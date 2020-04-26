У Польщі за добу виявлено 222 випадки зараження коронавірусом, десять хворих померли

Станом на 17 годину 26 квітня у Польщі підтверджено 11 617 випадків зараження коронавірусом, 535 пацієнтів померло. Зареєстровано теж 2 265 осіб, котрі одужали.

Міністерство здоров’я Польщі повідомило про 222 нові випадки зараження коронавірусом за останню добу та смерть десятьох пацієнтів, хворих на COVID-19, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

У більшості померлих були супровідні хвороби.

Нагадаємо, 20 квітня в Польщі послабили карантин, введений через поширення коронавірусу. Зокрема, дозволили виїжджати в ліс і відвідувати парки. Також там тепер більше людей зможуть одночасно перебувати в магазинах.

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