У Маріуполі пацієнт заразив коронавірусом 19 медиків: його поклали для проведення термінової операції до появи симптомів, - ОДА

З 22 випадків коронавірусу, виявлених за минулу добу в Маріуполі Донецької області, 19 - у медиків Обласної лікарні інтенсивного лікування.

Про це заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У Маріуполі ми маємо 22 нові випадки зараження. Серед них 19 – медики Обласної лікарні інтенсивного лікування".

Голова ОДА також зазначив, що наразі з 52 підтверджених випадків коронавірусу в Донецькій області 27 хворих становлять медичні працівники.

Разом з тим, директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник повідомив, що медики в Обласній лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполь заразилися від пацієнта, якого було прооперовано ще до появи симптомів коронавірусу.

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"Обласна лікарня не була визначена як лікарня з прийому хворих на коронавірус. Те, що трапилося – це життєва ситуація, коли ургентний хворий надходить в ургентне відділення, не маючи підтвердженого захворювання", - каже Колесник.

"Цей хворий був прооперований у відділенні, і лише на третій день після операції в нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина. І оскільки всі хворі з пневмоніями і підозрами на пневмонію підлягають перевірці, ми повели перевірку. І після того, як виявили у нього зараження коронавірусом, почали проводити перевірки пацієнтів і співробітників відділень, у яких перебував".

Колесник повідомив, що всі виявлені випадки у медпрацівників належать до легких, без клінічних проявів. При цьому частина заражених медиків перебуває на карантині в відділенні лікарні, продовжуючи надавати допомогу хворим.

"Частково перебувають на самоізоляції вдома, тому що це всі зміни роботи в цих двох відділеннях, частково перебувають у відділенні. Лікарі та медсестри залишилися на карантин у відділенні, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, і вони потребують медичної допомоги" .

"Ми з сьогоднішнього дня починаємо тотальну перевірку всіх співробітників і пацієнтів, які перебувають у лікарні, на ПЛР-тести. Тому що у всіх 19 співробітників, які отримали позитивну відповідь, швидкі тести були негативні".

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Раніше в Маріупольській міськраді повідомили, що у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нових випадки захворювання на коронавірус серед осіб, які контактували із раніше виявленними хворими.