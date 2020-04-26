УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8772 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 573 73

Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі

Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі

У Московському патріархаті (УПЦ МП) спростували інформацію, що в Києво-Печерській лаврі коронавірус виявили у всіх священників.

У коментарі hromadske представник Московського патріархату митрополит Климент спростував, що говорив таке російському виданню РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Я говорив інакше, я говорив про те, що практично всі, хто заразилися у Києво-Печерській лаврі, вже майже видужали", — пояснив він.

Назвати точну кількість інфікованих священників у лаврі митрополит не може, бо аналізи роблять державні клініки.

"Я знаю, що десь приблизно у лікарні лежало загалом 15-20 осіб, у них були різні форми пневмонії, але переважна більшість виписалася, там ще кілька залишилося", — розповів Климент.

Речник УПЦ МП також не підтвердив наведені "РБК" дані про 150-200 інфікованих. Він лише сказав, що решта (кого не госпіталізували) перенесли захворювання у легкій формі, їхній стан не погіршувався, але скільки їх, Климент сказати не може.

"Ці дані можуть озвучити медичні працівники, які роблять ці аналізи. Лікарі брали аналізи у всіх в лаврі, звичайно ж, що вони лікували не всіх, і не в усіх були позитивні аналізи. Огляд пройшли всі монахи, але хворіли не всі", — наголосив Климент.

Водночас щодо настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла прессекретар УПЦ МП підтвердив - той уже одужав і виписаний з лікарні.

"Ми про це дізналися з преси і більше ніякої додаткової інформації про це не знаємо", - відповів Климент на питання, чи відомо УПЦ МП щось про гуманітарну допомогу, яку нібито зібрали російські віряни для Києво-Печерської лаври, але через ігнорування української влади не можуть відправити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра з 13 квітня закрита на карантин.

Росія хоче доставити в лавру "гуманітарну допомогу" - 2 тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Народний депутат "Європейської солідарності" Ірина Фріз назвала цю пропозицію допомоги спецоперацією Кремля "вовк в овечій шкурі".

26 квітня російське видання РБК з посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополита Климента повідомило, що в Лаврі 150-200 хворих. Крім священників, це ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії.

карантин (18172) Київ (19665) Лавра (294) пропаганда (2825) УПЦ МП (1213) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
https://twitter.com/ligovs

https://twitter.com/ligovs Ronin

Відкривайте вже перукарні, ізвєргі!

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 4561
показати весь коментар
26.04.2020 20:23 Відповісти
+23
Так-так, ми вам «віримо», кацапські брехуни!
показати весь коментар
26.04.2020 20:06 Відповісти
+15
Принц Гарри с женой Меган Макркл помогают развозить еду людям, вынужденным оставаться дома из-за эпидемии в Лос Анджелесе

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 1503

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5452
показати весь коментар
26.04.2020 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так-так, ми вам «віримо», кацапські брехуни!
показати весь коментар
26.04.2020 20:06 Відповісти
первые признаки короновируса у монахов Ки Печь Лавры; резкая боль в заднем проходе и горячее дыхание сотоварища в затылок Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5814
показати весь коментар
26.04.2020 20:21 Відповісти
а почему они кацапские?
показати весь коментар
26.04.2020 21:15 Відповісти
А чиї, якщо не секрет?
показати весь коментар
26.04.2020 21:18 Відповісти
например есть в городе улица московская, она тоже кацапская? )
показати весь коментар
27.04.2020 11:03 Відповісти
Щоб було зрозуміло - є рускі люди (русские). Всілякі, різні, але люди. А є людиноподібні створіння - кацапи.Тупі і наглі тварюки, яким плювати на всіх і все заради власних амбіцій і власного збагачення. Яким плювати і на карантин, на заборони і на тисячі і тисячі не лише вірян а й іх оточуючих та близьких. Ну хто ж ті тварюки? Люди чи створіння?
показати весь коментар
27.04.2020 11:12 Відповісти
А є ще русини, вони то? ))
показати весь коментар
27.04.2020 11:45 Відповісти
А є ще етнографічні групи подоляни, бойки, галичани, поліщуки, гуцули... І все це разом українці. І русини в тому ж числі. До речі, русини в одній етнографічній групі з лемками, а західні (прикарпатські) русини ще називаються гуцулами. А ще, до речі, нас всіх українців на Балканах до сьогодні називають русами. Не українцями а русами. І при цьому чітко розуміючи різницю між русами і руССкімі. І, до речі, ми так самі себе самоідентифікували ще до 30-х років минулого століття. Мало того, українська мова в Києві до сталінської мовної реформи мало чим відрізнялась від галицького чи подільського діалекту.
Я зрозуміло пояснив, хто такі русини?
Між іншим, тобі то цікаво насправді, чи лиш би всрати?
показати весь коментар
27.04.2020 12:01 Відповісти
Ух, какие познания - молодец. А что такое всрати - цiкаве слово ) В смысле обiсрати? ))
показати весь коментар
27.04.2020 13:36 Відповісти
а московські попи все мутять по-своєму
показати весь коментар
26.04.2020 20:06 Відповісти
ну так они не московские )
показати весь коментар
26.04.2020 21:15 Відповісти
Ще й які московські !
показати весь коментар
26.04.2020 21:18 Відповісти
Принц Гарри с женой Меган Макркл помогают развозить еду людям, вынужденным оставаться дома из-за эпидемии в Лос Анджелесе

