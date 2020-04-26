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Міносвіти пояснило, що робити абітурієнтам із окупованих територій: можна вибирати з 77 вишів

Міносвіти пояснило, що робити абітурієнтам із окупованих територій: можна вибирати з 77 вишів

У Міносвіти роз'яснили особливості вступу до вишів абітурієнтів з окупованих територій в умовах карантину.

Особливості вступу абітурієнтів з окупованих територій України в умовах нинішньої пандемії коронавірусного захворювання COVID-19 перерахувала виконувачка  обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

За її словами, до питання організації закінчення навчального року екстерном у закладах освіти на підконтрольній Києву території України можна буде повернутися після закінчення нинішнього карантину і зняття обмежень.

"У нас працюють центри, через які вступники зможуть вступити у заклади вищої освіти. 77 закладів вищої освіти уповноважені для вступу тих молодих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Кількість закладів вищої освіти може бути розширена за рахунок закладів, які підпорядковані Мінкультури, МОЗ і МВС. Тобто цього року вступники можуть вступити як з Донецької і Луганської областей, так і з Криму у ці заклади. Немає різниці, звідки є вступники", – сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення випускних в установах освіти залежить від того, коли закінчиться карантин, - Міносвіти

При цьому, наголосила вона, особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, вступають до закладів вищої освіти на материковій Україні за дещо іншою процедурою, ніж проходження ЗНО. "Їм для вступу потрібно звернутися в освітній центр "Донбас-Україна", "Крим-Україна", подати освітню декларацію і пройти процедури, які передбачені на теперішній час", – сказала Любомира Мандзій.

Ті, хто має намір вступити в заклади вищої освіти України, але має питання, можуть скористатися телефонною "гарячою лінією" за номером 0-800-504-425, додала Мандзій.

вступна кампанія (228) Крим (14190) Міносвіти (1420) Донбас (22357) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+8
в Ростове и Воронеже тоже много хороших учебных заведений.... туда.....
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26.04.2020 20:33 Відповісти
+8
Мало того, оно поступит на бюджет, будет здесь гадить, ненавидеть все Украинское...В то время дети где ватный мир не пришел поступить не смогут вообще...бюджет будет занят лугандоном, а на контракт не хватит денег благодаря зеленым реформам + обнищание в карантин
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26.04.2020 20:43 Відповісти
+5
Только на платной основе, на контракт.
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26.04.2020 20:37 Відповісти
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26.04.2020 20:31 Відповісти
в Ростове и Воронеже тоже много хороших учебных заведений.... туда.....
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26.04.2020 20:33 Відповісти
Только на платной основе, на контракт.
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26.04.2020 20:37 Відповісти
так! не надо тут Родину продавать! в Ростов, так в Ростов!
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26.04.2020 21:04 Відповісти
О! Взвыли те, кто хочет пропихнуть свое чадо "на бюджет", а тут вдруг теплое местечко понаехашему отдадут!
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26.04.2020 20:38 Відповісти
Мало того, оно поступит на бюджет, будет здесь гадить, ненавидеть все Украинское...В то время дети где ватный мир не пришел поступить не смогут вообще...бюджет будет занят лугандоном, а на контракт не хватит денег благодаря зеленым реформам + обнищание в карантин
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26.04.2020 20:43 Відповісти
Пусть переводят обучение на русский язык,работу ведь искать будут по зову сердца-в русском мире.
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26.04.2020 20:52 Відповісти
Короче вот такая державницкая позиция: "дайте мне кусок народных благ и знать ничего не хочу"! Даже то, что таким образом мы можем вырвать детей из лап русского мира - плевать, мне главное своего дитятю пристроить, а все остальное 10-ой степени важности!
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26.04.2020 20:52 Відповісти
кого вырвали в 2014, те уже тут,

остальные нах в мааскву
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26.04.2020 21:10 Відповісти
https://censor.net/user/371627

