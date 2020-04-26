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Новини Коронавірус і карантин
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У Маріуполі пацієнт заразив коронавірусом 19 медиків: його поклали для проведення термінової операції до появи симптомів, - ОДА

У Маріуполі пацієнт заразив коронавірусом 19 медиків: його поклали для проведення термінової операції до появи симптомів, - ОДА

З 22 випадків коронавірусу, виявлених за минулу добу в Маріуполі Донецької області, 19 - у медиків Обласної лікарні інтенсивного лікування.

Про це заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У Маріуполі ми маємо 22 нові випадки зараження. Серед них 19 – медики Обласної лікарні інтенсивного лікування".

Голова ОДА також зазначив, що наразі з 52 підтверджених випадків коронавірусу в Донецькій області 27 хворих становлять медичні працівники.

Разом з тим, директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник повідомив, що медики в Обласній лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполь заразилися від пацієнта, якого було прооперовано ще до появи симптомів коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах коронавірусу в Маріуполі: за добу виявлено 22 нові випадки

"Обласна лікарня не була визначена як лікарня з прийому хворих на коронавірус. Те, що трапилося – це життєва ситуація, коли ургентний хворий надходить в ургентне відділення, не маючи підтвердженого захворювання", - каже Колесник.

"Цей хворий був прооперований у відділенні, і лише на третій день після операції в нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина. І оскільки всі хворі з пневмоніями і підозрами на пневмонію підлягають перевірці, ми повели перевірку. І після того, як виявили у нього зараження коронавірусом, почали проводити перевірки пацієнтів і співробітників відділень, у яких перебував".

Колесник повідомив, що всі виявлені випадки у медпрацівників належать до легких, без клінічних проявів. При цьому частина заражених медиків перебуває на карантині в відділенні лікарні, продовжуючи надавати допомогу хворим.

"Частково перебувають на самоізоляції вдома, тому що це всі зміни роботи в цих двох відділеннях, частково перебувають у відділенні. Лікарі та медсестри залишилися на карантин у відділенні, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, і вони потребують медичної допомоги" .

"Ми з сьогоднішнього дня починаємо тотальну перевірку всіх співробітників і пацієнтів, які перебувають у лікарні, на ПЛР-тести. Тому що у всіх 19 співробітників, які отримали позитивну відповідь, швидкі тести були негативні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причетних до масового порушення карантину під час відкриття супермаркету в Маріуполі покарають, - Нацполіція

Раніше в Маріупольській міськраді повідомили, що у Маріуполі 25 квітня діагностували 22 нових випадки захворювання на коронавірус серед осіб, які контактували із раніше виявленними хворими.

карантин (18172) Маріуполь (3243) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Не пациент заразил, а медики заразились от пациента!
Не соблюдали технику безопасности. Почему на заводе, за несоблюдение ТБ тюрьма, а в больнице премия?
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26.04.2020 19:21 Відповісти
+9
совершенно верно

но смотришь, как в США медики используют мусорные пакеты вместо халатов медзащиты и понимаешь, что медиков власть ненавидит везде одинаково
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26.04.2020 19:23 Відповісти
+9
Брехня! Все медики и больницы обеспечены средствами защиты. ********** сказало.
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26.04.2020 19:55 Відповісти
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Ого!!!
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26.04.2020 19:20 Відповісти
Да уж.
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26.04.2020 19:24 Відповісти
Брехня! Все медики и больницы обеспечены средствами защиты. ********** сказало.
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26.04.2020 19:55 Відповісти
Не пациент заразил, а медики заразились от пациента!
Не соблюдали технику безопасности. Почему на заводе, за несоблюдение ТБ тюрьма, а в больнице премия?
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26.04.2020 19:21 Відповісти
совершенно верно

но смотришь, как в США медики используют мусорные пакеты вместо халатов медзащиты и понимаешь, что медиков власть ненавидит везде одинаково
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26.04.2020 19:23 Відповісти
И только в Мокшандии Пуйло бессмертное построило медрай.
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26.04.2020 19:28 Відповісти
Я согласен с твоим высказыванием, нет защиты у врачей, но можешь скинуть ссылку про врачей в мусорных пакетах в США?
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26.04.2020 19:56 Відповісти
Можно ссылку? Очень сильно запахло РашаТудей.
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27.04.2020 01:41 Відповісти
Тому що ти тирнетний тролль без спеціальної освіти, але з дддуже вагомою думкою по всіх проблемах. Поясню тобі, недолугому, - пацієнт поступив в ХІРУРГІЧНЕ відділення, в якому "космонавти" не ходять цілодобово. Якщо ти вимагаєш це від хірургів, то суспільство має право вимагати те ж саме від ТЕБЕ Тому злазь з дивана і звиздуй за захисним костюмом, нагуляний
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26.04.2020 19:56 Відповісти
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса

