатель чрезмерной смертности среди людей старше 65 лет составил почти 50 000 человек.​
" Die jüngsten Angaben zur sogenannten Übersterblichkeit in 24 europäischen Staaten zeigen, wie drastisch die Zahl der Toten zwischen dem 16. März bis zum 12. April in Europa zugenommen hat. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Menschen, die älter sind als 65: Die Übersterblichkeit lag https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ Angaben von EuroMomo (European Mortality Monitoring) zufolge in den ausgewerteten europäischen Staaten bei fast 50.000 Personen innerhalb von vier Wochen. Das heißt, in diesen vier Kalenderwochen sind Zehntausende Menschen über 65 Jahre mehr gestorben als sonst durchschnittlich in diesem Zeitraum." -- Последняя информация о так называемой чрезмерной смертности в 24 европейских странах показывает, насколько резко возросло число смертей в Европе в период с 16 марта по 12 апреля. Развитие особенно драматично среди людей старше 65 лет. По данным EuroMomo (Европейский мониторинг смертности), уровень смертности в оцениваемых европейских странах в течение четырех недель составлял почти 50 000. Это означает, что за эти четыре календарных недели десятки тысяч людей старше 65 лет умерли больше, чем в среднем за этот период.
Сравнительная таблица смертности за 12,13, 14, 15 календарные недели ( 2017, 2019, 2020 ) дана в ссылке.

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-******************-101.html


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26.04.2020 19:59 Відповісти
Треба ще знати скільки з 10 000 інфікованих таких, які потребують госпіталізації.
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26.04.2020 19:02 Відповісти
Тут вопрос скорее в другом. Сделано порядка 150тыс. тестов в Беларуси с населением около 10млн. и 90тыс. в сорокамиллионной Украине. Дальше считайте сами.. Ни разу не являюсь поклонником Лукашенко, но в этой ситуации он похоже прав. По крайней мере хочется на это надеятся. В конечном итоге время покажет, чья стратегия более правильная
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26.04.2020 19:34 Відповісти
Але це не відповідь на моє питання, бо не можна визначити навантаження лікарень.
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26.04.2020 19:38 Відповісти
Пока справляемся.
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26.04.2020 19:45 Відповісти
карантин введуть, коли ескаватори не справлятимуться з риттям на трупики
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26.04.2020 19:52 Відповісти
1. Большая доля тестов, сделаных в Беларуси - российского пр-ва, их качество критиковал даже сам Лукашенко.
2. Тесты проводят обычно у тех, кто контактировал с больным. У 10 тыс заболевших в Беларуси контактов несколько больше, чем у 8,5 твс в Украине. И число миллионов вне их круга контактов на это не влияет.
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26.04.2020 20:15 Відповісти
Зачем эта информация Василию Алибабаевичу? Он же глуп, как пробка!
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26.04.2020 20:37 Відповісти
Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость - Цензор.НЕТ 7407
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26.04.2020 19:03 Відповісти
Нужно провести контрольный тест 10 тыс по правилам соцопроса (по всем репрезентативным параметрам) и тогда будет реальная картина распространения инфекции в масштабах страны!
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26.04.2020 19:05 Відповісти
Для Украины более точный контрольный тест будет из 40-42 тыс. проб из расчета 1 к 1000 (из репрезентативной и случайно выбранной группы)!
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26.04.2020 19:12 Відповісти
при всеобщем тестированния любого объекта (корабля, общежития, жилого дома, больницы), города, области/штата/провинции, страны будет получен положительный результат у 10-20% всех протестированных

примеры: общежитие в Киевской области, круизный лайнер diamond Princess, американский авианосец "Теодор Рузвельт", Украина, Киев, Германия, Швейцария