Вытаскивать толковых детей нужно. И воспитывать правильно. Если человек после 6 лет тотальной информпромывки хочет учиться на родине, а не в руснявой помойке, это дорогого стоит............
Вважаю, що Койот правий!
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26.04.2020 20:54 Відповісти
может ты поймеш что для них в Украине все будет на ШАРУ. и не более того. какая нахрен любовь к родине? начало войны, ему или ей всего 10 лет было. они знают что украинци это фашисты, ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! и хрен знает сколько и них уже завербованы
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26.04.2020 21:26 Відповісти
Не згоден... така моя думка...
Влаштовує?
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26.04.2020 21:35 Відповісти
уважаю чужое мнение. но лишь бы не во вред Украине твое мнение,
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26.04.2020 21:44 Відповісти
От і добре)
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26.04.2020 21:50 Відповісти
дети которые поступить не смогут вообще едут в лугандон.
Леонид Ильич, не поверите, щирому украинцу в лугандгнии проще поступить чем местному. Пропаганда. Но это у них нам этого не надо.
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26.04.2020 21:08 Відповісти
Дипломи лугандону хтось визнає?
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26.04.2020 21:10 Відповісти
Они (ВУЗы) аккредитованные в России и выдают дипломы российского образца. У нас пол кабмина с дипломами не государственного образца.
Кто то же признаёт аттестат о среднем образовнии в ЛДНР.
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26.04.2020 21:30 Відповісти
Удачная фотка, уже несколько лет на неё смотрю.
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26.04.2020 20:42 Відповісти
Може треба робити нові фотки?
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26.04.2020 20:54 Відповісти
Вытаскивать толковых детей нужно. И воспитывать правильно. Если человек после 6 лет тотальной информпромывки хочет учиться на родине, а не в руснявой помойке, это дорогого стоит.
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26.04.2020 20:46 Відповісти
Множество "патриотов" с вами не согласны - они сами метят на бюджетные места, "чужакам" здесь не рады.
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26.04.2020 20:54 Відповісти
Да и чур на них. Тоже показатель, горлопаны.
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26.04.2020 21:35 Відповісти
Проснись и пой...ты 2020 год с 1950 случайно не перепутал??? Какой информпромывке...ты о чем...они промыты ватными родителями на генетическом уровне... Какая еще промывка при псевдодерьмократии
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26.04.2020 20:57 Відповісти
Те, которые промыты, останутся в помойке. А ватных родителей с крайней степенью упоротости и сейчас вокруг меня полно. А я не в Донецке давно живу. И что?
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26.04.2020 21:33 Відповісти
Абітурієнти з окупованих територій хай сидять на період карантину і взагалі на місці дислокації рівно. Без усіляких преференцій і кофіцієнтів.
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26.04.2020 20:46 Відповісти
а абитуриенты из других регионов пусть сидят не ровно и не на месте дислокации?
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26.04.2020 20:55 Відповісти
+++
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26.04.2020 21:10 Відповісти
А у нас з іншими регіонами війна? Завжди було не зрозумілим, чого хтось має преференції не в знаннях, в першу чергу, а за якимись пільгами. От і маємо праффесіоналів.
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26.04.2020 21:11 Відповісти
это наследие совка - есть определенное количество чего то бесплатного (в данном случае "бюджетные места", но что бы получить это бесплатное нужно выходить на "нужных людей" и давать взятку. А потом удивляемся, что в стране коррупция. Выход один - отменить все эти "бюджетные места" и сделать или всем бесплатно, или всем платно - тогда и коррупции не будет.
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26.04.2020 21:14 Відповісти
Тут треба поступати виважено. Я взагалі за те, що освіта повинна бути максимально доступною. Так вчинили в Південній Кореї з її "проривом". Але повністю безкоштовною освіта повинна бути для талановитих і освічених дітей, без огляду на будь-які пільгові категорії. А у нас їх багато. Тільки тестування для ЗНО повинні не імбецили формувати.
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26.04.2020 21:26 Відповісти
безкоштовна з приписом. не відпрацював по фаху в Україні, сплати за освіту. з таможні завертати як зараз аліментників
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26.04.2020 21:32 Відповісти
Уявляю як вони будуть складати іспити, звертатися до вишів, якщо там зараз нікого немає!
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26.04.2020 20:53 Відповісти
Там навчають на бендеравскай мовє, а у них же рускаязичнайа чєлюсть.
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26.04.2020 21:12 Відповісти
По різному буває. За законом вони громадяни України, тому мають право. А на практиці може бути, що вони не підготовлені до навчання.😲
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26.04.2020 21:14 Відповісти
Якось зайшов по справах у районний відділ освіти. 51 кабінет по 3-4 дармоїди в кожному надовго вибили мене з рівноваги. Стало зрозуміло чому доводиться "здавати на штори" під галакання влади про достатнє фінансування освіти.
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26.04.2020 20:55 Відповісти
Є також питання їхньої підготовки до отримання вищої освіти! Невже на окупованих територіях добре викладають у школах?
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26.04.2020 20:57 Відповісти
а багато є країн які дипломи з наших ВНЗ визнають, це ж в основном пострадянські країни.
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26.04.2020 21:05 Відповісти
Зараз є програма подвійних дипломів. Тобто студент рік чи два вчиться в іноземному вищі і отримує два дипломи. Як правило це європейські вищі, що дозволяє випускнику працювати в Європі!
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26.04.2020 21:09 Відповісти
Мы должны понимать что за 6 лет оккупации там подросло поколение дедываевал. В 10 лет они еще не интересовались ничем, а за последние несколько лет им в головы вбили совсем другие мысли.Теперь бюджет Украины должен оплачивать хотелки ватных сограждан.
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26.04.2020 20:59 Відповісти
Правильно! Агентурная сеть рашки должна быть заложена с времен учебы в Украине!
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26.04.2020 21:00 Відповісти
папа - сепар служит в днр, дети учатся на бюджете в Харькове, Днепре, Киеве.
Занимательные порядки.
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26.04.2020 21:06 Відповісти
так они же закончили лугандоно-русскомирные школы, украинську мову ненавидят и не знают, как они будут сдавать ЗНО, а тем более учиться на мове?
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26.04.2020 21:08 Відповісти
Вот для этого и проталкивают наші рідні депутати кацапську мову в Україну на Конституційному рівні.
Ну просто право первой ночи.Если не выродим силой то выродим этнически.
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26.04.2020 21:12 Відповісти
Они просто будут числиться и стоять в очереди за дипломом.
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27.04.2020 07:09 Відповісти
А почему эти новоросы так и прутся в бандеровские вузы?Видимо ЗЕ их будет обучать за мои и ваши налоги а наши дети будут оплачивать учебу вернее мы будем платить за обучение наших детей.
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26.04.2020 21:08 Відповісти
жалко детики гиви, моторолы, захарченка и остальной нечести не подросли. им бы всем наверное президенскую стипендию выдали. а по сути, детям было по 11 лет когда началась война, они воспитывались в духе рф и смотрели только их тв каналы. КАК ЖЕ ОНИ ЛЮБЯТ УКРАИНУ!!
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26.04.2020 21:19 Відповісти
в растов !!!
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27.04.2020 08:36 Відповісти
 
 