Глава Бурятии https://lenta.ru/tags/persons/tsydenov-aleksey/ Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе. Об этом сообщается на https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=62696 сайте республики.
По его словам, зараженные медики скрывали свои симптомы заболевания и нарушали условия карантина. Из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.
Цыденов подчеркнул, что ранее в республике были только «завозные» случаи болезни, а теперь возникнет внутренняя вспышка. В связи с этим власти региона решили не ослаблять режим ограничений, как планировалось в четверг, 23 апреля.
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26.04.2020 19:24 Відповісти
Бурятам лікарі не потрібні бо вони своїм шаманам більше довіряють.
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26.04.2020 21:45 Відповісти
Скорее всего скрыл от медиков что находится в группе риска - имеет зараженных родственников, недавно вернулся из-за границы и так далее.
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26.04.2020 19:24 Відповісти
Не факт...
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26.04.2020 19:29 Відповісти
А почему тест не сделали при поступлении? И 19 медиков бы сэкономили.
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26.04.2020 19:29 Відповісти
тесты просто так не делают... их еще выпросить надо..(получается так?)
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26.04.2020 19:34 Відповісти
И что дешевле ? Минус тест, или минус 19 медиков ?
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26.04.2020 19:39 Відповісти
получается... минус 19 медиков (часть которых продолжает все же работать, находясь в отделении, вместе с больными...как бы на карантине... со всеми)
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26.04.2020 19:51 Відповісти
Швидкий тест показує наявність імунної відповіді. Якщо не було симптомів, швидше за все й тест нічого б не показав. ПЛР-тест вимагає часу, їх всім підряд не роблять.
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26.04.2020 21:40 Відповісти
Ну и них страшного не случится. Транзиторные носители или легкие "сопляки" - прям трагедия...Пандемия епть!!!
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26.04.2020 19:39 Відповісти
Бажаю "нічого страшного" всій твоїй сімьї
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26.04.2020 19:57 Відповісти
Это есть не что иное ка́к доказанные случаи несоблюдения карантинных мер. По 17000 с каждого. Или признавайте меры профанацией и выплачивайте компенсации за простой гражданам. Залы они пооткрывают, блин. А как же - скоро каникулы народных .... Как же без зала на пляжах булками трясти?
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26.04.2020 19:41 Відповісти
Вірніше пацієнта заразили саме медики, в якого через ослаблений імунітет внаслідок операції першого проявилась симптоми. Тепер коли пацієнт раптом віддасть душу Богові все можна списати на вірус.
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26.04.2020 19:41 Відповісти
Ти правий. Сподіваюсь, віднині всі твої родичі до лікарні ні ногою
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26.04.2020 19:58 Відповісти
Не расстраивйся Без мозга можно прожить. Многие живут - и у тебя получится
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26.04.2020 20:08 Відповісти
Я радий, що тобі це вдалося) Підкидаю ідею - катайся з циклом лекцій про твій досвід життя без мозку
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26.04.2020 20:27 Відповісти
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26.04.2020 20:32 Відповісти
Теперь медики, лечившие этого пациента готовы его убить.
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26.04.2020 20:01 Відповісти
Боже, какая чушь.... Один-девятерых... Если с улицы взять 100 случайных людей-70 из них будут с короной. И заразил их не какойто пациент, а АТБ, или завод, или еще кто то. Думаете на заводе 100 человек в цеху когда в одной раздевалке переодеваются не могут заразить друг друга? А, они ведь потом в разных маршрутках домой едут.. Извините..
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26.04.2020 20:06 Відповісти
Папппрашу не рарапица. чёйто я не понимаю. Но мне можно я не врач.
Вырезки не делаю всё ы статье:
В больницу которая никакого отношения к короновирусу не имеет поступил больной. В хирургическом отделении ему сделали операцию. Он оказался больным и заразил всех врачей. Эт понятно.
При этом часть сотрудников находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным. Источник: https://censor.net/n3191651
Как зараженные сотрудники продолжают оказвывать помощь?? Они дальше всех больных заразят?
К редактору: пишите новости чтоб каждому дураку читателю было ясно.
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26.04.2020 20:14 Відповісти
+++
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26.04.2020 20:35 Відповісти
Я тоже именно от этого в шоке.........
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26.04.2020 22:06 Відповісти
Суцільна ахінея Всіх негайно відправити вінфекційний-психіатричний диспансер
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26.04.2020 20:37 Відповісти
Або почати медикам платити вчасно адекватну зарплатню.
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26.04.2020 22:00 Відповісти
Не готова у нас медицина и мед.сотрудники к серьезным инфекционным заболеваниям. Совершенно. Нет даже навыков. Советская школа канула в Лету ( как бы не относиться к временам СССР, но тогда к этому были лучше готовы).
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26.04.2020 20:40 Відповісти
Він,їх шмпрклями годував Який рівень оточуючих
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26.04.2020 20:42 Відповісти
Всіх українців годують шмарклями(зеленими), поки що гамцяють.
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26.04.2020 21:50 Відповісти
Смутна підозра набуває обличчя...! Головним джерелом поширення Ковід19, таки є медики Без них епідемії Небуло,б
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26.04.2020 20:47 Відповісти
А як отаке пояснити?

В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.
"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.
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26.04.2020 22:04 Відповісти
Радуцкий глубоко озабочен этим ☝️☝️☝️
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26.04.2020 20:59 Відповісти
Медикі, які в розпал епідемії не дотримуються карантинних заходів?
І що - вони такі продовжують працювати в медицині?
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27.04.2020 02:00 Відповісти
 
 