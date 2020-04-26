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Новини Коронавірус і карантин
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На Херсонщині запрацював міст, який блокували фермери через закриті продуктові ринки, - поліція

На Херсонщині запрацював міст, який блокували фермери через закриті продуктові ринки, - поліція

На Херсонщині відновили рух автотранспорту на мосту через Дніпро, який був перекритий сільгоспвиробниками, які вимагали відкриття ринків для збуту вирощеної продукції.

Про це Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь, передає Цензор.НЕТ.

"Рух відновлено, громадяни розійшлися. Близько 16 години - поки виїхали всі, дуже велика черга була транспорту, тому що там перекривали рух", - сказала Пшонь.

Читайте також: Сільгоспвиробники зупинили Херсонський міст – вимагають відкрити ринки

Як повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі Херсонської ОДА, завтра, 27 квітня, об 11 годині відбудеться зустріч ініціативної групи учасників акції протесту з керівництвом ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині сільгоспвиробники 26 квітня зупинили рух автотранспорту через Антонівський (Херсонський міст), вимагаючи відкриття ринків в Україні.

карантин (18172) протест (2402) ринок (460) Херсон (3442) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Дайте вы возможность выжить аграриям! В карантин в Италии продуктовые рынки не закрывались! Но правила - одностороннее движение покупателей, маски, перчатки и дистанция, - должно выполняться чётко!
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26.04.2020 22:05 Відповісти
+11
Рынки нужно открывать, с соблюдением всех норм безопасности конечно. Проверять и если что закрывать те где будут серьезные нарушение а не все скопом как сейчас.
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26.04.2020 22:05 Відповісти
+8
Ну, хоть 8% должны были пропустить?
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26.04.2020 22:18 Відповісти
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а зря...
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26.04.2020 22:03 Відповісти
Дайте вы возможность выжить аграриям! В карантин в Италии продуктовые рынки не закрывались! Но правила - одностороннее движение покупателей, маски, перчатки и дистанция, - должно выполняться чётко!
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26.04.2020 22:05 Відповісти
А если правила не выполняются, то что делают в Италии?
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26.04.2020 22:06 Відповісти
тогда для чего нужен Сабаков ?

чтоб на "биомассу": добровольцев и волонтеров гавкать ?
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26.04.2020 22:10 Відповісти
Мы живём на Севере. Здесь народ более цивильный. А южанам законы не писаны. Ваще дикари. Неделю назад показали, как в Наполи задержали 20 чел в воскресенье на пикнике - пошли гурьбой в горы - барбеку, веселье, оры. А в Палермо, тоже с неделю назад, вышли на пикник толпой... на крышу дома. Конечно же, наложили санкции, открыли дело.
У нас президент региона Veneto часто сам с коллегами выезжает на дороги, включая автострады, и рассказывает, что на дорогах и в городах пусто! Даже заметно, что полиция с карабиньерами доверяют северянам. Уже более полутора месяцев карантин, и я постоянно езжу на работу на машине, с автосертификатом, но меня ни разу не остановили! Стоят на обочине или проезжают по дороге, но меня не останавливают. Всё - таки гражданскую сознательность нужно иметь и законы с декретами уважать. На улицах мало людей, но если выходят, то в маске, и внутри супермаркетов и аптек надевают перчатки. А если встречаются на улицах, то держат дистанцию.
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26.04.2020 22:31 Відповісти
ты идиот,расскажи почему ,короновирус не живет в эпицентрах ,супермаркетах,ломбардах ,а живет на рынках.
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27.04.2020 07:28 Відповісти
Данный вирус вегетирует у человека, по последним данным, и у животного.
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27.04.2020 10:14 Відповісти
Как же при этом вспышка вируса именно на севере?
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27.04.2020 09:30 Відповісти
Началась на Севере, а теперь спутилась вниз.
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27.04.2020 10:13 Відповісти
Рынки нужно открывать, с соблюдением всех норм безопасности конечно. Проверять и если что закрывать те где будут серьезные нарушение а не все скопом как сейчас.
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26.04.2020 22:05 Відповісти
Перекрытие дорог - дурь полная.
Помучали ни в чём не повинных людей и разошлись.
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26.04.2020 22:11 Відповісти
почему не повинных ?

75%, пардон, на Херсонщине все 85% повинны в приходе к власти ЗЕленского
а поскольку "теперь каждый у нас президент", вот пусть и принимают стоявшие государственные решения
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26.04.2020 22:14 Відповісти
Ну, хоть 8% должны были пропустить?
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26.04.2020 22:18 Відповісти
Супер!!!
Шикарный стёб
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26.04.2020 22:21 Відповісти
"Ну, за справедливость!" (с)
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26.04.2020 22:22 Відповісти
Не мали дурниці!
При По' було б те саме!
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26.04.2020 22:20 Відповісти
К потере власти пети никто так не виновен как сам петя.
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26.04.2020 22:52 Відповісти
рынки выходного дня на ультрафиолете не только возможны, но и полезны
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26.04.2020 22:12 Відповісти
https://twitter.com/veraizmaylova41

https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41

На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция - Цензор.НЕТ 431 Вера Измайлова

@veraizmaylova41

·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1254331867874148353 10 ч

Трошки про закриття базарів і про те як через це ,українські фермери висипають врожаї в ярки...

Капуста из Албании, чеснок из Египта, помидор из Турции, кабачки из Турции...

Рідненькі мої, а де ми є у цьому світі з нашою родючою землею? Де ми є?

На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция - Цензор.НЕТ 5980

На Херсонщине заработал мост, который блокировали фермеры из-за закрытых продуктовых рынков, - полиция - Цензор.НЕТ 4953
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26.04.2020 22:12 Відповісти
тьотя, пусть откроют сельскохозяйственные ярмарки и вы увидите рідненьке сальце-мясце та й до нього !
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26.04.2020 22:17 Відповісти
А продавать ридненьке в сети супермаркетов вместо албанцев и турков что не позволяет?
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27.04.2020 00:07 Відповісти
Жаба и не позволяет.
В небольшом городке, где я сейчас живу, официально открыт продуктовый рынок - маски, дистанция и все такое. Захожу в мясной отдел - покупателей нет, продавцов валом - хватают за рукава, только купи. Но цены - космос и НИ ОДНА **** не захотела торговаться и сбросить хотя бы гривну. Барыги в чистом, рафинированном виде.
В соседнем мясном магазине цены на 15-20% ниже, там и покупаю.
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27.04.2020 11:22 Відповісти
За кого голосовали вот то и хавай -
Херсонська обл. (100.00%)

83.02% - Зе....
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26.04.2020 22:24 Відповісти
блин, жалко их, выращивали в тепличках, руцями своими и вот.....
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26.04.2020 22:38 Відповісти
ни одно мерское чмо а исключением пары ЧЕЛОВЕК не соизволили органиовать правильную, беопасную торговлю. им такое право предоставлено, НОООООООО. этим нужно заниматься, контролировать и ставить патрули. А БЮДЖЕТ ПИЛИТЬ КОГДА???????? времени не хватит
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26.04.2020 22:38 Відповісти
Людей тоже можно понять.для крестьян сейчас день год кормит.
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26.04.2020 22:51 Відповісти
За кого голосовали вот то и хавай -
Херсонська обл. (100.00%)

83.02% - Зе....
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27.04.2020 07:40 Відповісти
Більшість продовольчих товарів по імпорту -- це продукція ВЛАСНИХ виробництв супермаркетів!
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27.04.2020 07:50 Відповісти
 
 