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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу в Подільську на Одещині: у місто направили експертів медицини катастроф, - ОДА

Спалах коронавірусу в Подільську на Одещині: у місто направили експертів медицини катастроф, - ОДА

В Подільськ Одеської області, в якому COVID-19 інфіковані понад 40 співробітників двох лікарень, спрямовані експерти медицини катастроф.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Представники Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС та інших служб посилять контроль за дотриманням карантину в районі. Кожен випадок бездіяльності буде розглядатися згідно з українським законодавством, а причетні — притягуватися до відповідальності", - сказав голова ОДА.

Він підкреслив, що епідемічна ситуація в Подільську з сьогоднішнього дня відстежується в режимі 24/7 (цілодобово і без вихідних). За його словами, спеціальна комісія цілодобово доповідатиме про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медичних установ, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом.

"Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат — 88 хворих у місті, майже половина — медпрацівники", - акцентував Куций.

Як пояснює волонтер Катерина Ножевнікова, в Подільській районній лікарні (не опорній) кілька днів тому закрили відділення реанімації, оскільки лікаря відправили на карантин через COVID-19, - пише УНІАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Одеської ОДА терміново збирає комісію щодо НС: у 32 медиків Подільська підтверджено коронавірус

"Через це не могли надати відповідну допомогу пацієнтці з інсультом, і її транспортували до Одеської обласної клінічної лікарні. За даними волонтерів, для того, щоб цю жінку доставили до Одеси, довелось "підключити" заступника голови ОДА Віталія Свічинського.

Цього тижня до міста Подільськ Одеської області, в якому проживають близько 40 тис. осіб, обмежили в'їзд через спалах COVID-19. Станом на 9:30 25 квітня, в місті був зафіксований найбільший у регіоні спалах - 56 осіб, з яких 10 медпрацівників, в основному Подільської міської лікарні, яка є опорною для COVID-19.

Уже в суботу ввечері стало відомо, що в місті інфіковані ще 32 медики - працівники іншої лікарні (районної), які контактували з померлим 19 квітня місцевим жителем - 60-річним лікарем сімейної медицини. Загалом у місті інфіковані вже 88 осіб.

Спалах коронавірусу в Подільську на Одещині: у місто направили експертів медицини катастроф, - ОДА 01

карантин (18172) Одеська область (3295) Куций Максим (56) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Ножевнікова Катерина (12)


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Топ коментарі
+9
На дурачка косишь?? Месные ЗЕбилы покацапленные малороссы будут даже в Киеве по Крещатику тягать дидов на палке ничуть не хуже чем потомки алкоголиков в Москвабаде. Дурачка то выключи.
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26.04.2020 21:07 Відповісти
+8
На 9 мая ещё дидоф на палках тягать, так шо новые рекорды не за горами...
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26.04.2020 21:00 Відповісти
+7
Осталось заразить экспертов медицины катастроф.
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26.04.2020 21:02 Відповісти
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Заразу поширюють медики...
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26.04.2020 20:57 Відповісти
Ну поки-що така картина. Більше половини випадків інфікації саме в лікарнях. До того ж майже четверть всіх інфікованих це самі медики.
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26.04.2020 21:25 Відповісти
Оце,й дивлюся на здатність,оточуючих,тверезо дивитися на Світ
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26.04.2020 21:28 Відповісти
Цікава річ
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26.04.2020 21:29 Відповісти
Одеса вийде в лідери. Там безшабашність крутіша ніж в Лукашенки.
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26.04.2020 20:58 Відповісти
Медики й попі, й зеклоуни - найсумнівніші частини суспільства...!
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26.04.2020 21:00 Відповісти
Очень тяжёлый случай...
Возможно, неизлечимый.
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26.04.2020 21:16 Відповісти
На 9 мая ещё дидоф на палках тягать, так шо новые рекорды не за горами...
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26.04.2020 21:00 Відповісти
На дурачка косишь?? Месные ЗЕбилы покацапленные малороссы будут даже в Киеве по Крещатику тягать дидов на палке ничуть не хуже чем потомки алкоголиков в Москвабаде. Дурачка то выключи.
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26.04.2020 21:07 Відповісти
100%
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26.04.2020 21:18 Відповісти
А розумний Гепа закликав харківських ватників махати дідами з балконів.
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26.04.2020 21:30 Відповісти
Дедами с балконов махать можно. Главное при этом- громко не пердеть.
Спалах коронавірусу в Подільську на Одещині: у місто направили експертів медицини катастроф, - ОДА - Цензор.НЕТ 2711
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26.04.2020 22:37 Відповісти
Ватники будуть пуками маскувати кашель. Раніше вони робили це з точністю до навпаки.
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26.04.2020 23:19 Відповісти
Осталось заразить экспертов медицины катастроф.
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26.04.2020 21:02 Відповісти
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26.04.2020 21:09 Відповісти
В Подольск ОдессКой области, в котором COVID-19 инфицированы более 40 сотрудников двух больниц, направлены эксперты медицины катастроф. Источник: https://censor.net.ua/n3191662
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Пропустили літеру... Але цікаво те, що маємо близько 1700 інфікованих медиків та відправляємо ще 40. Так швидко прийдемо до стану, коли не буде кому лікувати.
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26.04.2020 21:03 Відповісти
кому поширювати внфекцію...
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26.04.2020 21:06 Відповісти
Та,херня-надо Чумака и Кашпировского подключить.
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26.04.2020 21:11 Відповісти
Інфікування піде стадіонами й зомбоящиком
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26.04.2020 21:14 Відповісти
Ламаються стереотипи світосприйняття...Когнитивний дисонансе,ти,де
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26.04.2020 21:08 Відповісти
Кароче молодцы пасху отметили,...теперь готовьте палки дидоф таскать на 9 мая...так вирус потихоньку и выкосит ватное гавнецо..Бо на кремлёвских ЗЕклоунов надежды нет.
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26.04.2020 21:11 Відповісти
Как бы серьезно. У нас таковые эксперты точно есть?? Или это очередные "заочники"?
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26.04.2020 21:15 Відповісти
пройшли зеконкурс...Кращі в Світі...
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26.04.2020 21:16 Відповісти
Это очередные Трускавецкие выпускники..именно таких прохвессионалов заслуживает электорат клоуна.
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26.04.2020 21:20 Відповісти
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8

Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1254428345183416322 3 ч

Лікарі Ізраїльської реанімації піднімають собі настрій після 12--ти годинного чергування

https://twitter.com/i/status/1254428345183416322
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26.04.2020 21:37 Відповісти
Хроника одного Президента ...

26.04.2020 г.

Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
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26.04.2020 21:39 Відповісти
Вспышка сверхновой звёзды уже не интересует?
А 11 человек в сутки от туберкулёза?
А 1600 человек в сутки просто умирающих от различных заболеваний.
На хрена нам все это вкладывают в уши, хотелось бы знать?
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26.04.2020 21:55 Відповісти
Жду когда вся Одисса будет своих или как некоторые кацапы любых дедов таскать ведь эти завозные должны вымереть
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26.04.2020 22:06 Відповісти
Не кажи за всю Одесу.
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27.04.2020 02:23 Відповісти
 
 