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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ не зареєструвала випадків передачі коронавірусу від тварини до людини, - Степанов

ВООЗ не зареєструвала випадків передачі коронавірусу від тварини до людини, - Степанов

Всесвітня організація охорони здоров'я не зареєструвала жодного випадку зараження коронавірусом людини від тварини.

Про це 26 квітня під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми подивимося на офіційні повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то відомі випадки, коли собаки або інші домашні тварини захворіли від людини. Випадків, щоб людина захворіла від тварини, в світі офіційно не зареєстровано", - сказав Степанов.

Він наголосив на важливості дотримуватися порад від МОЗ: мити руки, користуватися дезінфекторами і використовувати засоби захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масове тестування на імунітет до коронавірусу стане можливим тільки після 100 % впевненості в його достовірності, - МОЗ

ВООЗ (770) карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
ни одного?так а первый больной откуда взялся, по канонической версии?
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26.04.2020 19:23 Відповісти
+5
после всего что случилось - ВОЗу верят только лохи....
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26.04.2020 19:28 Відповісти
+5
А летучая мышь - это рыба?
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26.04.2020 19:46 Відповісти
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ни одного?так а первый больной откуда взялся, по канонической версии?
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26.04.2020 19:23 Відповісти
Там могла быть передача половым путем. Или Вы думаете, что мир все узнал про китайцев этой весной?)
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26.04.2020 20:03 Відповісти
Какого же размера была эта летающая мышь. Если половым путем.
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26.04.2020 20:45 Відповісти
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26.04.2020 20:52 Відповісти
А может член был, как пипетка
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26.04.2020 20:53 Відповісти
так а половым путем это уже будет не передача от животного к человеку?
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26.04.2020 20:53 Відповісти
Списали как погрешность статистики.
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26.04.2020 21:18 Відповісти
Напомните, какая скотина в приют собаку сдала ?
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26.04.2020 19:23 Відповісти
а еще немецкие учены опровергли миф о том, что вирус может сохраняться на поверхностях
https://www.unian.net/health/worldnews/koronavirus-ne-peredaetsya-cherez-poverhnosti-nemeckie-uchenye-sdelali-novoe-otkrytie-otnositelno-covid-19-novosti-10969847.html
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26.04.2020 19:24 Відповісти
Абсолютно любой вирус может сохраняться на поверхностях. Правда время жизни у них разное.
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26.04.2020 19:26 Відповісти
тебе то, конечно, виднее, чем немецким ученым) ты же каждый день зомбоящик смотришь
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26.04.2020 19:27 Відповісти
Все немного проще: я в 1996-м закончил Белоцерковский сельскохозяйственный по специальности "Ветеринария"(та же медицина). И хоть ни дня по специальности не работал, помню, что такое "вирус".
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26.04.2020 20:06 Відповісти
Вы вполне можете работать доктором у 73 процентов. Раз вы ветеринар.
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26.04.2020 20:48 Відповісти
Нехерасе человек появился. Расскажи убогое как это быть человеком. Особенно у вас в Кацапии.
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27.04.2020 00:59 Відповісти
Немецкие ученые пришли к выводу, что новый коронавирус почти не передается через поверхности, а в 99% случаев заражение происходит через длительный контакт с больным.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/worldnews/koronavirus-ne-peredaetsya-cherez-poverhnosti-nemeckie-uchenye-sdelali-novoe-otkrytie-otnositelno-covid-19-novosti-10969847.html
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26.04.2020 19:28 Відповісти
Как они умудряются по 19 медработников от одного больного заражаться. Там видимо нехилые плюшки светят страдальцам из наших карманов.
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26.04.2020 20:00 Відповісти
та это проще простого...достаточно не соблюдать меры безопасности.они почему то были уверены,что врачи не болеют
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26.04.2020 20:10 Відповісти
Тады по 17000 штрафа с каждого!!!
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26.04.2020 21:16 Відповісти
после всего что случилось - ВОЗу верят только лохи....
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26.04.2020 19:28 Відповісти
Трамп понял что не стоит кормить дармоедов.
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26.04.2020 20:01 Відповісти
suck dick, polik
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26.04.2020 19:32 Відповісти
Пусть не обманывают - от колорадских вжоппучленцев covid19 человеку передаётся.
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26.04.2020 19:30 Відповісти
ВОЗ це злочинна організація.
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26.04.2020 19:39 Відповісти
Это сказал эфиоп с купленным дипломом?
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26.04.2020 19:41 Відповісти
А летучая мышь - это рыба?
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26.04.2020 19:46 Відповісти
ВОЗ не зарегистрировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку, - Степанов - Цензор.НЕТ 6420летюча миша від ВОЗ
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26.04.2020 20:00 Відповісти
Это баба:
"..Я черная моль,я летучая мишь,
вино и музчины-моя атмосфера, Приют эмигрантов-свободный Париж."
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26.04.2020 20:32 Відповісти
Але стверджується, що передача була від летючих мишей, вони там взагалі забрехалися.
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26.04.2020 19:52 Відповісти
Ну то ж половым путем было.
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26.04.2020 20:04 Відповісти
Це не привід не ізолювати порохоботів від людей
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26.04.2020 20:07 Відповісти
тебе вже моцкалі покусали, так що пізно хвилюватись
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26.04.2020 21:32 Відповісти
Засунься в с...,з своїм возрм,Дебіл...
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26.04.2020 20:40 Відповісти
А звідки ж той коронавірус у чілавєка взявся?
Що великих і малих котів людина може заразити тим вірусом вже ясно (принаймні тигри ніби ж на кажанів не полюють, принаймні в зоопарках). Хоча є питання, чи не передається він між тваринами, але повідомлення про те, що в Голандії дві ферми з норками "закрилися на карантин", може й на це питання дати відповідь.
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26.04.2020 21:15 Відповісти
Ага, значит летучие мыши всё-таки не причём, и воз таким образом косвенно подтверждает, что вирус таки создан искусственно!
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26.04.2020 22:02 Відповісти
Это что еще за специалист ))
Собаки В ПРИНЦИПЕ не болеют КОВИД-ом , у них в организме НЕТ клеток , которые он атакует ...
ВОЗ что-то сказало про одну собаку , а как пару недель назад ученые провели массу исследований и опубликовали их в журнале Sience уже пошли на попятную ))
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/07/science.abb7015
Кошки могут заражаться коронавирусом Covid-19, в то время как собаки и другие домашние животные, судя по всему, не подвержены передаче инфекции от человека. Об этом свидетельствует новое исследование, побудившее Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявить, что она будет внимательно следить за ситуацией..
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26.04.2020 22:21 Відповісти
У вас случаи заражения от животных к человеку были?-нет...значит скоро будут.
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26.04.2020 22:44 Відповісти
Спалилось воз.значит не от мышки вирус .все ж таки кацапы...хотя не...тогда б все ж от животного...значит из уханьской лаборатории сбежал.
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26.04.2020 22:47 Відповісти
Не тиражируй, друг мой, слухов,
Компроментирующих власть;
Ведь у недремлющего уха
Внизу не хер висит, а пасть.
(И.Губерман)
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26.04.2020 22:54 Відповісти
 
 