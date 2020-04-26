В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів із Росії: в кіноіндустрії зараз може статися відкат назад, - актриса Жураківська
Український кінематограф зробив в останні роки великий крок вперед, проте зараз в Україні знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії.
Про це розповіла в інтерв'ю Укрінформу актриса театру і кіно Олеся Жураківська, передає Цензор.НЕТ.
"Печально, але це наша дійсність", - сказала вона.
На переконання акторки, український кінематограф зробив останніми роками великий крок вперед - з’явилося реально якісне кіно.
"Мені дуже сподобалися фільм "Додому", "Мої думки тихі", наші "Перші ластівки", я вважаю, теж прекрасне кіно. А серіал "Спіймати Кайдаша" який чудовий! Тобто за цей час з’явилася маса гарних речей, але зараз, зважаючи на сумні тенденції, може бути відкат назад…" - підкреслила Жураківська.
Вона додала, що її досі часто кличуть зніматися в Росії, але вона не може цього робити.
"Дуже сильний внутрішній супротив. Не хочу. А от в Україні зараз все повертається на круги своя – у нас знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії, печально, але це наша дійсність", - розповіла вона.
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Ну так за це 73/43% прогаласували...
Это безусловно зрада и капитуляция - я даже ни на секунду не могу допустить, что киношный бизнес определяется комерческим успехом предприятия.
Или ты сам кнопкой выбираешь качество...
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·https://twitter.com/madstrekoza/status/1253705039102828550 24 апр.
Цій листівці УПА - понад 65 років, а її зміст актуальний і донині!..
Що тут ще сказати? Хіба, щось таке: а запросим-но івана ослопіськіна знімати нові серії "Інтернів" в Україну!
Воістину, маразм крєпчал...
Ребята, "зелёные", угамонитесь, начинает закипать!!!
Украинские актеры все уже во власти!