интересно, скоро до людей дойдет, что коронавирус действительно сидит в каждом 5 или 10м человеке наподобие того, как герпес сидит в 80-90% населения Земли
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26.04.2020 19:05 Відповісти
А как же отрицательный результат теста при выписке?
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26.04.2020 20:17 Відповісти
250 человек вышло с протестами.жидковато.претензии слабоваты.про батьку с его отношением к пандемии все уже сказано.увидим скоро.насколько он прав .
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26.04.2020 19:09 Відповісти
Так сегодня годовщина Чернобыля, иначе вообще никто не вышел бы..
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26.04.2020 19:38 Відповісти
Белорусь догоняет поляков, которых эпидемия уже идет на спад. Их ожидает что-то ужасное.
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26.04.2020 19:10 Відповісти
Идиот
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26.04.2020 19:11 Відповісти
Лукашенко прав в одном-выиграет тот кто штампует$(ФРС).Может им эта Корона и выгодна.
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26.04.2020 19:27 Відповісти
В белоруссии трупы сжигают , а с родственников берут подписку о неразглашении.
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26.04.2020 19:13 Відповісти
Бабы еще нарожают (с)
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26.04.2020 19:39 Відповісти
Это правда? Значит, их гораздо больше, чем 10 тысяч?
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26.04.2020 19:47 Відповісти
В Минске вопросами захоронений занимается КУП «Спецкомбинат КБО», кроме того, госпредприятие оказывает ритуальные услуги, к нему же относится единственный в стране крематорий. На сайте организации https://ritual-minsk.by/ochen-vazhno-poryadok-zahoroneniya-umershih-ot-koronavirusa висит объявление:
«Захоронения граждан, умерших от коронавируса, производятся только через кремацию в минском крематории, без процедуры прощания».
В Спецкомбинате КБО TUT.BY пояснили, что есть «инструкция Минздрава», по которой и действуют.
- Захоронить умершего с диагнозом «коронавирус» можно и в землю, запрета нет. Но нам рекомендовано Минздравом производить кремацию: в Минске есть единственный в стране крематорий, - говорит замдиректора предприятия Сергей Тур.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/679580.html

