ВООЗ не зареєструвала випадків передачі коронавірусу від тварини до людини, - Степанов

Всесвітня організація охорони здоров'я не зареєструвала жодного випадку зараження коронавірусом людини від тварини.

Про це 26 квітня під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми подивимося на офіційні повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то відомі випадки, коли собаки або інші домашні тварини захворіли від людини. Випадків, щоб людина захворіла від тварини, в світі офіційно не зареєстровано", - сказав Степанов.

Він наголосив на важливості дотримуватися порад від МОЗ: мити руки, користуватися дезінфекторами і використовувати засоби захисту.

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