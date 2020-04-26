Понад 10 тисяч людей хворіють на COVID-19 у Білорусі, Лукашенко пояснює відсутність карантину небажанням потрапити в економічну залежність

Станом на 26 квітня в Білорусі зареєстровано 10 463 випадки захворювання на COVID-19, 72 людини померли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, тільки за минулу добу зафіксували 873 випадки.

Водночас, у країні не введено карантинні заходи. 26 квітня, пише БЕЛТА, під час спілкування з жителями Наровлянського району президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому прийняв рішення не зупиняти економіку: "Зупинили економіку, все зупинили, припустимо. Хто швидше підніметься - той, хто друкує долари, у кого є ресурси - газ, нафта та інше. Або той же Китай, який володіє економічною міццю. А решта де будуть?".

За його словами, наслідки в такому разі могли б привести до сильної залежності або ж фактично підпорядкування багатим і сильним державам. "Тому мною було прийнято рішення економіку не зупиняти. Підприємства мають працювати", - підкреслив Олександр Лукашенко.

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Глава держави зазначив, що навіть багаті європейці зараз вже почали скасовувати карантинні заходи, незважаючи на те, що питання з пандемією не знято з порядку денного. "Цей коронавірус показав, хто є хто. Подивіться: Євросоюз, багаті та інші, і кожен зашився в своїй шкаралупі, і один одному не могли допомогти. Тому і люди будуть після цього інші й, напевно, світ зміниться".

За інформацією Громадського радіо, 25 квітня тисячі білорусів взяли участь у загальнонаціональному суботнику. Працюючи групами, громадяни саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях у межах щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР.

Водночас, 26 квітня в Бресті білоруси провели акцію протесту проти бездіяльності влади в розпал епідемії. Трохи більше 200 людей вийшли на центральну площу в костюмах смерті з косами. Учасники заявили, що три проблеми знищують білоруську націю при Олександрі Лукашенку: невирішені наслідки аварії на ЧАЕС, шкідливе виробництво в межах міст та бездіяльність влади під час епідемії коронавірусу.