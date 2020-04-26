Понад 10 тисяч людей хворіють на COVID-19 у Білорусі, Лукашенко пояснює відсутність карантину небажанням потрапити в економічну залежність
Станом на 26 квітня в Білорусі зареєстровано 10 463 випадки захворювання на COVID-19, 72 людини померли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, тільки за минулу добу зафіксували 873 випадки.
Водночас, у країні не введено карантинні заходи. 26 квітня, пише БЕЛТА, під час спілкування з жителями Наровлянського району президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому прийняв рішення не зупиняти економіку: "Зупинили економіку, все зупинили, припустимо. Хто швидше підніметься - той, хто друкує долари, у кого є ресурси - газ, нафта та інше. Або той же Китай, який володіє економічною міццю. А решта де будуть?".
За його словами, наслідки в такому разі могли б привести до сильної залежності або ж фактично підпорядкування багатим і сильним державам. "Тому мною було прийнято рішення економіку не зупиняти. Підприємства мають працювати", - підкреслив Олександр Лукашенко.
Глава держави зазначив, що навіть багаті європейці зараз вже почали скасовувати карантинні заходи, незважаючи на те, що питання з пандемією не знято з порядку денного. "Цей коронавірус показав, хто є хто. Подивіться: Євросоюз, багаті та інші, і кожен зашився в своїй шкаралупі, і один одному не могли допомогти. Тому і люди будуть після цього інші й, напевно, світ зміниться".
За інформацією Громадського радіо, 25 квітня тисячі білорусів взяли участь у загальнонаціональному суботнику. Працюючи групами, громадяни саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях у межах щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР.
Водночас, 26 квітня в Бресті білоруси провели акцію протесту проти бездіяльності влади в розпал епідемії. Трохи більше 200 людей вийшли на центральну площу в костюмах смерті з косами. Учасники заявили, що три проблеми знищують білоруську націю при Олександрі Лукашенку: невирішені наслідки аварії на ЧАЕС, шкідливе виробництво в межах міст та бездіяльність влади під час епідемії коронавірусу.
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То есть задолго до коронавируса ежедневно умирали 15-20 тысяч людей от пневмонии (которая является наиболее частым осложнением гриппа и ОРВИ), и это абсолютно никого не волновало.
Все правильно робить лукашенко. І шведська влада також. Ідіть нафуй зі своїм дурантіном!!!
" Die jüngsten Angaben zur sogenannten Übersterblichkeit in 24 europäischen Staaten zeigen, wie drastisch die Zahl der Toten zwischen dem 16. März bis zum 12. April in Europa zugenommen hat. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei Menschen, die älter sind als 65: Die Übersterblichkeit lag https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ Angaben von EuroMomo (European Mortality Monitoring) zufolge in den ausgewerteten europäischen Staaten bei fast 50.000 Personen innerhalb von vier Wochen. Das heißt, in diesen vier Kalenderwochen sind Zehntausende Menschen über 65 Jahre mehr gestorben als sonst durchschnittlich in diesem Zeitraum." -- Последняя информация о так называемой чрезмерной смертности в 24 европейских странах показывает, насколько резко возросло число смертей в Европе в период с 16 марта по 12 апреля. Развитие особенно драматично среди людей старше 65 лет. По данным EuroMomo (Европейский мониторинг смертности), уровень смертности в оцениваемых европейских странах в течение четырех недель составлял почти 50 000. Это означает, что за эти четыре календарных недели десятки тысяч людей старше 65 лет умерли больше, чем в среднем за этот период.
Сравнительная таблица смертности за 12,13, 14, 15 календарные недели ( 2017, 2019, 2020 ) дана в ссылке.
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-******************-101.html
2. Тесты проводят обычно у тех, кто контактировал с больным. У 10 тыс заболевших в Беларуси контактов несколько больше, чем у 8,5 твс в Украине. И число миллионов вне их круга контактов на это не влияет.
примеры: общежитие в Киевской области, круизный лайнер diamond Princess, американский авианосец "Теодор Рузвельт", Украина, Киев, Германия, Швейцария
интересно, скоро до людей дойдет, что коронавирус действительно сидит в каждом 5 или 10м человеке наподобие того, как герпес сидит в 80-90% населения Земли
«Захоронения граждан, умерших от коронавируса, производятся только через кремацию в минском крематории, без процедуры прощания».
В Спецкомбинате КБО TUT.BY пояснили, что есть «инструкция Минздрава», по которой и действуют.
- Захоронить умершего с диагнозом «коронавирус» можно и в землю, запрета нет. Но нам рекомендовано Минздравом производить кремацию: в Минске есть единственный в стране крематорий, - говорит замдиректора предприятия Сергей Тур.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/679580.html
Откуда информация о подписке о неразглашении?
Так, в минувшие выходные утром на границе на выезде из Беларуси стояли очереди из легковых машин, а вечером в воскресенье очереди на выезд из Украины достигали сотни авто.
Как сообщается, стоять приходилось больше часа. Багажники забиты до отказа."
После эпидемии будем делать выводы,кто лучше справился.
Одна за всех, мы за ценой не постоим.
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