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 1503

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5452
показати весь коментар
26.04.2020 20:07 Відповісти
Popierdolilo.
показати весь коментар
26.04.2020 20:57 Відповісти
Ну, все. Британія знову починає боротьбу за колонії. Мінітменам приготуватися!
показати весь коментар
27.04.2020 10:15 Відповісти
ага
Я вам відразу і повірив
показати весь коментар
26.04.2020 20:07 Відповісти
верую да и воздастся ТОМУ!!!
показати весь коментар
26.04.2020 20:23 Відповісти
Гомосексуалисты фсб-рпц пытаются скрыть свою ориентацию 😂
показати весь коментар
26.04.2020 20:07 Відповісти
Там они расплакались на росеюшке в рбк, чтобы слезу выдавить и гуманитарку потеребунькать. А тут не хотят быть прокаженными
показати весь коментар
26.04.2020 20:08 Відповісти
Бог отступников не любит... И сектантов
показати весь коментар
26.04.2020 20:09 Відповісти
"Ну и что, что заболели - они ж выздоровели!"(почти цитата с сего спича).
показати весь коментар
26.04.2020 20:09 Відповісти
Та ладно, виїзджайте вже. А куди ногами - на що совісті вистачить.
показати весь коментар
26.04.2020 20:09 Відповісти
Навінскій небєдний, міг би організувати для в попу-ФСБшників санітарний поїзд на мокшу.
показати весь коментар
26.04.2020 22:33 Відповісти
Это шахтёры из ордло !
показати весь коментар
26.04.2020 20:20 Відповісти
НЕУЖЕЛИ? ПУПСИК НЕ С НАМИ с ними??? собака была отравлена!
показати весь коментар
26.04.2020 20:25 Відповісти
телоегреечки зачетныя на них
показати весь коментар
26.04.2020 20:27 Відповісти
митрополлитр климент и ґроссфуфырик павел )))
показати весь коментар
26.04.2020 20:13 Відповісти
В масковськом патріархате всі малохольні
показати весь коментар
26.04.2020 20:16 Відповісти
А как же российский гумконвой? Всё ж мировое сообщество в ожидании.
показати весь коментар
26.04.2020 20:17 Відповісти
Москалькова Таня плачет, из Мацквы письмо херачит - мы собрали вам привет, а от вас ответа нет. ))
показати весь коментар
26.04.2020 20:44 Відповісти
Знаете, почему выражение "российский гумконвой" используют чаще, чем "российский гуманитарный конвой"? Не потому, что короче. А потому, что сами понимают - пацифирь не бьётся. Если "гуманитарный", то явно не "российский". И уж точно не "конвой". А если "российский" - то "гуманитарному" там делать точно нечего.))
показати весь коментар
26.04.2020 20:46 Відповісти
Мацковские ПОПы смердят о том, что им велит смердячий ПОП из мацквабада. А мацквабадовский смердячий ПОП кирил-япончик, которого урки пялили на зоне во все дыры, велит им держать свои бородато-смердячие узы на замке.
показати весь коментар
26.04.2020 20:18 Відповісти
ага...цим курвам з їх мокшанських болот "видніше", що коїться в нашій державі!!...
показати весь коментар
26.04.2020 20:18 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQobjuNil9Klo5P_G_2Ho-RwsB6Yn44uSUg8cbO6mzpxF31RMcKS0YvL73MOgPTbE0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC5PXjdg5BdFPADKZBDuWac4Plet1lIq1yAa8hj5H9ggXB8wNQAjyIFyuQr9330D4NMHcRbYARc53kd_tq1ZlcKcOZc_CuiAQ3Bo7TzUFUOtcMjK-37dQjhuqX2kHf4XIEWSdX1R9qy8zEH7-ZapoKQugEOZlDsupEmBFvpMzLEUjNJZyD1DlEWFcfEAmiGzpEhyyuXp67kkrsHcvKciPxiqa2eiKJhqlzxuCWXKkeFY9slIu2gEsJ6M342nIe0psvqOC_xhuirodc324qwmczxXyuoggHV1MlXT4kfkp7iKtPnwD_qpN_xHjWjxky2zRPScvsH-tf67PkuXW3HQO1ssvcKTTfhc-WEUqQUqnpsPCC1gQEMHRkfvcIDm_u3h3wzzk4EF1aR6eFPdOoeX1puf5H8ihtec2y0X2JSgdRGOUUouhT0tL-O7swBUcGQDEgKF17DmiLCYamrgylXZ5nkLAgqTzkvAKu3&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158335411638953?__xts__%5B0%5D=68.ARC5PXjdg5BdFPADKZBDuWac4Plet1lIq1yAa8hj5H9ggXB8wNQAjyIFyuQr9330D4NMHcRbYARc53kd_tq1ZlcKcOZc_CuiAQ3Bo7TzUFUOtcMjK-37dQjhuqX2kHf4XIEWSdX1R9qy8zEH7-ZapoKQugEOZlDsupEmBFvpMzLEUjNJZyD1DlEWFcfEAmiGzpEhyyuXp67kkrsHcvKciPxiqa2eiKJhqlzxuCWXKkeFY9slIu2gEsJ6M342nIe0psvqOC_xhuirodc324qwmczxXyuoggHV1MlXT4kfkp7iKtPnwD_qpN_xHjWjxky2zRPScvsH-tf67PkuXW3HQO1ssvcKTTfhc-WEUqQUqnpsPCC1gQEMHRkfvcIDm_u3h3wzzk4EF1aR6eFPdOoeX1puf5H8ihtec2y0X2JSgdRGOUUouhT0tL-O7swBUcGQDEgKF17DmiLCYamrgylXZ5nkLAgqTzkvAKu3&__tn__=-R Вчера в 04:14

