Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі
У Московському патріархаті (УПЦ МП) спростували інформацію, що в Києво-Печерській лаврі коронавірус виявили у всіх священників.
У коментарі hromadske представник Московського патріархату митрополит Климент спростував, що говорив таке російському виданню РБК, інформує Цензор.НЕТ.
"Я говорив інакше, я говорив про те, що практично всі, хто заразилися у Києво-Печерській лаврі, вже майже видужали", — пояснив він.
Назвати точну кількість інфікованих священників у лаврі митрополит не може, бо аналізи роблять державні клініки.
"Я знаю, що десь приблизно у лікарні лежало загалом 15-20 осіб, у них були різні форми пневмонії, але переважна більшість виписалася, там ще кілька залишилося", — розповів Климент.
Речник УПЦ МП також не підтвердив наведені "РБК" дані про 150-200 інфікованих. Він лише сказав, що решта (кого не госпіталізували) перенесли захворювання у легкій формі, їхній стан не погіршувався, але скільки їх, Климент сказати не може.
"Ці дані можуть озвучити медичні працівники, які роблять ці аналізи. Лікарі брали аналізи у всіх в лаврі, звичайно ж, що вони лікували не всіх, і не в усіх були позитивні аналізи. Огляд пройшли всі монахи, але хворіли не всі", — наголосив Климент.
Водночас щодо настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла прессекретар УПЦ МП підтвердив - той уже одужав і виписаний з лікарні.
"Ми про це дізналися з преси і більше ніякої додаткової інформації про це не знаємо", - відповів Климент на питання, чи відомо УПЦ МП щось про гуманітарну допомогу, яку нібито зібрали російські віряни для Києво-Печерської лаври, але через ігнорування української влади не можуть відправити.
Нагадаємо, Києво-Печерська лавра з 13 квітня закрита на карантин.
Росія хоче доставити в лавру "гуманітарну допомогу" - 2 тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.
Народний депутат "Європейської солідарності" Ірина Фріз назвала цю пропозицію допомоги спецоперацією Кремля "вовк в овечій шкурі".
26 квітня російське видання РБК з посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополита Климента повідомило, що в Лаврі 150-200 хворих. Крім священників, це ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії.
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Я зрозуміло пояснив, хто такі русини?
Між іншим, тобі то цікаво насправді, чи лиш би всрати?
Я вам відразу і повірив
НАМИ сними??? собака была отравлена!
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.
Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
https://twitter.com/ligovs Ronin
Відкривайте вже перукарні, ізвєргі!
ЩО ЦЕ? хто Я?
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А шо-нє??