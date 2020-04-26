В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів із Росії: в кіноіндустрії зараз може статися відкат назад, - актриса Жураківська

Український кінематограф зробив в останні роки великий крок вперед, проте зараз в Україні знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії.

Про це розповіла в інтерв'ю Укрінформу актриса театру і кіно Олеся Жураківська, передає Цензор.НЕТ.

"Печально, але це наша дійсність", - сказала вона.

На переконання акторки, український кінематограф зробив останніми роками великий крок вперед - з’явилося реально якісне кіно.

"Мені дуже сподобалися фільм "Додому", "Мої думки тихі", наші "Перші ластівки", я вважаю, теж прекрасне кіно. А серіал "Спіймати Кайдаша" який чудовий! Тобто за цей час з’явилася маса гарних речей, але зараз, зважаючи на сумні тенденції, може бути відкат назад…" - підкреслила Жураківська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Напевно, це монтаж, ці дитячі крики", - директорка харківського Будинку дитини №3 Скульська про зйомки фільму "Дау"

Вона додала, що її досі часто кличуть зніматися в Росії, але вона не може цього робити.

"Дуже сильний внутрішній супротив. Не хочу. А от в Україні зараз все повертається на круги своя – у нас знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії, печально, але це наша дійсність", - розповіла вона.