Україна вийде з карантину раніше за умови стрімкого зниження хворих на COVID-19, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що в разі стрімкого зниження хворих на коронавірус Україна зможе з першого етапу перейти одразу на третій або четвертий етап виходу з карантину.

"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, за умови заповнення лікарень пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50% і збереження відсотка виявлених випадків захворювання в країні в межах 5% протягом 10 днів, буде запущений п'ятиетапний план виходу з карантину.

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