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.

Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
показати весь коментар
26.04.2020 20:18 Відповісти
Этот всплеск заболевания к-вирусом в киевской Лавре показал, насколько бездуховная и бессодержательная стала жизнь в этой УПЦ МП. Главный мракобес Лавры некто митрополит Павел, герой многочисленных скандалов, сребролюбец, хитросделанный старикан, обманом вовлекающий в свои сети бизнесменов и жертвователей со всей Украины. Прикрываясь многочисленными и часто бессмысленными постройками он со всех собирает мзду не давая ничего действительно духовного. И в том же духе воспитывает и новых насельников, и не поправляет погрязших в роскоши и разврате архимандритов, о чем знает вся церковная среда.
Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
показати весь коментар
26.04.2020 21:01 Відповісти
Ну и какого портить людям настроение, на вечер, в воскресенье.
показати весь коментар
26.04.2020 20:19 Відповісти
Игра со смертью. Там правит бес а его оружие ложь и чревоугодие. Это место темное а в нем поселилась нежить.
показати весь коментар
26.04.2020 20:20 Відповісти
Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 1665
показати весь коментар
26.04.2020 20:22 Відповісти
https://twitter.com/ligovs

https://twitter.com/ligovs Ronin

Відкривайте вже перукарні, ізвєргі!

Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 4561
показати весь коментар
26.04.2020 20:23 Відповісти
і пластичні кабінети...
показати весь коментар
26.04.2020 20:25 Відповісти
мамо ЩО ЦЕ ? хто Я?
показати весь коментар
26.04.2020 20:30 Відповісти
це хто-аня лорак?
показати весь коментар
26.04.2020 20:32 Відповісти
Ганя девочка опять?
показати весь коментар
26.04.2020 20:50 Відповісти
Если это правда что не все гундяевские попы заболели, то очень жаль.
показати весь коментар
26.04.2020 20:23 Відповісти
жесть
Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 5815
показати весь коментар
26.04.2020 20:23 Відповісти
Все прошли осмотр, а не болели, - в Московском патриархате опровергли информацию СМИ о тотальном COVID-19 в Киево-Печерской лавре - Цензор.НЕТ 2705
показати весь коментар
26.04.2020 20:26 Відповісти
Новичком лечат??))
показати весь коментар
26.04.2020 20:39 Відповісти
Беса изгоняют.
показати весь коментар
26.04.2020 21:17 Відповісти
Беса из беса??))
показати весь коментар
26.04.2020 21:20 Відповісти
Лікар сказав у морг, значить у морг...
показати весь коментар
26.04.2020 20:35 Відповісти
Это публика, у которой ФСБшные погоны торчат даже из кадил!
показати весь коментар
26.04.2020 20:38 Відповісти
Самое мерзкое в этой истории то, что пятая колонна шестёрок упрётся и будет рвать ермак за роSSию - пустить братский ковбой спасать православие! Мы тут сами не справляемся! Местов не хватает отцов благочестивых излечивать от скверны супостатовой! Ребята, пару грузовых составов на болота - с маркировкой 300. Пусть там их и лечат, и причащают, и отпевают.
