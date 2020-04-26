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Саакашвілі про призначення його віцепрем'єром: Я вважаю, що голоси зберуться. Просто подання зайшло несподівано, і люди були збентежені

Саакашвілі про призначення його віцепрем'єром: Я вважаю, що голоси зберуться. Просто подання зайшло несподівано, і люди були збентежені

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі вважає, що у Верховній Раді України набереться необхідна кількість голосів для призначення його на посаду віцепрем'єр-міністра України.

"Я вважаю, що голоси знайдуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції ("Слуга народу" ), це як з корабля на бал раптом зайшло несподівано для всіх це подання, і люди були збентежені", - сказав він в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24". Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Саакашвілі зазначив, що у нього була цікава зустріч з фракцією "Слуга народу". "На виборах (парламентських 2019 року), коли я побачив, що моя партія "Рух нових сил" забирає там 2-3% у "Слуги народу", але при цьому не проходить до парламенту, я закликав наших виборців, багато тисяч українців, голосувати за "Слугу народу", щоб не відібрати у них монобільшість. Я ніби свій пасивний внесок у це зробив", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подання на призначення Саакашвілі ще немає, дата засідання ВР невідома, - Разумков

Саакашвілі впевнений, що президент Зеленський ще прийде зустріч фракції "Слуга народу" і озвучить свою позицію щодо його кандидатури.

За словами Саакашвілі, на зустрічі з ним і прем'єр Денис Шмигаль  сказав, що хотів би, щоб комунікація між урядом і парламентом була кращою.

"Я був парламентарієм кількох скликань в Грузії, був віцепрезидентом ПАРЄ, і розумію, може бути, більше інших людей роль парламенту. Україна парламентсько-президентська держава, тому більшість ініціатив має виходити від парламенту", - зазначив він.

Саакашвілі також повідомив, що у нього була в неділю "хороша зустріч" зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, якого він вважає дуже перспективним українським політиком. "І я саме говорив про те, що ініціатива має виходити з цих стін (парламенту. - Ред.)", - сказав він.

ВР (15045) Кабмін (14153) призначення (2301) Саакашвілі Міхеіл (2155) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+27
Выражаясь человеческим языком, все ******.
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26.04.2020 21:57 Відповісти
+22
Саакашвили о назначении его вице-премьером: Я считаю, что голоса соберутся. Просто представление зашло неожиданно, и люди были в замешательстве - Цензор.НЕТ 6630
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26.04.2020 21:57 Відповісти
+21
Значит все плохо. Еще хуже будет.
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26.04.2020 21:55 Відповісти
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Сивочолого гетьмана... тільки не грузини, а кацапи
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26.04.2020 23:28 Відповісти
Ситуация называется,,петтинг слабоумных кацапов,,. Все им Петя мешает жить
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27.04.2020 02:13 Відповісти
>Просто представление зашло неожиданно
я бы сказал что цирковое представление зашло далеко
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26.04.2020 23:32 Відповісти
Неадекватные выходки кавказского «гастролёра».
В бытность Президента Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ», в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
Если батоноბატონი получит власть, то Бичо-Джан немедленно начнет репрессии против своих обидчиков в период, когда он лазил по крышам с мобильником. После того, как господин Аваков подверг критике невнятную речь президента «Руха новых грузинских сил» (бе-бе-бе) и назвал грузинского мцыри: «Тварь последняя!», Михо пообещал посадить в буцегарню пана Арсена.
До приглашения гаера войти в состав украинского Правительства, батоно Михо Саакашвили «положил глаз» на кресло мэра Одессы, занимаемое временно гражданином Московии - Геннадием Трухановым. Безработный джигит уже приобрел на деньги московской «бабушки» элитную недвижимость (апартаменты в Южной Жемчужине) и «обмыл» новоселье с украинским режиссером Олегом Сенцовым.
С приходом к власти обещает выслать из страны всех «барыг» и «заглушить» наркотрафик в торговом порту Черноморска.
Кремлю крайне важно поддерживать в Украине «управляемый хаос» и личнось неадекватного беглеца для этой роли подходит как нельзя лучше.
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27.04.2020 09:24 Відповісти
МИШИКО🦸‍♂️🐸🦸‍♂️
(слуганародний пэсня)
Бубачька мэссию искаль,
Но иво найти нэлэгко...
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?
Цэлий год томилься и страдаль!
Гдэ ти, милий мой Мишико?

