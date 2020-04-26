УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8823 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 284 10

У Польщі за добу виявлено 222 випадки зараження коронавірусом, десять хворих померли

У Польщі за добу виявлено 222 випадки зараження коронавірусом, десять хворих померли

Станом на 17 годину 26 квітня у Польщі підтверджено 11 617 випадків зараження коронавірусом, 535 пацієнтів померло. Зареєстровано теж 2 265 осіб, котрі одужали.

Міністерство здоров’я Польщі повідомило про 222 нові випадки зараження коронавірусом за останню добу та смерть десятьох пацієнтів, хворих на COVID-19, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

У більшості померлих були супровідні хвороби.

Нагадаємо, 20 квітня в Польщі послабили карантин, введений через поширення коронавірусу. Зокрема, дозволили виїжджати в ліс і відвідувати парки. Також там тепер більше людей зможуть одночасно перебувати в магазинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша заподозрила Россию в кибератаке на главную военную академию страны: "Имеет все признаки кампании под руководством Кремля"

карантин (18172) Польща (8629) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
"сопроводительные болезни" ,- напомнило "сопроводиловка к чертежу" )))
показати весь коментар
26.04.2020 22:04 Відповісти
+2
Опередил! +
показати весь коментар
26.04.2020 22:05 Відповісти
+2
Спасибо за сопроводительный позитив на сон грядущий.
показати весь коментар
26.04.2020 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це тихий жах...а от що там Белларусь...?! бацька геть "без башни"...
показати весь коментар
26.04.2020 21:58 Відповісти
В чем жах?раньше что люди не умирали?
показати весь коментар
26.04.2020 22:02 Відповісти
Мне стало страшно, но ВР работает так,что мне пох, если депутаты не боятся, значит больше знают про COVID-19.
показати весь коментар
26.04.2020 22:02 Відповісти
"сопроводительные болезни" ,- напомнило "сопроводиловка к чертежу" )))
показати весь коментар
26.04.2020 22:04 Відповісти
Опередил! +
показати весь коментар
26.04.2020 22:05 Відповісти
Та насрати в Україні на ваші сапровадітєльниє і слабітєльниє, засрали весь чат гниди і малороси узькоязичні
показати весь коментар
26.04.2020 23:36 Відповісти
Спасибо за сопроводительный позитив на сон грядущий.
показати весь коментар
26.04.2020 22:06 Відповісти
Есть такое слово - "сопутствующие".
Но не все о нём слышали.
показати весь коментар
26.04.2020 22:07 Відповісти
Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний" ©
показати весь коментар
26.04.2020 22:12 Відповісти
 
 