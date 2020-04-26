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Новини Коронавірус і карантин
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Для українців, які хочуть повернутися додому, заплановані нові авіарейси з 25 міст світу, - Мінінфраструктури. СПИСОК

Для українців, які хочуть повернутися додому, заплановані нові авіарейси з 25 міст світу, - Мінінфраструктури. СПИСОК

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Про це міністерство повідомило на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.  Воно наводить слова міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

"Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "ДІЯ", - зазначив Владислав Криклій.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine.

Зазначимо, Україна протягом місяця не евакуювали своїх громадян. 28 березня державний кордон України був закритий. Після 27 березня повернутися в Україну можна тільки пішки або на автомобілі.

Також читайте: Україна відкрила спеціальний авіарейс для евакуації громадян із Європи

карантин (18172) українці (2548) евакуація (2342) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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25Mr.Zorg

@BauldganBabukan

·https://twitter.com/BauldganBabukan/status/1254309767637590016 9 ч

Знаменитый железнодорожник Сергей Лещенко, за месяц ни разу не появившись на рабочем месте, сборов наб.совета в марте не было, свои 332 062 грн. получил и не подавился. На настоящих железнодорожников денег нет, часть отправили за свой счёт на карантин, остальные на 50% оклада.

Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1286
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26.04.2020 20:13 Відповісти
+6
В парки людям не можна, а авіарейсами годинами в замкнутому просторі - будьласка.
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26.04.2020 20:15 Відповісти
+6
За счет бюджета? Не думаю, что они в Швейцарию попали, собирая годами и сдавая пустые бутылки. И почему пиар властей должен оплачиваться за счет налогоплательщиков? Границу закрыли не за один день. Кто захотел - воспользовался и прилетел. А тут сейчас и Женева и Цюрих. Я же не зря наверное обратила внимание адресно.
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26.04.2020 20:34 Відповісти
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При слове " анонсировали" стало как- то нехорошо. Стойкий какой-то рефлекс привился.
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26.04.2020 20:12 Відповісти
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https://twitter.com/BauldganBabukan

25Mr.Zorg

@BauldganBabukan

·https://twitter.com/BauldganBabukan/status/1254309767637590016 9 ч

Знаменитый железнодорожник Сергей Лещенко, за месяц ни разу не появившись на рабочем месте, сборов наб.совета в марте не было, свои 332 062 грн. получил и не подавился. На настоящих железнодорожников денег нет, часть отправили за свой счёт на карантин, остальные на 50% оклада.

Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1286
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26.04.2020 20:13 Відповісти
Ему некогда, в квартире за пол лимона долларов , нажитой непосильным трудом ремонт делает
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26.04.2020 20:16 Відповісти
Вот мразина сучья
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26.04.2020 20:25 Відповісти
В парки людям не можна, а авіарейсами годинами в замкнутому просторі - будьласка.
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26.04.2020 20:15 Відповісти
вставай и иди.
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26.04.2020 20:18 Відповісти
Мій кіт категорично відмовляється виходити за поріг квартири. А на озеро, поруч з домом, пускають тільки з тваринками. Можна б було б вигуляти моль чи тарганів в коробочці, тільки вони у нас не живуть.
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26.04.2020 20:29 Відповісти
Кот отказывается выходить?
В данной ситуации твой кот ответственнее тебя.
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26.04.2020 20:47 Відповісти
Скажімо так, один раз він вийшов і повернувся не зовсім цілим. А так мій кіт дуже відповідальний і розумний. Постійно вмивається, ні до кого близько на два сантиметри не підходить, крім почухать за вушком, після м"яса і вкусняшок гасає як кінь і потім добре спить, що стимулює імунітет.
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26.04.2020 21:06 Відповісти
Наш плюёт на карантин. Круглые сутки на улице. Маску не носит. Зимой в поле всех мышей переловил (2 нам приносил) ща только яйцами утиными питается. Он хороший у нас. Зеля зовут. А собака Рошен.
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26.04.2020 21:56 Відповісти
Що зовсім дрібнота по віку? Нашому вже 10, тому він просто Арчибальд.
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26.04.2020 22:10 Відповісти
А у собакена будка є?
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26.04.2020 22:11 Відповісти
Шифером крыта. Его все боятся, а он боится палочки и воды. Зелю утки и гуси обижают, а куры мышей отнимают.
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26.04.2020 22:31 Відповісти
А чого че у Рошена водобоязнь з дрючками? Про Зеліка мовчу, там все по сценарію.
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26.04.2020 22:37 Відповісти
Та плавати навчали. А за палочку Вы ему не верьте. Он первым бампер прокусил.И гости на забор руки не кладут. А петух ещё мог жить и жить
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26.04.2020 22:53 Відповісти
Я так розумію, що вони потім будуть на обсервації...
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26.04.2020 20:21 Відповісти
Бачили ми вже цю обсервацію, коли проривались у Борисполі або розбігались з Козацького готелю
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26.04.2020 20:28 Відповісти
17000.00 і хай бігають...
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26.04.2020 20:30 Відповісти
Вам буде легше, що вони заплатять 17 тис., а ви від них заразитесь?
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26.04.2020 20:54 Відповісти
Нехай спочатку мене впіймають
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26.04.2020 20:59 Відповісти
https://censor.net/user/468476 Обсервация дома.
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26.04.2020 20:44 Відповісти
Там запропоновано два варіанти...
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26.04.2020 20:48 Відповісти
Даже не сомневаюсь, что будут сидеть дома.
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26.04.2020 20:52 Відповісти
Скоріш за все, що так...
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26.04.2020 21:00 Відповісти
Та хоч сто, а вони можуть не дотримуватись жодного
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26.04.2020 20:56 Відповісти
То вже інша історія...
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26.04.2020 20:57 Відповісти
Какую авиакомпанию за счет бюджета в этот раз кормим? И кого из Цюриха везти собрались?
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26.04.2020 20:20 Відповісти
Так що, наших не потрібно повертати?
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26.04.2020 20:23 Відповісти
За счет бюджета? Не думаю, что они в Швейцарию попали, собирая годами и сдавая пустые бутылки. И почему пиар властей должен оплачиваться за счет налогоплательщиков? Границу закрыли не за один день. Кто захотел - воспользовался и прилетел. А тут сейчас и Женева и Цюрих. Я же не зря наверное обратила внимание адресно.
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26.04.2020 20:34 Відповісти
мадам, летают за свои. и цены на эти рейсы раза в 3 выше, чем обычные.
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26.04.2020 20:37 Відповісти
Стоимость билета 5836 гривен с человека. Самолет вылетит из аэропорта Арланда в Стокгольме 28 апреля в 9:00. Угадайте кто покроет убытки за пустой перегон туда.
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26.04.2020 20:51 Відповісти
А чи дійсно за рахунок бюджету?
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26.04.2020 20:37 Відповісти
Конечно же нет. Но Ирада - прохвессорша всех наук. Спорить бесполезно.
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26.04.2020 20:45 Відповісти
Даже не сомневайтесь, что бесполезно. Цена на перелет из Стокгольма анонсирована в пределах 5836 грн. То есть стандартная. Туда он летит пустой............ И кто интересно является спонсором убытков?
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26.04.2020 20:57 Відповісти
Сноску дай. Это сколько в €? А то считать неохота. 200? Какие такие убытки? В одном направлении, это даже много. Помню, в прошлом г. мы летели Bergamo - Kyiv 85€ туда и назад на человека. Купить билеты онлайн в Италии дороже, чем в Украине. 85 - это было куплено в Украине.
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26.04.2020 21:12 Відповісти
Интересно, почему мне ни разу не удалось слетать в Барселону дешевле 100 € в один конец. А я часто летаю через нее, мне ближе до Перпиньяна оттуда Что только не делала, ни он-лайн, ни в Украине в кассах, ни тем более в обратную сторону. Даже с заказом на месяц вперед. Постоянно один ответ - извините, но этот ценовой пакет уже выкуплен. Столько разговоров про цену чуть ли не с 1000 гривен, но нет и близко в помине. Кстати..... это с Вами мы говорили про антибиотики во Франции? Не могу никак ник вспомнить.
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26.04.2020 21:23 Відповісти
Барселона дальше Бергамо. Про а/б уже и не помню. Про самолёты, как я знаю, нужно за неск. месяцев смотреть. В опр. дни вдруг появляются скидки. У меня дети этим занимаются (для нас).
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26.04.2020 21:56 Відповісти
Невозможно планировать поездку за несколько месяцев - это нереально, если не запланирован отпуск на определенные дни. У меня часто бывает спонтанный вылет на несколько дней и ни разу не повезло. А про а/б вспомнила потому что как-то сказала, что там врачи злоупотребляют этими препаратами, а мне пытались доказать, что я это придумала. Случайно наткнулась в сети на видео со смешным заголовком, с таким же комментарием и сохранила.
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26.04.2020 22:11 Відповісти
У нас в определённые дни бывают рейсы Verona - Palermo 10€. Рейсы Италия - Украина осуществляет ит. авиакомпания. Здесь цены Flessibili (перевели сама, а то я устала).
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26.04.2020 21:19 Відповісти
https://www.flightradar24.com/ лучше так? обратите внимание на пустоту над голубым украинским небом
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26.04.2020 20:35 Відповісти
Можно подумать в европейских городах на радарах аншлаг.
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26.04.2020 20:44 Відповісти
эх, не попадаю. пойду пешком, как советует МИД.
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26.04.2020 20:27 Відповісти
"Города, из которых планируются рейсы: Майами, Ницца, Цюрих, Женева, Дубай, Бали."

