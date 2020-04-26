Спалах коронавірусу в Подільську на Одещині: у місто направили експертів медицини катастроф, - ОДА
В Подільськ Одеської області, в якому COVID-19 інфіковані понад 40 співробітників двох лікарень, спрямовані експерти медицини катастроф.
Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
"Представники Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС та інших служб посилять контроль за дотриманням карантину в районі. Кожен випадок бездіяльності буде розглядатися згідно з українським законодавством, а причетні — притягуватися до відповідальності", - сказав голова ОДА.
Він підкреслив, що епідемічна ситуація в Подільську з сьогоднішнього дня відстежується в режимі 24/7 (цілодобово і без вихідних). За його словами, спеціальна комісія цілодобово доповідатиме про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медичних установ, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом.
"Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат — 88 хворих у місті, майже половина — медпрацівники", - акцентував Куций.
Як пояснює волонтер Катерина Ножевнікова, в Подільській районній лікарні (не опорній) кілька днів тому закрили відділення реанімації, оскільки лікаря відправили на карантин через COVID-19, - пише УНІАН.
"Через це не могли надати відповідну допомогу пацієнтці з інсультом, і її транспортували до Одеської обласної клінічної лікарні. За даними волонтерів, для того, щоб цю жінку доставили до Одеси, довелось "підключити" заступника голови ОДА Віталія Свічинського.
Цього тижня до міста Подільськ Одеської області, в якому проживають близько 40 тис. осіб, обмежили в'їзд через спалах COVID-19. Станом на 9:30 25 квітня, в місті був зафіксований найбільший у регіоні спалах - 56 осіб, з яких 10 медпрацівників, в основному Подільської міської лікарні, яка є опорною для COVID-19.
Уже в суботу ввечері стало відомо, що в місті інфіковані ще 32 медики - працівники іншої лікарні (районної), які контактували з померлим 19 квітня місцевим жителем - 60-річним лікарем сімейної медицини. Загалом у місті інфіковані вже 88 осіб.
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Возможно, неизлечимый.
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Пропустили літеру... Але цікаво те, що маємо близько 1700 інфікованих медиків та відправляємо ще 40. Так швидко прийдемо до стану, коли не буде кому лікувати.
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Славко Славковіч
@5nagwo8jr9zCvi8
·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1254428345183416322 3 ч
Лікарі Ізраїльської реанімації піднімають собі настрій після 12--ти годинного чергування
https://twitter.com/i/status/1254428345183416322
26.04.2020 г.
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
А 11 человек в сутки от туберкулёза?
А 1600 человек в сутки просто умирающих от различных заболеваний.
На хрена нам все это вкладывают в уши, хотелось бы знать?