На Херсонщині запрацював міст, який блокували фермери через закриті продуктові ринки, - поліція
На Херсонщині відновили рух автотранспорту на мосту через Дніпро, який був перекритий сільгоспвиробниками, які вимагали відкриття ринків для збуту вирощеної продукції.
Про це Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь, передає Цензор.НЕТ.
"Рух відновлено, громадяни розійшлися. Близько 16 години - поки виїхали всі, дуже велика черга була транспорту, тому що там перекривали рух", - сказала Пшонь.
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Як повідомили кореспонденту агентства у пресслужбі Херсонської ОДА, завтра, 27 квітня, об 11 годині відбудеться зустріч ініціативної групи учасників акції протесту з керівництвом ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині сільгоспвиробники 26 квітня зупинили рух автотранспорту через Антонівський (Херсонський міст), вимагаючи відкриття ринків в Україні.
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чтоб на "биомассу": добровольцев и волонтеров гавкать ?
У нас президент региона Veneto часто сам с коллегами выезжает на дороги, включая автострады, и рассказывает, что на дорогах и в городах пусто! Даже заметно, что полиция с карабиньерами доверяют северянам. Уже более полутора месяцев карантин, и я постоянно езжу на работу на машине, с автосертификатом, но меня ни разу не остановили! Стоят на обочине или проезжают по дороге, но меня не останавливают. Всё - таки гражданскую сознательность нужно иметь и законы с декретами уважать. На улицах мало людей, но если выходят, то в маске, и внутри супермаркетов и аптек надевают перчатки. А если встречаются на улицах, то держат дистанцию.
Помучали ни в чём не повинных людей и разошлись.
75%, пардон, на Херсонщине все 85% повинны в приходе к власти ЗЕленского
а поскольку "теперь каждый у нас президент", вот пусть и принимают стоявшие государственные решения
Шикарный стёб
При По' було б те саме!
https://twitter.com/veraizmaylova41
https://twitter.com/veraizmaylova41
Вера Измайлова
@veraizmaylova41
·https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1254331867874148353 10 ч
Трошки про закриття базарів і про те як через це ,українські фермери висипають врожаї в ярки...
Капуста из Албании, чеснок из Египта, помидор из Турции, кабачки из Турции...
Рідненькі мої, а де ми є у цьому світі з нашою родючою землею? Де ми є?
В небольшом городке, где я сейчас живу, официально открыт продуктовый рынок - маски, дистанция и все такое. Захожу в мясной отдел - покупателей нет, продавцов валом - хватают за рукава, только купи. Но цены - космос и НИ ОДНА **** не захотела торговаться и сбросить хотя бы гривну. Барыги в чистом, рафинированном виде.
В соседнем мясном магазине цены на 15-20% ниже, там и покупаю.
Херсонська обл. (100.00%)
83.02% - Зе....
Херсонська обл. (100.00%)
83.02% - Зе....