неужели у мажоров деньги заканчиваются?
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26.04.2020 20:28 Відповісти
А во что возвращатся?В страну где нету ни работы ни медицины?Где налоги и комунальные платежи выше среднего зароботка?В страну где работника кто имеет хоть какую-то работу избранники считают быдлом да и в какую страну если Государственная земля выставленная на распродажу.
Точно такую страну может создать себе каждый в своем виртуальном мире даже на самом слабеньком смартфоне живя в стране где знаеш что ожидает тебя завтра,через неделю или год и не думаешь сколько собак нужно сдать для оплаты за газ.............
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26.04.2020 20:35 Відповісти
и тем не менее, почему-то чуть ли не миллион вернулся....
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26.04.2020 22:51 Відповісти
Фиг мы выйдем из карантина. Обсервация у турыстов будет дома, по смартфону контроль. Это ни о чем. пока мы сидим по домам, уже 40 дней, эти выгуливались, по всему миру. Теперь вернутся и, типа, будут сидеть дома? Кто в это поверит?
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26.04.2020 20:47 Відповісти
Всем стоять,лежать,бояться,
Может з всяким шо-то статься,
Не помрете от Короны,
Так подохните в загоне.
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26.04.2020 21:00 Відповісти
Із Мілана да в Санжари... Кому воно нах потрібно - там потроху вкоськується, а у нас "все ще тільки починається"? Ну, Стокгольм ще можна зрозуміти - шведські коронаоптимісти добавилися вже до того, що скоро удвічі Південну Корею обскачуть. А Прага що? Звідтіль, як припече, то й на перекладних добратися можна. А от повернутися без довідки...
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26.04.2020 21:09 Відповісти
МАУ к Ваши услугам господа, и пожалуйста приготовте вперед деньги за тройной тариф.
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26.04.2020 21:12 Відповісти
Неправда. Летать может любая авиакомпания при условии что ее собственник Коломойский.
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26.04.2020 21:49 Відповісти
А есть рейсы, что бы улететь
отсюда?
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27.04.2020 01:33 Відповісти
 
 