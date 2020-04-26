Для українців, які хочуть повернутися додому, заплановані нові авіарейси з 25 міст світу, - Мінінфраструктури. СПИСОК

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб повернути додому українців.

Про це міністерство повідомило на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ. Воно наводить слова міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

"Маю добрі новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "ДІЯ", - зазначив Владислав Криклій.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine.

Зазначимо, Україна протягом місяця не евакуювали своїх громадян. 28 березня державний кордон України був закритий. Після 27 березня повернутися в Україну можна тільки пішки або на автомобілі.

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