Откуда информация о подписке о неразглашении?
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26.04.2020 22:41 Відповісти
родственники у меня в Минске.
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27.04.2020 01:39 Відповісти
У Лукашенко нет даже приблизительного понимания, что государство без граждан это ни что.
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26.04.2020 19:16 Відповісти
Игорь у бацьки медицына получше нашей будет , и за граждан он более наших беспокоится ,
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26.04.2020 20:06 Відповісти
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26.04.2020 20:15 Відповісти
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26.04.2020 22:14 Відповісти
Лукашенко предоставил выбор, а не загнал всех насильно в дома, не лишил работы. Вот почему это всех так злит. Беларусь оказалось на самом деле свободной страной, а не фальшивой демократией. Всегда пытаются заклевать тех кто не поддался стадному инстинкту. Оставьте уже их в покое.
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26.04.2020 19:16 Відповісти
"Ситуация сложилась так, что в Украине продукты стоят в два раза дешевле, чем в Беларуси. Да и технику, одежду и другие промтовары покупать в Украине выгоднее, пишет https://www.depo.ua/ depo.ua со ссылкой на «https://www.kp.by/daily/26348.5/3230869/ Комсомольскую правду в Беларуси ».
Так, в минувшие выходные утром на границе на выезде из Беларуси стояли очереди из легковых машин, а вечером в воскресенье очереди на выезд из Украины достигали сотни авто.
Как сообщается, стоять приходилось больше часа. Багажники забиты до отказа."
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26.04.2020 19:24 Відповісти
На счёт того, что в 2 раза - брехня полная. 20-30% по некоторым позициям - это реально, и этого достаточно чтобы люди ездили на закупы.. В Европе это тоже сплошь и рядом происходит.
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26.04.2020 19:42 Відповісти
Пересекал два раза на автобусе перед эпидемией, в автобусе были почти все украинцы
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26.04.2020 19:56 Відповісти
Рашабот под чужим прокси, тебе туда
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26.04.2020 19:48 Відповісти
Более 10 тысяч человек болеют COVID-19 в Беларуси, Лукашенко объясняет отсутствие карантина нежеланием попасть в экономическую зависимость - Цензор.НЕТ 1275
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26.04.2020 19:17 Відповісти
Циплят по осени считают.
После эпидемии будем делать выводы,кто лучше справился.
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26.04.2020 19:26 Відповісти
это тот случай, когда циплят может не остаться.
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26.04.2020 19:34 Відповісти
Ни даждёшся
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26.04.2020 19:58 Відповісти
Сидят в своем доме взаперти под угрозой штрафа или даже уголовного дела, и поливают грязью белорусов которые спокойно могут пойти на работу, погулять. Это просто смешно.
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26.04.2020 19:33 Відповісти
это ты про себя в Корее?
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26.04.2020 19:35 Відповісти
Вот именно. Сейчас весь мир похож на Северную Корею. Кроме Беларуси и Швеции.
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26.04.2020 19:39 Відповісти
я про тебя лично
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26.04.2020 19:40 Відповісти
чего ты решил что в Украине все сидят взаперти?
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26.04.2020 19:41 Відповісти
Я из Киева.А ты где живешь?😂😂🌷
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26.04.2020 20:05 Відповісти
Коцапская блевотина?😄😄😄😄
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26.04.2020 20:07 Відповісти
Коцапский проксеныш,с фантомной болью за мышебратьями.Он в Корее был только в Ютубе😂
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26.04.2020 20:08 Відповісти
скоро они будут гулять преимущественно в один конец
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26.04.2020 19:37 Відповісти
В любом случае это будет их выбор, свободных людей, не баранов которых загнали по стойлам.
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26.04.2020 19:43 Відповісти
где ты видел выбор свободных людей? все заложники у больного дегенерата.
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26.04.2020 19:44 Відповісти
Рашабот,
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26.04.2020 20:10 Відповісти
Рашабот,
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26.04.2020 20:09 Відповісти
Расскажи - где гуляют, поверив непревзойдённому вирусологу - Лукашенко, я пойду посмотрю.
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26.04.2020 22:50 Відповісти
И значит нам нужна одна победа.
Одна за всех, мы за ценой не постоим.
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26.04.2020 19:35 Відповісти
бацька надеется что вирус сам по себе рассосется.
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26.04.2020 19:36 Відповісти
умысел у Луки Мудищева один, вирус рассосёт пенсионеров, что бы пенсии не платить!!
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26.04.2020 20:51 Відповісти
Он не надеется, он знает
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26.04.2020 22:11 Відповісти
Болеет там гораздо большее число людей, просто тесты практически не делают и люди многие скрывают болезнь из-за боязни, что их запишут в "прокаженные" со всеми вытекающими. Они и разносят вирус
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26.04.2020 19:37 Відповісти
Ну, если учесть тот факт, что население в Бульбаруси составляет примерно 2,5 населения Киева, а РЕАЛЬНЫЕ цифры заболевших/умерших в стране с диктатором-самодуром замалчиваются, то положение там у них действительно плачевное... Правильно сделают те белорусы, которые не будут хотя бы деток пускать в школы... Хотя самим идти работать до "откидывания копыт" и приносить заразу в дом.... Кароч, печаль....
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26.04.2020 19:56 Відповісти
Естественный отбор...
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26.04.2020 19:56 Відповісти
стренький став Лука, вже маразм накриває
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26.04.2020 20:05 Відповісти
По сути, в Беларуси мы видим смелый эксперимент. Посмотрим, что будет дальше.
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26.04.2020 21:21 Відповісти
А дальше будет то, что при приблизительно одинаковой смертности с Рашей и Украиной у них будет меньший спад в экономике
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26.04.2020 22:14 Відповісти
Ничего страшного ,, бабы ешё нарожают .

Понад 10 тисяч людей хворіють на COVID-19 у Білорусі, Лукашенко пояснює відсутність карантину небажанням потрапити в економічну залежність - Цензор.НЕТ 4952 . .
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26.04.2020 21:26 Відповісти
Если незя продать свою продукцию и незя купить комплектующие для производства То нет никакой экономики что и происходит, для полной картины почитайте белорусский сайты
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26.04.2020 22:27 Відповісти
В Швеции и Белоруссии карантинов нет. Никакой катастрофы с больницами нет. У нас правительство тоже уже это поняло и отменяет карантин.
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27.04.2020 00:39 Відповісти
 
 