Помню как водиль ти козу,
Да ораль: - "Баригу снэсу!"
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.
А затэм бежаль, вах, далэко...
Помню я за всьё, Мишико.

И сказат хачу я тибэ:
Болше никаких " БЭ-БЭ-БЭ!"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"
Воспариль Барисавич висако:
- "Ти сагласэн, мой Мишико?"

Ноччю мине Путинь звониль
И слэгка пиридупрэдиль:
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
-"Карашо, бэри тибе Мишика,
Но нэ трогай мой Єрмака!"
Я реформ могилу искаль,
Что савсем мне делаль низналь!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
Бєз тибе, вах, било нелигко...
Начинай валит, Мишико!
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27.04.2020 01:07 Відповісти
Я паэт , зовусь пэтро, у мэнэ гнылэ нутро)))...
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27.04.2020 10:30 Відповісти
То ти , ідолопоклоннику , хоч привселюдно не зізнавайся , що ти вже зігнив всередині й смердиш - дівчата любити не будуть ...
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27.04.2020 11:19 Відповісти
ти ще звідки трупак з'явився?
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27.04.2020 12:28 Відповісти
Есть шанс что он их добьет.
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27.04.2020 01:17 Відповісти
Прокацапские проституты -рыги и прочие , порошлоботы и др мажте жопу вазелином ! Если же сброд слуг народа пересрет назначение -им гиздец !
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27.04.2020 09:16 Відповісти
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовна троляка лафа - «повар путина» (в мiру - «недопалок»). Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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27.04.2020 09:26 Відповісти
вам? обов'язково змастимо, але задоволення не гарантоване
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27.04.2020 10:00 Відповісти
Валава - ти не великий пан , змастиш собі й сам . Все рабів шукаєш , які б тебе обхожували ...
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27.04.2020 11:24 Відповісти
Как кацапе**олочей подняли то за сааку топить,серуть не переставая. Чуствуют московиты,что этот инициативный идиот много дерьма Украине принести может. Стараются,аж ласты загибаются
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27.04.2020 02:19 Відповісти
Адин толька патриот Украины вышечник Бойка режит правду-матку а каварнам грузине....)
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27.04.2020 10:17 Відповісти
Неужели нам предстоит ожидать продолжение сериала "Поймать Кайдаша(Саакашвили)"?
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27.04.2020 07:26 Відповісти
...уясе "замешательство"! Шутка сказать - на горизонте замаячил Неистовый Реформун Саака... Особенно тем, кто его по крышам гонял и с паспортом в "ану-ка отними"©️ сыграл. Понимать надо - в стране карантин, химчистки и прачечные закрыты - обосранные труселя, кальсоны и портки сдавать некуда.
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27.04.2020 07:49 Відповісти
Порохоботы в панике )
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27.04.2020 09:02 Відповісти
Перед вылетом в Нидерланды к тёще на блины, прощальный обед грузинского реформатора, лидера «Руха новых зеленых сил» в киевском ресторане «Сулугуни», обошелся украинскому адвокату $ 80.00. Батоно скромно пообедал на минимальную месячную пенсию украинских пенсионеров, которых он хотел «спасать от барыг».
После назначения Михо Саакашвили губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за батоно тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что мцыри на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Губернатор любил кататься на велосипеде на «Трассе здоровья» и звонить дежурному по городу, чтобы похоронили выброшенного штормом на берег пляжа мертвого дельфина.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» пятому президенту Украины и устраивать в Киеве Михомайданы. Нынешние власти Джорджии уже предупредили своих украинских коллег: «Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу». И будут настаивать на экстрадиции беглеца.

Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии. https://www.youtube.com/watch?v=USOjucmAECE
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27.04.2020 09:27 Відповісти
Походу ты не боголюбов а пиз...оболов)))...
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27.04.2020 10:21 Відповісти
Разве что только последний абзац правда... Но как говорят , что самое плохое , это половина правды.
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27.04.2020 10:23 Відповісти
КАЦО, БАБКИ нормальные готовь, что думаешь одним кейсом для братишки Ермолы отделаться???
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27.04.2020 10:17 Відповісти
Порошенко уже дивизию своих ботов кинул на Цензор, так страшно ещё никогда не было. Пришло время ему объеденятся с ОПЗЖ....иначе хана.
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27.04.2020 10:22 Відповісти
Так уже патриот Украины Бойко совокупился с порохнявыми...
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27.04.2020 10:25 Відповісти
Імбецили барижні пукани рвуть значить "хорошие сапоги, надо брать".
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27.04.2020 10:36 Відповісти
А хуху ни хохо эта гнида грузинская.Кроме как пи@болить и все вокруг разрушать оно ни на что не способно.
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27.04.2020 11:01 Відповісти
Саакашвілі про призначення його віцепрем'єром: Я вважаю, що голоси зберуться. Просто подання зайшло несподівано, і люди були збентежені - Цензор.НЕТ 2064
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27.04.2020 11:08 Відповісти
Кто еще хочет умереть на фейковой войне (не как в кино или играх), чтобы старая грузино-американская проститутка, дегенерат, жулик, трус воровал и разрушал Украину?
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27.04.2020 11:11 Відповісти
Не ,ну это наглость вышей степени,Михо тебе же уже все сказали . Только зелень развешеная на каштанах остановит этот звиздец😬
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27.04.2020 11:18 Відповісти
Сидоренко-Свириденко ,причем здесь боты , а вы наверно из 73% свидетелей Голобородько😁 Я например не хочу видеть во власти человека у которого друг Дерьмак и который отмазывает Османские похождения Зеленского😬
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27.04.2020 11:25 Відповісти
No money, no honey
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27.04.2020 12:07 Відповісти
Брехливая жопа Бени
https://mobile.twitter.com/highlander_free/status/1254421754115698690?fbclid=IwAR13ylcd-IooxtK0l2zEKRVW3Qrrn_1eSoIA-H2hmjwwQ97PDTrhH4lrHv4 Видео
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27.04.2020 12:19 Відповісти
ця мавпа - рідкісна мерзота !!
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27.04.2020 12:39 Відповісти
для міши це останній шанс влізти в останній потяг поїзда, який вже поїхав. Ніде він, бідолашний, собі місця не знайде. Чого він у Нідерландах не щимиться так на посаду? Чого? Там же ж його родина живе, там він наче якийсь поважний праффесор. Ні? То чого ж не скористається своїм авторитетом там, де живе? Напевно тому, що там він нікому не потрібний, і ймовірно тому, що там вже давно зрозуміли хто такий є саакашвілі - політичний авантюрист та пройдисвіт. Тому і лізе вже шостий рік воно в Україну, бо тут неспокійно, а в каламутній воді легко таким як він жити.
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27.04.2020 12:37 Відповісти
Врал, врёт и будет врать........... ничего не меняется. Представления на него в Раде НЕ БЫЛО..........
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27.04.2020 18:28 Відповісти
А какие вы знаете синонимы к слову "******"? Быть в замешательстве, опешить, быть застигнутым врасплох, быть в недоумении...
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27.04.2020 12:47 Відповісти
Очень много из того бардака и неповиновения, что сейчас есть в Украине , возникло по вине этого негодяя и бездельника сакашвили и бездеятельности порошенко.. Дал бы ему порошенко , в своё время хоть один раз хорошо по мордам и всё в украине было бы на много лучше. А так все, повторяю все, от торгаша и рабочего до министра поняли свою безнаказаность за свои действия или противодествия !!.Ни под каким соусом нельзя подпускать этого неадекватного гандона -саакашвили к власти в украине. Никогда!! Иначе имиджу украине прийдёт пипец!!
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27.04.2020 13:56 Відповісти
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