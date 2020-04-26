Рішення про те, як відбуватиметься набір до перших класів, ухвалюють органи місцевої влади, але інформація має бути публічною, - Міносвіти
Рішення щодо процедури набору учнів перших класів мають ухвалити органи місцевого самоврядування та оприлюднити відповідну інформацію.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ.
"Можна зробити дистанційно, а можна перенести терміни подачі документів до закладів освіти. Наголошую на тому, що ця інформація органами місцевого самоврядування, засновниками шкіл має бути публічною для того, щоб батьки могли організувати подачу документів. Якщо засновник школи ухвалить рішення про те, що це буде дистанційно – засобами зв’язку – одна справа, якщо ж буде змінено терміни подачі документів, то прошу про це проінформувати на сайтах рад або шкіл", – сказала очільник міністерства.
Мандзій також зазначила, що проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.
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Це і мав на увазі..
І не треба виставляти себе найкращим патріотом, як Крещатик Сашко,
Царстсво йому небесне!))
Старость... )))
Інвалід воно "умственного" труда..але , в в кожній дюрці затичка..))
Так вийшло, в ті ще часи, після 10 класів..
))
В данной ситуации это будет разумный подход.
Тем более, бэби-бум у нас не прогнозируется.