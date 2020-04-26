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ВООЗ не зареєструвала випадків передачі коронавірусу від тварини до людини, - Степанов
Всесвітня організація охорони здоров'я не зареєструвала жодного випадку зараження коронавірусом людини від тварини.
Про це 26 квітня під час брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми подивимося на офіційні повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то відомі випадки, коли собаки або інші домашні тварини захворіли від людини. Випадків, щоб людина захворіла від тварини, в світі офіційно не зареєстровано", - сказав Степанов.
Він наголосив на важливості дотримуватися порад від МОЗ: мити руки, користуватися дезінфекторами і використовувати засоби захисту.
Топ коментарі
+9 SergeLi
показати весь коментар26.04.2020 19:23 Відповісти Посилання
+5 cloud2009 #346452
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+5 амфаш
показати весь коментар26.04.2020 19:46 Відповісти Посилання
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https://www.unian.net/health/worldnews/koronavirus-ne-peredaetsya-cherez-poverhnosti-nemeckie-uchenye-sdelali-novoe-otkrytie-otnositelno-covid-19-novosti-10969847.html
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"..Я черная моль,я летучая мишь,
вино и музчины-моя атмосфера, Приют эмигрантов-свободный Париж."
Що великих і малих котів людина може заразити тим вірусом вже ясно (принаймні тигри ніби ж на кажанів не полюють, принаймні в зоопарках). Хоча є питання, чи не передається він між тваринами, але повідомлення про те, що в Голандії дві ферми з норками "закрилися на карантин", може й на це питання дати відповідь.
Собаки В ПРИНЦИПЕ не болеют КОВИД-ом , у них в организме НЕТ клеток , которые он атакует ...
ВОЗ что-то сказало про одну собаку , а как пару недель назад ученые провели массу исследований и опубликовали их в журнале Sience уже пошли на попятную ))
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/07/science.abb7015
Кошки могут заражаться коронавирусом Covid-19, в то время как собаки и другие домашние животные, судя по всему, не подвержены передаче инфекции от человека. Об этом свидетельствует новое исследование, побудившее Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявить, что она будет внимательно следить за ситуацией..
Компроментирующих власть;
Ведь у недремлющего уха
Внизу не хер висит, а пасть.
(И.Губерман)