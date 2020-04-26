Саакашвілі про призначення його віцепрем'єром: Я вважаю, що голоси зберуться. Просто подання зайшло несподівано, і люди були збентежені

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі вважає, що у Верховній Раді України набереться необхідна кількість голосів для призначення його на посаду віцепрем'єр-міністра України.

"Я вважаю, що голоси знайдуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції ("Слуга народу" ), це як з корабля на бал раптом зайшло несподівано для всіх це подання, і люди були збентежені", - сказав він в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24". Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Саакашвілі зазначив, що у нього була цікава зустріч з фракцією "Слуга народу". "На виборах (парламентських 2019 року), коли я побачив, що моя партія "Рух нових сил" забирає там 2-3% у "Слуги народу", але при цьому не проходить до парламенту, я закликав наших виборців, багато тисяч українців, голосувати за "Слугу народу", щоб не відібрати у них монобільшість. Я ніби свій пасивний внесок у це зробив", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подання на призначення Саакашвілі ще немає, дата засідання ВР невідома, - Разумков

Саакашвілі впевнений, що президент Зеленський ще прийде зустріч фракції "Слуга народу" і озвучить свою позицію щодо його кандидатури.

За словами Саакашвілі, на зустрічі з ним і прем'єр Денис Шмигаль сказав, що хотів би, щоб комунікація між урядом і парламентом була кращою.

"Я був парламентарієм кількох скликань в Грузії, був віцепрезидентом ПАРЄ, і розумію, може бути, більше інших людей роль парламенту. Україна парламентсько-президентська держава, тому більшість ініціатив має виходити від парламенту", - зазначив він.

Саакашвілі також повідомив, що у нього була в неділю "хороша зустріч" зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, якого він вважає дуже перспективним українським політиком. "І я саме говорив про те, що ініціатива має виходити з цих стін (парламенту. - Ред.)", - сказав він.