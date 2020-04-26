Збитки Прикарпаття через пожежі від початку року - понад 20 млн грн, - спікер управління ДСНС Бабушкіна

На Івано-Франківщині від початку 2020 року зареєстроване 1435 пожеж в природних екосистемах. З них у 1424-х випадках горіла суха трава, побутове сміття і стерня, в семи - торфовища, п'яти - ліси. Збитки оцінюються в понад 20 млн грн.

Про це в студії Суспільного повідомила речниця управління ДСНС України в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна, інформує Цензор.НЕТ.

На території понад 300 гектарів виникали пожежі. Це майже 1/4 території Івано-Франківської області. 5 тисяч 536 рятувальників гасили вогонь.

В результаті стихійних пожеж загинуло двоє людей, двоє мають опіки.

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Як повідомив в.о. начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Андрій Веляник, станом на сьогоднішній день в Головному управлінні Нацполіції в Івано-Франківській області відкрито одне кримінальне провадження про підпал сухої трави біля Івано-Франківського аеропорту за статтею 245 частини 1. Триває досудове розслідування. Встановлюються причини та умови скоєння цього правопорушення.

Нагадаємо, 13 квітня депутати ВРУ проголосували за збільшення розміру штрафів за підпал сухостою у 18 разів.

Згідно із законом, штраф за забруднення повітря становить від 30 до 61 тисячі гривень або обмеження волі терміном до трьох років.

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць тощо карається штрафом від майже від 92 до 153 тис. грн.