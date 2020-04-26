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Новини Коронавірус і карантин
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Рішення про те, як відбуватиметься набір до перших класів, ухвалюють органи місцевої влади, але інформація має бути публічною, - Міносвіти

Рішення про те, як відбуватиметься набір до перших класів, ухвалюють органи місцевої влади, але інформація має бути публічною, - Міносвіти

Рішення щодо процедури набору учнів перших класів мають ухвалити органи місцевого самоврядування та оприлюднити відповідну інформацію.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ.

"Можна зробити дистанційно, а можна перенести терміни подачі документів до закладів освіти. Наголошую на тому, що ця інформація органами місцевого самоврядування, засновниками шкіл має бути публічною для того, щоб батьки могли організувати подачу документів. Якщо засновник школи ухвалить рішення про те, що це буде дистанційно – засобами зв’язку – одна справа, якщо ж буде змінено терміни подачі документів, то прошу про це проінформувати на сайтах рад або шкіл", – сказала очільник міністерства.

Мандзій також зазначила, що проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.

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карантин (18172) школа (2224) Міносвіти (1420) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+3
Це вже не перший рік набирають першокласників як у космонавти🧐
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26.04.2020 21:35 Відповісти
+2
А может им сделать отсрочку на год?Ведь мы то шли в школу в 7 лет и не умерли и наше поколение не тупее тех кто пошел в школу в 6 лет.
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26.04.2020 21:38 Відповісти
+2
Вполне возможно, дадут родителям право выбора.
В данной ситуации это будет разумный подход.
Тем более, бэби-бум у нас не прогнозируется.
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26.04.2020 21:46 Відповісти
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Це вже не перший рік набирають першокласників як у космонавти🧐
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26.04.2020 21:35 Відповісти
З якого року??))
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26.04.2020 21:37 Відповісти
Он уже не вспомнит. )))
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26.04.2020 21:44 Відповісти
Прошу за мене не відповідати. Поки в спам.
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26.04.2020 21:46 Відповісти
Я у тебя научился.
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26.04.2020 21:47 Відповісти
Стареча інфантильність...сам нижче це підтвердив!))
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26.04.2020 22:11 Відповісти
Та вже так років 15 з гаком!
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26.04.2020 21:45 Відповісти
Так Ви ж за них галасували!!))
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26.04.2020 21:48 Відповісти
ГАлАсували🤪🧐 попийте заспокійливого і ніколи не перевіряйте українську мову у дитини!
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26.04.2020 21:49 Відповісти
от якраз галасували. бо то були не вибори а вибух дурних емоцій та надій
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26.04.2020 22:00 Відповісти
Верещали-можна й так сказати..))
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26.04.2020 22:03 Відповісти
можна. але у нас як завжди. або зовсім язик в ..раці, або очі налобі і слина летить. от так і голосували
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26.04.2020 22:07 Відповісти
Так Ви і зараз "галасуєте" на весь ЦН.. 24/24/365 -час це..
Це і мав на увазі..
І не треба виставляти себе найкращим патріотом, як Крещатик Сашко,
Царстсво йому небесне!))
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26.04.2020 22:01 Відповісти
Так це ж він і є!
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26.04.2020 22:15 Відповісти
Знаю..)))
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26.04.2020 22:17 Відповісти
А самый главный юмор в том, что мы это знаем, а он уже нет.
Старость... )))
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26.04.2020 22:21 Відповісти
Агаа...)))Повна амнезія з діареєю та закрепом головного моска..))
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26.04.2020 22:27 Відповісти
Навіть не старість..Я старше..
Інвалід воно "умственного" труда..але , в в кожній дюрці затичка..))
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26.04.2020 22:34 Відповісти
А может им сделать отсрочку на год?Ведь мы то шли в школу в 7 лет и не умерли и наше поколение не тупее тех кто пошел в школу в 6 лет.
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26.04.2020 21:38 Відповісти
но мы и учились 10 лет. а так мальчикам что - с выпускного сразу в военкомат?
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26.04.2020 21:44 Відповісти
Не сразу а через год да и служили мы 2 года.А еще никто не отменял еще СССРовского закона что продажа спиртных напитков только из 22-х лет значит полнолетие наступает из 22 и призыв в армию боязан быть из 22 лет
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26.04.2020 21:48 Відповісти
А девочкам в роддом.
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26.04.2020 21:50 Відповісти
Не, в школу в 6, сапоги(училище в 16)..
Так вийшло, в ті ще часи, після 10 класів..
))
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26.04.2020 21:54 Відповісти
Вполне возможно, дадут родителям право выбора.
В данной ситуации это будет разумный подход.
Тем более, бэби-бум у нас не прогнозируется.
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26.04.2020 21:46 Відповісти
по месной прописке или по договору съема жилья, брать безоговорочно. и никого не ...бет, есть у вас место или нет. вы суки разрешения на застройку высоток, минигородов и котеджных поселков выдали. вы застройщиков обяали построить бесплатные школы и садики? государство обеспечило инфраструктуру? НЕТ!!! вы взяли налом. теперь разъ....буйтесь как хотите а для месных места должны быть!!!!!!!!!!!!! под киевом у мартынова жк софия, жить классно, НО,частная школа 6000, садик 6000 в месяц и это без кружков. КАК ВАМ ЭТО??????
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26.04.2020 21:57 Відповісти
В государственные школы уже на этапе записи в первый класс выставляют родителям счета, типа не помощь школе, на ремонт, на пособия. Все это знают. И чем дальше от школы живёт ребенок, тем счета крупнее...
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27.04.2020 08:34 Відповісти
 
 