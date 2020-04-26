Усі пройшли огляд, а не хворіли, - в Московському патріархаті спростували інформацію ЗМІ про тотальний COVID-19 у Києво-Печерській лаврі

У Московському патріархаті (УПЦ МП) спростували інформацію, що в Києво-Печерській лаврі коронавірус виявили у всіх священників.

У коментарі hromadske представник Московського патріархату митрополит Климент спростував, що говорив таке російському виданню РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Я говорив інакше, я говорив про те, що практично всі, хто заразилися у Києво-Печерській лаврі, вже майже видужали", — пояснив він.

Назвати точну кількість інфікованих священників у лаврі митрополит не може, бо аналізи роблять державні клініки.

"Я знаю, що десь приблизно у лікарні лежало загалом 15-20 осіб, у них були різні форми пневмонії, але переважна більшість виписалася, там ще кілька залишилося", — розповів Климент.

Речник УПЦ МП також не підтвердив наведені "РБК" дані про 150-200 інфікованих. Він лише сказав, що решта (кого не госпіталізували) перенесли захворювання у легкій формі, їхній стан не погіршувався, але скільки їх, Климент сказати не може.

"Ці дані можуть озвучити медичні працівники, які роблять ці аналізи. Лікарі брали аналізи у всіх в лаврі, звичайно ж, що вони лікували не всіх, і не в усіх були позитивні аналізи. Огляд пройшли всі монахи, але хворіли не всі", — наголосив Климент.

Водночас щодо настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла прессекретар УПЦ МП підтвердив - той уже одужав і виписаний з лікарні.

"Ми про це дізналися з преси і більше ніякої додаткової інформації про це не знаємо", - відповів Климент на питання, чи відомо УПЦ МП щось про гуманітарну допомогу, яку нібито зібрали російські віряни для Києво-Печерської лаври, але через ігнорування української влади не можуть відправити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра з 13 квітня закрита на карантин.

Росія хоче доставити в лавру "гуманітарну допомогу" - 2 тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Народний депутат "Європейської солідарності" Ірина Фріз назвала цю пропозицію допомоги спецоперацією Кремля "вовк в овечій шкурі".

26 квітня російське видання РБК з посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополита Климента повідомило, що в Лаврі 150-200 хворих. Крім священників, це ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії.