На Херсонщині запрацював міст, який блокували фермери через закриті продуктові ринки, - поліція

На Херсонщині відновили рух автотранспорту на мосту через Дніпро, який був перекритий сільгоспвиробниками, які вимагали відкриття ринків для збуту вирощеної продукції.

Про це Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь, передає Цензор.НЕТ.

"Рух відновлено, громадяни розійшлися. Близько 16 години - поки виїхали всі, дуже велика черга була транспорту, тому що там перекривали рух", - сказала Пшонь.

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Як повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі Херсонської ОДА, завтра, 27 квітня, об 11 годині відбудеться зустріч ініціативної групи учасників акції протесту з керівництвом ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині сільгоспвиробники 26 квітня зупинили рух автотранспорту через Антонівський (Херсонський міст), вимагаючи відкриття ринків в Україні.