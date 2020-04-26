За добу 29 нових випадків COVID-19 підтвердили на Волині, одна жінка померла

Пацієнтка відділення гематології, яка протягом останніх трьох тижнів перебувала в лікарні з діагнозом "гострий лейкоз" і попутнім захворюванням на коронавірус, померла.

Про це в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар телефоном розповів журналістам Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінка померла від лімфоми та супутного захворювання COVID - 19. 23 квітня у пацієнтки було взято аналіз на коронавірус. Метод ПЛР-діагностики підтвердив діагноз", - зазначив він.

Станом на 10:00 26 квітня у Волинській області зареєстровано 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Усього в області у 241 людини діагноз COVID – 19, якій лабораторно підтверджений методом ПЛР. 11 нових хворих - медпрацівники та пацієнти відділення гематології обласної лікарні, розповіла начальниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації ОДА Карина Мариневич.

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Дудар також повідомив:"Чотирьох пацієнтів, які контактували з померлою, та 16 інших пацієнтів відділення перевели у тимчасовий інфекційний госпіталь. Вони ізольовані, отримують необхідне лікування. Шість медсестер гематологічного відділення з діагнозом COVID – 19, якій у них протікає безсимптомно, перебувають вдома на самоізоляції. Відділення тричі дезінфікували. Вирішується питання про нову локацію для відділення гематології ВОКЛ".

За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. В області методом ПЛР обстежено 1651 людина. 6 випадків хвороби завершились летально. Одужало 48 осіб.

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