показати весь коментар
26.04.2020 20:42 Відповісти
Верующие,хоть МП,хоть ПЦ обясните пожалуцста выражение-"Христос воскрес"
показати весь коментар
26.04.2020 20:43 Відповісти
Христос ,, а кто это .?
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 3964 . .
показати весь коментар
26.04.2020 21:02 Відповісти
Ну,вот слов нет от возмущения.Только что требовали пропустить гумконвой из РФ, а теперь свистят,что все у них хорошо и "в человецех благоволение".
показати весь коментар
26.04.2020 20:49 Відповісти
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 1226
показати весь коментар
26.04.2020 20:52 Відповісти
Смутные времена настали
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 3618
показати весь коментар
26.04.2020 20:53 Відповісти
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 5514
показати весь коментар
26.04.2020 20:54 Відповісти
гундяевские рассадники брехни и сепаратизма... попы валяются в Александровской под чужими паспортами, а потом будут лохам рассказывать шо вылечились облизыванием икон и мумий...
показати весь коментар
26.04.2020 20:55 Відповісти
Найкращі ліки для попів мп - галлоперідол і клистир. Останнє ще й бісів виганяє.
показати весь коментар
26.04.2020 20:56 Відповісти
Кострище краще..))
показати весь коментар
26.04.2020 21:18 Відповісти
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 9193. .
показати весь коментар
26.04.2020 21:06 Відповісти
Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі - Цензор.НЕТ 2684
показати весь коментар
26.04.2020 22:47 Відповісти
А що там з відомими д'яконами мацковськаго ***********??
показати весь коментар
26.04.2020 21:17 Відповісти
Петя не жужить, нормально себе чухає )
показати весь коментар
26.04.2020 21:20 Відповісти
Бог не теля...))
показати весь коментар
26.04.2020 21:23 Відповісти
Хотілось, щоб швидше )
показати весь коментар
26.04.2020 21:25 Відповісти
Ага точно, аж пришлось целый город Почаев закрыть через вспышку коронавирува который распространили попы с Почаевской Лавры.
показати весь коментар
26.04.2020 21:23 Відповісти
Вірус це показник заразності рашизму по областям Неньки..
А шо-нє??
показати весь коментар
26.04.2020 21:26 Відповісти
Боже, коли вже ти всіх цих сук гундяйських з рЕпЕцЕ разом з вірусом забереш наХ... до пекла
показати весь коментар
27.04.2020 01:40 Відповісти
Вот почему этих сук православных, которые не платят ни налогов ни есв, никак не вносят лепту в поддержание здравоохранения в стране, государство, т.е. налогоплптельщики, должно госпитализировать, лечить и оказывть медицинские услуги? У этой братии нет ни ФИО, ни идентификационноо кода, по кот можно отследить сколько они платят государству. Выслать нахер в московию на лечение или в крайнем случае, если уж оказывать медицинские услуги, то по спецтарифам по расценкам западных клиник когда нет страховки
показати весь коментар
27.04.2020 08:03 Відповісти
 
 